Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов подтвердил переброску в Волчанск иностранных наёмников

Там у них были заброшены вроде бы такие так называемые элитные их подразделения. И «Лють» там была, и «евроичкерийские шайтаны» там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы.

Обещали, что нас будет прикрывать «Кракен», а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни.