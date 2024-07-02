Советник духовного лидера Ирана пообещал поддержать «Хизбаллу» в случае вторжения Израиля

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Советник духовного лидера Ирана пообещал поддержать «Хизбаллу» в случае вторжения Израиля

Ситуация на границе Израиля и Ливана продолжает накаляться. На фоне взаимных перестрелок и воздушных атак обе стороны все чаще заявляют о высокой вероятности начала крупного вооруженного конфликта.

В частности, совсем недавно премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявлял, что эскалация на севере страны может резко возрасти после прекращения боевых действий в Газе и Рафахе, что приведет к третьей ливанской войне. При этом ответственность за происходящее политик возлагает на Исламскую Республику, якобы стремящуюся завоевать весь Ближний Восток, а также уничтожить Израиль.



Между тем, именно ЦАХАЛ, а не ливанская «Хизбалла» готовится к наземной операции. Буквально вчера зарубежные издания сообщали, что армия Израиля может начать свою операцию против ливанской группировки уже во второй половине текущего месяца.

В свою очередь, советник духовного лидера Ирана Камаль Харази пообещал поддержать «Хизбаллу», если ЦАХАЛ начнет широкомасштабное наступление, пишет Financial Times.

Иранский чиновник заявил, что в случае вторжения Израиля в Ливан, его страна окажет помощь «Хизбалле» всеми доступными средствами. Более того, Харази подчеркнул, что на сторону ливанских граждан встанут также и все остальные арабские страны, входящие в «ось сопротивления».

В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать «Хизбаллу

- отметил собеседник британского агентства, отвечая на вопрос о реакции Ирана в случае вторжения Израиля в Ливан.
6 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 12:58
    .............а хуситы пообещали потопить американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt, когда он прибудет в Красное море, так что не все так безоблачно для США и их прокси .
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +3
      Сегодня, 13:01
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      хуситы пообещали потопить американский атомный авианосец

      Пообещать - не значит жениться. У хуситов мало для этого возможностей. Пока что у них хватает сил лишь на грузовые суда.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 13:01
    Ну будем надеется что евреи уже получат достойный отпор за всё!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:22
    Что просто так с Хизбаллы на днях ЛАГ сняла " чёрную метку" террористической организации.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:26
    По идее Ирану надо было провести переговоры с арабскими странами. Может кто откровенно не хочет светить свои противостояния ,но может помочь материально
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:39
      По идее Ирану надо было провести переговоры с арабскими странами. Может кто откровенно не хочет светить свои противостояния ,но может помочь материально

      Все мусульмане ждут развязки и тайно помогают хуситам и "Хизбалле" кто чем может.