Российские войска продвинулись примерно на 1,6 км за сутки в районе села Макеевка, подойдя вплотную к этому населённому пункту

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Российские войска продвинулись примерно на 1,6 км за сутки в районе села Макеевка, подойдя вплотную к этому населённому пункту

Противник признаёт резкое осложнение для себя ситуации на северо-западе Луганщины. Ранее противник признал, что ВС РФ подошли к селу Стельмаховка, за которым – выход к границе Харьковской области. Теперь в стане врага признают успех российской армии ещё на одном участке фронта в ЛНР.

Речь идёт о достаточно весомом продвижении ВС РФ в районе Макеевки (не путать с одноимённым городом в Донецкой Народной Республике).



Российская армия в течение суток продвинулась на глубину до 1,6 км и вышла непосредственно к селу Макеевка в ЛНР.



И на этом участке фронта ВСУ вынуждены частично отходить за реку Жеребец, аналогично происходящему в Стельмаховке. Стельмаховка так же, как и Макеевка, находится на западе ЛНР и за ней открывается путь в Харьковскую область.

Само село Макеевка расположено в низине - по обоим берегам упомянутой реки Жеребец. Удержаться в нём ВСУ будет крайне проблематично. Однако чтобы осложнить продвижение российским войскам, противник старается использовать высоты, находящиеся в западу от села - фактически на стыке с Харьковщиной.