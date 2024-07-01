Ударом «Искандера» на аэродроме в Миргороде поражены 6 истребителей Су-27 ВС ВСУ и ликвидированы лётчики, включая подготовленных для пилотирования F-16

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Ударом «Искандера» на аэродроме в Миргороде поражены 6 истребителей Су-27 ВС ВСУ и ликвидированы лётчики, включая подготовленных для пилотирования F-16

Находит своё подтверждение информация об успешном ракетном ударе по аэродрому в районе полтавского Миргорода. На этом военном аэродроме на момент удара находились несколько единиц авиационной техники Воздушных сил ВСУ.

Известно о том, что удар наносился с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» - ракетой с кассетной боевой частью. И уже в который раз без какого-либо противодействия со стороны противника за ситуацией до нанесения удара, в момент удара и после него ведёт наблюдение российский разведывательный дрон.



Российский ТГ-канал Fighterbomber публикует информацию о полном уничтожении 4-х истребителей Су-27 и о значительном поражении ещё двух таких боевых самолётов украинских Воздушных сил.

С дрона демонстрируется попытка работы эвакуационно-спасательной группы. Однако не совсем понятно, что и куда она собиралась эвакуировать.

По последним данным, в ходе применения кассетного «Искандера» было ликвидировано как минимум 14 военнослужащих ВС ВСУ, среди которых и лётчики, подготовленные в западных странах для пилотирования американских истребителей F-16. Ранее в Киеве заявляли, что ВС ВСУ получат такие самолёты до конца июня, однако июнь закончился, а официального подтверждения получения F-16 пока нет.

Между тем, потеря ВСУ 6-ти истребителей Су-27 – весьма значительный урон для войск киевского режима с одновременным снижением возможностей по применению натовских высокоточных дальнобойных ракет воздушного базирования.

52 комментария
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  1. К-50 Звание
    К-50
    +8
    Сегодня, 22:14
    Ударом «Искандера» на аэродроме в Миргороде поражены 6 истребителей Су-27 ВС ВСУ и ликвидированы лётчики, включая подготовленных для пилотирования F-16

    Работайте, братья! soldier good
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +7
      Сегодня, 22:18
      Цитата: К-50
      Ударом «Искандера» на аэродроме в Миргороде поражены 6 истребителей Су-27 ВС ВСУ и ликвидированы лётчики, включая подготовленных для пилотирования F-16

      Работайте, братья! soldier good

      Хороший подарок к Дню ветеранов боевых действий.
      С праздником всех причастных drinks
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 23:10
        Ударом «Искандера» на аэродроме в Миргороде поражены 6 истребителей Су-27 ВС ВСУ и ликвидированы лётчики, включая подготовленных для пилотирования F-16

        Захотели полетать...??? Ну вперёд ядрёна мать!!! Только после "Искандера" по частям бы вас собрать!!! am
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 23:01
      Однако не совсем понятно, что и куда она собиралась эвакуировать.

      Надеюсь, прямиком в морг.
  2. Ясная Звание
    Ясная
    +7
    Сегодня, 22:14
    Это, для Вооруженных Сил России - зачет!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 22:15
      Цитата: Ясная
      Это, для Вооруженных Сил России - зачет!

      Тогда и Генштабу тоже зачет.
      1. ААК Звание
        ААК
        +2
        Сегодня, 22:46
        Вот это и есть настоящая боевая работа: разведка получила и оценила данные, штаб определённого уровня быстро принял решение, разработал и утвердил проведение ракетного удара, в зону нанесения был быстро и незаметно введён наш БПЛА для корректировки и контроля, ну и хорошо сработали ракетчики...вот так и надо, не сопли жевать а двухсотить бандер по-полной, причём наиболее ценных по затратности своей подготовки
  3. Msi Звание
    Msi
    +5
    Сегодня, 22:15
    По последним данным, в ходе применения кассетного «Искандера» было ликвидировано как минимум 14 военнослужащих ВС ВСУ

    Радует и это. Очень хорошо, что наш беспилотник кружит свободно...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 22:17
      Цитата: Msi
      Очень хорошо, что наш беспилотник кружит свободно...

