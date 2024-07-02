Марочко: Зеленский потребовал от Сырского «любой ценой» удержать оставшуюся под контролем Киева территорию ЛНР
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Зеленский поставил главкому ВСУ Сырскому задачу «любой ценой» удержать остаток территории Луганской Народной республики, чтобы не допустить полного освобождения республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Киев не может допустить окончательного освобождения территории ЛНР, это сильно ударит по имиджу Зеленского. А тут еще Сырский сунулся со своим предложением оставить ряд населенных пунктов в ЛНР, отведя войска на более удобные позиции, а высвободившиеся силы отправить на Донецкое и Харьковское направления. В общем, войска останутся на месте, а главком должен приложить все силы, чтобы не отдать эти территории российской армии. Заявления генерала, что удерживать эти куски территории ЛНР нецелесообразно с военной точки зрения, были проигнорированы.
(...) киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР. Это произошло после того, как он предложил оставить ряд населенных пунктов, а высвободившиеся силы использовать для усиления харьковского и донецкого направлений.
Стоит отметить, что территория ЛНР освобождена практически на 100%, остались небольшие куски территории без крупных населенных пунктов.
Между тем, как сообщают украинские ресурсы, тучи над Сырским сгущаются, уже появились слухи о его скорой отставке. При этом Зеленский и Ермак хотят свалить на него все неудачи на фронте, игнорируя тот факт, что генерал выполнял их приказы.
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