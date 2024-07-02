Президент Венесуэлы заявил о возобновлении прямых переговоров с США после поступившего предложения от Вашингтона
Николас Мадуро, являющийся президентом Венесуэлы – страны с которой у Соединённых Штатов уже давно мягко говоря нехорошие отношения, заявил, что прямые переговоры между странами будут возобновлены. Об этом политик сказал, выступая на местом телевидении.
Президент даже назвал точную дату начала переговоров – 3 июля. По словам Мадуро, с венесуэльской стороны переговоры будут вести спикер Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро.
Мадуро заявил, что в течение двух месяцев Вашингтон предлагал возобновить прямые переговоры и он, всё обдумав, решил принять предложение американцев. При этом он добавил, что стороны провели уже множество тайных встреч.
— отметил президент Венесуэлы.
Каракас добивается от Вашингтона чёткого выполнения соглашений, которые стороны подписали ранее в ходе переговоров при посредничестве Катара. В апреле этого года Мадуро обвинил правительство США в невыполнении ни одного пункта из этих соглашений. В соглашениях прописывался отказ от экономических ограничений США в адрес венесуэльских нефтедобытчиков и свободной реализации нефти.
Напомним, что в январе 2019 года Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США после того, как они признали «исполняющим обязанности президента Венесуэлы» самопровозглашённого Хуана Гуайдо. В том же году США ввели жёсткие санкции против Венесуэлы.
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