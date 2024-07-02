Президент Венесуэлы заявил о возобновлении прямых переговоров с США после поступившего предложения от Вашингтона

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Президент Венесуэлы заявил о возобновлении прямых переговоров с США после поступившего предложения от Вашингтона

Николас Мадуро, являющийся президентом Венесуэлы – страны с которой у Соединённых Штатов уже давно мягко говоря нехорошие отношения, заявил, что прямые переговоры между странами будут возобновлены. Об этом политик сказал, выступая на местом телевидении.

Президент даже назвал точную дату начала переговоров – 3 июля. По словам Мадуро, с венесуэльской стороны переговоры будут вести спикер Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро.



Мадуро заявил, что в течение двух месяцев Вашингтон предлагал возобновить прямые переговоры и он, всё обдумав, решил принять предложение американцев. При этом он добавил, что стороны провели уже множество тайных встреч.

Я человек диалога и хочу, чтобы посредством диалога уважалась Венесуэла. Заставить уважать нашу страну, ее демократию, ее народ

— отметил президент Венесуэлы.

Каракас добивается от Вашингтона чёткого выполнения соглашений, которые стороны подписали ранее в ходе переговоров при посредничестве Катара. В апреле этого года Мадуро обвинил правительство США в невыполнении ни одного пункта из этих соглашений. В соглашениях прописывался отказ от экономических ограничений США в адрес венесуэльских нефтедобытчиков и свободной реализации нефти.

Напомним, что в январе 2019 года Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США после того, как они признали «исполняющим обязанности президента Венесуэлы» самопровозглашённого Хуана Гуайдо. В том же году США ввели жёсткие санкции против Венесуэлы.
23 комментария
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  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 09:40
    Ну вот, а как же все заветы Боливара и Чавеса? Как были задним двором СГА так и остались.
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 09:48
      Каракас добивается от Вашингтона чёткого выполнения соглашений, которые стороны подписали ранее

      Верить бледнолицым неблагодарное дело и к тому же опасное.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 09:50
        Гринго как пить дать надуют боливарцев, к гадалке не ходи.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 10:07
          В апреле этого года Мадуро обвинил правительство США в невыполнении ни одного пункта из этих соглашений.

          И Мадуро надеется что Штаты начнут выполнять пункты этих соглашений в июле или в августе...??? Вот прям разбежались... Штаты никогда не делают того что им не выгодно и всегда могут отменить всё то что когда то подписали... И уж кто, кто а Николос должен это точно знать... Впрочем, любые даже самые плохие переговоры лучше хорошей войны...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 10:11
            Ну встретятся, потрындят, подмахнут может пару бумажек, а по сути вряд ли что поменяется...
            Гринго продолжат подлянить боливарцам. Уже может не в открытую, но втихушку.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 10:12
          Цитата: Nexcom
          Гринго как пить дать надуют боливарцев, к гадалке не ходи.

          Каракас добивается от Вашингтона чёткого выполнения соглашений, которые стороны подписали ранее в ходе переговоров при посредничестве Катара. В апреле этого года Мадуро обвинил правительство США в невыполнении ни одного пункта из этих соглашений. В соглашениях прописывался отказ от экономических ограничений США в адрес венесуэльских нефтедобытчиков и свободной реализации нефти.
          Странный он какой-то, этот Мадуро...
          Америка подписала бумагу - и что с того? Когда для Америки было проблемой наплевать на свои обещания, хоть устные, хоть письменные?
          А, тем более, когда дело касается нефти и американских хотелок контролировать каждую бочку нефти на планете, единолично устанавливать цены на нефть! Тут вон арабы не хотят нефтью доллары обеспечивать - вот проблема. И этот ещё со своими договорами лезет, выполнять чего-то требует, раз подписывали...

