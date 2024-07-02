Депутат Госдумы РФ попросил Минюст запретить «движение чайлдфри - за бездетность»

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Депутат Госдумы РФ попросил Минюст запретить «движение чайлдфри - за бездетность»

В России в последнее время ведется широкое обсуждение противодействия идее сознательного отказа от рождения детей, которая стремительно распространяется среди молодого населения нашей страны. Так называемое «движение чайлдфри», зародившееся на Западе и уже распространившееся по многим странам мира, пропагандирует отказ от рождения детей в пользу цели «пожить в свое удовольствие».

Стоит отметить, что башкирский Курултай ранее подготовил законопроект о запрете пропаганды «чайлдфри». В свою очередь, депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев попросил Минюст рассмотреть возможность полного запрета данного движения в стране, пишет «Коммерсант».



В беседе с журналистами издания политик подчеркнул, что «чайлдфри» не существует как организация. Однако структуры, работающие на зарубежных грантах, могут активно использовать идеи движения, чтобы нанести непоправимый урон семейным ценностям в России.

Депутат напомнил, что в «Год семьи» необходимо уделить максимальное внимание угрозам, направленным на дискредитацию семейных ценностей. В свою очередь, «движение чайлдфри», по его мнению, является именно такой угрозой.

В связи с этим, Хамзаев направил в Минюст РФ письмо с призывом к главе ведомства рассмотреть возможность признания на законодательном уровне экстремистским движение, призывающее отказаться от рождения детей.
58 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +7
    Сегодня, 13:03
    Крайне сомнительная мера для поддержки рождаемости. Кто не хочет или не может позволить себе ребенка - заводить его все равно не будет.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Сегодня, 13:08
      Крайне сомнительная мера для поддержки рождаемости.
      В место того что бы реально стимулировать рождаемость, давать жилье, брать финансовое обеспечение детей молодых, сумасшедшие ипотеки, кредиты, нищенские зарплаты и вал работы, что бы выжить из человека по максимуму. Хотят заставить стадо размножаться, по другому отношению к народу не назвать.
      1. Старый мореходЪ
        Старый мореходЪ
        -9
        Сегодня, 13:15
        Это с каких же таких шишей государство должно давать грошау тем, кто пехтерился в своё удовольствие? Странная позиция.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +9
          Сегодня, 13:18
          кто пехтерился в своё удовольствие?
          От этого не обязательно зачинаются дети и тем более рождаются. Государство создано людьми для людей, а не наоборот (должно быть) и что бы рождаемость росла должен быть баланс. Посмотрите Сталинские меры по подъёму рождаемости в тяжелые годы, там почему то таких странных вопросов как у Вас не возникало.
          1. гильза Звание
            гильза
            -7
            Сегодня, 13:22
            А что за "сталинские меры" были? И когда это государство для людей создавали? Ну чтоб реально?
            1. Оби Ван Кеноби Звание
              Оби Ван Кеноби
              0
              Сегодня, 14:33
              И когда это государство для людей создавали?

              Бесплатное жилье, бесплатная медицина, бесплатное образование.
              Право на труд, 8-ми часовой рабочий день, право на отдых и гарантированное трудоустройство.
              Дотации легкой промышленности. Поэтому цены в магазинах "Детский мир" были копеешными.
              Если родители не бухали, то денег вполне себе хватало.
      2. Лешак Звание
        Лешак
        +8
        Сегодня, 13:20
        Что-то создать гораздо тяжелее чем что-то запретить. Вот и предлагается идти по пути наименьшего сопротивления.
        Основную проблему - повышение рождаемости решать очень тяжело, гораздо легче делать вид что проблему решают.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +8
          Сегодня, 13:50
          Цитата: Лешак
          Основную проблему - повышение рождаемости решать очень тяжело, гораздо легче делать вид что проблему решают.
          Удивительно, но рост рождаемости в СССР совпал с ростом жилищного строительства - +- 1965-1985 годы. А доски объявлений возле служб занятости ломились от объявлений "Требуются..."
          Случайное совпадение?
          Сейчас квартир строится до чёрта - но в кабалу ипотеку. Кадры тоже требуются - в "Магниты", официанты, охранники и таксисты.
          Раньше был фильм "Большая семья" и "Однажды двадцать лет спустя", а сейчас сериалы "Маша любит Петю, Пеня любит Клаву, Клава любит Серёжу, а Серёжа любит Васю"....

