Всемирный банк: по итогам прошлого года Россия стала страной с высокими уровнями дохода населения

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Всемирный банк: по итогам прошлого года Россия стала страной с высокими уровнями дохода населения

Беспрецедентные антироссийские санкции Запада, которые, к слову, начали приниматься еще в 2014 году после вхождения в состав РФ Крыма, не только не вредят, а скорее стимулируют развитие российской экономики, а также повышают благосостояние граждан. Эксперты даже затрудняются назвать точную цифру рестрикций, введенных против нашей страны. По некоторым оценкам, их в общей сложности более 20 000, это не считая косвенные ограничения и так называемые вторичные санкции, на принятии которых, в частности, сосредоточились еврочиновники в четырнадцатом пакете.

Однако, вопреки чаяниям и прогнозам Запада, Россия продолжает развиваться, наращивает товарооборот с дружественными странами, да и бывшие западные партнеры вынуждены покупать как минимум некоторые виды нашего сырья, чаще всего втридорога через посредников.



Успехи российской экономики признают даже подконтрольные Вашингтону международные финансово-экспертные организации. Согласно обновленным только нынешней весной данным Всемирного банка (ВБ), Россия еще в 2021 году впервые стала четвертой экономикой планеты по паритету покупательной способности (ППС) с долей в 3,8% от мирового ВВП. На этом месте РФ потеснила Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Общий рост российской экономики по итогам прошлого года, началу этого и прогнозным значениям на конец 2024-го опережает этот показатель в странах «Большой семерки» и большинстве государств Евросоюза.

Мы стали четвертой экономикой мира. Более того, мы были ею последние три года. На этом успокаиваться сложно

— прокомментировал запоздалое признание ВБ глава Сбера Герман Греф во время делового завтрака на ПМЭФ, добавив, что для удержания этой позиции нужен рост ВВП не ниже 3% в годовом исчислении.

Для обычного жителя нашей страны это достижение мало о чем говорит, люди более обращают внимание на стоимость товаров в магазинах и собственные доходы. Так вот, как следует из нового отчета того же Всемирного банка, и здесь РФ демонстрирует весьма значительные успехи. Стоит отметить, что это не оптимистичные оценки ЦБ РФ, Росстата или российского правительства, которые некоторые воспринимают с большим скепсисом, а признание экспертов из стана наших самых яростных врагов.

По данным этой международной финансовой организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке, по итогам прошлого года валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в РФ составил 14 250 долларов, хотя еще годом ранее он был на уровне 12 830 долларов. По критериям Всемирного банка показатель выше 14 005 долларов на душу населения соответствует высоким доходам. Валовой национальный доход — это ВВП плюс сальдо доходов, полученных гражданами страны из-за рубежа и вывезенных иностранцами за рубеж. Следует понимать, что это средний общегодовой показатель. По текущему курсу ВНД в России составляет чуть более 100 000 рублей дохода на человека в месяц.

Такой достаточно значительный прирост ВНД во Всемирном банке объясняют экономической активностью, которая в 2023-м была обусловлена «значительным ростом» военных расходов, восстановлением торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%). Действительно, что-то не складывается с «адскими санкциями» Запада против РФ, которые весной 2022 года, после начала СВО, пообещал лично президент США Джо Байден.

Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД России на душу населения вырос на 11,2%

— констатирует, теперь уже без нарочитого запоздания, Всемирный банк.

По этому показателю Россия стоит в одном ряду с Болгарией, где ВВП в 2023 году вырос на 1,8% (по данным Росстата, в РФ на 3,6%). Больший рост ВНД зафиксирован только в Республике Палау, где этот показатель составил десять процентов.

Справедливости ради стоит отметить, что, по данным ВБ, свое положение в минувшем году улучшили также Украина, Алжир, подсанкционный Иран и Монголия: Всемирный банк перевел их из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего. На Украине в 2023 году ВВП вырос на 5,3%.

Правда, здесь следует учитывать базу: в 2022 году украинский ВВП потерял 22,8 процента. Кроме того, Всемирный банк связал повышение классификации Украины, которая вошла в категорию стран с доходом выше среднего, с продолжающимся сокращением численности населения. По данным ВБ, с февраля 2022 года оно сократилось более чем на 15 процентов. В 2023 году ВНД на душу населения на Украине составил 5070 долларов.

