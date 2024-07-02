Йеменские повстанцы: на поражённом ракетой британском судне Anvil Point находились морские пехотинцы и военный груз

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Йеменские повстанцы: на поражённом ракетой британском судне Anvil Point находились морские пехотинцы и военный груз

Командование группировкой йеменских повстанцев сообщает об очередной атаке корабля страны НАТО. На этот раз удар был нанесён по британскому кораблю Anvil Point. Это грузовое судно, которое ходит под флагом Соединённого королевства и которое перестало передавать в единую сеть сигналы о своём местоположении около трёх суток назад, находясь в этот момент в Персидском заливе.

Командование хуситов заявляет о том, что на судне Anvil Point находился военный груз, а также британские морские пехотинцы. Добавляется, что поражение «Энвил Пойнту» было нанесено ракетой, которая «точно поразила цель».



Официальные лица в Британии ситуацию пока не комментируют, в том числе не дают комментарии о том, почему судно четвёртые сутки подряд не направляет данные в единую систему мониторинга морского трафика.

Помимо этого, группировка йеменских повстанцев сообщает об успешных атаках на израильский контейнеровоз MSC Unific (ходит под флагом Либерии) в Аравийском море и на американский танкер Delonix в Красном море.

Ранее сообщалось о том, что хуситы якобы готовы направить свои отряды и в северную Африку, чтобы оттуда атаковать военные корабли и коммерческие суда враждебных стран. При этом появились сообщения о якобы одной из таких атак по танкеру на подходе к Суэцкому каналу в Средиземном море. Однако официальных подтверждений этой информации на текущий момент времени нет.
10 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:24
    Надо было брать кораблик на абордаж , оружием бы разжились и другими ништяками.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +2
      Сегодня, 07:55
      На абордаж судно на котором морская пехота находится? Мамкин пират что ли?
      1. КЗаКВО32923 Звание
        КЗаКВО32923
        0
        Сегодня, 08:05
        Ну ясен пень, они же сверхлюди... Меньше надо голливудского гавнеца смотреть.
  2. Наган Звание
    Наган
    -2
    Сегодня, 07:34
    https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-say-they-targeted-four-ships-linked-us-uk-israel-2024-07-01/
    Reuters was not immediately able to verify the claims.
    Или, в вольном переводе на русский, заявы хуситов, мягко говоря, недостоверны. Были бы реальные доказательства, их бы предъявили.
    1. Володин Звание
      Володин
      +8
      Сегодня, 07:42
      Цитата: Наган
      Reuters was not immediately able to verify the claims.

      Это тот самый Reuters, который расстрел гражданских иракцев американскими военными называл фейком? А потом вдруг появился Дж. Ассанж...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 07:51
      Цитата: Наган
      Или, в вольном переводе на русский, заявы хуситов, мягко говоря, недостоверны.

      Я больше хуситам доверяю чем этой брехливой собаке Reuters, как и всем западным СМИ.
    3. КЗаКВО32923 Звание
      КЗаКВО32923
      -1
      Сегодня, 08:08
      Не расстраивайся! Еще не раз фашисты на своей шкуре сионацистской почувствуют, в том числе и те, кто сотрудничают с этими детоубийцами!
  3. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +5
    Сегодня, 07:43
    Молодцы хуситы!
    Продолжайте мочить козлов!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:45
    Действительно кораблик как три дня молчит.Вышел в рейс 23 дня назад с о.Дарвин Австралия в Кению ,но зачем-то заглянул в Персидский залив.Есть чем заняться.Ход и курс узнать.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 07:46
    которое перестало передавать в единую сеть сигналы о своём местоположении

    Весьма заумно написано про "единую сеть", я как бывший начальник судовой радиостанции, такой сети не знаю.