Зеленский пытается убедить украинцев в том, что Киев уже победил и пора начинать переговоры

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Зеленский пытается убедить украинцев в том, что Киев уже победил и пора начинать переговоры

Глава киевского режима теперь перешёл практически на ежедневные заявления о необходимости садиться за стол переговоров с Россией. При этом всякий раз объяснения выдумываются такие, что, мол, Украина «побеждает», а потому «нужно требовать от России прекращения огня».

В своём вчерашнем видеообращении узурпировавший власть на Украине Зеленский заявил о том, что «России не хватает ресурсов для продолжения войны». При этом, по словам Зеленского, Украина «не заинтересована в длительном вооружённом конфликте».



Глава киевского режима вдруг стал признавать большие потери украинской армии на фронте, хотя ещё совсем недавно утверждал, будто бы с 24 февраля 2022 года ВСУ потеряли не более 35 тысяч человек.

По словам Зеленского, России «необходимо перекрыть доступ к технологичному оборудованию и комплектующим», после чего ВС РФ якобы «совсем нечем будет воевать».

В целом всё в традиционной киевской логике, только теперь с явной попыткой убедить самих украинцев в том, что Киев «уже победил», а потому можно вооружённый конфликт заканчивать.

Напомним, что примерно в то же время «придворный» украинский политолог по фамилии Фесенко заявил о том, что Украина «точно не проигрывает». По его словам, доказательством этого является сохранение за Украиной столицы и значительной части территории страны.

В общем, начались попытки слепить «из того, что было» перемогу и предъявить её украинцам. Возможной причиной такого поворота риторики киевского режима является то, что с поддержкой со стороны Запада всё сложнее. В США пытаются разобраться с тем, выставлять ли вообще кандидатуру Байдена на пост президента, во Франции партия Макрона терпит поражение на выборах, в Канаде либералы Трюдо выборы проиграли, в Британии Сунак скоро перестанет быть премьером, в Германии у Шольца уровень поддержки упал до минимума с момента прихода во власть.
29 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:05
    «Зеленский пытается убедить украинцев в том, что Киев уже победил» —

    — Явный передоз ...
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 06:06
    Только безоговорочная капитуляция уничтожит национализм и бандеровщину на Украине. Вся территория Украины должна быть или включена в состав РФ или в союзное государство. Только это обеспечит нашу безопасность на значительное время.
    1. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +2
      Сегодня, 07:27
      Вот тут камрад согласен полностью,. в другой теме мы в противоречии, ну так бывает. Я за союзное государство, там масса нелояльного населения, от моря только на хрен отрезать и натыкать свои базы, а потом контроль над учебными программами.
      У нас в Крыму тысячи выросли патриотов России за 10 лет, а перед этим удалось взрастить патриотов Украины., но и они или сбежали, или за 10 лет угомонились, особенно глядя на изменения, в первую очередь, дороги.
    2. Berkut752 Звание
      Berkut752
      0
      Сегодня, 07:51
      От у краины сохранится название гостиницы "Украина"................, в нашей памяти людской................
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:09
    Раз 404 " победила " почему тогда такие робкие предложения о переговорах.Не надо смотреть на запад ,цирк уехал ,но клоуны остались.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:54
      Цитата: tralflot1832
      Раз 404 " победила " почему тогда такие робкие предложения о переговорах.

      Так Зеле е надо "лицо" сохранить. Мало того, что законом, который он ввел, наложен запрет на переговоры, так еще он понимает, что с ним никто договариваться не будет. Ищет посредников, только кто за него вступится? И т.к. Россия признает его Нелегитимным, то все договора, им подписанные можно послать....далеко. А тут МВФ долги начинает требовать! Ну, наглость какая!! И куда ж ему, бедному податься? laughing
      1. Александр Саленко Звание
        Александр Саленко
        +1
        Сегодня, 07:29
        Было бы чем ему соображать, туповатый Джонсон если его кинул при Стамбульских переговорах, всё можно было решить тогда. Может Зеля понял что то, что оон наворовал, могут отнять а его могут убить вот и замельтешил.
      2. Аргон Звание
        Аргон
        +2
        Сегодня, 07:43
        Что самое комичное в этой истории так это то что закон запрещающий переговоры он ввел во время своего законного якобы правления, а отменять он должен , когда он нелегитимен. Получается отменить не может?!
  4. Равик Звание
    Равик
    +2
    Сегодня, 06:09
    Ну мы бы им дали если бы они нас догнали... Из моего детства.
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 06:10
    Посмотрим что решат наши руководители в Москве, а то всякое уже бывало и не раз. А потом вдруг ОЙ.
    1. singless Звание
      singless
      +1
      Сегодня, 07:25
      хозяйство вести не м.дями трясти
    2. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +1
      Сегодня, 07:30
      Не, камрад, к Москве предложений не поступало это просто радио, прямой эфир.
    3. bandabas Звание
      bandabas
      +1
      Сегодня, 07:44
      А Вы не знаете наше руководство. Немного в сторону- Бастрыкин поставил конкретный вопрос, и сразу понеслось большое "айаяй" на всех уровнях. Начиная с дурдумы и заканчивая "главным пыхтотинцем". То же в очередной раз будет и с руиной. Договорятся за свой шкурный счет.
  6. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 06:13
    что Украина «точно не проигрывает». По его словам, доказательством этого является сохранение за Украиной столицы и значительной части территории страны.

