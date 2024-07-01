КБ «Вымпел» сообщило о завершении госиспытаний и передаче ледокола «Евпатий Коловрат» военным

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КБ «Вымпел» сообщило о завершении госиспытаний и передаче ледокола «Евпатий Коловрат» военным

Построенный для Тихоокеанского флота новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М завершил прохождение государственных испытаний, акт о приеме судна заказчиком в лице Минобороны подписан. Об этом сообщила пресс-служба КБ «Вымпел».

Госиспытания ледокола «Евпатий Коловрат», которые продлились довольно долго, наконец-то завершены, ледокол официально передан военным. Причем подписание приемного акта прошло еще в июне, в конце второй декады, но сообщили об этом только сейчас. О церемонии поднятия Андреевского флага пока не сообщалось. Возможно, что она пройдет в ближайшее время, или ее могут приурочить к Дню ВМФ, который в этом году будет праздноваться 28 июля.



Нести службу «Евпатий Коловрат» будет в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России, а базироваться в Петропавловске-Камчатском. В его задачи войдут: доставка грузов на отдаленные гарнизоны, проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы.

«Евпатий Коловрат» был заложен на судостроительной фирме «Алмаз» в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Может нести артиллерийские зенитные установки, это предусмотрено конструкцией.
5 комментариев
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  1. Titsen Звание
    Titsen
    -1
    Сегодня, 20:27
    Интересно Калибры могут базирлвпться на ледоколе?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 20:30
      Даже должны, в идеале.) "Калибр М".
    2. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 21:13
      Интересно Калибры могут базирлвпться на ледоколе?

      А надо ? Но вообще если есть куда приткнуть стандартный контейнер , то могут .
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 21:09
    Надеюсь он попьет много крови нашим врагам!
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 21:19
    Вот тут писал сегодня что у нас военные корабли строят гораздо дольше, чем атомные ледоколы. Но оказывается даже для военных неатомные ледоколы строят дольше, не свалишь на очень медленно производящийся радар или ПВО