          Правда Ваша, Дмитрий. Обманут гринго.
          И раньше было всю историю Америки, и дальше будет, пока возможность надувать будет. Чем таким Мадуро выдающийся, что Америка всем врёт, а его ВДРУГ не обманет? Поверит штатникам - ну, значит, мы его переоценили, а самой Венесуэле готовиться... Минимум - очередной виток кризиса, максимум - опять какую-нибудь Гуайду откопают. Не припомню, кого и когда дружба взасос с Америкой до хорошего доводила...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 10:17
            ...У них этих Гуайдо - завались. Целая фабрика Гуайдов... (перефразировано из м\ф Простоквашино) wassat
            Игорь hi
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 10:57
              Дмитрий,hi!
              Цитата: Nexcom
              ...У них этих Гуайдо - завались. Целая фабрика Гуайдов...
              Я понимаю - наши в Кремле. "Опять обманули... Вероломно и внезапно... Как обычно..." Наша дипломатия традиционно, почему-то, верит "во всё хорошее".
              Но эти-то! Латинская Америка! Двести лет от Америки терпят, революции и перевороты считать - уже цифирей таких не знают, а всё пытаются с Америкой "на равных" о чём-то "договориться". Как будто Америка когда-нибудь считала их (да и вобще кого бы то ни было) равными себе!

              Всегда повторяю - любая империя рано или поздно приходит к закату. Одни тысячу лет существуют, другие триста, третьи вобще до полутора десятилетий не дотягивают. Но крах империи неизбежен.
              И вот когда эта раковая опухоль на теле мира, называемая США, сожрёт сама себя - весь мир с облегчением вздохнёт. Зря Америка думает, что мир не знает, как без её диктата и "руководства" жить дальше - до неё ведь жили. А тут - нате вам! Молодой и наглый член парламента с горы припёрся...
              Всяких в истории полно было - и эти туда же уйдут.
        3. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +1
          Сегодня, 10:41
          Цитата: Nexcom
          Гринго как пить дать надуют боливарцев, к гадалке не ходи.

          Есть противоядие:
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 10:30
      Цитата: AdAstra
      Ну вот, а как же все заветы Боливара и Чавеса? Как были задним двором СГА так и остались.

      География величина постоянная, а стало быть и изменить статус "задний двор СГА" никто в Венесуэле не в силах.
      Боливары и Чавесы приходят и уходят, а границы и соседи(которых не выбирают) остаются, так почему бы и не поговорить? - тем более инициатива "потрещать" исходит от матрасов, которые ещё совсем недавно пафосно заявляли о том, что "императором" всея венесуэльской земли является самозванец Гуайдо, а не Мадуро. А тут, вот те нате, взывают к "нелегитимному"!
      То, что именно они поскреблись в двери Каракаса, говорит о том, что переговорные позиции Мадуро сейчас более сильные, чем у них т.к. именно они нуждаются в венесуэльской нефти и готовы малость прогнуться, дабы к ноябрьским выборам снизить стоимость галлона бензина на американских заправках и выдать это за успех команды Бидона. Понимая это Каракас может вымутить немало плюшек как в части снятия(или ослабления санкций), так и в части и разморозки арестованных валютных счетов. Понятно, что "идиллия" будет не долгой, но в текущем моменте, почему бы и нет? winked
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:10
        Цитата: Ныробский
        позиции Мадуро сейчас более сильные, чем у них т.к. именно они нуждаются в венесуэльской нефти и готовы малость прогнуться, дабы к ноябрьским выборам снизить стоимость галлона бензина на американских заправках и выдать это за успех команды Бидона. Понимая это Каракас может вымутить немало плюшек

        Цитата: Ныробский
        Понятно, что "идиллия" будет не долгой, но в текущем моменте, почему бы и нет?
        А в Каракасе понимают, что сиюминутные плюшки отрыгнутся потом такой обратной перистальтикой, что ливер наружу вылезет? Ведь если сейчас, за-ради выборов, Америка уступит доллар, то потом срежет вместе с кожей пять. С Америкой по-другому не бывает. И Мадуре либо совсем с Америкой не говорить, даже с хороших позиций, либо сразу взять свои 30 серебреников и в Майами, а тут пусть Америка какую хочет Гуайдо ставит и грабит Венесуэлу и дальше так, как десятилетиями грабила.
        Двести лет пребывания в американской.... На американском "заднем дворе" ничему не научили?

        Не верю я в плюшки от Америки. А Мадуро если верит - значит, не тот в Венесуэле президент. Значит, Чавес в гробу перевернётся.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 11:36
          Цитата: Zoldat_A
          А в Каракасе понимают, что сиюминутные плюшки отрыгнутся потом такой обратной перистальтикой, что ливер наружу вылезет?.........
          Не верю я в плюшки от Америки. А Мадуро если верит - значит, не тот в Венесуэле президент.

