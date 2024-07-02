Группа конгрессменов-демократов запросила у Пентагона расширения программы подготовки украинских пилотов

Мы просим министерство обороны приложить все усилия, чтобы обеспечить участие еще 10 украинских пилотов в программе подготовки летчиков на F-16 в этом году, либо здесь, в Соединенных Штатах, либо в других странах-союзниках,

Группа американских конгрессменов запросила от главы Пентагона Ллойда Остина расширения программы подготовки украинских пилотов управлению истребителями F-16. Соответствующее письмо подписало 15 представителей Демократической партии США.По мнению американских законодателей, Пентагон готовит слишком мало украинских пилотов, поэтому к концу года у Киева будет больше самолетов, чем человек, умеющих ими управлять. Поэтому они попросили военное руководство США расширить программу обучения на еще 10 человек, причем без разницы, где их будут готовить — в США или в Европе.— говорится в письме.Как ранее сообщалось, США ведут подготовку 10 или 12 украинцев пилотированию истребителей F-16 на своей базе в Аризоне. Киевские власти уже обращались к ним с просьбой о расширении программы подготовки, но американцы отказали, заявив, что у них лимит на обучение, в очереди стоят и другие страны. Также подготовку украинских пилотов ведут еще несколько стран Европы, но там тоже группы по 10-15 человек.Напомним, что накануне Нидерланды одобрили передачу Украине 24 истребителей F-16, первые самолеты должны поступить на вооружение Воздушных сил ВСУ к концу лета. Когда будут готовы первые украинские пилоты, неизвестно.