Украинские источники сообщают о взрывах в Полтавской области
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Сегодня в Полтавской области прогремели сильные взрывы. Об этом сообщили украинские средства массовой информации со ссылкой на местные паблики.
Пока не сообщается, что именно могло послужить причиной взрывов. Но, вероятно, речь идет об очередных ударах Вооруженных сил Российской Федерации по объектам военного назначения, расположенным на территории данного региона.
Напомним, что именно в Полтавской области находится военный аэродром «Миргород» - один из важнейших в стратегическом плане аэродромов, используемых украинской военной авиацией. В последнее время ВС РФ все чаще наносят удары по данному аэродрому.
По версии украинских источников, участившиеся российские удары по аэродрому в Полтавской области являются отработкой поражения истребителей F-16 американского производства на случай их поставки на Украину и размещения на одном из ключевых аэродромов – в Миргороде Полтавской области или Староконстантинове Хмельницкой области.
Ранее ВС РФ наносили удары по аэродрому в Миргороде с помощью ракет «Искандер». По данным российских военных источников, тогда были поражены семь самолетов Су-27 воздушных сил Украины, размещавшихся на данном аэродроме. Украинское военное командование, разумеется, эту информацию попыталось отрицать, уверяя, что потери в результате ракетных ударов были значительно ниже, чем сообщают российские средства массовой информации.
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