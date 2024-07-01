«Сначала был звук взрыва, потом звук полёта ракеты»: украинский солдат утверждает, что был ранен при ударе гиперзвуковым «Кинжалом» в Львовской области

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«Сначала был звук взрыва, потом звук полёта ракеты»: украинский солдат утверждает, что был ранен при ударе гиперзвуковым «Кинжалом» в Львовской области

Оказавшийся на лечении в Германии украинский военнослужащий заявил о том, что своё ранение получил при атаке российским гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Немецкие медиа сообщают о том, что украинский военнослужащий проходил обучение на одном из полигонов в Львовской области. Сам военнослужащий при этом рассказывает, как «всё произошло».

По его словам, сначала он увидел столб огня и дыма на месте расположения с военнослужащими, от которого он находился на расстоянии примерно 300-400 м – на тренировочной площадке. Через мгновение он услышал звук взрыва и упал на землю. А ещё через пару секунд услышал звук пролёта ракеты. По его словам, он и находившиеся рядом сослуживцы посчитали, что летит ещё одна ракета, однако «запоздалый» звук, по его словам, исходил от ракеты, которая уже поразила цель, вследствие её скоростных особенностей.



Далее, как рассказывает немецким интервьюерам украинский рядовой, он почувствовал резкую боль в области шеи и спины и понял, что ранен.

После этого рассказа эксперты обсуждают сделанные украинским солдатом заявления. Во-первых, могли ли осколки того же «Кинжала» разлететься на расстоянии минимум 300 м от эпицентра взрыва? Так как ничего не сообщается о характере ранения, сложно сказать, был ли это поражающий элемент от ракеты гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», или имела место, например, детонация на складе боеприпасов, который вполне мог оказаться поражён на военном объекте ВСУ в Львовской области и находился ближе, чем о том свидетельствует украинский рядовой.

Во-вторых, обсуждаются его заявления по поводу характера звуков – первый от взрыва, второй от пролёта. Учитывая скоростные параметры полёта ракеты «Кинжала», такое вполне возможно, но, опять же, нужно учесть и тот факт, что после падения на землю военнослужащий уже вряд ли мог видеть происходящее, не исключено, что второй звук – от полёта не «Кинжала», а, например, от сдетонировавшего боеприпаса с поражённого российской ракетой склада - как вариант от реактивного снаряда ВСУ.
9 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 20:21
    Ну то что в области спины резко стало горячо это понятно... Главное чтоб было во что переодеться. " А кровь бывает коричневая? Тогда я ранен...."
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 21:19
      Про звук чушь собачья, звуковая волна не отрывается от тела создавшего ее, там лишь характеристики волны (зоны сжатия) изменяются.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 20:23
    У страха глаза большие. От нервного шока можно много чего подумать и поверить в несуществующее.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 20:23
    Интересно. Всё видел, всё слышал, всё просчитал и всё понял. И это при том, что : "... упал, очнулся_ гипс.")
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 20:53
    Сталбыть Кинжал работает с анестезией. Кто 200, так вообще ничего не понял. Как говорил Горбатый - Чик и ты уже на небесах
  5. Авиатор_ Звание
    Авиатор_
    +4
    Сегодня, 20:54
    он почувствовал резкую боль в области шеи и спины и понял, что ранен.
    Вспоминается Я. Гашек, "Похождение бравого солдата Швейка", там, где про спящего кадета Биклера :.."он почувствовал, как что-то течёт у него по штанам, - санитара! - закричал кадет".. ну и так далее. "Воняет, как зас-ный золотарь", сказал Швейк, играя в карты с сапером Водичкой на соседней лавке. (с)
  6. solar Звание
    solar
    -2
    Сегодня, 21:04
    У американцев появилась статья, что якобы десятки российских бомб упали на территории Белгородской области только за год, в том числе на сам Белгород и Грайворон. Сложно сказать, что здесь правда.
    https://www.washingtonpost.com/world/2024/07/01/russia-glide-bomb-belgorod-fab/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1vRaeiGUJTAtvNF8cmQLXDjbPdHPT8aMD_AZ2EOGNjodZI0UQ3FdtV73c_aem_xyYu5COE0tlcJczh4YK6aQ
    1. sedoj Звание
      sedoj
      0
      Сегодня, 21:15
      Цитата: solar
      Сложно сказать, что здесь правда.

      Вот - вот... А ещё Россия с четырнадцатого года вела обстрел Донецка. И до сих пор никак не успокоится - пуляет и пуляет...
      Амерам верить - себя не уважать.
  7. Сергей Валов Звание
    Сергей Валов
    0
    Сегодня, 21:18
    «300 м от эпицентра взрыва?» - искренне сомневаюсь, что взрыв был воздушный. Может быть автор поинтересуется, что такое эпицентр взрыва?
    «от сдетонировавшего боеприпаса», «первый от взрыва» - и это об одном событии и в одном абзаце. Когда же нынешняя пишущая братия поймёт, что взрыв и детонация, это не одно и то же . Скажу больше, почему не пишут, что боеприпас сгорел? Не звучит???? Ведь горение, взрыв и детонация, это разные формы одного процесса.