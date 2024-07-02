Британский эксперт: Российское командование сорвало планы Киева отойти на новые линии обороны и заморозить конфликт

6
Британский эксперт: Российское командование сорвало планы Киева отойти на новые линии обороны и заморозить конфликт

Командование ВС России сорвало планы Киева по заморозке конфликта, не дав ВСУ закрепиться на новых линиях обороны. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Киевские власти намеревались заморозить конфликт, чтобы подтянуть резервы, получить как можно больше оружия от западных спонсоров, а затем перейти в новое наступление. В планах Генштаба ВСУ было отступление подразделений украинской армии на новые линии обороны, которые строились специально для этого, и последующая заморозка конфликта, поскольку предполагалось, что взять возведенные укрепления у ВС России не хватит ни сил, ни средств. Однако, как оказалось, этих самых новых линий обороны нет, а деньги на их строительство разворованы.



После падения Авдеевки в феврале украинцы хотели отступить за мощные укрепрайоны, которые строили на тот момент. (...) Затем они планировали стабилизировать фронт контрударами и таким образом (...) заморозить конфликт. Таков был план, но позднее выяснилось, что «мощные укрепления» были на самом деле миражом,

- пишет эксперт.

В реальности получилось, что российские войска начали наступление по всей линии фронта, растягивая оборону ВСУ и прорывая ее в некоторых местах. С момента падения Авдеевки ВСУ только теряют территории, не в силах противостоять российской армии. Однако, как считают некоторые западные эксперты, у России якобы не хватает сил и средств для мощного прорыва и крупного наступления.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +4
    Сегодня, 06:34
    Заморозить конфликт? fool yes
    Киевские власти много чего решили. Например, вернуть границы 1991 года.
    Кого волнуют решения Киева?
    Судьбу Украины решит Москва. wink
    Вчера было сообщение, что ВСУ отступили из Яснобродовки на новую линию обороны по берегу реки Жеребец. good
    1. Crossbill Звание
      Crossbill
      +2
      Сегодня, 06:56
      Если бы судьбу Украины решала Москва то все было бы закончено еще в 2022 г. За лужей решают судьбу Украины.
  2. Александр Саленко Звание
    Александр Саленко
    +1
    Сегодня, 07:10
    Мне нравится сама постановка вопроса: заморозить конфликт и накопить силы. Ничё что есть вторая сторона конфликта, которая может с чем-то не согласиться?
  3. Berkut752 Звание
    Berkut752
    -1
    Сегодня, 07:14
    Дворцовые тайны Графа Потёмкина,"ПОТЁМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ" - СТАРИННЫЙ АНТИРОССИЙСКИХ ФЕЙК.Так и У краинские бредни. У края они стояли РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ и будут стоять, только теперь у РОССИИ.
  4. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 07:18
    Коррупция и серебролюбие как всегда оказываются самыми страшными врагами для обеих сторон этого конфликта.
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:03
    Британский эксперт: Российское командование сорвало планы Киева отойти на новые линии обороны и заморозить конфликт

    Сказочник этот "британский эксперт" вместе с тем, кто его притащил на ВО.
    На Украине ситуация строго обратная- ни в коем случае не дать заморозить конфликт.