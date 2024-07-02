Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов подтвердил переброску в Волчанск иностранных наёмников

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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов подтвердил переброску в Волчанск иностранных наёмников

Командование ВСУ действительно перебросило в Волчанск так называемые «элитные» подразделения ВСУ, тем не менее это не остановило продвижение российских войск в городе. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Генерал подтвердил переброску в Волчанск различных подразделений ВСУ и ГУР МО Украины, с помощью которых украинское командование пыталось остановить продвижение войск группировки «Север». В городе побывали и националисты, и нацгвардейцы, и иностранные наемники. А российские войска как шли вперед, так и идут, постепенно выдавливая украинцев из Волчанска.



Там у них были заброшены вроде бы такие так называемые элитные их подразделения. И «Лють» там была, и «евроичкерийские шайтаны» там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы.

- заявил Алаудинов, добавив, что на сегодняшний день противник ничего не может противопоставить российским войскам в Волчанске.

А вот так называемый «элитный» полк спецназначения «Кракен», являющийся филиалом запрещенного и признанного террористической организацией в России «Азова»*, сбежал с позиций под Часовым Яром. Об этом рассказал один из украинских военнопленных. По его словам, националисты должны были стоять во второй линии обороны и поддерживать первую, но предпочли просто покинуть позиции.

Обещали, что нас будет прикрывать «Кракен», а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни.

- приводит РИА Новости слова пленного.
12 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:41
    Ну надо срочно этих наёмников чем-нибудь укапутить, чего стесняться то ?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 13:12
      В Волчанске хорошо работают наши артиллерия, ТОСы, ФАБы, отправляют всю нечисть к Бандере. am good
      Контрнахрюк в Волчанске выдыхается: наши отбили несколько многоэтажек. yes
  2. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +4
    Сегодня, 12:45
    Всех кто не уроженец Украины, а также хохлятских фашистов, нацистов и прочую мразь нужно расстреливать на месте. Языков тоже самое после допроса.
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +3
      Сегодня, 13:01
      Скорее всего так и происходит. Вряд ли там с такими церемониться будут, самим опасно с такими возиться и катать с ними транспорт и людей при таком насыщении дронами.
  3. Комментарий был удален.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 12:46
    Мочить всех!...............
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +2
      Сегодня, 13:23
      Приветствую!!! hi
      Так и будет... am
      Тем не менее, поток желающих удобрить чернозем на 404 не уменьшается. Крайние пленные и замогиленные колумбийцы заключили контракт весной этого года.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 13:52
        Все же думают, что бессмертные.... Наивно, но факт
        Добрейшего hi
        1. LiSiCyn Звание
          LiSiCyn
          0
          Сегодня, 14:03
          Добрый день, Роман!!! hi
          Чем больше замогилим, тем больше начнёт доходить.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 12:46
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    А вот так называемый «элитный» полк спецназначения «Кракен», являющийся филиалом запрещенного и признанного террористической организацией в России «Азова»*, сбежал с позиций под Часовым Яром.

    ФАБ не спрашивает с какого ты подразделения и уровень "элитности" его не интересует.
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 12:47
    Обещали, что нас будет прикрывать «Кракен», а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет,
    Кракен "крякнуть" не захотел. laughing
  7. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +1
    Сегодня, 13:14
    Для иностранных легионеров надо ФАБы от 1500 и выше! Для качественной упаковки на тот свет!
  8. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 13:16
    Мочите их ФАБами, КАБами, градом и солнцепёком! Дистанционно, всех.