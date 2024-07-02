Экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос почти на треть за последние полгода

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Экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос почти на треть за последние полгода

В санкционной политике Запада наблюдается очередной парадокс. На фоне заявлений о необходимости полного отказа от российского газа и ввода массы запретов на его импорт, Европа в последнем полугодии, наоборот, нарастила его закупку.

Так, согласно данным, опубликованным «Газпромом» и европейской ENTSOG, объем поставок трубного российского газа в ЕС за последние шесть месяцев увеличился почти на треть, прибавив 15,4 млрд кубометров. Прирост составил 27% в годовом выражении.



Что характерно, на 7,7 млрд кубометров выросла прокачка по украинской трубе, что соответствует приросту на 11%. При этом верхняя граница в 40 млрд кубометров в год, обусловленная договором, который истекает в конце текущего года, пока не достигнута.

В свою очередь, на оставшиеся 7,7 млрд кубов выросли поставки по трубопроводу «Турецкий поток». Согласно опубликованным данным, здесь в мае был и вовсе установлен рекорд прокачки. Объем тогда достиг 55,7 млрд кубометров.

По мнению экспертов, увеличению спроса на российский газ, вопреки санкциям, способствует его доступная цена. Сильно пострадавшая от антироссийской политики промышленность многих стран ЕС не может обеспечить конкурентоспособность своим товарам при закупке дорогого американского СПГ.

В то же время киевские власти, которые зарабатывают по 1,2 млрд долларов ежегодно за транзит нашего газа, заявляют, что не намерены продлевать существующий контракт после его завершения в конце текущего года.
48 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:33
    киевские власти, которые зарабатывают по 1,2 млрд долларов ежегодно за транзит нашего газа, заявляют, что не намерены продлевать существующий контракт после его завершения в конце текущего года.

    И киевкие власти кто то будет спрашивать в ЕС ,будут или нет они прокачивать .Учитывая нищенское состояние страны, еще и откажутся от 1,2 млрд долларов.Чудеса прям
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 13:36
      И киевкие власти кто то будет спрашивать в ЕС
      Объяснят что ЕС нужно топливо для масштабирования ВПК.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: APASUS
      еще и откажутся от 1,2 млрд долларов

      Так отказались, правда от части этой суммы - с учетом того, что через ГИС "Сохрановку" поставки по их инициативе остановлены (а это где то треть от этих 40), осталась одна Сунжа - им и оплачивают эти 2/3... Они с суд подали, но там и другие... немцы, поляки... но по факту получают .что поучают, хотя все-таки лучше без транзита...
  2. Freddy Звание
    Freddy
    +8
    Сегодня, 13:38
    Мы им газ,они нам санкции.
    1. Венд Звание
      Венд
      -3
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Freddy
      Мы им газ,они нам санкции.

      Нет, они нам валюту, которую мы меняем на рубли и развиваем наше ВПК и снабжаем наших ребят на СВО.
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        -1
        Сегодня, 13:46
        Цитата: Венд
        Нет, они нам валюту, которую

        Вы про 300 миллиардов, которые они у нас отобрали?
        А еще раз они могут у нас отнять свои деньги?
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 13:56
          "Торговля за рубли", а газ в ЕС мы продаем только по этой схеме, и была придумана что бы не допустить повторного отъема у нас денег.
          1. Алексей Зоммер Звание
            Алексей Зоммер
            +1
            Сегодня, 13:59
            Цитата: blackGRAIL
            "Торговля за рубли", а газ в ЕС мы продаем только по этой схеме

            А где они берут рубли?
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              +2
              Сегодня, 14:12
              Продают валюту на бирже (теперь надо полагать на внебиржевых торгах) частным покупателям (а спрос есть несмотря на все). Газпром получает только рубли и только после этого поставляет газ.

              Попытки отнять средства у Газпрома продолжаются. Поляки и немцы добились решения суда ЕС об аресте денег на счетах европейских покупателей газа Газпрома в счет "долгов" Газпрома. Там Венгрия и Словакия оперативно приняли закон, запрещающий арест денег и газа третьей страны (вне ЕС) в качестве обеспечения по иску к ней от другой страны ЕС. Все помнят, как Газпром просто прекратил поставите тем, кто не перешёл на схему "за рубли". Австрия следующая на очереди (с принятие закона).
              1. Алексей Зоммер Звание
                Алексей Зоммер
                0
                Сегодня, 14:26
                Цитата: blackGRAIL
                Продают валюту на бирже (теперь надо полагать на внебиржевых торгах) частным покупателям

