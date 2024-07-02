Йеменские повстанцы: на поражённом ракетой британском судне Anvil Point находились морские пехотинцы и военный груз

Командование группировкой йеменских повстанцев сообщает об очередной атаке корабля страны НАТО. На этот раз удар был нанесён по британскому кораблю Anvil Point. Это грузовое судно, которое ходит под флагом Соединённого королевства и которое перестало передавать в единую сеть сигналы о своём местоположении около трёх суток назад, находясь в этот момент в Персидском заливе.Командование хуситов заявляет о том, что на судне Anvil Point находился военный груз, а также британские морские пехотинцы. Добавляется, что поражение «Энвил Пойнту» было нанесено ракетой, которая «точно поразила цель».Официальные лица в Британии ситуацию пока не комментируют, в том числе не дают комментарии о том, почему судно четвёртые сутки подряд не направляет данные в единую систему мониторинга морского трафика.Помимо этого, группировка йеменских повстанцев сообщает об успешных атаках на израильский контейнеровоз MSC Unific (ходит под флагом Либерии) в Аравийском море и на американский танкер Delonix в Красном море.Ранее сообщалось о том, что хуситы якобы готовы направить свои отряды и в северную Африку, чтобы оттуда атаковать военные корабли и коммерческие суда враждебных стран. При этом появились сообщения о якобы одной из таких атак по танкеру на подходе к Суэцкому каналу в Средиземном море. Однако официальных подтверждений этой информации на текущий момент времени нет.

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