«Танки русских преграждают дороги отхода». Катастрофа немецкой 4-й армии
Жители Минска встречают солдат Красной Армии, освободивших город
Общая ситуация
23 июня 1944 года началась операция «Багратион» – освобождение Белоруссии от немецких захватчиков (Крах немецкой группы армий «Центр»). 4 советских фронта под командованием Баграмяна, Черняховского, Захарова и Рокоссовского прорвали оборону немецкой группы армий «Центр», часть сил 3-й танковой и 9-й армии были окружены и уничтожены в районах Витебска и Бобруйска.
Разбитые соединения немецких 3-й танковой, 4-й и 9-й армий отступают, бросая технику и неся серьёзные потери. Советские ВВС господствуют в воздухе и громят откатывающиеся колонны врага. Белорусские партизаны атакуют пятящиеся подразделения врага, уничтожают коммуникации.
В ходе 6-дневных жестоких боев немецкая оборона между Западной Двиной и Припятью была разрушена. Ключевые «крепости» врага (Витебск и Бобруйск) пали. Советские армии быстро идут на запад, создавая угрозу окружения всей белорусской группировки противника. Гитлеровцы, вместо быстрого отхода дивизий на тыловые рубежи и усиления флангов, чтобы угрожать русским ударным группировкам, втягиваются в упорное фронтальное сражение восточнее Минска.
Модель пытается спасти группу армий «Центр» от полного уничтожения
В условиях, когда фронт был прорван, главные силы 9-й армии попали в котёл в районе Бобруйска, 4-я армия отступала по лесным дорогам к Березине, их атаковали партизаны и советские ВВС, остатки 3-й танковой армии были разбиты у Лепеля и потеряли связь с 16-й армией в районе Полоцка, нужны были коренные решения.
Генштаб сухопутных войск врага признал необходимость коренных решений в рамках всего Русского фронта. Нужно было отводить войска группы армий «Север» на рубеж Даугавпилс, Рига. За таким крупным водным рубежом, как Западная Двина, группа «Север» могла упорно обороняться и освободить одну армию для помощи группе «Центр». Также сохранялась связь двух групп армий. Это могло укрепить северный фланг группы армий «Центр», а минское направление можно было усилить за счёт группы армий «Северная Украина».
САУ ИСУ-152 333-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка переправляется через реку Полота. 5 июля 1944 г.
Одним из ярых сторонников отвода войск гитлеровской группы армий «Север» за Западную Двину был фельдмаршал Модель. Он 28 июня возглавил группу «Центр», сместив Буша, и должен был спасти разваливающийся фронт.
Однако Гитлер отказался отводить войска группы армий «Север». В итоге эта группа армий осталась в Прибалтике, была изолирована от театров, где велись решающие сражения за Третий рейх.
Модель проявил большую энергию и решительность, чтобы спасти разваливающийся фашистский фронт. Он перебросил часть дивизий группы армий «Северная Украина». На южном фланге для восстановления фронта использовали силы 2-й армии, которая единственная ещё не была разбита. Модель получил значительную помощь с других участков фронта: до 16 июля в Белоруссию было переброшено 46 дивизий. Но эти соединения вводились в бой постепенно, часто с колёс, и не могли быстро изменить ход титанической битвы.
Из трёх прибывших в первом эшелоне танковых дивизий две были брошены в район Слуцка, чтобы вместе с идущими за ними двумя пехотными дивизиями, удержать этот район и помочь прорваться из котла в районе Бобруйска соединениям 9-й армии. 5-я танковая дивизия направлялась на стык 4-й полевой и 3-й танковой армий, чтобы не дать русским прорваться через Березину в районе Борисова.
Модель пытался восстановить фронт на линии Слуцк – Минск – Полоцк. Однако закрыть огромную брешь сразу не удалось. Немецкие армии на центральном направлении были разбиты, брешь была огромной, русские наступали превосходящими силами, включая подвижные соединения.
Окруженные соединения 9-й армии были уже обречены. Остаткам 9-й армии (около 15 тыс. солдат) без тяжелого вооружения и техники удалось соединиться в районе северо-восточнее Слуцка с танковой дивизией.
Немецкая САУ StuG III, подбитая на дороге в Белоруссии во время операции «Багратион»
Командование 4-й армии пыталось удержать у Березино, севернее и южнее этого города, переправы через реку Березину. Три корпуса 4-й армии находились ещё восточнее реки, с трудом отбиваясь от наседающих с фронта и флангов Русских войск, от партизан, с трудом форсируя болотисто-лесистую местность. Огромные колонны техники и солдат с большими усилиями пробивались по единственной плохой дороге, которая пересекала у Березино реку Березину.
