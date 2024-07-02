В России разработан дрон-камикадзе для перехвата беспилотников противника

5
В России разработан дрон-камикадзе для перехвата беспилотников противника

Российские специалисты разработали специальный одноразовый дрон-камикадзе для перехвата беспилотников противника. На данный момент система проходит этап испытаний. Об этом рассказал представитель компании Red Line.

Беспилотник с названием «Воган-9СП» предназначен для перехвата вражеских дронов и ликвидации их путем подрыва боевой части. Для того чтобы догнать и перехватить БПЛА противника, «Воган-9СП» имеет все необходимое: наведение на цель по РЛС, собственную систему наведения, а также высокую скорость, которая достигает 200 км/час. Беспилотник работает в связке с РЛС и лазерной системой, которая «подсвечивает» цель. Дрон запускается из специальной кассеты под углом 45 градусов.



(...) Он с направляющей взлетает, максимально сближается с мишенью, в последние моменты наводится автоматом по своим системам ведения. Максимально близко подлетает к цели и производит подрыв боевой части, расположенной в носовой части коптера.

- приводит ТАСС слова представителя компании-разработчика.


Команду на уничтожение цели дает оператор, дрон не может принять самостоятельное решение на подрыв.

Как отметили в компании, на данный момент «Воган-9СП» проходит испытания, возможно, что и в зоне СВО, сведений об этом нет. Одновременно компания разрабатывает улучшенный вариант дрона с увеличенной до 250 км/час скоростью.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Романенко Звание
    Романенко
    -1
    Сегодня, 07:35
    Такие дроны, если конечно они реально работают, нужны в войсках еще позавчера. Испытывать их можно и на практическом применении, ребята пишут, очень много хохляцких дронов кругом. Надо небо чистить.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 07:45
      такие дроны будут применять только по крупным дронам , типа Яги или ретрансляторов. а по ФПВ дронам не будут , ибо их в разы меньше и они в разы дешевле чем этот дрон. для ФПВ дронов нужна РЭБ, а так же связка РЭР и арта/авиация которая будет накрывать вскрытое расположение операторов БПЛА противника.
  2. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 07:49
    Очень похож на изображение перехватчика БПЛА ,что попадался мне в инете ! Только там было 2 варианта ...1) "камикадзе" и2) возвращаемый дрон ! Причём ,в каждом варианте по 2 модификации ! В варианте "камикадзе" поражение цели ,как осколочной боеголовкой ,так и кинетическое поражение..(причём , в этом случае есть высокая вероятность продолжения полёта!). В варианте возвращаемого дрона ,перед целью выпускается буксируемая на тросе боеголовка с неконтактным взрывателем или контейнер с сетью ...
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 07:49
    Как выиграть войну, постоянно вываливая в СМИ информацию о военных новинках?... Вопрос риторический... Коммерция съедает мозги...
  4. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 07:50
    в последние моменты наводится автоматом по своим системам ведения

    Война дронов, клонов и роботов не за горами. Надо смотреть фантастику и определить будущее по фильмам. laughing