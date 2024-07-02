Financial Times: Британская армия не готова к «серьёзным конфликтам» уровня российско-украинского

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Financial Times: Британская армия не готова к «серьёзным конфликтам» уровня российско-украинского

Британская армия не готова к серьезным конфликтам, а флоту не хватает кораблей для сдерживания российских подводных лодок. С таким заявлением экс-директор управления чистой оценки и проблем Минобороны Роб Джонсон, пишет Financial Times.

Британская армия стала слишком слабой и не готовой к серьезным конфликтам. За последние годы британские солдаты участвовали в операциях уровня «поддержания мира», противодиверсионных операциях и эвакуации населения. К конфликтам уровня украинско-российского Великобритания не готова как по уровню подготовки военнослужащих, так и по наличию вооружений и боеприпасов.



Британские войска не смогут защитить страну в случае серьезной угрозы, поскольку оборона слишком слаба для конфликта любого масштаба,

- заявил Роб Джонсон.

Главными проблемами британской армии на сегодняшний день является отсутствие нормальной системы ПВО/ПРО, способной перехватить ракеты дальнего действия, а также недостаток боевых кораблей и истребителей. В общем, в усилении нуждается абсолютно все, но вот средств на это у правительства нет. Британские власти не намерены увеличивать расходы на содержание армии, постепенно снижая их. Так что в скором времени британской армией можно будет пугать только папуасов.

Стоит отметить, что публикации такого рода в британской прессе появляются с завидной периодичностью, особенно в преддверии смены правительства или каких-либо перестановок.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 09:15
    «Британская армия не готова к серьёзным конфликтам» —

    — Но гадить исподтишка бритты готовы всегда ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:28
      К конфликтам уровня украинско-российского Великобритания не готова как по уровню подготовки военнослужащих, так и по наличию вооружений и боеприпасов.

      Уровень подготовки своих военнослужащих низкий зато британские инструктора упорно пытаются обучать солдат ВСУ... А чему они могут обучить...??? Только гадить... "Англичанка гадит" - фраза которую приписывают Суворову до сих пор актуальна...
      1. Старый мореходЪ Звание
        Старый мореходЪ
        0
        Сегодня, 10:08
        Но у них это хорошо получается.
    2. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +1
      Сегодня, 09:37
      — Но гадить исподтишка бритты готовы всегда ...


      Как и сшанцы. К такому конфликту, по-моему, сейчас вообще ни одна современная армия не готова, не исключая и штатовскую.
      1. Старый мореходЪ Звание
        Старый мореходЪ
        -1
        Сегодня, 10:10
        Можно подумать, что наша армия под водительством генералов, высчитывающих уже себе пензию и прочие "нищтяки" была готова.
    3. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 09:46
      В этом они лучшие. Стравливать и гадить.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 09:59
        Британская армия стала слишком слабой
        Вот поэтому сидите на своем острове, прикинтесь ветошью и не отсвечивайте. smile
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 09:17
    Это вам не бедуинов с берданками по пустыне гонять.
  3. suhorukofal Звание
    suhorukofal
    +1
    Сегодня, 09:21
    Болтореза бы послушать, что он скажет.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:37
    И? recourse пожалеть? wassat .........
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 09:41
    Все империи без исключения однажды рушатся! Кто то ярче и быстрее кто то как бриты. И потом остаются только фантомные боли
    1. Старый мореходЪ Звание
      Старый мореходЪ
      -2
      Сегодня, 10:11
      Пока только наша империя рухнула.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 09:51
    На мой взгляд, военный конфликт как СВО в одиночку не потянет ни одна из западных стран. Пен дос танцы своими ресурсами могут, но у них силы разбросаны по миру и они благоразумно вряд ли впишутся в такой конфликт. Турция, Китай, КНДР, Иран - эти, наверно, смогут.
    1. Старый мореходЪ Звание
      Старый мореходЪ
      0
      Сегодня, 10:15
      А в одиночку Запад никогда и не шёл на Россию. Завсегда всей кодлой яуропскай. Впору памятник ставить Колумбу и Васке- да- Гаме: не открой оне пути, так вся эта кодла пёрлася бы в наши кущи, а не туды, в Новый свет.
  7. Старый мореходЪ Звание
    Старый мореходЪ
    -1
    Сегодня, 10:08
    Бабушка гаварыла: тогда тоже всё вещали, мол "Красная армия всех сильней".
  8. Старый мореходЪ Звание
    Старый мореходЪ
    -1
    Сегодня, 10:25
    Сщас пенсюковые (на которых ещё пахать можно) отставники (бОльшая часть их которых нигде никогда не воевала, а сидела за заборами, где их солдаты охраняли и делали всю работу с сержантами) возбудятся радостно! У меня чел в карауле из таких: дочка его по связи служит, стали отряд собирать Туда... Он:"Там контрактники воюют за деньги, пусть бы их и отправляли. А её-то почему?!" Значица, как выслугу, бесплатный проезд всей семьи к месту отдыха получать, прочие там бонусы - это завсегда готовы. А как воевать - так пусть идут трактористы, стропальщики, кочегары? так и не поехала: у неё 3 детей - имеет право отказаться от участия в боевых действиях. Сколь в "декрете" дома просидела? а выслуга идёт. Хорошо устроилось "воинство"! И это... На службу её никто не гнал. Просто тогда таких событий не было, а "нищтяки" были. На "гражданке" эти гроши ещё заработать надо. Умом или трудом.