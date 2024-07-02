Financial Times: Британская армия не готова к «серьёзным конфликтам» уровня российско-украинского
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Британская армия не готова к серьезным конфликтам, а флоту не хватает кораблей для сдерживания российских подводных лодок. С таким заявлением экс-директор управления чистой оценки и проблем Минобороны Роб Джонсон, пишет Financial Times.
Британская армия стала слишком слабой и не готовой к серьезным конфликтам. За последние годы британские солдаты участвовали в операциях уровня «поддержания мира», противодиверсионных операциях и эвакуации населения. К конфликтам уровня украинско-российского Великобритания не готова как по уровню подготовки военнослужащих, так и по наличию вооружений и боеприпасов.
Британские войска не смогут защитить страну в случае серьезной угрозы, поскольку оборона слишком слаба для конфликта любого масштаба,
- заявил Роб Джонсон.
Главными проблемами британской армии на сегодняшний день является отсутствие нормальной системы ПВО/ПРО, способной перехватить ракеты дальнего действия, а также недостаток боевых кораблей и истребителей. В общем, в усилении нуждается абсолютно все, но вот средств на это у правительства нет. Британские власти не намерены увеличивать расходы на содержание армии, постепенно снижая их. Так что в скором времени британской армией можно будет пугать только папуасов.
Стоит отметить, что публикации такого рода в британской прессе появляются с завидной периодичностью, особенно в преддверии смены правительства или каких-либо перестановок.
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