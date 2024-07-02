МО: В ходе ракетного удара по аэродрому Миргорода было уничтожено больше украинских самолётов, чем указывалось ранее

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МО: В ходе ракетного удара по аэродрому Миргорода было уничтожено больше украинских самолётов, чем указывалось ранее

Министерство обороны прокомментировало вчерашний удар по аэродрому в полтавском Миргороде, подтвердив как сам удар, так и уничтожение украинских самолетов. Вот только военные приводят немного другие данные по пораженной технике Воздушных сил ВСУ.

Военное ведомство изучило кадры объективного контроля, снятые российским разведывательным беспилотником, и пришло к выводу, что российские блогеры и ресурсы занизили количество уничтоженных и поврежденных самолетов ВС ВСУ. Согласно ранее опубликованным данным, в ходе удара было уничтожено 2 истребителя и еще 4 повреждено, тогда как по данным Минобороны уничтожено 5 боевых истребителей Су-27 и повреждено 2.



Расчетами ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27
,
- сообщает Минобороны.

Украинские ресурсы значительно занижают количество уничтоженных самолетов, но не приводят никаких доказательств этому. Примером может послужить экс-спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подтвердил потери самолетов, но призвал не верить российским источникам.

Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг
,
- заявил он.

Как сообщалось накануне, ВС России нанесли удар по аэродрому Миргорода ракетами «Искандер-М» с кассетной боевой частью, повредив несколько самолетов. Через определенное время последовал второй. Наведение и корректировку ударов проводил российский разведывательный беспилотник, несколько часов провисевший над аэродромом.

30 комментариев
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  1. Простой Звание
    Простой
    -3
    Сегодня, 10:42
    Блин, так спокойно день начинался. crying
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +3
      Сегодня, 10:50
      Так аэродром же украинский, хорошо значит начался день.
      Меньше будут пулять с самолетов таурусы\ждамы(или чо там они кидают с них?).
      1. Простой Звание
        Простой
        +5
        Сегодня, 10:55
        Ну не знаю.
        Обсуждать по-новой сколько чего побито , анализируя полуминутное видео из нарезок второй день подряд ?
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +1
          Сегодня, 10:59
          Цитата: Простой
          Обсуждать по-новой сколько чего побито , анализируя полуминутное видео из нарезок второй день подряд ?

          Ну это конечно немножко заморочено, да.
          С другой стороны если в МО изучают данные контроля - это же хорошо.
          Вероятно делают выводы.
        2. 501Legion Звание
          501Legion
          +1
          Сегодня, 11:01
          у МО есть полное видео , им там в этом плане может быть виднее
          1. кредо Звание
            кредо
            +2
            Сегодня, 11:36
            у МО есть полное видео , им там в этом плане может быть виднее

            Даже здесь, на сайте ВО, есть более подробное видео МО с уничтоженными самолётами и эвакуационными группами, которые пытаются непонятно что спасти уже после наших ударов.
            При этом пишут что ликвидировано до 14 человек персонала, включая лётчиков. hi
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Простой
      Блин, так спокойно день начинался. crying

      Если ещё прочтёте про дерзкие атаки наших мотокавалеристов то ваш гондурас ещё больше зачешется...
  2. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -7
    Сегодня, 10:46
    Чо за дебильная планировка на фото?
    Одна большая полоса, одна мелкая и куча рулёжки.
    Неужто так жалко было сдетать 5-6 полос чтоб если чо взлетали одновременно?
    Это, кстати проще, чем защитные сооружения.
    (я к тому что это же не 404 делало а СССР(и есть подозрения что оно примерно так везде в бывшем СССР), ну как так то?)
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +6
      Сегодня, 10:52
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Неужто так жалко было сдетать 5-6 полос чтоб если чо взлетали одновременно?

      Вы понимаете разницу в конструкции ВПП и рулежками ? Цена такого аэродрома как раз вырастет в 5-6 раз
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        -5
        Сегодня, 10:55
        Цитата: APASUS
        Вы понимаете разницу в конструкции ВПП и рулежками ?


        Ну это "бетонка"(дорога с покрытием из скреленных железобетонных плит) вроде.
        Не самое дорогое сооружение. Особенно для СССР где заводов по производству ЖБИ было море.
        Или нынче полосы монолитные делают?

        Цитата: APASUS
        Цена такого аэродрома как раз вырастет в 5-6 раз

        За то общее время вылета должно уменьшиться, разве нет?
        1. APASUS Звание
          APASUS
          +4
          Сегодня, 11:01
          Цитата: Hitriy Zhuk
          Ну это "бетонка"(дорога с покрытием из скреленных железобетонных плит) вроде.

          Нет любезный ,это инженерное сооружение . С кучей требований ,положить бетонные плиты в поле ,не получится .
          Цитата: Hitriy Zhuk
          За то общее время вылета должно уменьшиться, разве нет?

          Увеличится все ,цена строительства,цена обслуживания и стратегическая ценность объекта .Значит надо больше персонала ,больше систем МТО,ПВО,казарм ,охраны ,складов
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            0
            Сегодня, 11:05
            Цитата: APASUS
            Нет любезный ,это инженерное сооружение . С кучей требований ,положить бетонные плиты в поле ,не получится .

            Каюсь, грешен.

