«Чудом спасшаяся»: история лже-Жанны Д'Арк
Это история женщины, которая присвоила личность Жанны Д’Арк всего через несколько лет после казни святой. Образ Жанны соткан из противоречивых рассказов, полных пробелов, и на этом выцветшем полотне довольно рано начинают проступать фантастические мотивы. Надо сказать, что время было смутное: конец Столетней войны, до Ренессанса ещё далеко, в обществе царят суеверия и самые невероятные верования.
Народная героиня не может умереть, она просто не должна умирать. Слух о том, что Жанна не погибла, начал расползаться по Франции практически сразу после ее казни 30 мая 1431 года.
В течение нескольких лет после казни появляются несколько женщин, якобы чудесным образом «спасшихся», «избежавших смерти» – все они называли себя «Жанной». Некоторые из них даже попытались получить признание от родственников Жанны и её близких.
Эти факты подтверждены хрониками того времени. Неизвестный нормандский хронист, современник Жанны Д'Арк, вскоре после казни отметил, что «многие люди твёрдо верили, что по причине своей святости она избежала огня, и сожгли другую». Он уточнял, что «в конце концов [власти] публично сожгли её [или другую женщину, очень похожую на неё], из-за чего у многих людей были и остаются разные мнения».
Этот анонимный хронист был сторонником Карла VII и открыто восхищался Жанной, так что неопределённость, звучавшая из его уст, вполне объяснима. Он тоже хотел верить в чудесное спасение.
Так начала формироваться легенда о святой Жанне, воскресшей из мёртвых. Она должна была вернуться, ведь её миссия не была завершена: это было лишь вопросом времени. Во многом эта легенда перекликается с популярными у европейских народов верованиями в «короля под горой» – легендарного или исторического правителя прошлого, который спит мёртвым сном в потаённом месте, чтобы проснуться и прийти на помощь своему народу в самый тёмный для него час.
30 мая 1436 года, ровно через пять лет после казни, в местечке Гранж-оз-Орм, близ деревни Сен-Приват, неподалёку от Меца, появляется молодая девушка, которая утверждает, что она «Жанна, дева Франции». Она просит о встрече с несколькими знатными горожанами. Мы знаем об этом из хроники, написанной деканом коллегиальной церкви Святого Фиболя в Меце, который сначала поверил в эту историю, а затем через несколько лет, в 1445 году, опроверг её. Тем не менее, по словам декана, она называла себя Клод – вероятно, это и было её настоящим именем.
Сначала всё сходилось: возраст (около 26 лет), каштановые волосы, живость и энергия. Жанна-Клод носила мужскую одежду, что ещё больше усиливало сходство. Три горожанина, Николя Лоу, Николя Булле и Николя Гроньо, снабдили её за свой счёт лошадью, парой обуви, плащом и мечом. Жанна умело облачилась в мужскую одежду и ловко вскочила на коня.
Несколько оруженосцев, присутствовавших на коронации короля Карла в Реймсе, узнали её. Двое, правда, высказали сомнения, упомянув о казни, но она заставила их замолчать расплывчатыми намёками. Тем, кто требовал от неё чудес и спрашивал о планах, она отвечала, что её «сила вернётся к ней не раньше дня Святого Иоанна Крестителя» – 24 июня.
Эта ситуация не была чем-то из ряда вон выходящим. Жанна покинула эти места в шестнадцать лет и никогда не возвращалась, так что спустя десять лет многие уже успели забыть её лицо.
Самое странное случилось позже. Её братья, Пьер Д’Арк и Жан дю Лис, недавно ставшие соответственно рыцарем и оруженосцем, были уведомлены о появлении этой Жанны. 20 мая они прибыли в Гранж-оз-Орм. Встреча была трогательной: Жанна узнала их, а они – её. Они вместе отправились в Баквиллон, чтобы провести там неделю, на праздниках Пятидесятницы.
Что происходило в эти семь дней, неизвестно. Братья либо искренне обманулись, либо были соучастниками. Историки, изучавшие этот случай в начале XVI и середине XIX веков, считают, что братья стали жертвами обмана, каким бы невероятным он ни казался.
