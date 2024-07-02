Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов подтвердил переброску в Волчанск иностранных наёмников
Командование ВСУ действительно перебросило в Волчанск так называемые «элитные» подразделения ВСУ, тем не менее это не остановило продвижение российских войск в городе. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов
Генерал подтвердил переброску в Волчанск различных подразделений ВСУ и ГУР МО Украины, с помощью которых украинское командование пыталось остановить продвижение войск группировки «Север». В городе побывали и националисты, и нацгвардейцы, и иностранные наемники. А российские войска как шли вперед, так и идут, постепенно выдавливая украинцев из Волчанска.
- заявил Алаудинов, добавив, что на сегодняшний день противник ничего не может противопоставить российским войскам в Волчанске.
А вот так называемый «элитный» полк спецназначения «Кракен», являющийся филиалом запрещенного и признанного террористической организацией в России «Азова»*, сбежал с позиций под Часовым Яром. Об этом рассказал один из украинских военнопленных. По его словам, националисты должны были стоять во второй линии обороны и поддерживать первую, но предпочли просто покинуть позиции.
- приводит РИА Новости слова пленного.
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