            Цитата: APASUS
            Увеличится все ,цена строительства,цена обслуживания и стратегическая ценность объекта .Значит надо больше персонала ,больше систем МТО,ПВО,казарм ,охраны ,складов

            Об этом я и не подумал. sad
            1. Bianconeri Звание
              Bianconeri
              +2
              Сегодня, 11:33
              Присутствовал при защите диплома по проектированию ВВП в одном строительном университете. До этого то же думал, что это достаточно "просто". Как же я был удивлен, в количестве расчетов, материалов и инженерно-строительных работ.
    2. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Это, кстати проще, чем защитные сооружения.
      (я к тому что это же не 404 делало а СССР(и есть подозрения что оно примерно так везде в бывшем СССР), ну как так то?)

      В те времена редкая птица могла долететь до середины Днепра, не то что до Миргорода...
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 11:00
        Цитата: isv000
        В те времена редкая птица могла долететь до середины Днепра, не то что до Миргорода...

        Ну это да, факт.
        Но а ну как та самая война к которой готовились?
        Хотя, вероятно решили что там уже пофигу на 1-2 минуты раньше или позже.
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 10:59
      Неужто так жалко было сдетать 5-6 полос чтоб если чо взлетали одновременно?

      а как управлять воздушным движением? - Вы представляете?
      Франфуртский (на Майне) аэропорт видели? - сколько полос у него???
      а там еще и ВВС НАТО стоит... а полосы только 2... или у них нет средств?
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        -1
        Сегодня, 11:01
        Цитата: Дедок
        а как управлять воздушным движением? - Вы представляете?

        Я не пилот.
        Но думал просто достаточно выдать полосам номера и сообщить борту номер куда садиться.
        (ну и полосы не крест накрест а параллельно расположить)
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +2
          Сегодня, 11:21
          ну и полосы не крест накрест а параллельно расположить

          их располагают "крест-накрест" с целью оптимизации взлета-посадки при разных направлениях ветра, а не по чьей то прихоти...
    4. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +2
      Сегодня, 11:22
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Неужто так жалко было сдетать 5-6 полос чтоб если чо взлетали одновременно?
      Это, кстати проще, чем защитные сооружения.

      5-6 полос. belay
      Стоимость одной ВПП размерами 2600х45 м в базовых ценах 2017 года составляла около 2,5 млрд. руб. Это сметная стоимость только бетонки - без рулёжек, без стоянок, без ТЭЧ, без ОВД, без складов, без коммункаций, причём в базовых ценах (т.е. в идеальных условиях - строим на плоскости, заводы рядом, дороги идеальны smile ). Ах да, и без НДС.
      Плюс ещё 50% на магистральную рулёжку для полосы.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +1
        Сегодня, 11:40
        Цитата: Alexey RA
        Стоимость одной ВПП размерами 2600х45 м в базовых ценах 2017 года составляла около 2,5 млрд. руб.

        belay
        По моей "смете" это было примерно "Куча ЖБИ, 1-2 ИМР-2, несколько кранов и толпа срочников". То есть бесплатное(уже есть, только возьми из казарм\со склада) всё кроме бетона.
        Вот что, видимо значит "быть не в теме". sad
  3. Fisherman Звание
    Fisherman
    +3
    Сегодня, 10:49
    Второй день радости! Сколько жизней наших людей спасли эти две ракеты Искандер!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Fisherman
      Второй день радости! Сколько жизней наших людей спасли эти две ракеты Искандер!

      Сейчас в обсуждении появится voyaka uh, и опять, как вчера, вместе с единомышленниками, будет всем упорно доказывать, что вместо самолётов были макеты, а "Искандеры" только зря потратили, Ждём-с очередных "разоблачений". smile
  4. Stas157 Звание
    Stas157
    +7
    Сегодня, 10:50
    Военное ведомство изучило кадры объективного контроля, снятые российским разведывательным беспилотником, и пришло к выводу, что российские блогеры и ресурсы занизили количество уничтоженных и поврежденных самолетов

    Конашенков блогерам:
    - Э нет, ребята. Считать вы не умеете!
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 11:06
      Вот и Конашенков проснулся - результат стал выше. А ещё он скоро умоется. Потом посопёт... К вечеру что ждать? laughing
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -1
        Сегодня, 11:25
        Цитата: Кот Александрович
        Вот и Конашенков проснулся - результат стал выше. А ещё он скоро умоется.

        Да что там Конашенков, вот Кот Александрович проснулся и взялся комментить в привычном своём стиле. А уж когда разомнётся, мало никому не покажется. belay Увидим к вечеру. smile
  5. Victal Звание
    Victal
    +2
    Сегодня, 10:59
    Фантастика, что вообще может нормально функционировать аэродром в Полтавской области. "Совсем оборзели карапузы" (C)
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 11:00
    Самолеты СУ 27 готовились к боевому вылету. Поэтому потеря была не только птичек, но ещё и ракет, которые были заранее подвезены к самолетам. Но больше всего украинские паблики подорвались "праведным гневом" на том, что российский беспилотник висел над аэродромом и безприпятственно фиксировал и корректировал поражение .
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 11:02
    Новость конечно хорошая. Но хотелось бы хоть какой-то объективный контроль. Помимо всего прочего, там могли стоять списанные фюзеляжи, потеря которых вообще ни на что не влияет.
  8. слава1974 Звание
    слава1974
    +1
    Сегодня, 11:10
    Заголовок статьи напомнил бессмертное " О , вас обманули. За те же деньги вам продали гораздо лучший мех....Это мексиканский тушкан!"
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 11:20
      Хо-хо! Знаменито! Хамите, парниша. Поедем на таксо?