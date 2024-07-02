Премьер Венгрии Орбан сегодня посетит Киев впервые с февраля 2022 года

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Премьер Венгрии Орбан сегодня посетит Киев впервые с февраля 2022 года

Сегодня в столицу Украины прибудет глава венгерского правительства Виктор Орбан, где он встретится с «президентом» Владимиром Зеленским, пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Издание напоминает, что это будет первый визит премьера Венгрии на Украину с февраля 2022 года.



На прошлой неделе на полях саммита ЕС в Брюсселе Орбан и Зеленский уже встречались и провели короткий разговор.

Стоит отметить, что с 1 июля Венгрия стала председателем в Совете Европейского союза и будет председательствовать до конца 2024 года.

Венгерский премьер Орбан - один из немногих европейских лидеров, который проводил на фоне событий на Украине более-менее независимую политику, выступая за мирное урегулирование конфликта. Венгрия также отказалась от военной помощи Украине.

Хотя цели визита Орбана в Киев официально и не афишируются, но вполне возможно, учитывая позицию Венгрии, что речь будет идти о необходимости начала мирных переговоров.

Напомним, что отношения между странами ухудшились из-за политики Киева по ущемлению прав венгров на Украине. Однако раннее украинские власти заявили, что выполнят все требования Будапешта по соблюдению прав венгров Закарпатья.
22 комментария
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  1. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 08:47
    Сегодня в столицу Украины прибудет глава венгерского правительства Виктор Орбан

    с 1 июля Венгрия стала председателем в Совете Европейского союза и будет председательствовать до конца 2024 года.

    так он едет как Глава Венгрии или все таки, как Председатель Совета ЕС
    как глава Венгрии он не ездил и видимо не собирался ехать...
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 09:15
      Зачем марать руки с протухшим от срока давности президентом? А может с кем-то более легитимным.
      1. Алексей Алексеев_5 Звание
        Алексей Алексеев_5
        0
        Сегодня, 10:15
        А кто у них самый легитимный? Только хряк в раде
    2. KCA Звание
      KCA
      +3
      Сегодня, 09:17
      Как у премьера Венгрии у него другие интересы - вернуть обратно Закарпатье, что не очень нравится в/на
  2. BecmepH Звание
    BecmepH
    +1
    Сегодня, 08:49
    Это жжжжжжж неспроста.Зря никто жужжать не станет(С)
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    -1
    Сегодня, 08:49
    Однако раннее украинские власти заявили, что выполнят все требования Будапешта по соблюдению прав венгров Закарпатья.

    И венгры в это поверили...??? Вряд ли... Они прекрасно знают чего стоят обещания Украины...
  4. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 08:49
    Попробует убедить клику пойти на уступки и принять "мирный план Москвы"?
    Надеюсь, что так.
    Но Зеля там ничего не решает.
  5. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 08:52
    Визиты такого уровня заранее готовят. Похоже, назревает какое-то соглашение по венграм в Закарпатье.
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -2
    Сегодня, 08:59
    Интересно, а за сколько Зеленский согласится Закарпатье Венгрии продать?
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 09:07
      Скорее Зе будет обещать всё что угодно,лишь бы перетянуть руководство Венгрии на свою сторону, а "вешать" будут потом...а сейчас пока вешать будут "лапшу" на уши..
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 09:02
    Это единственный зарубежный визитер, которому зенелох не рад. Витек будет выкручивать руки, капать на мозги. А может где-нибудь, в закутке, "зарядит" пару раз по печени))0 а печень у нарколыги слабая.
  8. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 09:06
    Премьер Венгрии Орбан сегодня посетит Киев впервые с февраля 2022 года

    Опасно всё это для Орбана... А вдруг провокация. Якобы наша ракета...
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 10:16
      Тоже подумалось. Если Орбан ещё и пообещает зеле руки выкрутить, став во главе ЕС, то могут инсценировать что-либо
  9. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:16
    Во будет прикол если его ракеткой хахляцкой кончат и стрелки на нас переведут.
  10. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Сегодня, 09:16
    Пригласили, как посредника, для обсуждения почетных условий капитуляции yes
  11. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 09:28
    Нездоровая движуха.....
  12. Бускан Звание
    Бускан
    -1
    Сегодня, 09:38
    Эх, Витя Орбан. Ну что же ты наделал? wink Сколько хвалебных дифирамбов тебе было спето на этом сайте. crying
    Люди [не все] верили, что ты союзник, что тебя не прогнуть. А ты ( какая мелочность) поехал в Киев выторговывать для своей страны всякие выгодные вещи?
    Впрочем, не переживай, в сми ( и не только) сейчас появятся эксперты, которые объяснят как это хорошо для России. drinks
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:18
      Никто не обольщается на этот счёт - Орбан за Венгрию, а экономика Венгрии зависит, в том числе, от отношений с нами
  13. VicktorVR Звание
    VicktorVR
    0
    Сегодня, 10:03
    Виктор Дежевич, вы поаккуратней там.
  14. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 10:05
    Дисциплинированный такой оппозиционер.
  15. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 10:30
    Канеш зря Орбан едет в Украину (это к несчастью).
    Ну...главное Орбану одеться в секонд хенд (для скромности) , чтобы его визит не получился как в налоговую полицию.
  16. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 10:31
    Орбан поехал себе Закарпатье выторговывать 100%