          Моё мнение - чтобы люди рожали детей, нужно их где-то растить и на что-то кормить. Всё остальное - не работа государства над решением демографической проблемы, а имитация деятельности.

          А "чайлдфри"... Да всегда они были в некритических количествах. Без "указивки" сверху люди сами никак не разберутся?
          Есть "чайлдфри", есть веганы, есть, в конце-концов, гомосеки - никто не запрещает им сходить с ума по-своему. Проблемы начинаются тогда, когда это свихнутое меньшинство начинает агрессивно и безальтернативно продвигать свою правоту большинству, свой извращённый образ жизни как единственно правильный.

          Пы.Сы. Среди моих знакомых "чайлдфри" пересчитать на пальцах одной руки, веганов и гомосеков нет в принципе. Госдуме больше нечего обсудить? Все остальные проблемы у нас решены?
          1. Aken Звание
            Aken
            +2
            Сегодня, 14:03
            Госдуме больше нечего обсудить?

            Они умеют играть только в пропаганду. И бороться хотят с пропагандой.
            А понять настоящие причины не могут. При входе в здание Госдуры они на проходной сдают на хранение моск.
            1. Практик23354df Звание
              Практик23354df
              0
              Сегодня, 14:19
              Цитата: Aken
              они на проходной сдают на хранение моск

              Как можно сдать то, чего нет?
            2. A. B. Звание
              A. B.
              0
              Сегодня, 14:46
              Они все прекрасно понимают. Но они так же понимают что сделать ничего не могут, или не хотят или задача как раз добиться того что происходит. Вопрос в том что стаду надо показывать бурную деятельность. А людям интеллектом не обремененным хватит и того что кого-то запретили. Людьми не столь известными уже заявлено что на очереди ваххабиты и марксисты.
          2. guest Звание
            guest
            +2
            Сегодня, 14:33
            Цитата: Zoldat_A
            Моё мнение - чтобы люди рожали детей, нужно их где-то растить и на что-то кормить.

            Да ещё и образование более менее нормальное дать, а оно теперь не дешёвое.
      3. paul3390 Звание
        paul3390
        +9
        Сегодня, 13:23
        Тут вопрос-то не простой... Сделают как вы предлагаете - как думаете, кто в первую голову всем этим воспользуется и начнёт ещё активнее размножаться? Правильно, угадали..

        Прежде чем осуществлять меры поддержки - сначала надо принять закон о коренных национальностях. Затем - вернуть графу в паспорт. И только потом - открывать поддержку государством исключительно тех народов, у которых и правда отрицательная динамика рождаемости.. Иначе - всё будет только хуже...
        1. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          +1
          Сегодня, 13:56
          То есть, придёт Фатима за пособием, а ей хрен, вас и так много?
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +2
            Сегодня, 14:21
            Именно! Но тут тонкость - что это за Фатима. Если она не принадлежит к коренным в России народам - хрен по определению. за пособиями - на историческую родину. Если её народ таки коренной, но имеет положительную рождаемость - туда же, ибо зачем финансировать то, что и так работает? А вот если таки к коренным и демография у них падает - добро пожаловать, Фатима! Как видите - никакого типа ужасного русского национализма и прочей либерастьей фигни..
        2. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 14:36
          Цитата: paul3390
          Тут вопрос-то не простой... Сделают как вы предлагаете - как думаете, кто в первую голову всем этим воспользуется и начнёт ещё активнее размножаться?

