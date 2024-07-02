В течение суток средствами ПВО сбиты украинские истребители МиГ-29 и Су-27, а также БПЛА Bayraktar TB2 - Минобороны
Подразделения группировки «Север» продолжают продвижение вперед в районе Волчанска, в районе Липцев идут встречные бои. Нанесено поражение формированиям 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты. Потери противника: до 70 военнослужащих, бронемашина, три автомобиля, САУ PzH-2000, гаубица М198 и гаубица Д-30.
По остальным направлениям без значительных изменений, наступление идет по всей линии фронта, противник обороняется, отвечая редкими контратаками. Генштаб ВСУ сообщает о тяжелой ситуации под Часовым Яром, в районе Торецка и на Купянском направлении. О переходе новых населенных пунктов под контроль российской армии не сообщалось, хотя заходы есть.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1710 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — один танк, четыре бронемашины и одна БМП, 34 единицы автотранспорта; по артиллерии — гаубицы Д-30, «Мста-Б», М777, М198, две САУ «Гвоздика», пушка МТ-12 «Рапира», РСЗО «Град» и станция РЭБ. За сутки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов и три склада артиллерийских боеприпасов.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70, гаубица М198, орудие Д-20, гаубица L-119 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Средствами ПВО в течение суток сбито: шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемая авиационная бомба «Hammer», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 81 беспилотник, в том числе один Bayraktar TB2. Кроме того, за сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины, из них МиГ-29 и Су-27 средствами ПВО, еще семь Су-27 в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому Миргород.
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