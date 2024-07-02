Экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос почти на треть за последние полгода
В санкционной политике Запада наблюдается очередной парадокс. На фоне заявлений о необходимости полного отказа от российского газа и ввода массы запретов на его импорт, Европа в последнем полугодии, наоборот, нарастила его закупку.
Так, согласно данным, опубликованным «Газпромом» и европейской ENTSOG, объем поставок трубного российского газа в ЕС за последние шесть месяцев увеличился почти на треть, прибавив 15,4 млрд кубометров. Прирост составил 27% в годовом выражении.
Что характерно, на 7,7 млрд кубометров выросла прокачка по украинской трубе, что соответствует приросту на 11%. При этом верхняя граница в 40 млрд кубометров в год, обусловленная договором, который истекает в конце текущего года, пока не достигнута.
В свою очередь, на оставшиеся 7,7 млрд кубов выросли поставки по трубопроводу «Турецкий поток». Согласно опубликованным данным, здесь в мае был и вовсе установлен рекорд прокачки. Объем тогда достиг 55,7 млрд кубометров.
По мнению экспертов, увеличению спроса на российский газ, вопреки санкциям, способствует его доступная цена. Сильно пострадавшая от антироссийской политики промышленность многих стран ЕС не может обеспечить конкурентоспособность своим товарам при закупке дорогого американского СПГ.
В то же время киевские власти, которые зарабатывают по 1,2 млрд долларов ежегодно за транзит нашего газа, заявляют, что не намерены продлевать существующий контракт после его завершения в конце текущего года.
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