          И не только, опыт Чаушеску видимо никого ничему не научил.
    2. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Ганкутсу_
      Кто не хочет или не может позволить себе ребенка - заводить его все равно не будет.
      В инициативе речь о другом, речь о влиянии на неокрепшие умы, молодым свойственно поддаваться на тренды, а когда многие из них поймут, что это не то, что им надо, может быть поздно. Мед. средства и прочие вещи предотвращающие появление детей медленно и упорно делают свое, поэтому многие становятся бесплодными, что часто приводит этих людей к личным трагедиям, исправить положение в этих случаях трудно, стоит больших денег, а иногда и безуспешно. И потом, я не верю что этот тренд в мире появился сам по себе, здесь есть закулисная режиссура.
    3. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 13:50
      Я не припомню за последнее десятилетие, чтобы это движение как либо проявило себя в стране, хоть оно и пропагандирует отказ от детей.

      Зато я каждый день вижу и слышу о том, как отечественные банки прямо из каждого утюга заманивают молодое поколение кредитами на машины, дома, квартиры, мебель, бытовую технику, телефоны и так далее, чтобы молодёжь имела всё уже сейчас а не через несколько лет.

      Вот это действительно самое настоящее банковское движение "чайлдфри" - сначала навешать на молодых кучу кредитов, чтобы рассчитывались по 10-15 лет с ними, а потом агитировать их рожать по больше. Именно они, банки, и есть самые что ни на есть активные агитаторы данного движения.
      Может депутатам наконец на ситуацию взглянуть трезвым взглядом а не заниматься поисками потусторонних сил. fool
      1. Оби Ван Кеноби Звание
        Оби Ван Кеноби
        +1
        Сегодня, 14:38
        По статистике 35% молодых семей не рожают детей. И не потому что не хотят, а потому что в кредитах по уши.
    4. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      0
      Сегодня, 14:29
      Это не мера поддержки рождаемости.
      Нужно отреагировать. Депутат отеагировал:
      депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев попросил Минюст рассмотреть возможность полного запрета данного движения в стране

      Прокукарекал, а там хоть не рассветай.
      Не хочешь рожать детей - не рожай. А вот причины этого явления это вопрос № 21.
    5. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Ганкутсу_
      Крайне сомнительная мера для поддержки рождаемости. Кто не хочет или не может позволить себе ребенка - заводить его все равно не будет.

      Чайлд фри работает не на тех кто не может, а на молодежь и судя по моим наблюдениям работает вполне успешно, есть много родственников чайлд фри, все до одного вполне успешные и богатые люди и сын рассказывает как его сверстники не хотят детей и называют себя чайлд фри.
  3. awdrgy Звание
    awdrgy
    +10
    Сегодня, 13:04
    Причем тут движение? Чтоб не рожать не надо иметь членских билетов.Опять инициатива ни о чём. А по делу молодежь надо жильем обеспечивать и желательно бесплатно.
    1. Старый мореходЪ
      Старый мореходЪ
      -9
      Сегодня, 13:18
      Ага, сщас прямо. Меня и мою жену никто ничем не обеспечивал. Сами зробыли. А сын погиб. Как герой. Нам никто ничего никогда не давал. И даже инвалидность сыну оформить не успели. ещё ничего не сделали, только вылупились, а уже дай!дай!дай! Фигу с маслом!
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 14:33
      Цитата: awdrgy
      Причем тут движение? Чтоб не рожать не надо иметь членских билетов.Опять инициатива ни о чём. А по делу молодежь надо жильем обеспечивать и желательно бесплатно.

      Тогда уж не молодежь, а многодетных родителей.
    3. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:52
      Цитата: awdrgy
      А по делу молодежь надо жильем обеспечивать и желательно бесплатно.

