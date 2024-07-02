WSJ: НАТО посадит в Киеве своего представителя для координации военной помощи от альянса

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WSJ: НАТО посадит в Киеве своего представителя для координации военной помощи от альянса

НАТО назначит специального представителя, ответственного за долгосрочную помощь Украине, окончательное решение будет принято на саммите альянса, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным американской газеты, ссылающейся на неназванные источники, НАТО планирует отправить в Киев высокопоставленного чиновника, который будет отвечать за поддержку Украины. Подчиняться он будет как руководству НАТО, так и новому командованию в Висбадене, созданному специально для координации поддержки украинской армии.



НАТО направит в Киев высокопоставленного гражданского чиновника в рамках ряда новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины, о которых, как ожидается, будет объявлено на саммите в Вашингтоне на следующей неделе.

- пишет газета.

Отметим, что в начале июня уже сообщалось, что НАТО хочет посадить в Киеве своего спецпредставителя, который мог бы контролировать поступление военной помощи Украине, а также отвечал за поддержку Киева и помогал не сбиться с пути, «ведущего страну в альянс».

Напомним, что новый генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержки Украины в ее конфликте с Россией, а также на пути в состав альянса.
11 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 07:01
    Сказали бы проще - будет постоянный западный ревизор. Только таланту у него не хватит проследить, как западные денежки на окраине исчезают. Там ушлые ребята сидят сверху донизу, Гоголя не получится.
    1. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +1
      Сегодня, 07:06
      Да, смотрителя поставят, знать бы где он будет обитать чтобы тоже отправить к Бандере.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:09
    Похоже, что в Киеве скоро куда ни плюнь, всюду в иностранца попадешь! laughing
  3. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 07:14
    Пишут, что сегодня в Киев приезжает Орбан. Интересно, о чем будут говорить. Обычно визиты такого уровня сначала подготавливаются заранее.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:23
    «НАТО хочет посадить в Киеве своего спецпредставителя» —

    — Смотрящего ...
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +1
      Сегодня, 07:35
      Белого хозяина, если точнее. Да еще с кнутом, что бы свою работу выполняли и не воровали. Скорее всего подействовала информация что деньги разворованы, а укрепления не построены, да и план по по мобилизации не выполнен.
  5. wedmed5 Звание
    wedmed5
    +1
    Сегодня, 07:23
    ТЦКашники его на передовую отправят.
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 07:24
    Господи, как длинно то и непонятно! Куда проще: оккупационная администрация.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:26
    Хахлов сажают на жёсткий контроль , видать крепко достало их воровство.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 08:06
      Воруют там всем колхозом, пытаются следить, чтобы с хозяйской доли не воровали. Пытаются давно и безуспешно.
  8. sifgame Звание
    sifgame
    0
    Сегодня, 07:44
    Вот на этого представителя надо бы не пожалеть хорошую ракету, чтоб не повадно было шляться там где нельзя. Хотя пошлют или пшека или прибалта, на этих и ракету то жалко.