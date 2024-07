Политический проект Макрона отныне мертв, таким же окажется и его дальнейшее президентство

Политические изменения, которые уже сейчас происходят на Западе, являются тревожным сигналом для Украины, считают авторы британского журнала The Spectator.Издание отмечает, что всё больше западных СМИ говорят о том, что происходящее сегодня в мире «ведет Зеленского к катастрофе». В частности, победа на парламентских выборах во Франции ультраправой партии Марин Ле Пен стало очередной плохой новостью для Украины, пишет The Spectator.Напомним, что в первом туре недавних выборов во французский парламент первое место заняла партия Ле Пен «Национальное объединение». Она набрала в полтора раза больше голосов, чем пропрезидентская коалиция «Вместе за Республику».В Соединённых Штатах во всю идёт предвыборная гонка, из которой победителем, вполне возможно, выйдет Дональд Трамп, что, по мнению экспертов, поставит Киев в ещё более тяжёлое положение.Что касается преданного сторонника Украины Эммануэля Макрона, который ранее говорил даже о возможности отправки западных войск на Украину, то уже очевидно, что следующее правительство Франции будет сформировано не им, отмечает The Spectator.- говорится в материале журнала.По словам авторов британского издания, в новом французском парламенте будут доминировать депутаты от партий, которые как и Трамп выступают за прекращение войны на Украине.