Штурмовые отряды группировки «Север» форсировали Северский Донец в районе Бугроватки, закрепившись и создав плацдарм
Подразделения группировки «Север» продолжают продвижение на Харьковском направлении, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Основные бои идут по-прежнему в Волчанске и под Липцами, сообщает ТГ-канал «Северный ветер».
В Волчанске штурмовые группы «Бесстрашных» продолжают преодолевать сопротивление противника и продвигаться к реке Волчья. На востоке города отражена контратака ВСУ, среди уничтоженных много иностранных наемников, об их появлении в городе уже сообщалось. Также противник продолжает попытки перебросить резервы через реку Волчья, наши ему активно мешают, работая артиллерией и дронами-камикадзе.
А вот нашим удалось форсировать реку Северский Донец в районе села Бугроватка западнее Волчанска и закрепиться на берегу, создав небольшой плацдарм. Все происходило под покровом ночи, на данный момент наши закрепляются на новых позициях.
Под Липцами относительно спокойно, противник атак не проводил, продолжая стягивать силы и средства в район села Глубокое для его штурма. Наши этому активно мешают, нанося удары артиллерией, авиацией и при возможности тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек».
Появились данные, что командование ВСУ из-за высоких потерь вынуждено отправлять на передовую выведенные на переформирование батальоны. В частности, в бой брошены подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, недавно выведенные в тыл. Кроме того, формируются сводные штурмовые группы из остатков подразделений, понесших потери.
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