КБ «Вымпел» сообщило о завершении госиспытаний и передаче ледокола «Евпатий Коловрат» военным
Построенный для Тихоокеанского флота новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М завершил прохождение государственных испытаний, акт о приеме судна заказчиком в лице Минобороны подписан. Об этом сообщила пресс-служба КБ «Вымпел».
Госиспытания ледокола «Евпатий Коловрат», которые продлились довольно долго, наконец-то завершены, ледокол официально передан военным. Причем подписание приемного акта прошло еще в июне, в конце второй декады, но сообщили об этом только сейчас. О церемонии поднятия Андреевского флага пока не сообщалось. Возможно, что она пройдет в ближайшее время, или ее могут приурочить к Дню ВМФ, который в этом году будет праздноваться 28 июля.
Нести службу «Евпатий Коловрат» будет в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России, а базироваться в Петропавловске-Камчатском. В его задачи войдут: доставка грузов на отдаленные гарнизоны, проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы.
«Евпатий Коловрат» был заложен на судостроительной фирме «Алмаз» в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Может нести артиллерийские зенитные установки, это предусмотрено конструкцией.
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