    А он прав. Можно еще добавить, что Россия не добилась ни одной обьявленной в 1922 году цели
    1. El Roz
      El Roz
      +3
      Сегодня, 06:54
      добилась других - вернула не мало Русских земель - и еще добьется дальше.
      Тенденции очевидны уже сейчас. A потеря энергогенерации, более 600,000 солдат (и дальше), и инфраструктуры - так бандеровщина побеждает? Hу раскажи еще!
    2. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 06:58
      Цитата: BAI
      А он прав. Можно еще добавить, что Россия не добилась ни одной обьявленной в 1922 году цели

      И именно потому что "Россия не добилась ни одной цели", Зеленскому приходится еженедельно жечь авиационный керосин, вылетая с польского аэродрома, в надежде выпросить ещё хотя бы с десяток танков.

      И именно потому что "Россия не добилась ни одной цели", отсрочку от мобилизации на Украине отменили уже и для 60-летних преподавателей, не имеющих научной степени.

      так-то да, в целом перемога она такая.
  7. Cartalon Звание
    Cartalon
    +6
    Сегодня, 06:16
    Ну ждём, Стамбул два, наши то всегда готовы, скорее всего остановка по ЛБС уже обговорена, теперь обе стороны начнут готовить население к принятию этого решения.
    Украинцы узнают, что они остановили орды орков и они уползли домой, а территория потерянная она и не нужна была.
    Нам расскажут, что все цели и задачи сво выполнены и сво остановлено по гуманитарным причинам.
    Кто не согласен, тот иностранная агентура.
    1. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +2
      Сегодня, 07:32
      Ну вообще было оф заявление что прекращения огня не будет на фоне переговоров.
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 06:20
    Можно конечно над наркошей Зе посмеяться, а если "посмотреть в зеркало"? Неужели Россия уже достигла озвученных целей в 22 году на Украине?...
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 07:43
      А Россия прекратила СВО?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 07:52
        Не прекратила, запад не даёт прекратить. Но старается прекратить ещё с марта 22 года всеми правдами и не правдами через "договорняк"
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 07:55
          Не надо меня лечить ципсошными байками про "договорняки". Есть условия России, и если они не принимаются, СВО продолжается дальше.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 07:58
            Как можно совместить сегодняшние условия России и цели по Украине озвученные в 22 году? По-моему это две большие разницы, общего там мало.
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              +1
              Сегодня, 08:01
              Главная цель России, это предотвращение вступления окраины в НАТО, уничтожение (посадка в тюрьму) нацистов(денацификация) и роспуск (уничтожение)xoxляцкой армии.(демилитаризация). Всё это есть и в сегодняшних условиях и всегда было. И именно этих целей Россия и добивается.
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 08:10
                Что изменится будет Украина в НАТО или нет, когда уже и Финляндия в НАТО. Для России главную угрозу несёт далеко не НАТО. И кто будет уничтожать (сажать в тюрьму) нацистов, какими силами и средствами при "договорняке" - сами себя нацисты будут уничтожать? Ну, ну.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 06:40
    Киев «уже победил»
    В этой войне победителем будет один Зеленский со своей шоблой. Если останется в живых
  10. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 06:53
    Ну если тут с пеной у рта доказывают, что хамаситы побеждают, при том, что они шкерятся, как крысы, по норам, то собсно почему нынешнее положение 404 не считать великой перемогой? Выход к морю пока сохраняется, и даже некоторую часть левобережья они пока что держат. Границы с относительно дружественными соседями контролируют. Даже новые вундервафли в виде подержанных F-16 вот-вот получат. Хамаситы о такой роскоши даже не мечтают.
  11. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 07:20
    А собственно где он там говорит про переговоры?
  12. Александр Саленко Звание
    Александр Саленко
    +1
    Сегодня, 07:23
    Конечно Россия истощена, у нас ракеты в апреле 2022 года закончились.
    Удозвон Зеля ломается, я в быту так людей раскалывал, когда идёт полное отрицалово, ловишь на деталях а потом идёт рассказ. При этом я не опер и не следак. Но мне понятно ровно одно, дела у Украины хреновые.