Будет ли новое Бородино или Прохоровка? Зачем разгоняют тему «генерального сражения» в СМИ
Очень часто мне приходится отвечать на вопросы по темам, которые, с моей точки зрения, вообще не стоят на повестке дня. Те вопросы, о которых я прямо или косвенно уже говорил или писал. Сегодня как раз такая ситуация.
Слишком часто я слышу или читаю о каком-то грядущем «генеральном сражении» русской и украинской армий, о каком-то августовском или сентябрьском глобальном сражении русской и украинской авиации на американских самолетах…
Сколько раз я писал о задачах Русской армии на весенне-летнюю компанию? Сколько раз говорил о том, что нет у нас задачи взять Харьков, Днепропетровск или Херсон. Есть задача уничтожения ВСУ и освобождения всей российской территории.
Не только Донецкой и Луганской, но Запорожской и Херсонской областей. Кроме этого, задача создания «санитарной зоны» для безопасности наших приграничных областей. Для тех, кто этого не понимает, подкину мысль для размышления.
Освобожденные территории необходимо не только освободить, но и создать там условия для комфортной жизни людей. Только так можно переформатировать сознание. Не словами, а делами. Простой человек больше думает о своей семье, чем о глобальных проблемах. А это стоит денег…
Разговоры о каком-то «генеральном сражении» не просто размышления на тему. Это прямой плевок в сторону наших военных, явное принижение тех подвигов, которые они ежедневно совершают в зоне СВО. Получается то, что делается сейчас – это подготовка к «настоящей» войне. А вот когда…
Возрождение «мышления прошедшей войны»
Наверное, нет читателя, который бы не слышал о тех самых «генералах, готовящих армию к прошлой войне». И многие где-то внутри себя считают, что уж они-то не такие. Они понимают. И точно бы готовили солдат к будущей войне. На самом же деле разговоры о «генеральном сражении» – это и есть «мышление прошедшей войны»…
То, что активничают украинские аналитики и эксперты, раскручивая тему «сражения в воздухе», мне понятно. Обычный элемент информационной войны. Это прекрасно укладывается в задачи «бойцов информационного фронта». А вот зачем этим же занимаются некоторые наши аналитики, не ясно.
«Обстановка в воздухе резко изменится и русская авиация должна будет противостоять грозным американским машинам. Мы скоро увидим если не авиационную «прохоровку», то грандиозные воздушные бои в небе Украины».
Примерно так выглядят рассуждения таких специалистов. Остается только дождаться красивого рассказа о «воздушных охотниках», которые будут рыскать на своих самолетах вдоль ЛБС в поисках самолетов противника. А пехота – сидеть в окопах и наблюдать за такими «авиашоу»…
Увы, разочарую тех, кто ждет таких представлений. «Вася, справа мессеры» в современном мире не бывает. Не бывает просто потому, что этот самый Вася знает о противнике задолго до того, когда его можно вообще увидеть человеку. И атаковать противника Вася может уже тогда, когда тот находится за десятки километров от его машины. Такова реальность.
Так что все разговоры о том, что «битва за небо» определит весь дальнейший ход СВО – это бред. Да, некоторые сложности для действий наших летчиков возникнут. Но не более того. «Американец» – прекрасная цель, на уничтожение которой и были заточены все системы нашего ПВО, от ствольной зенитной арты до самолетов…
Сколько предсказанных Прохоровок мы уже забыли?
На чем основываются мои выводы?
Да на простом сопоставлении действий современной армии и тех, которые изучались ранее. Не только времен Великой Отечественной войны, но и других военных конфликтов в разных регионах мира. Конфликтов, в которых участвовали армии разных стран, включая таких признанных вояк, как Израиль и США.
Армии именно этих государств использовали в своих операциях опыт Второй мировой. Те самые «грандиозные» танковые сражения. Танковые атаки большими силами для прорыва обороны противника. Но где и когда? Только тогда, когда были уверены в том, что противник не обладает всей информацией. Только тогда, когда артиллерия и авиация гарантированно уничтожила противотанковую оборону врага.
Но даже это не гарантировало полного успеха. Сегодня у большинства бойцов есть свои ПТС. Не такие мощные, чтобы уничтожить танк, но повредить, вывести из строя вполне могут. И горели «Абрамсы» и «Меркавы» вполне себе регулярно от старых советских РПГ, ПТУРов и ПТУРСов.
Кстати, если рассматривать эти операции с военной точки зрения, то они вполне соответствовали и нашим представлениям (ещё совсем недавно изучаемым в ввузах) о стратегии применения танковых войск и вообще стратегии стратегических операций на уровне фронтов. Примерно та же глубина постановки ближайшей задачи (до 200 км). Примерно тот же темп наступления (20 км в сутки) и прочее.
Возможно ли такое в зоне проведения СВО?
Нет! Есть несколько факторов, которые напрочь отметают такое наступление в современной войне. Сколько раз мы слышали в сообщениях МО РФ фразу «ВС России уничтожили в… пункт сосредоточения… бригады (нескольких бригад), где были расположены части и соединения, предназначенные для проведения контрнаступления на...».
