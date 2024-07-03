«Танки русских преграждают дороги отхода». Катастрофа немецкой 4-й армии

Колонна партизан идет на парад в освобожденном Минске. 16 июля 1944 года на поле ипподрома столицы освобожденной Белоруссии был проведен парад партизан, в котором приняли участие около 30 тысяч бойцов тридцати партизанских бригад. Он был организован, чтобы подчеркнуть ту важнейшую роль, которую сыграли народные мстители в операции «Багратион», осуществляя диверсии и разрушая коммуникации в тылу немецких войск группы «Центр», противостоявших наступавшей Красной Армии. Зрителями парада и участниками торжественного митинга стали 50 тысяч местных жителей. 16 июля 1944 г.

Маленькие жители Минска поздравляют советских бойцов с Победой у бронеавтомобиля БА-64 на площади Ленина со зданием Дома правительства. 5 июля 1944 г.

Группа партизанок отряда им. А. В. Суворова бригады «Народные мстители» на площади Ленина в освобожденном Минске. На втором плане видно здание Дома правительства и пьедестал от снесенного немцами памятника Ленину. Слева направо: Александра Константиновна Пивоварчик (г. р. 1918), Тамара Яковлевна Копустинская (г. р. 1923), Лидия Федоровна Густарник (г. р. 1916), Нинеля Антоновна Драздович (г. р. 1927).

Командир 31-й танковой Кировоградской дважды Краснознаменной ордена Суворова бригады подполковник Василий Степанович Молчанов (1906 г. р., был командиром бригады с 05.03. по 04.09.1944) и механик-водитель танка Т-34-85 командира батальона Григорий Никитович Зубов (1910–1944, Герой Советского Союза, Указ Президиума ВС СССР от 13.09.1944 г., награжден посмертно) под городом Борисов. Григорий Зубов погиб в бою 03.07.1944 года.

Колонна бойцов 9-й гвардейской стрелковой дивизии с оркестром на марше в освобожденном Полоцке. Колонна движется к переправе через реку Западная Двина. Справа – два армейских автомобиля «Виллис». 4 июля 1944 г.

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