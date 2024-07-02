В течение суток средствами ПВО сбиты украинские истребители МиГ-29 и Су-27, а также БПЛА Bayraktar TB2 - Минобороны

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В течение суток средствами ПВО сбиты украинские истребители МиГ-29 и Су-27, а также БПЛА Bayraktar TB2 - Минобороны

Подразделения группировки «Север» продолжают продвижение вперед в районе Волчанска, в районе Липцев идут встречные бои. Нанесено поражение формированиям 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты. Потери противника: до 70 военнослужащих, бронемашина, три автомобиля, САУ PzH-2000, гаубица М198 и гаубица Д-30.

По остальным направлениям без значительных изменений, наступление идет по всей линии фронта, противник обороняется, отвечая редкими контратаками. Генштаб ВСУ сообщает о тяжелой ситуации под Часовым Яром, в районе Торецка и на Купянском направлении. О переходе новых населенных пунктов под контроль российской армии не сообщалось, хотя заходы есть.



Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1710 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — один танк, четыре бронемашины и одна БМП, 34 единицы автотранспорта; по артиллерии — гаубицы Д-30, «Мста-Б», М777, М198, две САУ «Гвоздика», пушка МТ-12 «Рапира», РСЗО «Град» и станция РЭБ. За сутки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов и три склада артиллерийских боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70, гаубица М198, орудие Д-20, гаубица L-119 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Средствами ПВО в течение суток сбито: шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемая авиационная бомба «Hammer», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 81 беспилотник, в том числе один Bayraktar TB2. Кроме того, за сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины, из них МиГ-29 и Су-27 средствами ПВО, еще семь Су-27 в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому Миргород.
11 комментариев
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  1. Роман_ Звание
    Роман_
    -10
    Сегодня, 14:08
    В СССР суммарно не выпустили такого количества СУ и МИГ как МО сбила/уничтожила на украине... украинцы из сбытых самолетов с применением трафарета, синей изоленты и картинки пазла новые самолеты собирает и в бой вводят?
    1. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      0
      Сегодня, 14:15
      Втихую тащат из стран куда мы в свое время их продавали.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 14:15
      В СССР суммарно не выпустили такого количества СУ и МИГ как МО сбила/уничтожила на украине...

      У вас видимо и циферки имеются? Как-то ж вы сравнивали видимо.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Роман_
      украинцы из сбытых самолетов с применением трафарета, синей изоленты и картинки пазла новые самолеты собирает и в бой вводят

      Не знаю насчёт украинцев, но здесь, на ВО, определённая группа комментаторов тексты, аналогичные вашему, точно по одному трафарету клепают. Ещё один трафарет - это когда удары по аэродромам с самолётами на стоянках преподносятся похожими комментаторами, как напрасное применение "Искандеров" по макетам. Короче, всё плохо, кругом обман, не верьте, люди, информации МО РФ, а слушайте нас - уж мы-то, всезнающие эксперты, вам всю правду-матку раскроем. И да, Байратаров тоже уже столько сбили, сколько Турция не выпустила. smile
    4. Велизарий Звание
      Велизарий
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Роман_
      В СССР суммарно не выпустили такого количества СУ и МИГ как МО сбила/уничтожила на украине

      СССР,конечно,выпустил больше. Другое дело,количество бортов которое было на Украине в 2022 году (при том,что и эти борты были старые и далеко не все летнопригодны).
      Здесь мы уже на 4 круг заходим smile
      Причем ,например,Су-27 им никто не передавал. Их просто негде взять.
      Но удар по аэродрому реален. В данном случае потери у противника действительно есть. Вообще если в реальности хоть пару самолетов вывели из строя-уже хорошо.
    5. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      -1
      Сегодня, 14:36
      В СССР суммарно не выпустили такого количества СУ и МИГ как МО сбила/уничтожила на украине...
      fool СУ-27 выпущено 809 шт., МиГ-29 произведено >1600шт. request Эх, Рома, пытайся думать, а не острить, тупо получается...
      1. Роман_ Звание
        Роман_
        0
        Сегодня, 14:49
        В России больше половины, в аварийном состояние процентов 20, выработали ресурс процентов 20... и что остается на украину? хрен с постным маслом.
  2. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    Сегодня, 14:11
    9+7=16 литаков хороший счет.Также будет с F16.
  3. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    -1
    Сегодня, 14:16
    Да сколько же у них там самолётов.... ? recourse Собирают, что ли всем враждебным миром по сусекам...или половина из них макеты...
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 14:24
    один Bayraktar TB2. Кроме того, за сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины, из них МиГ-29 и Су-27 средствами ПВО, еще семь Су-27 в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому Миргород.
    recourse Кучно пошло, погода летная, чи не летная? 7 летаков пришпилили булавками, отлетались. request
  5. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 14:39
    Везде сообщили, что уничтожено на земле и в воздухе 9 самолетов( 7 Су-27 в Миргороде на аэродроме и сбили: 1- Миг 29 и 1- Су 27). А, на этом портале или по безграмотности или с умыслом «налепили» 9+7 самолетов. Редакторы, снимаем очки сварщика и читаем, что опубликовываем!