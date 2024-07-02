Марочко: Зеленский потребовал от Сырского «любой ценой» удержать оставшуюся под контролем Киева территорию ЛНР

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Марочко: Зеленский потребовал от Сырского «любой ценой» удержать оставшуюся под контролем Киева территорию ЛНР

Зеленский поставил главкому ВСУ Сырскому задачу «любой ценой» удержать остаток территории Луганской Народной республики, чтобы не допустить полного освобождения республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Киев не может допустить окончательного освобождения территории ЛНР, это сильно ударит по имиджу Зеленского. А тут еще Сырский сунулся со своим предложением оставить ряд населенных пунктов в ЛНР, отведя войска на более удобные позиции, а высвободившиеся силы отправить на Донецкое и Харьковское направления. В общем, войска останутся на месте, а главком должен приложить все силы, чтобы не отдать эти территории российской армии. Заявления генерала, что удерживать эти куски территории ЛНР нецелесообразно с военной точки зрения, были проигнорированы.



(...) киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР. Это произошло после того, как он предложил оставить ряд населенных пунктов, а высвободившиеся силы использовать для усиления харьковского и донецкого направлений.

- приводит ТАСС слова Марочко.

Стоит отметить, что территория ЛНР освобождена практически на 100%, остались небольшие куски территории без крупных населенных пунктов.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, тучи над Сырским сгущаются, уже появились слухи о его скорой отставке. При этом Зеленский и Ермак хотят свалить на него все неудачи на фронте, игнорируя тот факт, что генерал выполнял их приказы.
30 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 08:19
    В общем, войска останутся на месте, а главком должен приложить все силы, чтобы не отдать эти территории российской армии

    Остаётся лично Сырскому выйти в поле и не дать продвинуться войскам РФ (а как ещё - умри, но приказ выполни).
    1. Berkut752 Звание
      Berkut752
      +1
      Сегодня, 08:33
      Irokez(Сергей), В Советские времена, не помню как назывался фильм. Так вот в этом фильме ССсовец, вымыл стакан и стопку , поправил форму и застрелился.
      Так Вы думаете сделает Сырский.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 09:01
        Зеленский поставил главкому ВСУ Сырскому задачу «любой ценой» удержать остаток территории Луганской Народной республики, чтобы не допустить полного освобождения республики.

        Гитлер тоже бесновался и требовал удержать Донбасс любой ценой. На совещании с генералитетом вермахта фюрер придавал важнейшее значение удержанию этого региона... Но немецко-фашистские войска не выполнили приказа Гитлера по удержанию Донбасса «любой ценой». 1-я танковая армия генерала Макензена и 6-я полевая армия генерала Холлидта, являвшиеся составными частями группы армий «Юг» были разбиты, понеся огромные боевые потери. Потеря Донбасса для гитлеровцев стала настоящим ударом, оказавшимся, по сути, продолжением сокрушительного поражения в Сталинградской и Курской битвах.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 09:19
        Лучше бы Зеленский отдал приказ Сырскому провести мясной контрнахрюк на территории ЛНР.
        Контрнахрюк - самый быстрый способ могилизации личного состава ВСУ. am good
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 08:36
      Зеленский потребовал от Сырского «любой ценой» удержать оставшуюся под контролем Киева территорию ЛНР

      У Зеленского все повадки Гитлера. Тот так же бросал все силы чтобы удержать часть Московской области практически до февраля 1942 года в целях пропаганды, что они ещё стоят у Москвы.
    3. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 09:11
      В принципе, Сыский прав в отличие от актера Зэлэньского.
      Общее отступление ВСУ под давлением Красной Армии- повседневная реальность.
      Одной из целей СВО является освобождение территории ЛНР и ДНР.
      Удерживание Украиной оставшихся участков территории Росии практического военного значения для Киева не имеет.
      Поэтому Сырский надеется, что после полного оставления народных республик Россия , выполнив один из главных пунктов своей повестки, сменит политический вектор.
      При этом может возникнуть надежда на переговоры.
      Зеленский всего этого понимать не хочет.
      Полнейшая аналогия с Адольфом Алоизыовичем в конце апреля 45-го года.
      Желательны любые типа победы любого масштаба
      Слабоумие и отвага.
    4. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Сегодня, 09:36
      Кожанку ему выдать, наган и, так сказать, личным примером увлечь войска.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:22
    «Между тем, как сообщают украинские ресурсы, тучи над Сырским сгущаются» —

    — Сырский, даже находясь в окружении соратников, никогда не снимает бронежилет ...
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 08:24
      У него там 19 золотых монет зашито на чёрный день зашиты. Это мне Марочкин конфиденциально сообщил.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +3
        Сегодня, 08:38
        Цитата: pudelartemon
        У него там 19 золотых монет зашито на чёрный день зашиты. Это мне Марочкин конфиденциально сообщил.