Советская авиация практически непрерывно громила толпы гитлеровцев. Немецкая армия несла тяжелые потери. В частности, 28–29 июня погибли два командира корпусов: командир 29-го танкового корпуса генерал артиллерии Роберт Мартинек и сменивший его генерал Отто Шюнеман. Русские бомбардировщики то и дело разрушали единственную переправу через реку, после чего на восточном берегу образовывались огромные заторы и пробки. Немецкий 6-й воздушный флот не мог прикрыть свои сухопутные войска из-за нехватки машин и топлива.
Коза, привязанная к пушке подбитого немецкого танка Pz. Kpfw. IV под Минском. Фотография вдохновила советского поэта Самуила Маршака на написание стихотворения «Тигр и козленок».
На Полоцк и Минск
Общая обстановка благоприятствовала нашему дальнейшему наступлению. 28–29 июня 1944 года советская Ставка уточнила задачи фронтов. 1-й Прибалтийский фронт (1-й ПФ) под командованием Баграмяна получил задачу наступать на Полоцк и Глубокое, 3-й, 2-й и 1-й Белорусские фронты (БФ) должны были совместными действиями освободить Минск и окружить войска немецкой 4-й армии. Также советские соединения наступали на Слуцк, Барановичи, Пинск и в других направлениях.
Наступление советских армий развивалось без какой-либо паузы. Совместными ударами 4-й ударная и 6-я гвардейская армии Малышева и Чистякова 4 июля освободили Полоцк. В этом районе были разбиты 6 немецких дивизий. Северная часть Белой Руси была освобождена.
Советские солдаты перебегают реку по доскам у разрушенного моста в районе Полоцка. Начало июля 1944 г.
1-й ПФ Баграмяна к 4 июля с боями прошёл 180 км, нанёс поражение немецкой 4-й танковой армии Рейнгардта из группы армий «Центр» и южному флангу 16-й армии группы армий «Север».
Стране было возвращено 5 тыс. поселений, включая Витебск, Полоцк, Бешенковичи, Лепель, Глубокой. Советские дивизии вышли к границам Латвийской и Литовской республик. Войска Баграмяна изолировали друг от друга две германские группы армий – «Центр» и «Север». Группа «Север» теперь не могла поддержать группу «Центр».
В полосе наступления 3-го БФ Черняховского гитлеровцы пытались удержаться на тыловом рубеже Березины. Однако, чтобы сохранить хоть часть армии и не потерять возможности отхода на Минск, командованию 4-й немецкой армии пришлось уйти с Березины.
Советские войска стремительно наступали, выдвигая свои подвижные соединения на запад, обходя узлы сопротивления противника. На правом крыле фронта 35-я гвардейская танковая бригада комбрига Асланова 3-го гвардейского мехкорпуса утром 28 июня вышла в районе озера Палик к Березине. Танкисты при помощи партизан стали наводить переправу. К исходу дня началась переправа на правый берег реки. Другие бригады и части корпуса начали переправу 29 июня. Несмотря на попытки немецкой авиации сорвать переправу, 3-й гвардейский мехкорпус Обухова первым форсировал реку.
30 июня войска 5-й армии Крылова также начали форсировать Березину. К реке прорываются главные силы 11-й гвардейской армии Галицкого.
Утром 30 июня мотострелковые бригады 3-го гвардейского танкового корпуса генерала Вовченко и 29-го танкового корпуса Фоминых 5‑й гвардейской танковой армии Ротмистрова и моторизованные батальоны автоматчиков танковых бригад при поддержке огнем танков, САУ и артиллерии на подручных средствах и по железнодорожному мосту форсировали реку Березина в районе Борисова и Лядища. Танкисты захватили плацдарм, позволивший 8‑й понтонно-мостовой бригаде фронта во второй половине дня навести на р. Березина в Борисове два понтонных моста для переправы танков и другой тяжелой техники и вооружения.
К исходу 1 июля захваченный на западном берегу Березины севернее Борисова плацдарм был расширен до 110 км по фронту и до 35 км в глубину.
Батарея 76-мм дивизионных пушек образца 1939 года Ф-22 УСВ 193-го гвардейского артиллерийского полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии в Полоцке.
Колонна бойцов 9-й гвардейской стрелковой дивизии с оркестром на марше в освобожденном Полоцке. Колонна движется к переправе через реку Западная Двина. Справа – два армейских автомобиля «Виллис». 4 июля 1944 г.
Германский фронт разрушается. Отход немецких войск принимает всё более неорганизованный характер. В дневнике одного из немецких пленных от 27 июня записано: «Начинается путь кошмаров и ужасов. На дорогах дикие пробки. Паническое бегство. Танки русских преграждают дороги отхода… Авиация русских непрерывно сеет смерть с небес. Русские всё время опережают нас параллельным преследованием. Партизаны разрушают мосты».
Таким образом, Красная Армия отомстила за разгром 1941 года в Белоруссии.
