В России разработан дрон-камикадзе для перехвата беспилотников противника
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Российские специалисты разработали специальный одноразовый дрон-камикадзе для перехвата беспилотников противника. На данный момент система проходит этап испытаний. Об этом рассказал представитель компании Red Line.
Беспилотник с названием «Воган-9СП» предназначен для перехвата вражеских дронов и ликвидации их путем подрыва боевой части. Для того чтобы догнать и перехватить БПЛА противника, «Воган-9СП» имеет все необходимое: наведение на цель по РЛС, собственную систему наведения, а также высокую скорость, которая достигает 200 км/час. Беспилотник работает в связке с РЛС и лазерной системой, которая «подсвечивает» цель. Дрон запускается из специальной кассеты под углом 45 градусов.
(...) Он с направляющей взлетает, максимально сближается с мишенью, в последние моменты наводится автоматом по своим системам ведения. Максимально близко подлетает к цели и производит подрыв боевой части, расположенной в носовой части коптера.
- приводит ТАСС слова представителя компании-разработчика.
Команду на уничтожение цели дает оператор, дрон не может принять самостоятельное решение на подрыв.
Как отметили в компании, на данный момент «Воган-9СП» проходит испытания, возможно, что и в зоне СВО, сведений об этом нет. Одновременно компания разрабатывает улучшенный вариант дрона с увеличенной до 250 км/час скоростью.
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