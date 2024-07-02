Штурмовые отряды группировки «Север» форсировали Северский Донец в районе Бугроватки, закрепившись и создав плацдарм

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Штурмовые отряды группировки «Север» форсировали Северский Донец в районе Бугроватки, закрепившись и создав плацдарм

Подразделения группировки «Север» продолжают продвижение на Харьковском направлении, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Основные бои идут по-прежнему в Волчанске и под Липцами, сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

В Волчанске штурмовые группы «Бесстрашных» продолжают преодолевать сопротивление противника и продвигаться к реке Волчья. На востоке города отражена контратака ВСУ, среди уничтоженных много иностранных наемников, об их появлении в городе уже сообщалось. Также противник продолжает попытки перебросить резервы через реку Волчья, наши ему активно мешают, работая артиллерией и дронами-камикадзе.



А вот нашим удалось форсировать реку Северский Донец в районе села Бугроватка западнее Волчанска и закрепиться на берегу, создав небольшой плацдарм. Все происходило под покровом ночи, на данный момент наши закрепляются на новых позициях.


Под Липцами относительно спокойно, противник атак не проводил, продолжая стягивать силы и средства в район села Глубокое для его штурма. Наши этому активно мешают, нанося удары артиллерией, авиацией и при возможности тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек».

Появились данные, что командование ВСУ из-за высоких потерь вынуждено отправлять на передовую выведенные на переформирование батальоны. В частности, в бой брошены подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, недавно выведенные в тыл. Кроме того, формируются сводные штурмовые группы из остатков подразделений, понесших потери.
4 комментария
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  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +7
    Сегодня, 09:56
    третий год СВО, журналисты ВО так и не научились подавать информацию с нормальными картами и схемами
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 10:09
    Читаем между строк..А по возможности и тяжелыми огнеметными системами...Я понимаю,что их приходится подтягивать близко к целям.Но выходит,что возможности ограничены.Не так ли,авторы?
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +3
    Сегодня, 10:27
    с картами действительно беда. Ни наглядности ни понимания кто и где находится и чье расположение. В этом плане пожалуй карты Рыбаря информативнее
  4. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 10:47
    Цитата: Василенко Владимир
    третий год СВО, журналисты ВО так и не научились подавать информацию с нормальными картами и схемами

    Что Вы вкладываете в понятие "нормальные" карты, и схемы? Карты, с реальной обстановкой, с использованием военных условных знаков? Таких карт, какие каждый день приносит НГШ нашему ВГК? Хотел бы я посмотреть на того, кто осмелится это здесь, или ещё где-нибудь сделать. bully