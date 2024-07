ВСУ может получить уникальную систему наведения для беспилотников, которая будет справляться с РЭБ

Общий вид изделия Skynode S

С искусственным интеллектом



Прибор управления с радиатором

Технические подробности



БПЛА Auterion Dragon, использовавшийся в испытаниях



Интерфейс программы управления

Общий потенциал



БПЛА с системой Skynode S во время испытаний на Украине

Реальный результат

В настоящее время активно разрабатываются лёгкие беспилотники -камикадзе. Для повышения их эффективности предлагаются различные решения. Например, американская компания Auterion Ltd разработала новую систему управления под названием Skynode S. Эта система обладает высокой степенью автоматизации и может выполнять часть задач оператора, что позволяет поражать цель более эффективно.Американская компания Auterion Ltd. разрабатывает аппаратное и программное обеспечение различного назначения. У компании есть площадки в Германии, Швейцарии и на Украине.Одной из основных сфер деятельности компании является разработка беспилотных авиационных систем (БАС). Компания стремится повысить автономность БАС, делая их более независимыми от оператора.В конце июня компания впервые представила систему управления для БПЛА под названием Skynode S. Разработка велась в закрытом режиме, и к моменту публикации прошли все основные этапы разработки. Компания уже завершила создание нового устройства и провела его испытания, включая тестирование в условиях реальных боевых действий.Разработка Skynode S была вызвана распространением беспилотников-камикадзе и ударных FPV-систем. Компания обратила внимание на проблемы, связанные с точностью попадания в цель на финальном участке траектории. Негативными факторами в этой ситуации являются недостаточная подготовка или усталость оператора, помехи и потеря сигнала, воздействие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие проблемы.В компании «Аутерион» было решено создать автономную систему управления, которая могла бы самостоятельно сопровождать цель и наводить на неё беспилотник без участия человека. Для этого предстояло решить сложные задачи в области технического зрения и автоматического управления.Будущее изделие, Skynode S, предназначалось для лёгких беспилотных летательных аппаратов, что ограничивало его размеры, массу и требования к питанию.Сколько времени заняла разработка новой системы, неизвестно. Однако недавно работы были завершены, и компания изготовила опытную партию устройств управления. С их помощью были проведены первые испытания на полигоне, которые подтвердили расчётные характеристики.Кроме того, были проведены боевые испытания. Компания Auterion сообщила, что некоторое количество квадрокоптеров-камикадзе Dragon с системой Skynode S было использовано Вооружёнными силами Украины в реальных боевых действиях. Утверждается, что новая система вновь подтвердила свой потенциал и справилась с поставленными задачами. Однако никакие подробности технического и иного характера по понятным причинам не приводятся.Skynode S — это комплексное решение, объединяющее программное и аппаратное обеспечение, которое предназначено для улучшения технических и боевых характеристик беспилотных летательных аппаратов.Система управления совместима с различными воздушными платформами и обеспечивает возможность автономной работы в каждом случае.«Скайнод-С» — это компактный компьютер, который выполнен в виде платы с поперечником всего несколько сантиметров. На этой плате размещены все необходимые компоненты и разъёмы. Плата и компоненты закрыты компактным радиатором.На этом компьютере установлено оригинальное программное обеспечение на основе фирменной операционной системы AuterionOS.Устройство предлагается монтировать на квадрокоптер-носитель и подключать к питанию, контроллеру скорости и камере. Заявлена совместимость с большинством современных контроллеров и USB-оптики. Также анонсирована возможность использования Skynode S для управления другими видами полезной нагрузки.Ключевым элементом новой системы управления является программное обеспечение, отвечающее за техническое зрение. С помощью штатной камеры БПЛА оно определяет и отслеживает цель, выбранную оператором. Заявлена высокая надёжность сопровождения и наведения вне зависимости от различных условий, внешнего воздействия и так далее.Система может выполнять полёт самостоятельно или работать по командам оператора. В качестве пульта оператора могут использоваться различные электронные устройства на популярных операционных системах. Функции беспилотной системы могут расширяться за счёт установки дополнительных программных модулей. Кроме того, компания-разработчик обещает развивать свою операционную систему и программное обеспечение для неё.В проекте Skynode S используется комбинированный подход к управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) во время полёта. FPV-беспилотник или барражирующий боеприпас взлетает под управлением оператора и по его командам выходит в район нахождения цели.Затем оператор должен обнаружить цель и взять её на сопровождение. После этого полёт до попадания в назначенный объект происходит автоматически. Однако оператор до последнего момента имеет возможность наблюдать за полётом БПЛА и при необходимости вносить коррективы.Компания Auterion Ltd. представила новую разработку, которая вызывает интерес. Если информация о проекте Skynode S верна, то компании удалось решить важную задачу в области беспилотной авиации и создать основу для появления ударных БПЛА с повышенным боевым потенциалом.Утверждается, что система управления «Скайнод-С» использует любые совместимые видеокамеры и реализует принцип телевизионной головки самонаведения. Система имеет минимальные размеры и вес, а также проста и недорогая в изготовлении. По стоимости она сравнима с хорошим современным смартфоном.К сожалению, пока компания «Аутерион» ограничивается только заявлениями и рекламными материалами. Работа её новых приборов не демонстрировалась.Предложенная и реализованная система имеет очевидные преимущества. Она позволяет освободить человека от наиболее сложной части процесса наведения беспилотника-камикадзе, требующей особой реакции и навыков. Специализированная электроника должна справляться с такой задачей лучше человека. При этом выбор цели и решение об атаке остаются за оператором.Важной особенностью проекта Skynode S является то, что все устройства управления размещены на борту беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Это обеспечивает надёжную защиту от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потери сигнала. Кроме того, в отличие от систем с оператором, здесь отсутствует задержка, связанная с передачей сигналов по радиоканалу. Всё это позволяет рассчитывать на более высокую вероятность успешного поражения цели.Несмотря на рекламные материалы, пока неизвестно, насколько хорошо система управления Auterion Ltd сможет удерживать захват цели в различных ситуациях и условиях. Возникает вопрос о её способности работать с движущимися объектами.Американская компания утверждает, что её проект — первая подобная разработка в мире. Однако это не соответствует действительности. Одним из первых барражирующих боеприпасов с искусственным интеллектом, способных самостоятельно наводиться на цель без полноценной «ракетной» ГСН, стал российский «Ланцет» в одной из своих поздних модификаций. Такие изделия появились ещё осенью прошлого года и продемонстрировали потенциал подобных решений.Очевидно, что технологии в этой области будут развиваться и, достигнув определённого уровня, получат широкое распространение. Это приведёт к снижению эффективности некоторых распространённых средств противодействия БПЛА и потребует новых решений или совершенствования уже известных. Время покажет, как скоро произойдут такие изменения на поле боя и к чему они приведут.