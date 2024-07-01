«Сначала был звук взрыва, потом звук полёта ракеты»: украинский солдат утверждает, что был ранен при ударе гиперзвуковым «Кинжалом» в Львовской области

Оказавшийся на лечении в Германии украинский военнослужащий заявил о том, что своё ранение получил при атаке российским гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Немецкие медиа сообщают о том, что украинский военнослужащий проходил обучение на одном из полигонов в Львовской области. Сам военнослужащий при этом рассказывает, как «всё произошло».По его словам, сначала он увидел столб огня и дыма на месте расположения с военнослужащими, от которого он находился на расстоянии примерно 300-400 м – на тренировочной площадке. Через мгновение он услышал звук взрыва и упал на землю. А ещё через пару секунд услышал звук пролёта ракеты. По его словам, он и находившиеся рядом сослуживцы посчитали, что летит ещё одна ракета, однако «запоздалый» звук, по его словам, исходил от ракеты, которая уже поразила цель, вследствие её скоростных особенностей.Далее, как рассказывает немецким интервьюерам украинский рядовой, он почувствовал резкую боль в области шеи и спины и понял, что ранен.После этого рассказа эксперты обсуждают сделанные украинским солдатом заявления. Во-первых, могли ли осколки того же «Кинжала» разлететься на расстоянии минимум 300 м от эпицентра взрыва? Так как ничего не сообщается о характере ранения, сложно сказать, был ли это поражающий элемент от ракеты гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», или имела место, например, детонация на складе боеприпасов, который вполне мог оказаться поражён на военном объекте ВСУ в Львовской области и находился ближе, чем о том свидетельствует украинский рядовой.Во-вторых, обсуждаются его заявления по поводу характера звуков – первый от взрыва, второй от пролёта. Учитывая скоростные параметры полёта ракеты «Кинжала», такое вполне возможно, но, опять же, нужно учесть и тот факт, что после падения на землю военнослужащий уже вряд ли мог видеть происходящее, не исключено, что второй звук – от полёта не «Кинжала», а, например, от сдетонировавшего боеприпаса с поражённого российской ракетой склада - как вариант от реактивного снаряда ВСУ.