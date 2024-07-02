Набирает обороты протест против турецких оккупационных войск на севере Сирии
Четыре человека погибли в сирийских городах Африн и Джараблусе, контролируемых Турцией, в ходе столкновения протестующих с турецкой армией, сообщает британское издание Monitory со ссылкой на источники в САР.
Напомним, что вчера суд в Кайсери (Турция) вынес постановление об аресте сирийца, подозреваемого в домогательствах. Ранее он был пойман и доставлен в полицию местными жителями.
После этого инцидента в Кайсери вспыхнули беспорядки, в ходе которых турецкие граждане устроили погромы в районе, где живет крупнейшая сирийская община.
В то же время, как пишет Agence France-Presse, некоторые жители города, где произошло преступление, выкрикивали лозунги о том, что им больше не нужны иностранцы и сирийские беженцы. В общей сложности турецкой полицией были задержаны 67 правонарушителей, участвующих в погромах.
В свою очередь, в ответ на насилие против своих сограждан, сирийцы также вышли на протесты в населенных пунктах на севере страны, подконтрольных турецкой армии. В материале AFP говорится, что демонстрации, сопровождающиеся актами насилия, распространились на обширных территориях контролируемой Турцией пограничной полосы, а также в части близлежащего региона Идлиб.
Согласно сообщению корреспондента Agence France-Presse, помимо нападения на позиции турецкой армии в городах Африн и Джараблосе, где были убиты четверо и ранены двадцать сирийцев, вооруженные боевики обстреляли турецкие грузовики в соседнем городе Эль-Баб. Также турецкие пограничники были вынуждены открыть огонь по демонстрантам, которые пытались штурмовать пограничный переход Джараблус. О пострадавших в данном случае ничего не сообщается.
Информация