                Шаткая схема, по нынешним временам, не надежная.
                Надежнее, если они завезут сюда товара! А мы за него рублями рассчитаемся.
                1. blackGRAIL Звание
                  blackGRAIL
                  0
                  Сегодня, 14:39
                  А вот это никому нафиг не надо. В том числе Газпрому и государству. Им нужные живые деньги (и налоги), а не головняк с товарами. Тем более, что ввоз большинства товаров сложнее зубочистки из ЕС банально запрещен санкциями.
        2. Венд Звание
          Венд
          +2
          Сегодня, 14:25
          Цитата: Алексей Зоммер
          Цитата: Венд
          Нет, они нам валюту, которую

          Вы про 300 миллиардов, которые они у нас отобрали?
          А еще раз они могут у нас отнять свои деньги?

          А вы ничего не попутали?)))Я про те деньги, которые они оплачивают за газ. Потребители наших энергоресурсов переводят на свои счета в Газпромбанке необходимую сумму в евро. Банк продаёт поступившую валюту на Московской бирже по курсу, установившемуся на момент конвертации, вырученные рубли переводятся банком на рублёвые счета «Газпрома». «Продажа газа за рубли для нас — это в первую очередь снижение рисков. Что касается курса, то чем ниже рубль, тем выгоднее «Газпрому», потому что за каждый евро выручки монополия получит больше рублей, а расходы находятся в рублёвой зоне. Да и государству в краткосрочной перспективе при слабом рубле проще формировать бюджет.
      2. Ghost1 Звание
        Ghost1
        0
        Сегодня, 13:51
        Западники ничего не теряют, просто обычное их дело стравливать страны. Поэтому и санкции так работают сквозь дыры, потому что им так выгодно.
      3. hohohol Звание
        hohohol
        -1
        Сегодня, 14:04
        Нет, они нам валюту, которую мы меняем на рубли и развиваем наше ВПК и снабжаем наших ребят на СВО.

        В общем, как было уже давно говорено, мы воюем с ними за ихние же деньги.
        1. Венд Звание
          Венд
          0
          Сегодня, 14:27
          Цитата: hohohol
          Нет, они нам валюту, которую мы меняем на рубли и развиваем наше ВПК и снабжаем наших ребят на СВО.

          В общем, как было уже давно говорено, мы воюем с ними за ихние же деньги.

          Ну так и мы не лыком шиты)))Тоже умеем делать так, чтобы нам было выгодно))
      4. Бронштейн
        Бронштейн
        +1
        Сегодня, 14:23
        А ещё это газ они используют в энергетике, металлургии, создавая оружие, которое потом отправится защищать свободу и независимость Украины. Получается Газпром убивает наших солдат и бомбит наши пляжи. Или я чего-то не понимаю?
      5. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 14:29
        Нет, они нам валюту, которую мы меняем на рубли

        это называется "продажа за рубли", если кто то не "в курсе"
    2. кредо Звание
      кредо
      -1
      Сегодня, 14:26
      Мы им газ,они нам санкции.

      Что говорит о том, что нет у нас пока в исполнительной и законодательной власти людей способных повторить китайский опыт как из не сырьевой экономики создать вторую экономику мира не на сырье.
      То ли у них кишка тонка то ли мозги заплыли от сытной и безмятежной жизни. negative
  3. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +9
    Сегодня, 13:40
    Не понятно все же!
    Как можно воевать и торговать одновременно?
    По факту мы воюем с ЕС руками Украины.
    И радуемся, что ЕС закупил у нас больше газа, потому что мы его продаем ДЕШЕВЛЕ, чем все остальные его поставщики.)
    Мы ЕС так помогаем, что ли?
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +5
      Сегодня, 13:44
      По факту мы воюем с ЕС руками Украины.

      Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила...
      Это ЕС воюет с нами руками украины и с нашим топливом и другими ресурсами, а у нас руки только наши.
    2. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Алексей Зоммер
      Не понятно все же!
      Как можно воевать и торговать одновременно?

      просто нужно, как базис для оценки любой мировой ситуации в н.в., понять и принять, что нынче капитализм, причем глобальный.. и соответственно, в первую очередь на повестке "деньги" и для "деньги", а остальное потом..
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 14:01
      Цитата: Алексей Зоммер
      Мы ЕС так помогаем, что ли?