      и главное - кружит эффективно.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 22:24
    Ну вот - беспилотник без всяких старлинков работает в 150 км от лбс. Ещё бы дотянуть и можно в онлайн-режиме долбить по Киеву
  5. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -4
    Сегодня, 22:24
    Два с половиной года войны.
    И на аэродроме - открыто, как на параде - выставлены шесть истребителей Су-27.
    laughing
    Вот так же их Конашенков истреблял по несколько раз и раньше.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 22:32
      О себе любимых поржите.
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        -3
        Сегодня, 22:43
        Над еврееями мы тоже спокойно посмеяться могут - уже почти год организацию из 20.000 мужиков с калашами и в тапках победить не могут.
        НО - здесь он прав, года идут а украинская авиация все поражается и поражается хотя счет уже идет на Х5 от первоначального количества.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 22:48
          Посмотрел бы я на такого еврея, ржавшего перед моим дедом, о неудачах РККА. Этому еврею стало б внезапно плохо. Ну а вы потыкайте этим дальше.
        2. Наган Звание
          Наган
          +2
          Сегодня, 23:15
          Цитата: newtc7
          Над еврееями мы тоже спокойно посмеяться могут - уже почти год организацию из 20.000 мужиков с калашами и в тапках победить не могут.
          Так вы же сами вопите о необходимости обеспечить безопасность мирного населения Газы. Во-первых, есть ли там "мирное население", если там даже малышня детсадовского возраста заявляет, что цель их жизни как можно скорее стать шахидом и убивать неверных? А во-вторых, если б пользовали кассетные боеприпасы, эффективность которых подтверждается, в частности, этой статьей, бородатых в тапках с калашами стало бы значительно меньше, правда "мирного населения" тоже бы сильно поубавилось. Выявлять цели, которые гарантированно не "мирные", занимает немало времени и усилий, и опять же "умные" боеприпасы для точечных ударов обходятся куда дороже.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 22:34
      Цитата: voyaka uh
      Два с половиной года войны.
      И на аэродроме - открыто, как на параде - выставлены шесть истребителей Су-27.

      Вот так же их Конашенков истреблял по несколько раз и раньше.

      Читая подобные комменты, вспоминается русская поговорка: "В семье не без урода". Всегда найдётся любитель (или профи?) попытаться испоганить информацию набросом на вентилятор.
      1. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 22:39
        В семье не без урода

        Так этот товарищ из другой семьи. Из Израиля...
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 22:53
          Цитата: Msi
          Так этот товарищ из другой семьи. Из Израиля

          Таких "товарищей" за кордоном сейчас много, вполне может быть, что из "земли обетованной" комменты кнопает.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 23:05
          Цитата: Msi
          В семье не без урода

          Так этот товарищ из другой семьи. Из Израиля...

          Обратите внимание, как эта дружная семейка взялась минусить мой коммент про урода. Видать, удачное сравнение подобрал, ишь как их зацепило. laughing
    3. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      Сегодня, 22:37
      Цитата: voyaka uh
      Два с половиной года войны.
      И на аэродроме - открыто, как на параде - выставлены шесть истребителей Су-27.
      laughing
      Вот так же их Конашенков истреблял по несколько раз и раньше.

      Причем парад, когда есть кардры объекитвного контроля. Или, как всегда, только видим негатив в России?
    4. newtc7 Звание
      newtc7
      0
      Сегодня, 22:42
      Что есть то есть … неистребляемая авиация Украины.
      Эти гады просто сейв загружают после каждого поражения ))
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        -2
        Сегодня, 22:44
        Эти гады просто производят хорошие макеты военной техники.
        Или доделывают их из старых фюзеляжей.
        И об этом была пара статей на ВО.
        1. newtc7 Звание
          newtc7
          0
          Сегодня, 22:49
          Может и такое. Но думается мне основная причина - в принципах подсчета потерь противника от нашего МО.
          Удар был? Был. Значит - уничтожено, а то что может попало не совсем туда да и вообще все уехать перед этим успели всем пофигу.
          И так вот и получилось 500 штук уничтожить…
          Хотя в данном случае подтверждение есть. Но макет это или нет непонятно
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            -1
            Сегодня, 23:11
            Цитата: newtc7
            Но думается мне основная причина - в принципах подсчета потерь противника от нашего МО.
            Удар был? Был. Значит - уничтожено, а то что может попало не совсем туда да и вообще все уехать перед этим успели всем пофигу.

