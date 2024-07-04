НАТО ищет живую силу для войны с Россией
Мало штыков
В зарубежных средствах массовой информации старательно муссируется история с недостаточным количеством живой силы в армиях стран НАТО. Панику, в частности, сеет Financial Times:
Разумеется, главным агрессором, ради которого и затевается весь сыр-бор, определяется Россия. Абсудрдность идеи атаки Российской Армии на страны НАТО оставим за скобками – президент Путин не так давно предельно лаконично расставил все точки над i в данном вопросе.
Тогда для чего на Западе принялись считать штыки в своих армиях?
Принципиально можно выделить два сценария.
Первый – это полномасштабная война России и НАТО. Здесь численность вооруженных сил не будет иметь решающего значения – неизбежная эскалация приведет к обмену ядерными ударами. Если, конечно, стороны волшебным образом не сядут за стол переговоров.
Второй сценарий подразумевает столкновение Российской Армии и натовской на территории Украины. Например, когда линия фронта уйдет далеко на запад и нервы чиновников в Брюсселе не выдержат. Вот здесь, вероятно, соотношение сторон будет иметь некоторое значение. Недолго, но будет. До тех пор, пока кто-то первым не решится на ядерный удар.
Стоит отметить, что ни в первом, ни во втором случае Россия не может выступать в роли инициатора войны. Хотя бы от осознания неизбежности ядерного апокалипсиса в итоге. Европейцы же, наоборот, вполне осознанно сетуют на собственную слабость в будущей войне с Россией и даже называют конкретные сроки начала конфликта. Одни предполагают 2027 год, другие – 2030.
Кроме очевидного страха перед собственной слабостью, у европейцев есть еще несколько рисков.
Джо Байден серьезно подорвал свои шансы на переизбрание осенью текущего года, а кандидатура Трампа ничего хорошего Европе не сулит. По одному из сценариев новая Америка Трампа вообще откажется от помощи Зеленскому, и вытягивать киевский режим придется старушке Европе.
Одновременно с этим придется тратиться на оборону, что не очень хорошо оценит электорат. Точнее, вообще не оценит. Европейцы десятилетиями не выполняли требование устава НАТО отчислять два процента ВВП на военные нужды, предпочитая тратиться на социальные нужды. К хорошему привыкают быстро.
Вторым риском Европы является военная мощь России и растущая численность армии. Спецоперация идет уже два с половиной года и сейчас на планете только две по-настоящему боеспособные армии – Армия России и ВСУ. Причем у последней сформировались уникальные компетенции воевать в условиях хронической нехватки всего подряд.
Рано или поздно украинский режим будет раздавлен, и тогда останется только одна сильнейшая армия мира – Российская. При таком раскладе у европейских чиновников от армии действительно должно подгорать от нехватки личного состава.
Компактные и небоеспособные
Типичная европейская армия вооружена по последнему слову техники и малочисленна. При этом современное оружие совершенно не гарантирует превосходство на поле боя. По крайней мере, с противником, готовым идти до конца в достижении своих целей.
Накладывается невысокая оперативная готовность западных военнослужащих к современной войне. Показателен пример 2023 года, когда инструкторы НАТО так и не смогли научить военнослужащих ВСУ работать в наступлении. Виноватых в летнем провале нашли уйму, но нельзя списывать со счетом и невысокий уровень умений натовских военных. Это им бы сейчас учиться у вэсэушников, а не наоборот.
Как здесь не вспомнить спорные, но знаменитые слова Бисмарка: «Армия, которая не воюет – разлагается».
В Европе армии не просто разлагаются, но еще и сокращаются. Англичане за десятилетие сжали свои вооруженные силы на 10 процентов до 138 тысяч. Французы сократились на 8 процентов до 200 тысяч, в Италии осталось около 160 тысяч от 200 тысяч. В Германии за десять лет недосчиталось 20 тысяч от первоначальных двухсот тысяч.
При этом расходы на оборону неизменно росли. Во многом за счет инфляции, но, прежде всего, за счет поголовно контрактной армии и усложнения военной техники. Все думали, что можно будет сократить армию, а часть функций возложить на умную технику. Не вышло.
Как и 50–100–200 лет назад все решает на поле боя численность пехоты. Пусть и хорошо вооруженная, но пехота. Это хорошо уяснили в Польше, где нарастили армию с 95 тысяч до 215 тысяч. И она сейчас представляет собой вполне внушительную силу. Например, для соседних немцев, у которых явно всплывают исторические параллели. Только теперь не в пользу Германии.
Что делать Европе?
Лучше всего, конечно, ничего не делать и спокойно ждать окончания спецоперации на условиях России. Для простых европейцев ничего ровным счетом не изменится. Разве что мигрантов с Украины станет поменьше на улицах городов, да цены в магазинах станут привлекательнее.
На самом деле никто в мозговых центрах НАТО сидеть спокойно не намерен, и прямо сейчас решаются вопросы наращивания численности вооруженных сил. Нетривиальная задача, надо отметить. Десятилетиями либеральной политики лидеры Европы серьезно размягчили мужскую половину собственного населения. Начиная от единства Евросоюза, которое растворяет национальную идентичность народов, и заканчивая гендерной вакханалией, уничтожившей понятия мужественности и воинственности.
Перед какой Родиной должен быть в ответе условный уроженец Мюнхена, если правительство отдало на откуп темнокожим мигрантам половину Германии?
Ганс пойдет проливать кровь, а в это время приезжие продолжат насиловать немок. Пример справедлив не только для ФРГ, а для любой страны Евросоюза.
В деле привлечения новых рекрутов не помогает даже оголтелая антироссийская пропаганда. На Западе в глазах обывателя так и не удалось представить Россию вселенским злом. Тем более назначить потенциальным агрессором для Европы.
Типичный солдат НАТО в 2030 году по мнению нейросети
Но наращивать армии Европе придется в любом случае. Напугать себя руководству НАТО удалось точно, а значит, денег не пожалеют. Первым делом боссы должны будут вернуть воинскую повинность. Получится это или нет – другой вопрос, но без такой непопулярной процедуры не обойтись.
В случае войны с Россией большинство половозрелых мужчин в Европе не держали в руках винтовку, не говоря уже о более высокотехнологичном оружии. Америке в этом смысле проще – там почти у каждого в кармане ствол, и он умеет с ним обращаться. А европейцам не повезло. Осталось только дождаться реакции электората на возврат обязательного призыва в армию.
Впрочем, и здесь есть варианты.
Например, использовать бездонный потенциал миграции. Если выходцы из Африки и Ближнего Востока могут заменять европейцев на заводах VW, то почему не могут занять место за рычагами Leopard?
Надо просто адаптировать законодательство и наградить армейскими контрактами несколько сотен тысяч приезжих. А простые бюргеры продолжат искать себя в бесконечном потоке «вайба». Вот тогда и засияет всеми красками новая Европа.
Похоже, тупик, в который ведет себя Евросоюз, становится все ближе, глубже и темнее.
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