      Вы до сих пор верите, что рядовым гражданам, неискушённым воровством россиянам что-то принадлежит в виде основы жизни и деятельности или вышел указ президента считать Газпром национальным достоянием?
      Да хрен там...Даже при развитии цифровых технологий мы годами ждём реализации прогрессивной шкалы НДФЛ.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:34
        мы годами ждём реализации прогрессивной шкалы НДФЛ.

        это вы о том, что ОНИ собираются принять как закон?
        о том, что 20 000 руб/мес и 200 000 руб/мес у НИХ одно и тоже?
    4. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      -5
      Сегодня, 14:01
      Газовый бизнес Газпрома несет убытки 5й квартал подряд. В ЕС газ продавался заметно дороже, чем в Китай и по факту субсидировал цену на газ для населения внутри России. После обрушения поставок в ЕС Газпром в кризисе и, гипотетически, совсем прервать поставки - это добить компанию. У государства нет денег, дотировать газоснабжение из бюджета.
      1. К_4 Звание
        К_4
        +2
        Сегодня, 14:16
        Да Думу и министров просто проверить на доходы, там чую не то что газ субсидировать можно, но и на Марсе яблони цвести заставить. Но это ведь не наш путь, да и свои все там...
      2. fif21 Звание
        fif21
        +3
        Сегодня, 14:22
        Цитата: blackGRAIL
        У государства нет денег, дотировать газоснабжение из бюджета.

        Зачем датировать коммерческую компанию ? Пусть Россию газифицируют, и газ продают не по допинговым ценам . По сравнению с менеджерами Газпрома , менеджеры МО нищие несмышленыши . wassat
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 14:26
          И кому его продавать по нормальным ценам? Покупатель ровно 1 и он выкручивает России руки. Сколько лет Китай уже не соглашается на СС-2? С 2006 года вроде. И он готов и дальше ждать - а вот у России выбора нет.
          1. fif21 Звание
            fif21
            +1
            Сегодня, 14:31
            Цитата: blackGRAIL
            а вот у России выбора нет.

            Почему нет ? Будем покупать Туркменский газ , СПГ США или тех компаний которые приорететно будут газифицировать страну РФ , а не гнать газ на экспорт . hi
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              -1
              Сегодня, 14:36
              Да нет таких. И денег ни у кого, кроме Газпрома таких нет (на газификацию). Какуб то фантастику предлагаете.
              1. fif21 Звание
                fif21
                0
                Сегодня, 14:46
                Цитата: blackGRAIL
                Да нет таких. И денег ни у кого, кроме Газпрома таких нет

                laughing Почитаешь статью - Газпром почти банкрот . Прочитаешь Ваш комментарий - а денег у газпрома столько , что в стране столько нет ! И кто тут врет ? Думаю и те и другие . hi
                1. blackGRAIL Звание
                  blackGRAIL
                  0
                  Сегодня, 14:54
                  Вы прикидываетесь? Кто еще кроме Газпрома вложит такие деньги в газификацию, если газ населению продается ниже себестоимости? Газпром потому и получил монополию на поставки газа за пределы России, что обязался поставлять газ по утвержденной государством цене (с лихвой компенсируя эти убытки за счет прибылей в ЕС). Никто другой просто не полезет в это дело.
      3. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 14:24
        Газпром в кризисе
        Сдох Максим да и х..с ним.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:36
          Сдох Максим да и х..с ним.

          к сожалению, нет!
          а кто будет компенсировать убытки текущие и будущие? - мы с Вами!
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            +2
            Сегодня, 14:37
            а кто будет компенсировать убытки текущие и будущие? - мы с Вами!
            А кто всегда в РФ компенсирует убытки? Именно, народ в том числе и мы с Вами!
      4. fif21 Звание
        fif21
        +2
        Сегодня, 14:24
        Цитата: blackGRAIL
        Газпрома несет убытки 5й квартал подряд.

        Может аудит у них провести ? Или некому ? hi
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 14:31
          Там все проверено и расписано, каждый контракт и поставка. Газпром под лупой не только налоговой но и инвесторов. Просто он жил за счет ЕС и потерю этого премиального рынка ничем не компенсировать. Китай тупо не покупает тех объёмов, который покупал ЕС и не платит тех денег, которые платил ЕС. И хоть запроверяйся.
          1. fif21 Звание
            fif21
            0
            Сегодня, 14:38
            Цитата: blackGRAIL
            Газпром под лупой не только налоговой но и инвесторов.

            lol Я Вас умоляю , рассказывайте сказки в другом месте .
            Цитата: blackGRAIL
            Просто он жил за счет ЕС и потерю этого премиального рынка ничем не компенсировать.

