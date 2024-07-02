Уходящее в отставку правительство Нидерландов разрешило экспорт истребителей F-16 на Украину

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Уходящее в отставку правительство Нидерландов разрешило экспорт истребителей F-16 на Украину

Украина в ближайшее время начнет получать американские истребители F-16, Нидерланды выдали разрешение на экспорт самолетов. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

Уходящее в отставку правительство Нидерландов выдало разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 из состава ВВС королевства Украине. Кроме самих самолетов, Киев получит и авиационные двигатели для них. Конкретные сроки начала поставок первых самолетов не называются, но отмечается, что это произойдет в «ближайшее время». Ранее Амстердам обещал поставить первые истребители к концу этого лета.



(...) Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16 (...) Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину

- говорится в заявлении министра обороны Нидерландов.

Готовится к передаче первых истребителей и Дания, они тоже должны отправиться на Украину в ближайшее время. Как сообщала совсем недавно украинская пресса, в страну вернулись отправленные на обучение по обслуживанию украинские техники. А вот по пилотам пока все как-то «мутно», вроде бы и заканчивают подготовку первые партии, но когда вернутся — не понятно.

В Киеве надеются, что появление F-16 на вооружении Воздушных сил ВСУ кардинально поменяет обстановку на передовой, поскольку самолеты якобы начнут прикрывать наземные войска и не давать российским фронтовым бомбардировщикам наносить бомбовые удары.
6 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 06:15
    Самолеты есть. А есть ли пилоты?
    Пилоты этих F-16 будут настоящими камикадзе. am yes
    1. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      0
      Сегодня, 07:18
      Я бы не смеялся над оружием, по Белгороду и от Су-27 прилетает.
  2. PASus Звание
    PASus
    +8
    Сегодня, 06:16
    Нагадить перед тем как уйти это так по-европейски.
    И, почему то уверен, что самолеты уже в пункте назначения или рядом.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:58
      Цитата: PASus
      И, почему то уверен, что самолеты уже в пункте назначения или рядом.

      Скорее рядом. Уж больно шустро стали аэродромы приводить в негодное состояние. А вот пилоты из "обучающих центров" задерживаются (и дураками будут, если вернуться)
      1. Александр Саленко Звание
        Александр Саленко
        +1
        Сегодня, 07:19
        В яблочко, дураками мягко сказано я бы сказал жестче да цензура не позволит.
  3. Nesvoy
    Nesvoy
    -1
    Сегодня, 06:22
    Цитата: Бородач
    Самолеты есть. А есть ли пилоты?
    Пилоты этих F-16 будут настоящими камикадзе. am yes

    Вам и вам подобным, не надоело одну и туже чушь нести каждый день?