Мы пытаемся привлечь частные инвестиции на Украину, чтобы убедиться, что ее экономика может расти и процветать. Но нужно убедиться, что у вас есть ПВО, чтобы попытаться защитить области, в которые вы делаете инвестиции

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны, отметив, что это прежде всего в интересах самих США.По словам политика, только таким образом удастся обезопасить американские инвестиции в экономику этой страны.- заявил Блинкен, выступая в Бруклинском институте Вашингтона.Американский госсекретарь отметил также, что у Украины есть исключительный потенциал при правильных инвестициях, чему свидетельством является экспорт по Черному морю, объем которого, по его словам, достиг уровня до февраля 2022 года.Что касается средств ПВО для Украины, то, если верить словам Блинкена, этот вопрос должен проясниться до саммита НАТО в Вашингтоне, который должен состояться на следующей неделе.В прошлом месяце украинский «президент» Зеленский говорил, что западные партнёры приняли решение поставить Украине новые системы ПВО, часть из которых пребудет в страну в ближайшее время, а остальное вооружение появится ближе к осени.