Группа конгрессменов-демократов запросила у Пентагона расширения программы подготовки украинских пилотов

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Группа конгрессменов-демократов запросила у Пентагона расширения программы подготовки украинских пилотов

Группа американских конгрессменов запросила от главы Пентагона Ллойда Остина расширения программы подготовки украинских пилотов управлению истребителями F-16. Соответствующее письмо подписало 15 представителей Демократической партии США.

По мнению американских законодателей, Пентагон готовит слишком мало украинских пилотов, поэтому к концу года у Киева будет больше самолетов, чем человек, умеющих ими управлять. Поэтому они попросили военное руководство США расширить программу обучения на еще 10 человек, причем без разницы, где их будут готовить — в США или в Европе.



Мы просим министерство обороны приложить все усилия, чтобы обеспечить участие еще 10 украинских пилотов в программе подготовки летчиков на F-16 в этом году, либо здесь, в Соединенных Штатах, либо в других странах-союзниках,

— говорится в письме.

Как ранее сообщалось, США ведут подготовку 10 или 12 украинцев пилотированию истребителей F-16 на своей базе в Аризоне. Киевские власти уже обращались к ним с просьбой о расширении программы подготовки, но американцы отказали, заявив, что у них лимит на обучение, в очереди стоят и другие страны. Также подготовку украинских пилотов ведут еще несколько стран Европы, но там тоже группы по 10-15 человек.

Напомним, что накануне Нидерланды одобрили передачу Украине 24 истребителей F-16, первые самолеты должны поступить на вооружение Воздушных сил ВСУ к концу лета. Когда будут готовы первые украинские пилоты, неизвестно.
6 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:30
    Не пойму я никак ,как эти программы могут помочь Украине в войне ? По сути требуется обучить по программе пилотов 200 сразу и потом по 25-30 человек в месяц. При том что следует учитывать ,что обучаться придется на F-16,Миражи ,Грипены
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 14:40
      "что обучаться придется на F-16,Миражи ,Грипены"///
      ---
      Только на F-16.
      И их действительно прибудет сразу много.
      Остальные типы - только разговоры.
  2. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 13:30
    Američtí kongresmeni vůbec nepočítají, že se piloti katapultují..
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 13:31
      Американские конгрессмены вообще не ожидают, что пилоты катапультируются.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 14:02
        laughing Тогда пусть сразу демонтируют пиропатроны катапультного кресла и прочее - экономия и уменьшение массы самолёта. lol
  3. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 13:54
    С учётом спешки, будут учить по программе "взлет-посадка".