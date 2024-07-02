Уходящее в отставку правительство Нидерландов разрешило экспорт истребителей F-16 на Украину
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Украина в ближайшее время начнет получать американские истребители F-16, Нидерланды выдали разрешение на экспорт самолетов. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
Уходящее в отставку правительство Нидерландов выдало разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 из состава ВВС королевства Украине. Кроме самих самолетов, Киев получит и авиационные двигатели для них. Конкретные сроки начала поставок первых самолетов не называются, но отмечается, что это произойдет в «ближайшее время». Ранее Амстердам обещал поставить первые истребители к концу этого лета.
(...) Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16 (...) Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину
- говорится в заявлении министра обороны Нидерландов.
Готовится к передаче первых истребителей и Дания, они тоже должны отправиться на Украину в ближайшее время. Как сообщала совсем недавно украинская пресса, в страну вернулись отправленные на обучение по обслуживанию украинские техники. А вот по пилотам пока все как-то «мутно», вроде бы и заканчивают подготовку первые партии, но когда вернутся — не понятно.
В Киеве надеются, что появление F-16 на вооружении Воздушных сил ВСУ кардинально поменяет обстановку на передовой, поскольку самолеты якобы начнут прикрывать наземные войска и не давать российским фронтовым бомбардировщикам наносить бомбовые удары.
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