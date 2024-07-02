МО: В ходе ракетного удара по аэродрому Миргорода было уничтожено больше украинских самолётов, чем указывалось ранее
Министерство обороны прокомментировало вчерашний удар по аэродрому в полтавском Миргороде, подтвердив как сам удар, так и уничтожение украинских самолетов. Вот только военные приводят немного другие данные по пораженной технике Воздушных сил ВСУ.
Военное ведомство изучило кадры объективного контроля, снятые российским разведывательным беспилотником, и пришло к выводу, что российские блогеры и ресурсы занизили количество уничтоженных и поврежденных самолетов ВС ВСУ. Согласно ранее опубликованным данным, в ходе удара было уничтожено 2 истребителя и еще 4 повреждено, тогда как по данным Минобороны уничтожено 5 боевых истребителей Су-27 и повреждено 2.
- сообщает Минобороны.
Украинские ресурсы значительно занижают количество уничтоженных самолетов, но не приводят никаких доказательств этому. Примером может послужить экс-спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подтвердил потери самолетов, но призвал не верить российским источникам.
- заявил он.
Как сообщалось накануне, ВС России нанесли удар по аэродрому Миргорода ракетами «Искандер-М» с кассетной боевой частью, повредив несколько самолетов. Через определенное время последовал второй. Наведение и корректировку ударов проводил российский разведывательный беспилотник, несколько часов провисевший над аэродромом.
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