Британский эксперт: Российское командование сорвало планы Киева отойти на новые линии обороны и заморозить конфликт
Командование ВС России сорвало планы Киева по заморозке конфликта, не дав ВСУ закрепиться на новых линиях обороны. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Киевские власти намеревались заморозить конфликт, чтобы подтянуть резервы, получить как можно больше оружия от западных спонсоров, а затем перейти в новое наступление. В планах Генштаба ВСУ было отступление подразделений украинской армии на новые линии обороны, которые строились специально для этого, и последующая заморозка конфликта, поскольку предполагалось, что взять возведенные укрепления у ВС России не хватит ни сил, ни средств. Однако, как оказалось, этих самых новых линий обороны нет, а деньги на их строительство разворованы.
- пишет эксперт.
В реальности получилось, что российские войска начали наступление по всей линии фронта, растягивая оборону ВСУ и прорывая ее в некоторых местах. С момента падения Авдеевки ВСУ только теряют территории, не в силах противостоять российской армии. Однако, как считают некоторые западные эксперты, у России якобы не хватает сил и средств для мощного прорыва и крупного наступления.
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