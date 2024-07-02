Российские специалисты получили доступ к системам и устройству американской ракеты ATACMS

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Российские специалисты получили доступ к системам и устройству американской ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили попавшую к ним в руки американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS. В частности, изучению подверглись взрыватель, система наведения и коррекции полета. Об этом рассказал эксперт по вооружениям.

Российские специалисты изучили взрыватель ракеты ATACMS, а также блок лазерных гироскопов и GPS-модуль. Как пояснили специалисты, по взрывателю вопросов больше нет, он полностью изучен, с остальными устройствами работа продолжается. По словам эксперта по вооружениям, сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты ATACMS изначально разрабатывался для противокорабельной ракеты, лишь потом был установлен на оперативно-тактическую. Сам взрыватель с возможностью установки в зависимости от задач.



У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах
,
- приводит РИА Новости слова эксперта.

Накануне сообщалось, что специалисты начали изучать систему наведения и коррекции ракеты в полете. Как оказалось, в блоке лазерных гироскопов установлены три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря чему ракета удерживается на отстроенной баллистической траектории. Коррекция полета проводится на первичном и последнем участке траектории благодаря GPS-антенне.

Изучение американской ракеты даст российским военным понимание, как с ней лучше бороться.
9 комментариев
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  1. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 07:56
    Жаль, что этой новости нет в западных СМИ и, наверно, не будет. Была бы еще одна предъява Маразматику Джо на предмет его соответствия занимаемой должности.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:59
      А Сонный Джо то тут причем? Не он же отвечает за то что ракета например не взорвалась и просто упала или наши её сбили. Или думаете какелы нашим продали пару экземпляров ракет?
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 08:02
        Как это при чем? Он санкционировал отправку ракеты туда, где до нее смогли добраться русские.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 08:03
          Ну если так рассуждать, то тогда вообще ничего не надо было отправлять.
          Очевидно же, что рано или поздно любое вооружение попадает в руки противника. Это и для них и для нас справедливо.
          1. Наган Звание
            Наган
            -1
            Сегодня, 08:07
            Цитата: Nexcom
            вообще ничего не надо было отправлять.
            Так и я про что. Но маразматику Джо по известным причинам безопасность украинских границ важнее безопасности американских границ. Надеюсь, это и еще много чего ему припомнят 5 ноября.
  2. Попандос Звание
    Попандос
    +1
    Сегодня, 08:01
    А откуда она взялась эта ракета?
    Хоxляцкий прапор продал за недорого?
    1. Комментарий был удален.
  3. Влад--44 Звание
    Влад--44
    -1
    Сегодня, 08:01
    Получить то получили, а толку если Хаймарсы херачат
  4. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:07
    А кто тянет за язык "эксперта", который всем рассказал, что нам попала ракета и мы её подробно изучили. Меня бесят эти болтуны-находки для шпионов и НКВД
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:11
      Да, амеры теперь могут и скорее всего и поменяют систему наведения и стабилизации....