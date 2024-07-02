Российские специалисты получили доступ к системам и устройству американской ракеты ATACMS
9
Российские специалисты изучили попавшую к ним в руки американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS. В частности, изучению подверглись взрыватель, система наведения и коррекции полета. Об этом рассказал эксперт по вооружениям.
Российские специалисты изучили взрыватель ракеты ATACMS, а также блок лазерных гироскопов и GPS-модуль. Как пояснили специалисты, по взрывателю вопросов больше нет, он полностью изучен, с остальными устройствами работа продолжается. По словам эксперта по вооружениям, сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты ATACMS изначально разрабатывался для противокорабельной ракеты, лишь потом был установлен на оперативно-тактическую. Сам взрыватель с возможностью установки в зависимости от задач.
У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах
Накануне сообщалось, что специалисты начали изучать систему наведения и коррекции ракеты в полете. Как оказалось, в блоке лазерных гироскопов установлены три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря чему ракета удерживается на отстроенной баллистической траектории. Коррекция полета проводится на первичном и последнем участке траектории благодаря GPS-антенне.
Изучение американской ракеты даст российским военным понимание, как с ней лучше бороться.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация