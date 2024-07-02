Советник духовного лидера Ирана пообещал поддержать «Хизбаллу» в случае вторжения Израиля
Ситуация на границе Израиля и Ливана продолжает накаляться. На фоне взаимных перестрелок и воздушных атак обе стороны все чаще заявляют о высокой вероятности начала крупного вооруженного конфликта.
В частности, совсем недавно премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявлял, что эскалация на севере страны может резко возрасти после прекращения боевых действий в Газе и Рафахе, что приведет к третьей ливанской войне. При этом ответственность за происходящее политик возлагает на Исламскую Республику, якобы стремящуюся завоевать весь Ближний Восток, а также уничтожить Израиль.
Между тем, именно ЦАХАЛ, а не ливанская «Хизбалла» готовится к наземной операции. Буквально вчера зарубежные издания сообщали, что армия Израиля может начать свою операцию против ливанской группировки уже во второй половине текущего месяца.
В свою очередь, советник духовного лидера Ирана Камаль Харази пообещал поддержать «Хизбаллу», если ЦАХАЛ начнет широкомасштабное наступление, пишет Financial Times.
Иранский чиновник заявил, что в случае вторжения Израиля в Ливан, его страна окажет помощь «Хизбалле» всеми доступными средствами. Более того, Харази подчеркнул, что на сторону ливанских граждан встанут также и все остальные арабские страны, входящие в «ось сопротивления».
- отметил собеседник британского агентства, отвечая на вопрос о реакции Ирана в случае вторжения Израиля в Ливан.
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