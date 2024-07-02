Всемирный банк: по итогам прошлого года Россия стала страной с высокими уровнями дохода населения

Мы стали четвертой экономикой мира. Более того, мы были ею последние три года. На этом успокаиваться сложно

Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД России на душу населения вырос на 11,2%

Беспрецедентные антироссийские санкции Запада, которые, к слову, начали приниматься еще в 2014 году после вхождения в состав РФ Крыма, не только не вредят, а скорее стимулируют развитие российской экономики, а также повышают благосостояние граждан. Эксперты даже затрудняются назвать точную цифру рестрикций, введенных против нашей страны. По некоторым оценкам, их в общей сложности более 20 000, это не считая косвенные ограничения и так называемые вторичные санкции, на принятии которых, в частности, сосредоточились еврочиновники в четырнадцатом пакете.Однако, вопреки чаяниям и прогнозам Запада, Россия продолжает развиваться, наращивает товарооборот с дружественными странами, да и бывшие западные партнеры вынуждены покупать как минимум некоторые виды нашего сырья, чаще всего втридорога через посредников.Успехи российской экономики признают даже подконтрольные Вашингтону международные финансово-экспертные организации. Согласно обновленным только нынешней весной данным Всемирного банка (ВБ), Россия еще в 2021 году впервые стала четвертой экономикой планеты по паритету покупательной способности (ППС) с долей в 3,8% от мирового ВВП. На этом месте РФ потеснила Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Общий рост российской экономики по итогам прошлого года, началу этого и прогнозным значениям на конец 2024-го опережает этот показатель в странах «Большой семерки» и большинстве государств Евросоюза.— прокомментировал запоздалое признание ВБ глава Сбера Герман Греф во время делового завтрака на ПМЭФ, добавив, что для удержания этой позиции нужен рост ВВП не ниже 3% в годовом исчислении.Для обычного жителя нашей страны это достижение мало о чем говорит, люди более обращают внимание на стоимость товаров в магазинах и собственные доходы. Так вот, как следует из нового отчета того же Всемирного банка, и здесь РФ демонстрирует весьма значительные успехи. Стоит отметить, что это не оптимистичные оценки ЦБ РФ, Росстата или российского правительства, которые некоторые воспринимают с большим скепсисом, а признание экспертов из стана наших самых яростных врагов.По данным этой международной финансовой организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке, по итогам прошлого года валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в РФ составил 14 250 долларов, хотя еще годом ранее он был на уровне 12 830 долларов. По критериям Всемирного банка показатель выше 14 005 долларов на душу населения соответствует высоким доходам. Валовой национальный доход — это ВВП плюс сальдо доходов, полученных гражданами страны из-за рубежа и вывезенных иностранцами за рубеж. Следует понимать, что это средний общегодовой показатель. По текущему курсу ВНД в России составляет чуть более 100 000 рублей дохода на человека в месяц.Такой достаточно значительный прирост ВНД во Всемирном банке объясняют экономической активностью, которая в 2023-м была обусловлена «значительным ростом» военных расходов, восстановлением торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%). Действительно, что-то не складывается с «адскими санкциями» Запада против РФ, которые весной 2022 года, после начала СВО, пообещал лично президент США Джо Байден.— констатирует, теперь уже без нарочитого запоздания, Всемирный банк.По этому показателю Россия стоит в одном ряду с Болгарией, где ВВП в 2023 году вырос на 1,8% (по данным Росстата, в РФ на 3,6%). Больший рост ВНД зафиксирован только в Республике Палау, где этот показатель составил десять процентов.Справедливости ради стоит отметить, что, по данным ВБ, свое положение в минувшем году улучшили также Украина, Алжир, подсанкционный Иран и Монголия: Всемирный банк перевел их из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего. На Украине в 2023 году ВВП вырос на 5,3%.Правда, здесь следует учитывать базу: в 2022 году украинский ВВП потерял 22,8 процента. Кроме того, Всемирный банк связал повышение классификации Украины, которая вошла в категорию стран с доходом выше среднего, с продолжающимся сокращением численности населения. По данным ВБ, с февраля 2022 года оно сократилось более чем на 15 процентов. В 2023 году ВНД на душу населения на Украине составил 5070 долларов.