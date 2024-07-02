Украинские военные эксперты назвали две тактики ВС РФ, представляющие особую опасность для ВСУ

На фоне, мягко говоря, незавидного положения ВСУ на фронте, в украинском экспертном сообществе обсуждаются различные сценарии дальнейшего развития текущего конфликта. Большинство из них не сулит ничего хорошего для войск киевского режима, испытывающих дефицит как в боеприпасах, так и в живой силе.При этом ряд экспертов выделили две тактики ВС РФ, которые уже применяются на фронте и представляют наибольшую опасность для ВСУ.В первую очередь, специалисты обеспокоены участившимся применением ФАБ-1500 и ФАБ-3000 с УМПК. Как пишут эксперты, если ранее для штурма той или иной укрепленной позиции украинских войск ВС РФ приходилось вести длительную артподготовку, которая зачастую не приводила к желаемому результату, то теперь всего несколько мощных планирующих бомб способны превратить в руины даже самые мощные фортификации ВСУ.Кроме того, второй по степени угрозы тактикой российских военных украинские эксперты считают подкопы, которые ВС РФ делают под опорными пунктами войск киевского режима. Что характерно, подобный прием уже принес свои плоды в районе Авдеевки и Торецка (ДНР).Напомним, что российские военные ведут наступательные действия в зоне СВО сразу на нескольких направлениях. При этом практически ежедневно поступают данные об освобождении того или иного населенного пункта на Донбассе от оккупации боевиками киевского режима.

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