        А, где ещё 11 монет? У Иуды было 30 сребренников winked
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 08:24
      Модный носитель пластин добавляет +5 к харизме. Как и любая шмотка в мультикаме.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:25
        ...а потная футболка цвета хаки +100..... lol
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          +1
          Сегодня, 08:33
          Да только кокс в минуса интеллект загнал. Все корчит из себя вояку, дай волю, гонял бы с броником и в каске.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 08:41
        Цитата: Копчёный
        Модный носитель пластин добавляет +5 к харизме. Как и любая шмотка в мультикаме.

        У них, на Украине это мода такая. Там даже депутаты в Раду ходят в камуфляже, хотя я там никаких кустов не видела request
    3. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 08:30
      Понты колотит: на лбу брони нет.
    4. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 09:08
      «Сырский, даже находясь в окружении соратников, никогда не снимает бронежилет ...»©
      У него там личный носимый золотой запас, поэтому снимать нельзя, а то сопрут...
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:27
    Между тем, как сообщают украинские ресурсы, тучи над Сырским сгущаются, уже появились слухи о его скорой отставке.

    Да уж точно, что Сырский оказался, как сыр в мышеловке, сожрут однозначно. Такова "селяви" у предателей.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 11:13
      Цитата: carpenter
      Да уж точно, что Сырский оказался, как сыр в мышеловке, сожрут однозначно.

      Всё идёт по плану, вот только план у всех разный: один его потребляет а другой разрабатывает, как бы его быстрей "с работы" сняли, по профнепригодности - валить пора...wink
  4. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 08:29
    ...тучи над Сырским сгущаются, уже появились слухи о его скорой отставке.

    Так и будет, тут к гадалке не ходи.
    Интересно кого следующего отправят на заклание вместо Сырского. what
  5. Deon59 Звание
    Deon59
    -2
    Сегодня, 08:30
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 3 июля 2022 сообщила пресс-служба Минобороны. А это как называется .
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 08:39
      Цитата: Deon59
      Об этом 3 июля 2022 сообщила пресс-служба Минобороны. А это как называется .

      Это называется новости двухлетней давности. Скажите, пожалуйста, а к чему такие вопросы, если Вы сами ответы знаете? Сказали бы сразу что хотите.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 11:17
      Цитата: Deon59
      Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 3 июля 2022 сообщила пресс-служба Минобороны. А это как называется .

      Это значит что вы где-то пропадали два года. И министр обороны уже другой...
  6. Artax Звание
    Artax
    0
    Сегодня, 08:34
    Восхищаюсь этим Марочко.
    Всё, что происходит в высших эшелонах Украины, ему доподлинно известно до деталей. smile
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +2
      Сегодня, 08:39
      Сначала докладывают ему. А уже потом- президентам всяким.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Artax
      Восхищаюсь этим Марочко.
      Всё, что происходит в высших эшелонах Украины, ему доподлинно известно до деталей. smile

      Ну так, работает человек! Что бы всё знать про Кукуев много труда не надо - х охол предсказуем когда стоит раком под "гегемоном"...
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:44
    . это сильно ударит по имиджу Зеленского.

    Имиждж ничто... наркота всё....
  8. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:49
    Зеленский поставил главкому ВСУ Сырскому задачу «любой ценой» удержать остаток территории Луганской Народной республики, чтобы не допустить полного освобождения республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочка как всегда в курсе, что и как ставит задачи ВСУ. Интересно узнать источник его инсайдерской информации hi
  9. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 08:51
    Цитата: Artax
    Всё, что происходит в высших эшелонах Украины, ему доподлинно известно до деталей.

    Новая наука появилась, называется фейконавтика, одна Марочка сказала wassat
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 09:18
    ну как-то так граждане шароварники
  11. Комментарий был удален.
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 11:06
    Марочко: Зеленский потребовал от Сырского «любой ценой» удержать оставшуюся под контролем Киева территорию ЛНР

    Это он по адресу обратился: суточные потери всук дошли уже до 2000 тушек. Ждём новых рекордов на забойных пунктах!