В конце мая Жанна отправилась в Марвиль и провела три недели «у доброго человека по имени Жан Кюньо», как пишет декан. Многие жители Меца приезжали к ней с подарками. Один горожанин подарил ей лошадь. Жанна отправилась в паломничество к Нотр-Дам-де-Льесс, а оттуда – в Арлон, который тогда принадлежал герцогству Люксембург. Герцогиня Елизавета фон Гёрлиц радушно приняла её, так как слава о ней уже достигла этих мест. Граф Ульрих Вюртембергский стал её покровителем, заказал для неё великолепные доспехи и с помпой привёз её в Кёльн.
А вот на берегах Рейна у Жанны начались проблемы.
Там ее приметил некий Генрих Кальт-Айзен, который с 1424 года служил инквизитором в Майнце. Профессор теологии, он оставил свидетельство, записанное его учеником Иоганнесом Нидером (1380–1438) в его «Формикариусе» (напечатанном в 1484 году): «По словам инквизитора, люди видели, как она свободно танцевала с мужчинами, ела и пила больше, чем полагалось её полу, который она не скрывала».
Генрих Кальт-Айзен прослышал, что девушка хвастается своим воскресением и свершёнными чудесами. Он немедленно начал расследование и вызвал «самозванку» в суд. Жанна отказалась подчиниться приказам церкви. Когда же её отлучили и пригрозили тюрьмой, граф Вюртембергский похитил её и увёз обратно в Арлон.
В результате этого дерзкого побега она не только избежала следствия, но и вышла замуж за рыцаря Робера де Армуаза. С тех пор её называли Жанной де Армуаз. Некоторое время она жила в Меце в доме своего мужа, напротив церкви Святой Сеголены. Жанна дважды писала горожанам Орлеана, чтобы те её признали, но безуспешно.
Тем временем её брат Жан дю Лис в августе 1438 года отправился к королю в Турень. Карл VII не очень-то верил во всю эту историю, но пообещал ему денег, чтобы не плодить лишних разговоров.
В итоге, получив лишь малую часть, Жан вернулся в Орлеан, где его с почётом приняли горожане и вручили двенадцать турских ливров. Эти доброжелательные жесты показывают, что мнение жителей Орлеана разделилось: одни верили в воскресение Жанны, другие – нет, но все хранили память об «усопшей Жанне Д’Арк».
2 сентября 1438 года Карл VII получил письмо от Жанны. Его содержание неизвестно, но можно предположить, что она настойчиво просила о встрече. 7 ноября Жанна отправилась к Колару де Фейли, оруженосцу из Марвиля, чтобы продать свою долю в сеньории Ароукур. В этом документе она названа «Жанна дю Лис, Дева Франции, дама Тишимона».
Если верить инквизитору Кальт-Айзену, она оставила свой дом и мужа Робера де Армуаза, чтобы жить с клириком из Меца. Странно, что при этом она продолжала пользоваться своими имущественными правами и сохраняла популярность.
В первой половине 1439 года она пропала из виду. Бытовало мнение, что она уехала в Италию, якобы чтобы получить отпущение грехов от папы по поводу семейной ссоры. На самом же деле она, скорее всего, скрывалась в Италии от суда инквизиции. Вместо того чтобы предстать перед папой Евгением IV, она присоединилась к его войскам в войне против итальянских князей.
Поместье рода де Армуаз
В июле 1439 года она вновь объявилась в Орлеане и была встречена с триумфом. Городской совет вознаградил её, и уже никто не сомневался в её личности. В её честь были устроены многочисленные банкеты. 1 августа состоялся прощальный ужин, на котором ей вручили более 200 турских ливров. 4 сентября она покинула Орлеан и отправилась в Турень.
А дальше начинается «туман войны».
Историки долгое время спорили о том, сражалась ли Жанна де Армуаз вместе с Жилем де Рэ. Согласно хроникам, некая Жанна Ла Ферон, прозванная «Девой из Мана» и также названная «колдуньей», была приговорена к позорному столбу епископом примерно в то же время, когда Жанна сражалась на стороне маршала Франции.