      Так только в "тоталитарном совке" было. wink laughing
  4. Грац Звание
    Грац
    +9
    Сегодня, 13:06
    Хамзаева как и Милонова давно пора выгнать из ГД РФ за дискредитацию звания народного избранника, именно из-за таких и прочих граждан, Госдуму стали называть Госдурой
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +7
      Сегодня, 13:18
      Да там все такие. Гнать - так в полном составе. Один хрен пользы от них ноль.. Только вред.
    2. Сергей Куликов_3 Звание
      Сергей Куликов_3
      +2
      Сегодня, 14:01
      Да, Хамзаев любит раздувать кипучую деятельность для создании видимости работы. Да и вся дума не думающая, чего только стоит закон о водоохранной береговой зоне, теперь транспортному средству нельзя выезжать на берег, но велосипед, мопед, лодка, катер - это тоже транспортные средства.
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 13:11
    Есть же у нас материнский капитал,так надо просто ввести налог за бездетность а все средства направлять на увеличение этого мат.капитала.Вот и будут всякие чайлдфри финансировать тех кто хочет и будет рожать.
  6. Stas157 Звание
    Stas157
    +7
    Сегодня, 13:11
    Скрепные не про созидание, они про ограничение. Вместо того, чтобы что-то запрещать, они бы лучше движение за многодетность организовали! Где всячески поддерживали бы многодетные семьи. Вели бы разъяснительную работу. Помогали материально. Подсказывали бы и семьям, и государству, как для этого нужно обустроить быт и откуда на это взять деньги. Ну вот откуда?
    1. Старый мореходЪ
      Старый мореходЪ
      -11
      Сегодня, 13:21
      Если многодетным тяжко живётся, то их рожать никто не заставлял. На материнский капитал соблазнились!
  7. Berserk23 Звание
    Berserk23
    +8
    Сегодня, 13:13
    Точно...есть в России организация Мать и Дитя...то есть Одна Мать, Одно Дитя...может надо Мать и Дети.. .
    И еще зарплату людям платите...и крышу над головой дайте...а не нищета и каббала ипотека
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +4
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Berserk23
      Точно...есть в России организация Мать и Дитя...может надо Мать и Дети.. .

      А батя где? Мать там почкованием размножается?
      Может павильней Семья и Дети?
    2. Старый мореходЪ
      Старый мореходЪ
      -8
      Сегодня, 13:23
      Дай!дай!дай!дай! Сударь с вукрАины?
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    +9
    Сегодня, 13:17
    Как учит нас марксизм - дело всегда в экономическом базисе... Сделайте так, чтобы рождение двух детей не было для молодой семьи экономическим крахом и финалом карьеры для женщины - и можно будет о чём-то поговорить.. В ситуации же, когда с одной стороны культивируется максимальное потребление как мерило жизненного успеха, а с другой непомерная стоимость содержания детей - какого подъёма рождаемости можно ожидать?
    1. ААК Звание
      ААК
      +3
      Сегодня, 13:30
      Про первостепенность экономики - абсолютно согласен, но следует обратить внимание, что "Там" основные поборники этого Чайлдфри - всяческая околодемократическая тусня и ЛГБТ в штатах и им подобные эуропэйци, а у нас - демосятская либерня, преимущественно в обеих "столицах", т.е., как правило, наиболее обеспеченная прослойка, ну и взгляните на нашу рекламу, кто больше всех призывает тратить, брать кредиты, инвестировать, путешествовать не у нас - а это "Сбер" и "Т/Тинькофф" во всех их ипостасях, а кто у нас господа Греф и Тиньков - а они по жизни в топ-10 российских банкиров/финансистов заднеприводной ориентации, я вообще не понимаю, как Гарант этому Грефу при встречах на всяких форумах и не только руки жмёт, это-ж зашквар, однако...
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:20
      Цитата: paul3390
      Сделайте так, чтобы рождение двух детей не было для молодой семьи экономическим крахом и финалом карьеры для женщины - и можно будет о чём-то поговорить..

