Глава Роскосмоса Юрий Борисов утвердил генеральный график создания российской орбитальной станции

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов утвердил генеральный график создания российской орбитальной станции

Россия построит свою собственную орбитальную станцию, генеральный график ее создания утвержден главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Генеральный план по созданию российской орбитальной станции утвержден, ее развертывание будет производиться с 2027 по 2033 годы. Подписи под документом поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации, которые будут принимать участие в создании станции. Документ включает в себя не только проектирование и изготовление модулей станции, но и испытания нового пилотируемого транспортного корабля, создание ракет-носителей и объектов наземной космической инфраструктуры и т. д.



Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации
,
- говорится в сообщении.

Развертывание станции начнется в 2027 году с запуска научно-энергетического модуля. Затем в период до 2030 года будут выведены в космос и состыкованы еще три модуля: универсальный узловой, шлюзовой и базовый. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы станцию расширят, присоединив к ней два целевых модуля.

Как ранее сообщалось, российская орбитальная станция будет создана с открытой архитектурой, что означает замену или присоединение других модулей по мере надобности.
20 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    -6
    Сегодня, 12:09
    От кооперации по строительству и эксплуатации орбитальной станции со странами "кровожадного мира" я понимаю так мы отказались или всё-таки вернёмся, когда закончим СВО на наших условиях, с нас снимут все наложенные санкции и вернут все заблокированные активы с процентами?
  2. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 12:13
    Ага, подписал график. Второй Рогозин. Где он и 19 директоров будут через 10 лет? В следующем году начнут сдвигать вправо
    1. Perun61 Звание
      Perun61
      +1
      Сегодня, 12:56
      В следующем году начнут сдвигать вправо

      Вы оптимист.
      Уже в этом начнут.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 13:07
      В этом графике есть график предстоящих сдвигов сроков вправо
  3. Alien From Звание
    Alien From
    -2
    Сегодня, 12:14
    Начало хорошее, продолжение посмотрим, хотя после всего верится с трудом
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 12:14
    «Россия построит свою собственную орбитальную станцию» —

    — "Юра, мы не всё проспали !" ...
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +1
      Сегодня, 13:51
      А чего у Юры шлем толерастный?
  5. Sergey39 Звание
    Sergey39
    -1
    Сегодня, 12:18
    Желательно, что бы Наша экономика «потянула»- эти планы. А, то у Нас желания, частенько не совпадают с реалиями. Будем ждать.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -4
      Сегодня, 12:26
      Да всё должно быть нормально. Если не РОСС полетит, то какая-нибудь другая альтернативная типа РОФ или ещё какая по другой концепции.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 12:36
      Экономика то потянет, если уменьшить "кормление" на местах.
      1. Perun61 Звание
        Perun61
        -1
        Сегодня, 12:55
        А кормление "в центрах" нужно увеличить?
  6. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 12:34

    Генеральный план по созданию российской орбитальной станции утвержден, ее развертывание будет производиться с 2027 по 2033 годы.

    Ходжа Насреддин обещал падишаху научить говорить ишака, но за 12 лет.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:42
    Начало - в 2027 году, поэтому года эдак с 2026 можно потихоньку график двигать.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:42
    Неплохо было бы ежели всем желающим разрешили к станции стыковаться.Тогда бы богатые не бункеры строили,а модули космические для стыковки с российской станцией. Да и "Апофис" скоро прилетит на Землю,так что к 30 году станция может быть уже величиной с Санкт-Петербург. . . winked
  9. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +1
    Сегодня, 12:51
    Россия построит свою собственную орбитальную станцию, генеральный график ее создания утвержден главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

    После того как разогнали половину руководства минобороны, в подобные прожекты очень слабо верится.
    График можно любой подписать, бумага все стерпит. Вот только кто эту станцию проектировать и собирать будет? Где инженеры и рабочие?
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 13:13
    Было бы интересно почитать общее резюме по работе Борисова, что он за последние 20 лет утвердил и как оно развивается. Космический корабль, который орел-федерация, ещё в 2015 должен был полететь
  11. Heda Звание
    Heda
    +1
    Сегодня, 13:22
    А как там ядерный буксир "Нуклон", который через 6 лет должен отправиться к Венере?
  12. Single-n Звание
    Single-n
    -1
    Сегодня, 13:31
    Генеральный подрядчик ООО "Хохломской батут" .
    Учредитель Д.О. Рогозин
  13. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 13:51
    Через год будет новость, что искусственный интеллект и роботы заменят человека в ближнем космосе. По этому создание обитаемой станции будет не актуально и начнут проектировать необитаемую.
    Через 3 года исследований окажется, что необитаемая станция не может работать при возникновении ЧП на борту.
    Начнут проектировать совместный проект на это еще 5 лет.
    Через 9 лет и падишах и ишак будут вне зоны доступа...
  14. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    0
    Сегодня, 13:58
    С таким жк пафосом можно было бы анонсировать презентацию строительства Сферы Дайсона, с переходом во 2-ой тип цивилизации по шкале Кардышева.