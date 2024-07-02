В Пентагоне опровергли заявления украинского «эксперта» о том, что северокорейские инженерные части помогут ВС России на фронте

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В Пентагоне опровергли заявления украинского «эксперта» о том, что северокорейские инженерные части помогут ВС России на фронте

Россия находится в «тупике войны», не в состоянии преодолеть оборону ВСУ, но в этом ей могут помочь северокорейские военные специалисты, которые в скором времени прибудут в зону СВО. С таким утверждением выступил украинский «эксперт» Алексей Кущ.

Северокорейские инженерные части умеют хорошо копать, строить укрепления и прокладывать подземные туннели. И в этом вопросе они могут помочь ВС России преодолеть оборону ВСУ, просто делая под ними подкопы. Такая тактика для российских войск не является чем-то диковинным, прорывы под Авдеевкой и Торецком были проведены как раз с помощью подкопов.



То есть складывается новая технология войны: для защиты от удара дронов и артиллерии — подкоп, выход в тыл, захват позиций, окапывание. И кто может копать лучше корейцев?

— заявляет «эксперт».

По мнению Куща, с помощью северокорейцев российская армия перейдет к «ползучему» наступлению, взламывая эшелонированную оборону ВСУ на новых линиях обороны, якобы построенных для украинской армии. В своих, так сказать, «рассуждениях» Кущ дошел до предположения, что стратегию «подземной войны» обсуждали Путин и Ким Чен Ын во время последнего визита российского президента в Северную Корею.

Не удивлюсь, если стратегия «подземной войны» была утверждена в ходе визита Путина в КНДР. Возможно, ее предложили сами северные корейцы.

— добавил он.

Стоит отметить, что инженерные части северокорейской армии действительно прибудут в Россию, но заниматься они будут исключительно строительством и восстановлением городов Донбасса. Как заявил Владимир Путин, на фронте мы справимся сами.

В Пентагоне же опровергли заявления украинского псевдоэксперта, отметив, что у них нет никакой информации о подготовке северокорейских военных (каких-либо родов войск) к отправке в зоне украинского конфликта.

Сабрина Сингх:

У меня нет никакой информации по этому поводу. Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия России по Украине, оказывая ей разную поддержку, но у меня нет никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются в Россию.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:14
    «И кто может копать лучше корейцев?» —

    — Сдались копатели? ...
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 11:23
      Да,плохо "эксперт" знает историю своей "великой" родины.
      Как гласят строки безумных украинских учебников именно "великие укры" выкопали Чёрное море, с глубиной от одного километра и более, а из его отвалов создали Кавказский хребет (с высшей точкой 5642 метра), Карпаты (с высшей точкой 2655 м) и Крымские горы (с высшей точкой 1545 м). fool
  2. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 11:14
    Пусть копают сразу до Куева!
    Зелю в плен возьмём и в клетку посадим на Поклонной горе...
  3. Комментарий был удален.
  4. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Сегодня, 11:15
    Еще один "дурэксперд" понес очередную чушь ! Удивительно,но есть множество голов,которые эту чушь усердно переваривают !
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 11:21
      Они этой чушью бабки заработать стараются. Как говорится, " чем безумнее ложь, тем охотней в нее верят"
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 11:20
    Как бы наши многие патриоты упирались, а корейцы все равно придут! Вопрос решен! И помогут строить, поначалу, а потом и ещё чем то. С диванов то война выглядит по-другому, а в окопах любая помощь не помешает. Тем более что у них своё вооружение не плохое есть
  6. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 11:21
    так xoxлы же Черное море выкопали, лучше их точно никого нет
  7. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 11:22
    И кто может копать лучше корейцев?

    belay А как же Черное море и Кавказские горы?!! Сдулись морекопы?!
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:36
    Мудрый правитель ,прогнал бы своих офицеров через русское СВО.Этот опыт современной войны ,позволит скорректировать планы на будущее. По технике,технологии боя ,по обучению.Думаю корейцы там будут обязательно
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:45
      Если и будут -то немного, 200-300-500 человек офицерского состава. Проблема с переводчиками у нас...
  9. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 11:46
    Они могут прекрасно помочь и в тылу.
    И не плохо при этом заработать.
    ТрансСиб расширить до 2х полос в каждую сторону например.
    У нас ведь часть строителей отвлечена восстановлением новороссии. А тут бац еще строители.