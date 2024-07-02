В Пентагоне опровергли заявления украинского «эксперта» о том, что северокорейские инженерные части помогут ВС России на фронте

То есть складывается новая технология войны: для защиты от удара дронов и артиллерии — подкоп, выход в тыл, захват позиций, окапывание. И кто может копать лучше корейцев?

Не удивлюсь, если стратегия «подземной войны» была утверждена в ходе визита Путина в КНДР. Возможно, ее предложили сами северные корейцы.

У меня нет никакой информации по этому поводу. Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия России по Украине, оказывая ей разную поддержку, но у меня нет никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются в Россию.

Россия находится в «тупике войны», не в состоянии преодолеть оборону ВСУ, но в этом ей могут помочь северокорейские военные специалисты, которые в скором времени прибудут в зону СВО. С таким утверждением выступил украинский «эксперт» Алексей Кущ.Северокорейские инженерные части умеют хорошо копать, строить укрепления и прокладывать подземные туннели. И в этом вопросе они могут помочь ВС России преодолеть оборону ВСУ, просто делая под ними подкопы. Такая тактика для российских войск не является чем-то диковинным, прорывы под Авдеевкой и Торецком были проведены как раз с помощью подкопов.— заявляет «эксперт».По мнению Куща, с помощью северокорейцев российская армия перейдет к «ползучему» наступлению, взламывая эшелонированную оборону ВСУ на новых линиях обороны, якобы построенных для украинской армии. В своих, так сказать, «рассуждениях» Кущ дошел до предположения, что стратегию «подземной войны» обсуждали Путин и Ким Чен Ын во время последнего визита российского президента в Северную Корею.— добавил он.Стоит отметить, что инженерные части северокорейской армии действительно прибудут в Россию, но заниматься они будут исключительно строительством и восстановлением городов Донбасса. Как заявил Владимир Путин, на фронте мы справимся сами.В Пентагоне же опровергли заявления украинского псевдоэксперта, отметив, что у них нет никакой информации о подготовке северокорейских военных (каких-либо родов войск) к отправке в зоне украинского конфликта.Сабрина Сингх: