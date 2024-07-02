Британское издание: Победа правых во Франции – плохая новость для Украины

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Британское издание: Победа правых во Франции – плохая новость для Украины

Политические изменения, которые уже сейчас происходят на Западе, являются тревожным сигналом для Украины, считают авторы британского журнала The Spectator.

Издание отмечает, что всё больше западных СМИ говорят о том, что происходящее сегодня в мире «ведет Зеленского к катастрофе». В частности, победа на парламентских выборах во Франции ультраправой партии Марин Ле Пен стало очередной плохой новостью для Украины, пишет The Spectator.



Напомним, что в первом туре недавних выборов во французский парламент первое место заняла партия Ле Пен «Национальное объединение». Она набрала в полтора раза больше голосов, чем пропрезидентская коалиция «Вместе за Республику».

В Соединённых Штатах во всю идёт предвыборная гонка, из которой победителем, вполне возможно, выйдет Дональд Трамп, что, по мнению экспертов, поставит Киев в ещё более тяжёлое положение.

Что касается преданного сторонника Украины Эммануэля Макрона, который ранее говорил даже о возможности отправки западных войск на Украину, то уже очевидно, что следующее правительство Франции будет сформировано не им, отмечает The Spectator.

Политический проект Макрона отныне мертв, таким же окажется и его дальнейшее президентство

- говорится в материале журнала.

По словам авторов британского издания, в новом французском парламенте будут доминировать депутаты от партий, которые как и Трамп выступают за прекращение войны на Украине.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 16:20
    Поживём увидим, но думается мне что и этих Вашингтон сапогом прижмет, а начнут ерепенится устроит им желтые жилетки часть 2.
  2. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 16:23
    Турки,венгры,британцы вдруг заголосили о мире и переговорах...Это явно неспроста.Наркоша чего то там тоже предлагает по урегулированию.Есть ли и какова опасность,что нас снова обманут?Предыдущие "инициативы"были тоже не в нашу пользу.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 16:25
    В частности, победа на парламентских выборах во Франции ультраправой партии Марин Ле Пен стало очередной плохой новостью для Украины, пишет The Spectator.

    Начнём с того что это только первый тур выборов.
    Даже при победе во втором туре не факт что окраине сильно поплохеет.
    Есть ещё ЕС где не одна Франция решает.
    Пока правда только то что, для Украины, плохие новости которые не обязательно сбудутся.
    России нужно побеждать не обращая внимания на такие "новости" и не надеяться на то что запад откажется помогать укропу.
  4. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 16:26
    Все эти выборы в Европе имеют косметическое значение (не путать с космическим ;)
  5. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 16:39
    Кто правые где левые-вопрос вкуса. Помнится в конце 80-х в СССР правыми называли коммунистов, а рыночники - строгие право-либералы были "левыми". Это как говорится: "с какой стороны посмотреть".
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:51
    «Британское издание: Победа правых во Франции – плохая новость для Украины» —

    — Все только об Украине и заботятся. А для самой Европы как эта новость? Да и в Британии выборы на носу ...