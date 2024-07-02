Предложение снимать с участия в выборах кандидатов от партии Макрона говорит о том, что за президентской партией нет поддержки народа

Во Франции оценивают итоги первого тура выборов в парламент, на которых победу праздновала партия «Национальное объединение» (RN) Жордана Барделла и Марин Ле Пен. При рекордной за последние 45 лет явке в 66 с лишним процентов голосов, партия Ле Пен набрала около 30 процентов голосов, обойдя «Возрождение» (республиканскую коалицию Макрона) примерно на 10 процентов. Второе место, напомним, что у «Нового народного фронта» - политической платформы левого толка, набравшей около 28 процентов голосов.Как только предварительные итоги выборов были объявлены, в стане Макрона заявили, что готовы снять ряд своих кандидатов со второго тура, чтобы «не допустить победы ультраправых во главе с Ле Пен». Насколько нынешняя партия Марин Лен Пен ультраправая, вопрос дискуссионный, однако тот факт, что партия Макрона готова пожертвовать своими кандидатами, чтобы дать шанс «Новому народному фронту» обойти RN, о многом говорит.По большому счёту, имеет место растущая несостоятельность «Возрождения» Макрона. Ведь если бы президент Франции и его соратники чувствовали народную поддержку, то снимать своих кандидатов в ряде муниципалитетов точно бы не стали. В складывающейся ситуации всё нацелено на то, что Макрон уже готов вступать в партийном плане в коалицию с кем угодно, лишь бы не отдать Марин Лен Пен первое место во втором туре парламентских выборов и не позволить именно RN сформировать коалицию большинства.Однако подход со снятием кандидатов пока не находит широкой поддержки внутри самой макроновской партии. Многие политики из «Возрождения» призывают Макрона и премьера Атталя отказаться от такой идеи, так как в итоге можно вообще остаться без кресел в парламенте и не помышлять о том, что новый состав правительства будет лоялен действующему президенту.В любом случае перед Макроном крайне непростой выбор, при любом варианте которого его контроль над парламентом уже не будет полным.