Госсекретарь США: нужно поставлять Украине новые системы ПВО для защиты интересов нашего бизнеса

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Госсекретарь США: нужно поставлять Украине новые системы ПВО для защиты интересов нашего бизнеса

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны, отметив, что это прежде всего в интересах самих США.

По словам политика, только таким образом удастся обезопасить американские инвестиции в экономику этой страны.



Мы пытаемся привлечь частные инвестиции на Украину, чтобы убедиться, что ее экономика может расти и процветать. Но нужно убедиться, что у вас есть ПВО, чтобы попытаться защитить области, в которые вы делаете инвестиции

- заявил Блинкен, выступая в Бруклинском институте Вашингтона.

Американский госсекретарь отметил также, что у Украины есть исключительный потенциал при правильных инвестициях, чему свидетельством является экспорт по Черному морю, объем которого, по его словам, достиг уровня до февраля 2022 года.

Что касается средств ПВО для Украины, то, если верить словам Блинкена, этот вопрос должен проясниться до саммита НАТО в Вашингтоне, который должен состояться на следующей неделе.

В прошлом месяце украинский «президент» Зеленский говорил, что западные партнёры приняли решение поставить Украине новые системы ПВО, часть из которых пребудет в страну в ближайшее время, а остальное вооружение появится ближе к осени.
17 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 10:27
    Это что за инвестиции? Координаты имеются?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 11:04
      Инвестиции в рагулей-" прибыльные" инвестиции.)
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +3
        Сегодня, 11:13
        Инвестируй хоть в трансплантологию (не ограниченное поле органов), хоть в торговлю черноземом, даже можно ставки делать на непредсказуемые результаты деятельности зели wink Мне вспомнились "Мертвые души" Николая Васильевича Гоголя. smile
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +1
      Сегодня, 11:27
      Цитата: alexoff
      Это что за инвестиции? Координаты имеются?

      А как же. Правда, все они в США. Ибо инвестиции в Украину - это вложение денег, выделенных для неё Конгрессом, в ВПК США. smile
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 11:44
        Правда, все они в США
        Не совсем. Энергетика, ИТ и технологии, Агробизнес, Производственный сектор, Финансовый сектор. В некоторые сектора параллельно вкладывался олигархат РФ, что привило к конфликту интересов.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:31
      Цитата: alexoff
      Это что за инвестиции? Координаты имеются?
      Надо будет сестре-главбуху рассказать. Что-то она пропустила в финансах. Новый термин - "координаты инвестиций". good
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 10:30
    По словам политика, только таким образом удастся обезопасить американские инвестиции в экономику этой страны.

    В общем, по хрену на скаклов... Чисто бизнес и ничего личного... А не поторопились ли американцы со своими инвестициями в Украину...??? Кто только в неё родимую не вкладывался и всегда в конце концов ни с чем оставался...
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 10:59
      Скупили по дешевке активы превратив страну в колонию, а теперь когда Окраина проигрывает хотят своё защитить, а оно может и уплыть навсегда.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:36
        Цитата: Lev_Russia
        А не поторопились ли американцы со своими инвестициями в Украину...???

        Цитата: Irokez
        Скупили по дешевке активы превратив страну в колонию, а теперь когда Окраина проигрывает хотят своё защитить, а оно может и уплыть навсегда.

        А Америке кто-то разве давал гарантии, что после разгрома бандеровщины их собственность останется их?
        В хорошие-то времена ещё очень и очень посмотреть нужно было. А сейчас, после поставок оружия, воровства денег, санкций, "поражения России на поле боя" - о каких вобще инвестициях и собственности речь можно вести речь? Только и остаётся - движимое вывезти, недвижимое сжечь.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 10:30
    Госсекретарь США: нужно поставлять Украине новые системы ПВО для защиты интересов нашего бизнеса

    Ну что сказать, ну чо сказать.... wassat сдохните за интересы штатовского бизнеса....
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:35
    Нету столько ПВО, ни у кого, чтобы сегодня всё защитить. Не прилетят от соседа, прилетит внутри от агентуры и ущерб всё равно будет.
  5. HAM Звание
    HAM
    +10
    Сегодня, 10:39
    Наконец то открыто сказано какие интересы янки имеют на краине......все бла-бла-бла про "независимость" и "борьбу краинского народа" для лохов .........
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:42
    «Нужно поставлять Украине новые системы ПВО для защиты интересов нашего бизнеса» —

    — "Инвестиции в Украину крайне выгодны, поскольку за относительно малые средства в наших интересах сегодня на войне с Россией умирают украинцы, а не американцы" ...
    (Генерал американской армии Джек Кин, октябрь 2022)
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 10:45
    меня один вопрос мучает, зелику пижаму наконец поменяют на что-то более подходящее?!
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 10:57
      если только на саван или смирительную рубашку.....уже скоро...
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:56
    Скорее бы поставили .Можно было бы определить, где эти инвестиции Запада, построили военные заводы
  9. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 11:10
    А бандерлоги то думали, что дохнут за нэньку, а на самом то деле оказывается они свою шкуру дырявят из-за бизнес интересов матрасов. Надо же так лохануться из за труселей. fool