Большинство уже даже не реагирует на эти сообщения. Ну уничтожили и уничтожили. Пара батальонов для ВСУ не критично. Это не «взятие Берлина» какое-нибудь. На самом же деле это срыв наступления на каком-то участке ЛБС. Дело даже не в количестве выведенного из строя л/с, а в потере бригадой способности к наступлению. Т. е. целое соединение не добралось до передовой.
Но вернемся к Прохоровкам.
Сколько же таких «грандиозных сражений» мы пропустили? Где те самые грандиозные прорывы обороны «Леопардами», «Абрамсами» и прочей западной нечистью? Где танковые рейды по тылам противника? Где, ну не знаю, кавалерийские рейды? Где партизанские соединения или рейды диверсионных подразделений?
Нету…
Была «перемога» после поставок турецких «знаменосцев» (Bayraktar TB2). Потом «перемога» от подготовленных и вооруженных Западом соединений. Следующая «перемога» при появлении самых «непобедимых» западных танков. Сейчас очередная «перемога», связанная с появлением американских и западных ракет…
Вот они, те самые несостоявшиеся Прохоровки. То самое «оружие возмездия», на которое когда-то надеялись немцы, а сейчас украинцы. Увы, при появлении такого оружия всегда лопаются мечты. Всегда происходит одно и то же. «Поздно дали. Вот если бы полгода назад дали, месяц назад дали, вчера бы дали, то...». А сейчас поздно. Причем поздно всегда!..
Другая война, другие законы, другой характер БД
Почему же перестали работать те законы войны, которые считались фундаментальными ещё недавно? Действительно, почему?
Законы меняются всегда по одной и той же причине. Они перестают соответствовать существующей реальности и становятся тормозом дальнейшего развития системы.
Главной, по моему мнению, причиной изменений в военной науке стало изменение самого характера боевых действий. Если раньше противники знали друг о друге лишь то, что удалось узнать разведчикам, то сегодня боевые действия ведутся практически в открытом режиме. Противник знает практически все, что происходит не только на ЛБС, но и в глубоком тылу.
Возможности разведки сегодня возросли настолько, что провести даже минимальное действие без ведома врага становится большой проблемой. Сосредоточить какие-то более или менее серьезные силы для проведения, например, какого-то наступления невозможно. Противник все видит, и теряется элемент неожиданности.
Наверное, любой читатель, немного покопавшись в своей памяти, вспомнит видеокадры постов наблюдения или секретов на ЛБС. Кадры уничтожения блиндажей в тылу и прочее. Сегодня нет тыла. Нет места, где можно было бы безопасно готовить пополнение, где можно было бы организовать места отдыха и переформирования выведенных с передовой подразделений.
Таким образом, на первое место выходят подготовка личного состава и его вооружение. Готовность бойцов проводить операции имеющимися в распоряжении командиров силами и средствами. Наверное, именно этим отчасти вызвано то, что противники достаточно долго возятся с захватом крупных населенных пунктов.
Но изменения не закончатся и дальше. Они будут продолжаться и в корне менять характер боевых действий. Не раскрою никаких секретов, зачатки этих изменений уже видны невооруженным глазом. Это связь! Не в классическом виде, а все, что связано со связью.
Сколько хлопот доставили нам американские системы с использованием Интернета? Связь почти мгновенная от бойца до командующего армией. А что случится с управляемыми боеприпасами, когда появятся хорошо работающие «глушилки»? Что случится с дронами, которые сегодня фактически терроризируют бойцов? А когда ученые найдут возможность дистанционного перепрограммирования ракет?
Так что, изменений не избежать. Правда, опасность можно купировать, если военная наука будет «впереди планеты всей».
Думать и делать выводы на основании фактов, а не слов
Знаю, что вызову критику у тех, кто «не читал, но выскажусь», но закончу простым и понятным всем выводом. Думайте и делайте выводы, исходя из известных вам фактов. Не надо слепо верить даже самым уважаемым экспертам и аналитикам.
Повторю то, что написал в начале материала. Считаю все разговоры о грядущем «генеральном сражении», в каком бы виде боевых действий они ни велись, подрывом авторитета нашей армии. Армия делает свою работу. И делает её, судя по результатам, хорошо.
Арифметика нужна, но есть и другой способ добиться необходимого результата. Что и демонстрирует сегодня наша армия. На Украине уже прекрасно понимают, что война проиграна. Опять же, судя по тому, о чем заговорили украинские политики и СМИ. Все разговоры о переговорах, отказ Киева от ключевых ещё недавно требований – это результат работы Армии. Фраза «все решается на поле боя» уже стала клише.
Время, когда победа в войне решалась в одном генеральном сражении, закончилось лет двести назад. Помните, как трактуют Бородинское сражение у нас и как во Франции? Обе стороны победили. Но войну-то не закончили взятием столицы. Победа в битве закончилась полным разгромом армии Наполеона... Державы так не проигрывают войны.
Генеральных сражений не будет. Будут мнения, какие-то доводы и резоны... Но это, опять повторюсь, очередной элемент информационной войны.
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