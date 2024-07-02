Зеленский пытается убедить украинцев в том, что Киев уже победил и пора начинать переговоры

Глава киевского режима теперь перешёл практически на ежедневные заявления о необходимости садиться за стол переговоров с Россией. При этом всякий раз объяснения выдумываются такие, что, мол, Украина «побеждает», а потому «нужно требовать от России прекращения огня».В своём вчерашнем видеообращении узурпировавший власть на Украине Зеленский заявил о том, что «России не хватает ресурсов для продолжения войны». При этом, по словам Зеленского, Украина «не заинтересована в длительном вооружённом конфликте».Глава киевского режима вдруг стал признавать большие потери украинской армии на фронте, хотя ещё совсем недавно утверждал, будто бы с 24 февраля 2022 года ВСУ потеряли не более 35 тысяч человек.По словам Зеленского, России «необходимо перекрыть доступ к технологичному оборудованию и комплектующим», после чего ВС РФ якобы «совсем нечем будет воевать».В целом всё в традиционной киевской логике, только теперь с явной попыткой убедить самих украинцев в том, что Киев «уже победил», а потому можно вооружённый конфликт заканчивать.Напомним, что примерно в то же время «придворный» украинский политолог по фамилии Фесенко заявил о том, что Украина «точно не проигрывает». По его словам, доказательством этого является сохранение за Украиной столицы и значительной части территории страны.В общем, начались попытки слепить «из того, что было» перемогу и предъявить её украинцам. Возможной причиной такого поворота риторики киевского режима является то, что с поддержкой со стороны Запада всё сложнее. В США пытаются разобраться с тем, выставлять ли вообще кандидатуру Байдена на пост президента, во Франции партия Макрона терпит поражение на выборах, в Канаде либералы Трюдо выборы проиграли, в Британии Сунак скоро перестанет быть премьером, в Германии у Шольца уровень поддержки упал до минимума с момента прихода во власть.