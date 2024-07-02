The Wall Street Journal: Страны НАТО подготовили новые меры долгосрочной поддержки Украины на случай победы Трампа

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The Wall Street Journal: Страны НАТО подготовили новые меры долгосрочной поддержки Украины на случай победы Трампа

На фоне изменений, которые могут ждать США и Европу в ходе ряда выборов, в Североатлантическом альянсе стремятся побыстрее перестраховаться в вопросе поддержки Украины.

Как пишет влиятельное американское издание The Wall Street Journal, в НАТО уже подготовили новые меры долгосрочной поддержки Украины, которые должны быть озвучены на саммите альянса в Вашингтоне в этом месяце.



Такая спешка связана с возможным приходом к власти в США Дональда Трампа, а в ряде европейских стран - представителей правых сил, отмечает издание. Напомним, что на парламентских выборах во Франции значительные результаты показала ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», заняв первое место.

По словам экс-постпреда США при НАТО Иво Даалдера, за военную поддержку Украины будет отвечать прежде всего Североатлантический альянс, а не США, и поэтому сокращение помощи со стороны Вашингтона не приведёт к тому, что Киев останется без поддержки.

The Wall Street Journal пишет, что блок планирует создать в Германии новое командование из 700 западных военных, которое возьмёт на себя большую часть функций по Украине, выполнявшихся до сих пор американскими военными.

Напомним, что Трамп не раз заявлял, что положит конец конфликту на Украине, если вновь станет президентом США.
3 комментария
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 11:16
    Страны НАТО подготовили новые меры долгосрочной поддержки Украины
    Европа не любит Россию и готова тратить ресурсы (финансы и вооружения), несмотря на то, что ухудшают и свое экономическое положение. С другой стороны, они (наиболее разумная часть) понимают, что дело проигрышное. Они потеряли, если не навсегда, то надолго, российские ресурсы: газ, нефть, удобрения и т.п,, поэтому из Европы уходят энергоемкие производства, для них закрылся российский рынок, и никакого возврата кредитов с Украины они не получат..
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 11:24
    По словам экс-постпреда США при НАТО Иво Даалдера, за военную поддержку Украины будет отвечать прежде всего Североатлантический альянс, а не США, и поэтому сокращение помощи со стороны Вашингтона не приведёт к тому, что Киев останется без поддержки.
    Завтра США говорит: "А мне по фигу эта Украина!" и послезавтра Вся остальная НАТА начинает хором петь: "Украина? А это что? А это где? Какие-такие деньги?"
    Поляки с трибалтами, правда, ради приличия, повоняют ещё немного - ну, так это у них привычка такая - чтобы вони много, а толку мало. А остальным... "Баба с возу - кобыле легче". Враз все протрезвеют и деньги считать научатся.

    Неужели хоть кому-то в мире не ясно, кто в НАТО и во всех его затеях кукловод, а кто Петрушки - перчаточные куклы, которым перед каждым спектаклем кукловод в седалище руку по локоть вставляет, чтоб самостоятельно не дёргались....
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:39
    Интересная инфа . Это получается что ноги одной собаки ,пойдут отдельно от головы ? НАТО и без США ,просто одни лозунги нацистов и крики потерпевших в СМИ.