            То есть, прямая видеосъёмка с беспилотника удара по самолётам на аэродроме - работа Мосфильма? Интересная у вас логика. request
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 23:16
          Цитата: voyaka uh
          Эти гады просто производят хорошие макеты военной техники.

          Ну, если ваше предположение для вас является утешением, то утешайтесь. smile
    5. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 23:04
      Два истребителя вспыхнули. Как минимум два отнюдь не макеты. За остальные три незнаю. Шестой не заметил. Качество картинки выложенное плоховато. В оригинале наверняка можно разглядеть.
      Всу совсем обнаглели - Миргород чуть не на передке, а они туда истребители перебазировали. А вот насчёт уничтоженных пилотов ф-16, как узнали... request
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        0
        Сегодня, 23:10
        "Два истребителя вспыхнули. Как минимум два отнюдь не макеты"///
        ---
        В любой макет - танка ли, самолета - всовывают боченок-два с горючим.
        Вокруг макета танка обязательно делают следы гусениц для правдоподобия.
        Около макетов самолетов снуют машины, чтобы показать, что аэродром
        "живой".
        Нельзя быть такими наивными. Вы воюете с опытным и хитрым противником.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          +1
          Сегодня, 23:16
          Смысла спорить нет. Но с дрона разглядели и гибель персонала, либо пилотов. Человека точно не спутать с манекеном. Получается 14 рыл слили, подставив их под ракету? Зачётно good
          И ракеты не жаль
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 23:25
          Цитата: voyaka uh
          Нельзя быть такими наивными. Вы воюете с опытным и хитрым противником.

          Вот это верно. Хитрый противник и в интернете профессионально работает, стараясь принизить и нивелировать успехи ВС РФ. Например, можно попытаться внушить людям мысль, что "Искандер" истратили на макеты самолётов, хотя точных доказательств этому не имеется.
  6. Ясная Звание
    Ясная
    +4
    Сегодня, 22:28
    в Миргороде поражены 6 истребителей Су-27 ВС ВСУ

    Да где же они Сушки-то берут? request
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 22:31
      С миру по нитке... Плюс наладили ремонт, комплектующие тоже со всего мира.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 22:33
        Цитата: Фаталист
        С миру по нитке... Плюс наладили ремонт, комплектующие тоже со всего мира.

        Так если против нас воюет весь мир, то какого лешего мы проводим какую-то операцию!? fool
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 22:37
          Мог бы банально написать: " Вопрос, конечно интересный." Но не хотелось бы, ибо сам голову ломаю: всё кричат: "Россию на колени", а мы миндальничаем. В общем, не знаю, сударыня. Но знаю точно, опять шакалы собрались получить от нас свои законные люли, раз в сто лет.
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +2
            Сегодня, 22:42
            Цитата: Фаталист
            Но знаю точно, опять шакалы собрались получить от нас свои законные люли, раз в сто лет.

            Такое ощущение, что западные шакалы никак не могут правильно оформить заявку на эти люли, и наша приемная комиссия не пропускает эти заявки. Уже Белгоород и Курск в огне и без эл.освещения...
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              0
              Сегодня, 22:46
              Ох, эта наша приёмная комиссия всегда нетороплива. Как в случае с ПАСЕ, МОК ...Но вопрос людей наиархи первостепенное. Имеем опыт ВОВ. Надеюсь, комиссию попросили потянуть время, для подготовки. Ну, я так думаю.
            2. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              -1
              Сегодня, 22:46
              и наша приемная комиссия не пропускает эти заявки.
              Видать с гнильцой комиссия-то...
            3. Msi Звание
              Msi
              +1
              Сегодня, 22:46
              Уже Белгоород и Курск в огне и без эл.освещения

              Да у нас в Белгородской области есть такие проблемы. Сегодня неплохо укросвиньи отработали. Вырубили много чего. У нас в 13 свет дали, а вот воды пока нет.
        2. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 23:07
          . какого лешего мы проводим какую-то операцию!?

