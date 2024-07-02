Представитель Госдепа США: Запад уже предпринял ряд шагов по «привлечению к ответственности» России
На Западе все меньше обращают внимание на так называемые «красные линии», которые, правды ради, Москва регулярно как бы передвигает. Уже более десяти западных стран разрешили Киеву применять поставляемое им оружие по признаваемым «историческими» территориям РФ, чем не преминули воспользоваться украинские националисты, нанося удары в основном по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах.
Наиболее горячие, а вернее вообще безбашенные, головы, особенно в странах Восточной Европы, вообще призывают не обращать внимания на предупреждения Москвы об ответных действиях и вести целенаправленную эскалацию конфликта на Украине, включая поставку все более дальнобойных видов вооружений, снятие всяких запретов для ВСУ на его применение и даже ввод войск НАТО.
Не так давно к пулу «разрешантов» присоединились и Соединенные Штаты, хотя в Белом доме продолжают заявлять, что не желают прямого военного противостояния с Россией. Однако, после наступления ВС РФ на севере Харьковской области Вашингтон выдал «индульгенцию» киевскому режиму на применение своего оружия по военным целям в глубине РФ, правда, вроде как с оговорками. США якобы позволяют ВСУ наносить удары американскими средствами поражения на глубину не более 100 км от российско-украинской границы и только для пресечения попыток наступления ВС РФ на территорию Украины.
Впрочем, все это, скорее, ширма. С учетом неудач украинской армии, которые в том числе роняют и без того стремящийся к нулю рейтинг Байдена, в Белом доме звучат все более воинственные заявления в адрес РФ в целом и российского руководства в частности. Так, на очередном брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель ответил на вопрос журналиста «о страхе Америки вывести Путина из себя». Речь шла о стремлении Украины вступить в НАТО, что стало одной из основных причин начала военного конфликта в этой стране. Журналист сослался на соответствующее высказывание утратившего легитимность Зеленского.
— откровенно говоря, совсем не по теме вопроса ответил Патель.
По его словам, Запад уже предпринял ряд шагов по «привлечению к ответственности» России, в первую очередь путем введения масштабных санкций в отношении РФ и неким экспортным контролем. Естественно, Патель оставил за скобками, что эти рестрикции скорее помогают развиваться российской экономике, чем вредят, что признают даже в прозападных международных финансовых организациях, включая Всемирный банк.
Ну и совсем ничего нового не сказал представитель Госдепа США, заявив, что Штаты продолжат оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. И вновь Патель недоговаривает. С трудом продавив в Конгрессе последний пакет военно-финансовой помощи Киеву в размере 60,8 млрд долларов, в Белом доме уже объявили, что более к законодателям по этому вопросу обращаться не будут. Да и вообще неизвестно, что будет с поддержкой американским правительством Украины в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа.
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