39 комментариев
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  1. Inturist Звание
    Inturist
    +18
    Сегодня, 12:50
    Мда, ДИЧь полная !
    Я аж поперхнулся от назнания статьи.
    1. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      +11
      Сегодня, 12:56
      Да, ладно! Мало сказок по телевидению показывают, что ли! Да, благосостояние граждан РФ выросло. Этих граждан регулярно видим в новостях и списке Форбс.
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +8
      Сегодня, 13:10
      А как такие статьи греют душу нашему руководству. Плечи распрямляются, грудь колесом ведь сам всемирный банк признал, что они вона как хорошо руководят. Вона как народу жить стало лучше (стало веселей). recourse
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 13:18
      По сравнению с прошлым годом зарплата у меня стала чуть меньше.
      Во ВКонтакте прочитал, что Шевцова украла 34 млрд и сбежала во Францию. Может у нее доходы выросли? what
    4. bk316 Звание
      bk316
      +2
      Сегодня, 13:19
      Мда, ДИЧь полная !

      Да нет. Все правда.
      Просто они так своебразно считают.
      Берут ВВП и делят на население.
      Поскольку ВВП вырос за счет военки, а население уменьшилось, то ВВП на душу вырос.
      Почему это называют уровнем дохода, не очень понятно.
    5. ААК Звание
      ААК
      +2
      Сегодня, 13:46
      ну да, доход в 14 тысяч баксов это грубо от 1 000 000 до 1 100 000 рублей, т.е. пенсия моей тёщи должна составлять в месяц 75-80 тыс. руб. вместо 19... в общем забавно читать про эту "среднюю температуру по больнице" по доходам, ну и про экономику в которой практически отсутствуют с десяток наиболее высокотехнологичных отраслей...
    6. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 13:49
      Люди просто не понимают,что такое "паритет покупательной способности".И не учитывают разницу зарплат там и тут
      1. sergey822 Звание
        sergey822
        -1
        Сегодня, 13:53
        а там и тут, это где? в другой стране?
    7. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +2
      Сегодня, 14:21
      Как говорит мой друг:
      Курс доллара падает? Да чтоб у тебя стоял, как он падает!
      Тут такой же бред -
      по итогам прошлого года валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в РФ составил 14 250 долларов, хотя еще годом ранее он был на уровне 12 830 долларов. По критериям Всемирного банка показатель выше 14 005 долларов на душу населения соответствует высоким доходам.
  2. parma Звание
    parma
    +7
    Сегодня, 12:55
    Как у нас на словах ситуация быстро развивается… уже не только Германию обошли, но и Японию… чудеса как хорошо живем
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 12:56
    Сколько не кричи "Халва!" во рту слаще не станет. В очередной раз посчитали среднюю температуру по больнице, т.е. нашу зарплату с олигархами и вот они - нужные цифры. negative
    1. sergey822 Звание
      sergey822
      +2
      Сегодня, 13:04
      а где то среднюю ЗП по другому считают?
    2. bk316 Звание
      bk316
      -1
      Сегодня, 13:21
      нашу зарплату с олигархами и вот они - нужные цифры

      Так везде считают.
      Но статья не про зарплату, а про ВВП на душу населения.
      Чувствуете разницу.
      Это произвели больше, а не денег заплатили.
      Военка заработала.
      1. sergey822 Звание
        sergey822
        0
        Сегодня, 13:25
        а вы прочитайте на что я отвечал, там как раз человек про ЗП пишет
  4. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 12:57
    Беспрецедентные антироссийские санкции Запада, которые, к слову, начали приниматься еще в 2014 году после вхождения в состав РФ Крыма, не только не вредят, а скорее стимулируют развитие российской экономики, а также повышают благосостояние граждан.
    Тогда как рассматривать требование ВВП о снятии всех санкций, на кого он работает? В обще конечно бред фантастический!
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +7
    Сегодня, 12:59
    Всемирный банк, наверное,является филиалом Росстата. . . winked
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:35
      Всемирный банк, наверное,является филиалом Росстата. . . winked

      Или наоборот. hi
  6. гильза Звание
    гильза
    +3
    Сегодня, 12:59
    Весь ВВП на душу населения чуть больше 11 тысяч баксов, а вот доход уже вишь ты под 14. Как так то? Или у нас часть населения без души , а считают на неё родимую только?
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 13:23
      Весь ВВП на душу населения чуть больше 11 тысяч баксов,

      Да нет этот как раз ВВП на душу населения 14 килобаксов.
      Вы прост не учитываетете, что МВФ не считает население Крыма и Донбаса российским.
      1. Евгений Попов_3 Звание
        Евгений Попов_3
        0
        Сегодня, 14:55
        А экономику Крыма засчитывает в украинский ВВП ?
  7. Тима Звание
    Тима
    +4
    Сегодня, 13:03
    Сегодня зашел в аптеку за лекарством, ценник в сравнении с 2022 годом подскочил на 50%, что самое интересное при этом количество таблеток в упаковке уменьшили с 60 штук до 50 штук!))))
    1. sergey822 Звание
      sergey822
      -4
      Сегодня, 13:14
      а я сегодня зашел за каплями для глаз, и как в 2021 покупал их по 300, так и сегодня 300, при том производство Финляндии
      1. Тима Звание
        Тима
        +4
        Сегодня, 13:16
        Вам повезло, а цены на продукты тоже на уровне 2021 года? Пенсии и зарплаты сильно выросли?
        1. sergey822 Звание
          sergey822
          -9
          Сегодня, 13:21
          продукты? яйца наверное подорожали, хотя в РФ они наверное самые дешевые, ЗП в 2021 году была около 50 тысяч, сейчас в среднем 110-120 тысяч и это гос.предприятие в небольшом городе, так что довольно не плохо
          1. Тима Звание
            Тима
            +5
            Сегодня, 13:30
            [/quote]сейчас в среднем 110-120 тысяч и это гос.предприятие в небольшом городе[quote]

