Депутат Госдумы РФ попросил Минюст запретить «движение чайлдфри - за бездетность»
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В России в последнее время ведется широкое обсуждение противодействия идее сознательного отказа от рождения детей, которая стремительно распространяется среди молодого населения нашей страны. Так называемое «движение чайлдфри», зародившееся на Западе и уже распространившееся по многим странам мира, пропагандирует отказ от рождения детей в пользу цели «пожить в свое удовольствие».
Стоит отметить, что башкирский Курултай ранее подготовил законопроект о запрете пропаганды «чайлдфри». В свою очередь, депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев попросил Минюст рассмотреть возможность полного запрета данного движения в стране, пишет «Коммерсант».
В беседе с журналистами издания политик подчеркнул, что «чайлдфри» не существует как организация. Однако структуры, работающие на зарубежных грантах, могут активно использовать идеи движения, чтобы нанести непоправимый урон семейным ценностям в России.
Депутат напомнил, что в «Год семьи» необходимо уделить максимальное внимание угрозам, направленным на дискредитацию семейных ценностей. В свою очередь, «движение чайлдфри», по его мнению, является именно такой угрозой.
В связи с этим, Хамзаев направил в Минюст РФ письмо с призывом к главе ведомства рассмотреть возможность признания на законодательном уровне экстремистским движение, призывающее отказаться от рождения детей.
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