          Полагаю, что очень даже понимают, однако навряд ли Мадуро пойдёт на подписание каких либо договорняков ухудшающих их текущее положение. Мадуро прекрасно помнит то, что матрасы готовили на него покушение, которое курировал советник Трампа по нац.безопасности Д. Болтон, которого в последствии и уволили за то, что покушение провалилось, и три американца оказались в плену. Так что, доверием там не пахнет от слова совсем.
          С другой стороны, Мадуро так же понимает то, что народ хочет кушать и убеждать его сидеть на маисовых лепёшках становится всё сложнее, что может привести к волнениям внутри Венесуэлы направленным против Мадуро.
          Опять же повторюсь, если США в инициативном порядке первыми поскреблись в дверь Каракаса, то это явный сигнал к тому, что они готовы договариваться и у Мадуро есть реальный шанс, хотя бы временно, улучшить положение Венесуэлы. В статье нет информации о том, с какими переговорными козырями они выйдут к столу переговоров, а стало быть выносить вердикт и ставить крест на результатах переговоров пока рановато - Не находите?
          Могут ведь и не договориться. hi
  2. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 09:43
    Цитата: AdAstra
    Ну вот, а как же все заветы Боливара и Чавеса? Как были задним двором СГА так и остались.

    Здравствуйте. Деньги правят миром.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 09:53
      И Вам не хворать. hi """""
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 10:05
    Странный господин, однако. Переговоры с туземцами гегемон использует для того, чтобы вручить им стеклянные бусы или зараженные одеяла.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:12
      Дык и тогда на переговорах индейцам янки это дело впарили. Они ж индейцев не силком заставляли всё это брать - тоже были переговоры и обманули..... Манхэттен так вообще за 24 доллара был куплен у индейцев. 24 доллара и пару зеркальцев.
      Ничего нового в подходе янки к другим нациям и странам.
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      +5
      Сегодня, 10:14
      Ладно они туземцы, даже посмеемся над ними. А кто тогда мы? ведь мы тоже выпрашиваем у США переговоры переговаривать с учётом того, что США не выполняли договоренности с нами. Или США не вручали нам "стеклянные бусы"?
      Или это другое?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 10:30
        А мы за мир во всём мире. Только без оружия, мира похоже штаты не дадут добиться
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 10:50
          Знаете может и хорошо, что США не дают нам "добиться мира". Иначе можем скатиться во времена Борьки-алкаша, с ещё худшими последствиями для страны.
  4. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:25
    В мире ,точнее на Ближнем востоке пахнет нефтью - горящей.США срочно нужен резервный нефтяной игрок.Посмотрим кто кого.Не моё,западный аналитик:Другая проблема заключается в том ,что в США в преддверии президентских выборов 2024 г ,и преимущество действующего президента Джо Байдена в том ,что цены на нефть ( и следовательно ,на бензин ) остаться на прежнем уровне или ниже ( исторически около 70% цены на бензин определяется ценой на нефть).Согласно оценкам ,каждое изменение цены на сырую нефть на 10$ за баррель приводит к изменению цены галлон бензина на 25- 30%,a каждый 1 цент повышения средней цены на галлон бензина теряется более 1 млрд $ потребительских расходов в год." Цены на нефть уже попёрли вверх + 4 $.США пообещают всё Мадуро( но это придётся выполгять) что бы соснуть дешёвой венесуэльской нефти.Мадуро может скидочку предложить за голову Гуайдо. lol 0
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:26
    Договариваться Венесуэле можно и нужно, но
    . В апреле этого года Мадуро обвинил правительство США в невыполнении ни одного пункта из этих соглашений.

    Толку договариваться с сша нет. Они ни перед кем ещё ни одной договорённости не выполнили. Я даже таких случаев не припоминаю. Даже то, что касается поставок вооружений своим шавкам и то постоянно с переносом сроков. Но деньги вперёд
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 11:41
      Цитата: igorbrsv
      Они ни перед кем ещё ни одной договорённости не выполнили. Я даже таких случаев не припоминаю.

      ну не утрируйте.. тот же СНВ и Отрытое небо вспомните- все выполняли.. и много других примеров с другими странами.. другой вопрос, что они выполняют в первую очередь- что выгодно им, но это и есть политика, как навязывать другим условия- выгодные тебе..
  7. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 10:33
    Мадуро кинут тебя, пообещают кучу плюшек, сговорятся и купят за твоей спиной нужных людей и просто свергнут тебя, ничему латиноамериканцы не учатся