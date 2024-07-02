WSJ: НАТО посадит в Киеве своего представителя для координации военной помощи от альянса

НАТО направит в Киев высокопоставленного гражданского чиновника в рамках ряда новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины, о которых, как ожидается, будет объявлено на саммите в Вашингтоне на следующей неделе.

НАТО назначит специального представителя, ответственного за долгосрочную помощь Украине, окончательное решение будет принято на саммите альянса, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщает The Wall Street Journal.По данным американской газеты, ссылающейся на неназванные источники, НАТО планирует отправить в Киев высокопоставленного чиновника, который будет отвечать за поддержку Украины. Подчиняться он будет как руководству НАТО, так и новому командованию в Висбадене, созданному специально для координации поддержки украинской армии.- пишет газета.Отметим, что в начале июня уже сообщалось, что НАТО хочет посадить в Киеве своего спецпредставителя, который мог бы контролировать поступление военной помощи Украине, а также отвечал за поддержку Киева и помогал не сбиться с пути, «ведущего страну в альянс».Напомним, что новый генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержки Украины в ее конфликте с Россией, а также на пути в состав альянса.