Теперь всё было наоборот: русские рвались вперёд, русские танки и самолеты громили бегущие колонны врага.
Советская колонна на улице освобожденного Полоцка. В центре – САУ ИСУ-152 333-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка, 1-й Прибалтийский фронт. На переднем плане – убитый немецкий солдат. 4 июля 1944 г.
Освобождение Минска
Конно-механизированная группа генерала Осликовского 3-го БФ и 5-я армия Крылова, форсировав Березину, наступали на Вилейки и Молодечно. 2 июля 1944 года 35-я гвардейская танковая бригада 3-го гвардейского мехкорпуса при поддержке партизан ворвалась в Вилейки и с ходу взяла город. В тот же день советские танкисты завязали бой за Красное, 3 июля – за Молодечно. Железная дорога Минск – Вильнюс была перехвачена.
Гитлеровцы отчаянно отбивались, пытаясь сохранить пути отхода на северо-запад 4-й армии, которую окружали в районе Минска. Врага теснят дивизии 5-й и 11-й гвардейской армий Крылова и Галицкого, 3-го гвардейского кавалерийского корпуса Осликовского.
В центре и на левом фланге 3-го БФ наступающие войска также форсировали Березину. Танкисты Ротмистрова основными силами форсировали реку 2 июля и идут на Минск. В районе Борисова, который освободили 1 июля, Березину перешёл 2-й гвардейский танковый корпус Бурдейного, части 11-й гвардейской и 31-й армии Галицкого и Глаголева. Советские дивизии и полки стремительно прорываются к Минску.
На рассвете 3 июля 2-й гвардейский танковый корпус ворвался с востока в Минск. Немецкая Минская «крепость-фестунг» была хорошо обеспечена всем необходимым для обороны, но немцы не успели ввести в город гарнизон, которым мог бы некоторое время драться в окружении.
Колонна СУ-85 на площади Ленина в освобожденном Минске
Соединения 5-й гвардейской танковой армии вели бой к северу от города и перерезали единственную автомобильную дорогу, которая вела из столицы Белорусской ССР на север-запад. Пехота 31-й армии и танкисты Бурдейного прорываются в центр города. Белорусская группировка вермахта попадает в котёл окружения.
Белые русы активно помогали освободителям. Сотни тысяч человек боролись с захватчиками в партизанских формированиях, подпольных организациях, как могли помогали партизанам и подпольщикам. Свыше 100 тыс. человек участвовали в восстановлении шоссе, железных дорог, ремонте и строительстве заново многих мостов.
Успешно наступали и войска 1-го и 2-го БФ. Войска 1-го БФ Рокоссовского наступали на Пуховичи, Минск, Слуцк и на Барановичи. 30 июня был освобожден Слуцк.
1-й гвардейский танковый корпус Панова 26 июня в районе посёлка Паричи преодолел болота по выстеленным гатям, пройдя вглубь территории противника. Советские танкисты разбили врага в районе Пуховичей. 3 июля танкисты Панова прорвались к Минску с юга, и соединились со 2-м гвардейским танковым корпусом генерала Бурдейного. Несколько позже подошла пехота 3-й армии Горбатова. Бои в городе завершились вечером 3 июля. Группировка войск противника восточнее Минска попала в окружение.
Войска 2-го БФ Захарова преследовали дивизии 4-й немецкой армии. Авиация 4-й и 16-й воздушных армий громили уходящие колонны врага.
Командир 31-й танковой Кировоградской дважды Краснознаменной ордена Суворова бригады подполковник Василий Степанович Молчанов (1906 г. р., был командиром бригады с 05.03. по 04.09.1944) и механик-водитель танка Т-34-85 командира батальона Григорий Никитович Зубов (1910–1944, Герой Советского Союза, Указ Президиума ВС СССР от 13.09.1944 г., награжден посмертно) под городом Борисов. Григорий Зубов погиб в бою 03.07.1944 года.
Уничтожение минского котла
В результате соединения войск 3-го и 1-го БФ были окружены основные силы немецкой 4-й армии под началом генерала Мюллера и остатки 9-й армии (около 100 тыс. человек). С каждым днём положение немецкой армии становилось всё хуже: без опорной базы (укрепрайона) и снабжения, под ударами Советских войск, партизан и авиации, часть соединений была раздроблена, штаб 12-го армейского корпуса разгромлен. Отдельные группы гитлеровцев пытались пробиться на запад, но без успеха.
Надежды на помощь извне не было. 5 июля 1944 года Мюллер направил в тыл последнюю радиограмму: «Сбросьте с самолёта хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?» Ответа не было.
Не имея с 4 июля никакой связи с командованием и другими соединениями, Мюллер отдал 8 июля приказ солдатам 4-й армии прекратить сопротивление в районе Минска.
