Президент Венесуэлы заявил о возобновлении прямых переговоров с США после поступившего предложения от Вашингтона

Я человек диалога и хочу, чтобы посредством диалога уважалась Венесуэла. Заставить уважать нашу страну, ее демократию, ее народ

Николас Мадуро, являющийся президентом Венесуэлы – страны с которой у Соединённых Штатов уже давно мягко говоря нехорошие отношения, заявил, что прямые переговоры между странами будут возобновлены. Об этом политик сказал, выступая на местом телевидении.Президент даже назвал точную дату начала переговоров – 3 июля. По словам Мадуро, с венесуэльской стороны переговоры будут вести спикер Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро.Мадуро заявил, что в течение двух месяцев Вашингтон предлагал возобновить прямые переговоры и он, всё обдумав, решил принять предложение американцев. При этом он добавил, что стороны провели уже множество тайных встреч.— отметил президент Венесуэлы.Каракас добивается от Вашингтона чёткого выполнения соглашений, которые стороны подписали ранее в ходе переговоров при посредничестве Катара. В апреле этого года Мадуро обвинил правительство США в невыполнении ни одного пункта из этих соглашений. В соглашениях прописывался отказ от экономических ограничений США в адрес венесуэльских нефтедобытчиков и свободной реализации нефти.Напомним, что в январе 2019 года Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США после того, как они признали «исполняющим обязанности президента Венесуэлы» самопровозглашённого Хуана Гуайдо. В том же году США ввели жёсткие санкции против Венесуэлы.