            И кто такое рассказывает ? laughing Это те , что нарастили объемы поставок в ЕС на 27% ? hi
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              0
              Сегодня, 14:48
              От какой точки нарастили? С рухнувших 207 млрд. кубов 2021 года сначала на 91 млрд. в 2022 году до 116 млрд. и затем в 2023 еще на 27 млрд. до 89 млрд. Так что не включайте дурака.
              1. fif21 Звание
                fif21
                0
                Сегодня, 14:52
                Цитата: blackGRAIL
                Так что не включайте дурака.

                Но Вы же пытаетесь тут лить крокодиловы слезы , о " бедном Газпроме ".
                Воровать меньше надо . hi
                1. blackGRAIL Звание
                  blackGRAIL
                  0
                  Сегодня, 14:55
                  Соскочили с темы) За слова не отвечаем)
        2. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:37
          Может аудит у них провести ? Или некому ?

          вы прикалываетесь - как говорит молодежь
          1. fif21 Звание
            fif21
            0
            Сегодня, 14:43
            Цитата: Дедок
            вы прикалываетесь - как говорит молодежь

            laughing А что остается делать ? wassat Как гнали газ в европу , так и гонят , а заказные статейки ( ой как мы страдаем от санкций ) нужно распечатать на мягкой туалетной бумаге , и использовать по назначению . Хочешь торговать со всем миром - увеличивай выпуск СПГ , хочешь зависеть от покупателя - ложи трубы . Ничему жизнь этих дефективных не учит . hi
      5. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 14:30
        Газпром не несёт убытки. У него снижается прибыль. В первом полугодии 2023-го чистая прибыль составила 296 млрд, то есть около 600 млрд за год, против 2,5 триллионов в 2022-м
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 14:34
          Господи, опять 25. Детально обсуждали уже это на ВО. Газовый бизнес Газпрома несет убытки. Вбейте эти слова в поисковик - все наши СМИ это обсуждали, катастрофа национального достояния. "Большой" Газпром балансирует в плюс за счет Газпром Нефти и Газпром Банка.
      6. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 14:48
        Цитата: blackGRAIL
        Газпрома несет убытки 5й квартал подряд.

        Только вот убыток за прошлый год оказался равен сумме дополнительного налога уплаченного государству...
        НДПИ в размере 50 млрд руб. ежемесячно оценивались Минфином в объеме 628,3 млрд руб. в 2023 г., в 2024 г. - 699,9 млрд руб., в 2025 г. - 749,6 млрд руб. https://www.interfax.ru/business/879424
        отчетность Газпрома - «Газпром» получил в 2023 году убыток по МСФО в 629 млрд руб.
        убыток - 629 млрд руб. и уплачено дополнительно НДПИ - 628,3 млрд руб.
        Государство себя не обидело...бюджет пополнен, цены пока на уровень инфляции...
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 13:52
    В санкционной политике Запада наблюдается очередной парадокс. На фоне заявлений о необходимости полного отказа от российского газа и ввода массы запретов на его импорт, Европа в последнем полугодии, наоборот, нарастила его закупку.

    В симметричных ответах российской власти на западные санкции наблюдается ожидаемый нонсенс. На фоне убийств мирных жителей страны европейским оружием наблюдается рост доходов воров, взявших на себя заботу как о собственном кармане, так и о благополучии европейских производителей. Почему бы не покупать российский газ по демпинговым ценам? Это же так полезно для развития экономики стран НАТО, руководство которых исходит желчью только об одном упоминании о России...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:08
    У нас с газом всё нормально ,у них не очень.Из трёх танкеров вышедших из Саббеты - два точно танкера СПГ пошли на право по СМП .Два уже прошли Беренгов пролив.Верховный судья штата Лузиана снял запрет на расширение экспорта СПГ морем.Прикольно но СПГ может уйти из США в ЮВА там цены выше чем Еаропах.Да и в воскресенье ураган Берилл пройдя между Кубой и Мексикой весело подойдёт ( прогноз) к Новому Орлеану, под угрозой морские неытепромыслы и СПГ терминалы США. good Ветер ожидается 60 м/сек и более..
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:19
    Если фашисты не намерены продлевать с нами контракт по прокачке газа, то почему бы им его не взорвать? Или это лишь популистское заявление, или элемент торга с западом за плюшки по транзиту газа