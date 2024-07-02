The Wall Street Journal: Страны НАТО подготовили новые меры долгосрочной поддержки Украины на случай победы Трампа

На фоне изменений, которые могут ждать США и Европу в ходе ряда выборов, в Североатлантическом альянсе стремятся побыстрее перестраховаться в вопросе поддержки Украины.Как пишет влиятельное американское издание The Wall Street Journal, в НАТО уже подготовили новые меры долгосрочной поддержки Украины, которые должны быть озвучены на саммите альянса в Вашингтоне в этом месяце.Такая спешка связана с возможным приходом к власти в США Дональда Трампа, а в ряде европейских стран - представителей правых сил, отмечает издание. Напомним, что на парламентских выборах во Франции значительные результаты показала ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», заняв первое место.По словам экс-постпреда США при НАТО Иво Даалдера, за военную поддержку Украины будет отвечать прежде всего Североатлантический альянс, а не США, и поэтому сокращение помощи со стороны Вашингтона не приведёт к тому, что Киев останется без поддержки.The Wall Street Journal пишет, что блок планирует создать в Германии новое командование из 700 западных военных, которое возьмёт на себя большую часть функций по Украине, выполнявшихся до сих пор американскими военными.Напомним, что Трамп не раз заявлял, что положит конец конфликту на Украине, если вновь станет президентом США.

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