Как Жанна де Армуаз проводила время с сентября 1439 по август 1440 года, точно неизвестно. Также сомнительно, что она служила в армии короля Энрике IV Кастильского, чьи войска прибыли в Ла-Рошель не для помощи Карлу VII, а для поддержки Маргариты Шотландской, преследуемой англичанами. Ла-Рошель в 1439 году находилась под контролем французов и не нуждалась в помощи военных, даже если среди них была Жанна Д’Арк.
Выдвигались предположения, что она могла сражаться в Пуату вместе с испанскими солдатами, оставшимися в провинции, но это не точно. Тем не менее её воинские навыки не вызывали сомнений. Её аура воскресшей Девы внушала восхищение товарищам и страх врагам, хотя точных данных о том, где она сражалась в тот год, у нас нет. Только – ворох гипотез.
Тем временем молва о ней разнеслась повсюду.
В августе 1440 года она была замечена неподалёку от Парижа. Парижане слышали о её подвигах в Орлеане и казни в Руане и крайне враждебно относились к любым самозванкам, присваивающим её имя. Жанна де Армуаз понимала, что не сможет ничего добиться в этом городе. Она боялась, что богословы Сорбонны зададут ей много каверзных вопросов.
И действительно, местные ученые отцы как следует «проехались» по ней: «Ей упрекнули, что она не дева, была замужем за рыцарем, от которого у неё двое сыновей, дважды участвовала в убийствах в бою», говорится в хронике. Можно предположить, что эти обвинения появились после расследования.
не менее Жанне снова удалось скрыться, и она продолжила воевать. Эта история, вместо того чтобы её опорочить, наконец привлекла внимание Карла VII, который захотел увидеть самозванку своими глазами. Жанне предстояло увидеть короля! В то время Карл осаждал Крейль, расположенный к северу от Парижа.
Рассказ Пьера Салле, служившего при дворах Людовика XI, Карла VIII и Людовика XII, повествует об этой необычной встрече. Он узнал эту историю от бывшего камердинера Карла VII.
В начале 1441 года, пользуясь поддержкой друзей при дворе, Жанна де Армуаз, выдававшая себя за Жанну Д’Арк, оказалась лицом к лицу с королём. Жанна уверенно подошла к королю, чтобы не выдать себя. Удивлённый Карл воскликнул: «Дева, моя дорогая, добро пожаловать во имя Бога, который знает нашу с тобой тайну!» В этот момент Жанна, не выдержав напряжения, пала на колени, моля о прощении и признаваясь в обмане.
Пять лет длилась эта невероятная история. Что случилось с Жанной после разоблачения, Салле умалчивает. Однако документы того времени проливают свет на её дальнейшую судьбу. В 1457 году герцог Рене Анжуйский помиловал некую Жанну де Сермез, которая в том же документе названа Жанной де Сермоз. Это имя, судя по всему, принадлежит той самой «даме де Армуаз».
Оказывается, растроганный признанием король не стал сурово наказывать самозванку, а отправил её в изгнание. Но Жанна, словно одержимая прежней ролью, продолжала носить мужскую одежду и сражаться. Путь домой, в Мец и Люксембург, был для неё закрыт. Она нашла приют в Анжу, где когда-то снискала себе славу.
После смерти первого мужа Жанна вышла замуж за незнатного анжуйца Жана Дуйе. Но и семейная жизнь не утихомирила её бунтарский дух. Ближе к сорока годам Жанну вновь заключают в тюрьму в Сомюре – она опять выдавала себя за Деву! На этот раз её спасли хорошие отзывы, дошедшие до ушей Рене Анжуйского. Возможно, среди рыцарей у неё остались друзья, ведь герцог не только освободил её, но и разрешил жить в Анжу ещё пять лет, взяв с нее обещание, что она больше не станет носить мужскую одежду и представляться Девой Жанной.
С тех пор следы «Клод» теряются.
Кому же была выгодна эта мистификация?
Возможно, бургундской партии, стремившейся к сближению с Карлом после изгнания англичан?
Существует и другая версия: история Жанны де Армуаз возродила культ Жанны Д’Арк, подогревая слухи о том, что Орлеанская дева не погибла на костре. Это могло играть на руку французам, которые уже были близки к тому, чтобы выбить англичан с континента. Возможно, именно поэтому король Карл VII поступил с обманщицей столь мягко – судя по всему, он с самого начала был в курсе всего.
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