            Где такие зарплаты, у нас на Южном Урале в среднем 35000 -45000 тысяч! 65 -70 тысяч начальник цеха на оборонном предприятии" РОСТЕХ". Когда последний раз в супермаркет ходили за продуктами?
            1. sergey822 Звание
              sergey822
              -2
              Сегодня, 13:32
              г. Дзержинск ФКП Свердлова, и на такую ЗП у нас никто не идет, так как другие предприятия обещают больше
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +3
        Сегодня, 13:25
        Цитата: sergey822
        а я сегодня зашел за каплями для глаз, и как в 2021 покупал их по 300, так и сегодня 300, при том производство Финляндии

        а не подскажите какие такие капли? дико интересно-как доллар подскочил, а финские капли - нет? laughing
        1. sergey822 Звание
          sergey822
          0
          Сегодня, 13:26
          трусопт называются, вот и мне интересно как это так получилось
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            0
            Сегодня, 13:38
            Цитата: sergey822
            трусопт называются, вот и мне интересно как это так получилось

            справедливости ради.. в 2021 в среднем! - 300-310, а сейчас 340-350.. то есть можно сказать ~300 р, но по сути хоть и несильно поднялись- на 40-50р, но это около 15%.. хотя удивительно, что так мало-прямо феномен.. но а з/п к сожалению, не поднялась в среднем в 2 с лишним раза по стране - как у Вас..
            1. sergey822 Звание
              sergey822
              0
              Сегодня, 13:50
              я вот просто помню цену в 300 и сейчас беру около 320, а ЗП тоже потихоньку растет, в 21 году была 53 тысячи, сейчас около 80(в Нижегородской обл. 82 тысячи) да не в 2 раза как у нас на предприятии, ну к концу 24 года думаю еще подрастет, так как огромный дефицит кадров
              1. советник 2 уровня Звание
                советник 2 уровня
                +1
                Сегодня, 13:53
                Цитата: sergey822
                в 21 году была 53 тысячи, сейчас около 80(в Нижегородской обл. 82 тысячи)

                неплохо.. у нас в Ставропольском крае, по Росстату!!! - 42тр средняя..
                1. sergey822 Звание
                  sergey822
                  -1
                  Сегодня, 13:57
                  ну у вас по данным на 24 год 50 с копейками, хотя согласен, очень мало
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Тима
      Сегодня зашел в аптеку за лекарством, ценник в сравнении с 2022 годом подскочил на 50%

      Ну вот смотрите. Наши товары стали стоить дороже. Вот и ВВП подскочило! Стало ли больше у нас товаров? Нет. Просто ценники переписали. Так и богатеем!
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:16
    МВФ кстати единственные из западных финансовых институтов ( хотя там в основном ставленники США ).Но они уже предупреждают ,что с Украиной для запада может плохо кончится.Можно считать что нас поставили на столь высокое место это элемент давления на запад,у них же на западе картинка - у России всё плохо. lolУвлекутся - КНР с ЮВА уже не догнать.
  9. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:24
    Если всемирный банк хвалит-значит дело обстоит с точностью наоборот.
  10. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    +1
    Сегодня, 13:25
    "Средняя температура по палате" улучшилась! Что до влияния санкций... Они сломают любую зависимую от чужих ресурсов экономику. Но если у вас есть Всё, то санкции скорее стимулируют самостоятельно обрабатывать ресурсы, производя нужные товары, а не продавать сырьё, и уж никак не сломают экономику.
  11. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 13:38
    Если на клетке со львом видишь надпись "буйвол", не верь глазам своим. (с)
  12. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:40
    Не особенно доверял бы этим всемирным банкам и прочим западным институтам. Если в стране все хорошо - значит хорошо рядовому гражданину ?Помнится на Западе лучшими банкирами признали Набиулину и Кудрина .Это как раз те кто стоит за бардаком в финансах нашей страны
  13. Motorhead
    Motorhead
    +1
    Сегодня, 14:10
    Ну если греф сказал, то так и есть, он-то ещё тот эффективный манагер(сарказм, если что).