          По какой-то причине и нам войну не обьявляют request
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 23:21
        Цитата: Фаталист
        Плюс наладили ремонт, комплектующие тоже со всего мира.
        Ну ладно, МИГ-29, положим, поставляли всему бывшему Варшавскому пакту, и во всякие азиатские африкании. Оттуда и литаки, и запчасти для 404. Но семейство СУ-27 поставлялось вроде как только Индии и Китаю, а они типо друзья и союзники. Или может, не совсем друзья, и вообще не союзники?
    2. Lev Davigadov Звание
      Lev Davigadov
      0
      Сегодня, 23:24
      С "миру" по нитке. Ч/з три 3.14ды. Чуток у казахов, у армян и т.д. Был даже канал,
      поставки авиа запчастей из РФ. "Невидимая рука"
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 22:44
    Ну да, а тем временем
    Севастополь вечером был атакован ракетами и беспилотниками ВСУ. 4 ракеты были точно сбиты на подлете к городу и одна в черте города.
    В связи с этим аналитик Рыбарь расписал гневный пост. До удара был зафиксирован взлет трех Су-24М ВСУ и их маршрут со стороны Одессы, по всей видимости для запуска крылатых ракет или отвлечения внимания. Еще ранее были подтянуты ЗРК западного производства в места пуска ракет вблизи Одессы. Всё это в западной части Черного моря координировал британский самолет-разведчик RC-135.

    И главное - уже через 15 минут после удара, в сеть были слиты результаты ракетной атаки. И максимум что грозит слившему - скучные извинения на камеру в отделении полиции. До сих пор нет особого правового режима и нет решений в рамках военного противостояния с противником в Черноморском регионе. Вопрос этот не просто созрел - он уже перезрел.

    https://voenhronika.ru/
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 22:50
      Да, читал. Интересно, не правда ли?
    2. Glagol1 Звание
      Glagol1
      0
      Сегодня, 22:56
      Как только взлетает что то у нас, онлайн об этом знают ВСУ. Онлайн! Пока наши летят, их средства переходят на запасные позиции. А наши миллиарды в лучшем случае утюжат бетонку взлетки. Которую на завтра легко чинят!!! Уже давно приплыли на диване в Африку!
  8. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 22:46
    По последним данным, в ходе применения кассетного «Искандера» было ликвидировано как минимум 14 военнослужащих ВС ВСУ, среди которых и лётчики, подготовленные в западных странах для пилотирования американских истребителей F-16


    Зачем и кому такие подробности?
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 23:00
      Зачем и кому такие подробности?

      А что не так? Мне например интересно... request
  9. Glagol1 Звание
    Glagol1
    -4
    Сегодня, 22:52
    Ударом новой системы Ураган-3000 уничтожены 1000 танков ВСУ и 500 тыс солдат. И что, эта новость чем то отличается от комментируемой!? Забудьте! Все это фейки
  10. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 22:58
    Отличная работа, можно гордиться таким богатым результатом. Даже если уничтожены не Ф-16-е летуны, все равно, ущерб от уничтожения любых летчиков и инженеров ВВС - в условия этой войны не восполним... Молодцы!
  11. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 22:59
    Великолепный удар, поздравляем всех, кто участвовал в наступательных действиях.
  12. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 22:59
    А не слишком ли всё хорошо, чтобы быть правдой?
    Литаки стоят в куче, хотя свободных стоянок для рассредоточения полно. М.б. всё же макеты (с топливом) или пустышки. Все на одном аэродроме. Как написали, нет противодействия беспилотнику...
    Что-то тут не совсем так. Хотя, лучше бы всё было так.
  13. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    0
    Сегодня, 23:05
    Цитата: Аль Манах
    Видать с гнильцой комиссия-то...

    Где нибудь с 1933го и уж точно с 39го эта комиссия отработала бы мгновенно. А щас чот того...
  14. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 23:15
    Муляжи, макеты, нарисованные на бетоне силуэты... Украинцы это хитрые твари
  15. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 23:25
    У бандеры на ... в аду полетаете, фшацкие подсвинки.