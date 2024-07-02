Глава Роскосмоса Юрий Борисов утвердил генеральный график создания российской орбитальной станции
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Россия построит свою собственную орбитальную станцию, генеральный график ее создания утвержден главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Генеральный план по созданию российской орбитальной станции утвержден, ее развертывание будет производиться с 2027 по 2033 годы. Подписи под документом поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации, которые будут принимать участие в создании станции. Документ включает в себя не только проектирование и изготовление модулей станции, но и испытания нового пилотируемого транспортного корабля, создание ракет-носителей и объектов наземной космической инфраструктуры и т. д.
Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации
, - говорится в сообщении.
Развертывание станции начнется в 2027 году с запуска научно-энергетического модуля. Затем в период до 2030 года будут выведены в космос и состыкованы еще три модуля: универсальный узловой, шлюзовой и базовый. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы станцию расширят, присоединив к ней два целевых модуля.
Как ранее сообщалось, российская орбитальная станция будет создана с открытой архитектурой, что означает замену или присоединение других модулей по мере надобности.
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