      А в чём заключается карьера женщины? Удачно выйти замуж и тусоваться по форумам и Европам? Зависать на корпоративных вечеринках и набираться опыта в половых излишествах?
      * * *
      Наглость, беспринципность, способность лечь в постель ради материальной выгоды? Это ли не основные «качественные характеристики» публичных успешных бизнес-леди?
      Ну, не верю я, чтобы женщина, путающая «косинус» с «коитусом» может просто так добиться миллиардных (!!!) доходов...
      Не верю!©
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 14:26
        Карьера женщины - в наши благословенные времена штука вынужденная. Ибо на зарплату одного мужика - семью даже с двумя детьми хрен прокормишь. И так не только у нас - посмотрите старые американские сериалы. Там везде показана идеальная семья - муж вкалывает, жена сидит дома с детьми и занимается хозяйством. Ну - и где всё это?Впахивают оба, да ещё и на двух работах... Капитализм-с... После краха СССР и его сдерживающего фактора - он как и ожидалось пошёл в разнос. Всё возвращается к своей норме - состоянию 19-го века...
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 14:30
          Цитата: paul3390
          После краха СССР и его сдерживающего фактора - он как и ожидалось пошёл в разнос. Всё возвращается к своей норме - состоянию 19-го века...

          Всё превращается в жизнь в тюрьме: без прав, без возможностей, без определённого будущего, а в тюрьме, как известно, рождаемость низкая...
  9. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 13:18
    Выйдет ли из этого толк? Вот в чём вопрос.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 13:22
      Выйдет ли из этого толк? Вот в чём вопрос.
      Записали кучу всяких фриков в экстремисты, вышел толк? Настоящие экстремисты как устраивали теракты так и устраивают.
  10. Voronezh Звание
    Voronezh
    +5
    Сегодня, 13:19
    Им там вообще делать нефиг? А визовый режим для трудовых мигрантов они не хотят ввести? Ну хотя бы это было пользой для людей
  11. даэтоя Звание
    даэтоя
    +4
    Сегодня, 13:21
    никогда в городе не будет многодетных семей.это невозможно по многим причинам..многодетные семьи могут выживать в селе но село уничтожили
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 14:09
      Цитата: даэтоя
      никогда в городе не будет многодетных семей.

      Напротив семья - четверо детей. Русские. Родители - Ирина и Игорь. Просто живут и радуются. Достаток небольшой, а радости полная квартира.
      1. даэтоя Звание
        даэтоя
        +1
        Сегодня, 14:30
        приятно слышать но это исключение к сожалению
  12. Комментарий был удален.
  13. Велизарий Звание
    Велизарий
    +2
    Сегодня, 13:23
    Исхитрись-ка мне добыть
    То-Чаво-Не-Может-Быть!
    Запиши себе названье,
    Чтобы в спешке не забыть!
    Как можно запретить то,что не существует ? Легко ,отвечает современная власть в РФ.
    Вообще стремление властей насильно вернуть Россию в 19 век с собой в роли "новых дворян" умиляет. Вот только проклятый народишко все не желает плодиться и умирать за Барина. А Барин поиздержалъся,его из всех домов Европы выгнали,еще и украли у него,то что он в России украл.
    С пониманием отнестись надо....
  14. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +5
    Сегодня, 13:34
    В свою очередь, депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев попросил Минюст рассмотреть возможность полного запрета данного движения в стране
    Минздрав нужно попросить проверить данного депутата на вменяемость. laughing
    Запретить легко, кто будет контролировать исполнение этого запрета? Сам депутат?
    «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» — популярное крылатое выражение русского языка.

