Советник духовного лидера Ирана пообещал поддержать «Хизбаллу» в случае вторжения Израиля

В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать «Хизбаллу

Ситуация на границе Израиля и Ливана продолжает накаляться. На фоне взаимных перестрелок и воздушных атак обе стороны все чаще заявляют о высокой вероятности начала крупного вооруженного конфликта.В частности, совсем недавно премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявлял, что эскалация на севере страны может резко возрасти после прекращения боевых действий в Газе и Рафахе, что приведет к третьей ливанской войне. При этом ответственность за происходящее политик возлагает на Исламскую Республику, якобы стремящуюся завоевать весь Ближний Восток, а также уничтожить Израиль.Между тем, именно ЦАХАЛ, а не ливанская «Хизбалла» готовится к наземной операции. Буквально вчера зарубежные издания сообщали, что армия Израиля может начать свою операцию против ливанской группировки уже во второй половине текущего месяца.В свою очередь, советник духовного лидера Ирана Камаль Харази пообещал поддержать «Хизбаллу», если ЦАХАЛ начнет широкомасштабное наступление, пишет Financial Times.Иранский чиновник заявил, что в случае вторжения Израиля в Ливан, его страна окажет помощь «Хизбалле» всеми доступными средствами. Более того, Харази подчеркнул, что на сторону ливанских граждан встанут также и все остальные арабские страны, входящие в «ось сопротивления».- отметил собеседник британского агентства, отвечая на вопрос о реакции Ирана в случае вторжения Израиля в Ливан.