Позднее он писал:
«С имевшимися в моем распоряжении силами и средствами я не был в состоянии прорваться на юго-запад. Общая обстановка: занятие русскими войсками Барановичей и их выход в район западнее этого города, продвижение крупных русских соединений на запад от района окружения – все это сделало дальнейшее сопротивление бессмысленным и заставило отказаться от последних надежд на помощь с запада.
Снабжение наших частей прекратилось; мы располагали лишь очень слабой артиллерией и почти не имели противотанковых средств. В этой ситуации я лично вступил в переговоры с командованием частей Красной Армии, расположенных в данном районе.
Получив заверения, что нам гарантируют почетные условия сдачи и уход за ранеными, я приказал своим частям прекратить сопротивление с полудня 8 июля 1944 года. 10 июля 1944 года я повторил этот приказ, подписанный также генералом пехоты Фёлькерсом (командир 27-го армейского корпуса. – Прим. авт.), поскольку мой первый приказ не дошел до всех подразделений, расчлененных на небольшие по составу боевые группы».
9–11 июля 1944 года прекратили сопротивление последние группы. Было взято в плен 57 тыс. солдат и офицеров. Среди них 12 генералов – 3 командира корпусов и 9 командиров дивизий.
Бойцы партизанского отряда вступают в освобожденный Минск
Итоги
Войска Красной Армии продвинулись на 200–250 км, освободили от гитлеровцев основные центры БССР, включая столицу – Минск.
Главные силы группы армий «Центр» были разбиты. Были уничтожены или попали окружение 25 немецких дивизий. Боеспособность сохранили только дивизии 2-й немецкой армии на южном фланге. Избежавшие полного уничтожения дивизии других армий утратили боеспособность. В центре советско-германского фронта была создана 400-километровая брешь. Её могли прикрыть лишь разрозненные полки ещё только прибывающих дивизий, которые с ходу вступали в бой, охранные дивизии, полицейские подразделения, части Восточно-прусского военного округа.
В итоге наступление советских фронтов больше сдерживал, по признанию германского генерала и военного историка Курта фон Типпельскирха, Налибокский лес. Самый обширный лесисто-болотистый район Белой Руси, созданный многочисленными притоками Верхнего Немана.
Групповое фото саперов РККА перед Домом правительства в освобожденном Минске. Это бойцы из группы разминирования
Также можно отметить, что стремительное наступление советских соединений привело к отставанию тылов, снабжение ухудшилось. Войска были утомлены и обескровлены тяжелыми боями и маршами. Авиация отставала и не могла также эффективно поддерживать наступающие сухопутные войска.
Советские армии продолжали наступление, устремившись к западным границам СССР. В соответствии с директивой советской Ставки от 4 июля 1944 года войска 1-го ПФ наступали на Даугавпилс, Паневежис и Каунас. Они должны были приступить к освобождению Литовской ССР. В Литву вошли и войска 3-го БФ. Фронт Черняховского получил задачу наступать в общем направлении на Вильнюс, Каунас и Лиду, в дальнейшем захватить плацдарм на западном берегу Немана.
Группа партизанок отряда им. А. В. Суворова бригады «Народные мстители» на площади Ленина в освобожденном Минске. На втором плане видно здание Дома правительства и пьедестал от снесенного немцами памятника Ленину. Слева направо: Александра Константиновна Пивоварчик (г. р. 1918), Тамара Яковлевна Копустинская (г. р. 1923), Лидия Федоровна Густарник (г. р. 1916), Нинеля Антоновна Драздович (г. р. 1927).
2-й БФ генерала Захарова, как и другие командующие фронтами, получил задачу продвигаться глубоко на запад. Фронт играл вспомогательную роль – преследовал остатки группы армий «Центр». Оставив за спиной Минск, фронт продвигался строго на запад – на Новогрудок, а затем – на Гродно и Белосток. 1-й БФ фронт Рокоссовского, как и прочие, получил директиву на преследование остатков группы армий «Центр». Его соединения наступали по линии Барановичи – Брест.
Маленькие жители Минска поздравляют советских бойцов с Победой у бронеавтомобиля БА-64 на площади Ленина со зданием Дома правительства. 5 июля 1944 г.
Колонна партизан идет на парад в освобожденном Минске. 16 июля 1944 года на поле ипподрома столицы освобожденной Белоруссии был проведен парад партизан, в котором приняли участие около 30 тысяч бойцов тридцати партизанских бригад. Он был организован, чтобы подчеркнуть ту важнейшую роль, которую сыграли народные мстители в операции «Багратион», осуществляя диверсии и разрушая коммуникации в тылу немецких войск группы «Центр», противостоявших наступавшей Красной Армии. Зрителями парада и участниками торжественного митинга стали 50 тысяч местных жителей. 16 июля 1944 г.
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