    Если вы(власть имущие) приняли идеи капитализма, то и руководствуйтесь ими везде: Хотите повысить рождаемость? Тогда заключайте договора с молодожёнами когда они регистрируют свой брак в ЗАГСе о том, что они вам столько то детей обещают нарожать, а вы им столько то материальных благ в ответ.
    Вот только тогда всё заработает!
  15. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 13:35
    Это не движение ,это составная часть идеологии Запада ! Запрещать так надо продвигать свою идеологию ,свой жизненный уклад .
  16. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 13:53
    #Бастрыкинправ

    и эти депутаты потом еще и обижаются
  17. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 14:00
    Один то ребенок чем взрослее тем дороже, а два ну нафиг! А что мат капитал? Полная лажа, на нужное его не потратить, не обналичить ничего. Жить есть где,а остальное какой то бред, так, отмазка для масс. Вот и выращивайте себе рабов в инкубаторах, клонов, для государства это идеальный вариант!
  18. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:04
    А в СССР был холостяцкий налог (налог на яйца) и налог за бездетность. И, собранные таким образом денежные средства не шли на обслуживание ЕБН-центра.
  19. A. B. Звание
    A. B.
    +1
    Сегодня, 14:22
    Теперь всех кто не заводит детей по причинам низкой зп, отсутствия инфраструктуры, будущего у детей и т.д. Можно будет притягивать по статье о принадлежности к чайлдфри. Нет детей? Почему? И попробуй только сказать что это низкая зп и т.д. Тут же скажут что чайлдфри.
  20. Strannik96 Звание
    Strannik96
    -3
    Сегодня, 14:25
    Цитата: Trapp1st
    Крайне сомнительная мера для поддержки рождаемости.
    В место того что бы реально стимулировать рождаемость, давать жилье, брать финансовое обеспечение детей молодых, сумасшедшие ипотеки, кредиты, нищенские зарплаты и вал работы, что бы выжить из человека по максимуму. Хотят заставить стадо размножаться, по другому отношению к народу не назвать.

    Слушайте и запомните, все мои знакомые которые имеют детей и не одного, очень благодарны за всестороннюю финансовую поддержку многодетным семьям. Хватит клеветать. Государство реально стимулирует семьи с детьми.
  21. Strannik96 Звание
    Strannik96
    -2
    Сегодня, 14:27
    Цитата: Вадим С
    Один то ребенок чем взрослее тем дороже, а два ну нафиг! А что мат капитал? Полная лажа, на нужное его не потратить, не обналичить ничего. Жить есть где,а остальное какой то бред, так, отмазка для масс. Вот и выращивайте себе рабов в инкубаторах, клонов, для государства это идеальный вариант!

    Расскажи как использовал мат капитал? А .. или бред несёте
  22. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:27
    Депутат Госдумы РФ попросил Минюст запретить «движение чайлдфри - за бездетность»

    А не попросил ограничить доходы депутатов десятью МРОТами...
  23. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 14:34
    Цитата: APASUS
    Это не движение ,это составная часть идеологии Запада ! Запрещать так надо продвигать свою идеологию ,свой жизненный уклад .

    Правильно и ходят молодые без детей и брызжут слюной то им не так, то государство не заботится о семьях, а рожать, сразу отговорки. И родители с ихней, а точнее западной идеологией - ничего не скажи обидеться, пусть проживут для себя. Мы страдали, то пусть они хоть попадаются. И радуются сейчас, и квартиры родители купили и с машиной помогли и налоги самозанятый не платит - зачем буду Путину в карман класть
  24. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 14:47
    Движение явно нездоровое. Вот такое, явно надо тормозить на подходе. Но надо отметить, что в странах с низкой рождаемостью, движение никакого влияния не окажет, т.к внутренние процессы, вынуждают людей откладывать или отказываться, от рождения детей. Это касается и России. request
  25. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    +1
    Сегодня, 14:53
    Капитализм на западе (золотой миллиард) и в России – два принципиально разных вида. Никакие запреты или маткапиталы внутри нашего капитализма не помогут.
    Кстати, маткапитал больше впитывают регионы с большей рождаемостью, меньше – с меньшей. Такая же ли пропорция с производством по регионам?