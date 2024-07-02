Украинские военные эксперты назвали две тактики ВС РФ, представляющие особую опасность для ВСУ

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Украинские военные эксперты назвали две тактики ВС РФ, представляющие особую опасность для ВСУ

На фоне, мягко говоря, незавидного положения ВСУ на фронте, в украинском экспертном сообществе обсуждаются различные сценарии дальнейшего развития текущего конфликта. Большинство из них не сулит ничего хорошего для войск киевского режима, испытывающих дефицит как в боеприпасах, так и в живой силе.

При этом ряд экспертов выделили две тактики ВС РФ, которые уже применяются на фронте и представляют наибольшую опасность для ВСУ.

В первую очередь, специалисты обеспокоены участившимся применением ФАБ-1500 и ФАБ-3000 с УМПК. Как пишут эксперты, если ранее для штурма той или иной укрепленной позиции украинских войск ВС РФ приходилось вести длительную артподготовку, которая зачастую не приводила к желаемому результату, то теперь всего несколько мощных планирующих бомб способны превратить в руины даже самые мощные фортификации ВСУ.



Кроме того, второй по степени угрозы тактикой российских военных украинские эксперты считают подкопы, которые ВС РФ делают под опорными пунктами войск киевского режима. Что характерно, подобный прием уже принес свои плоды в районе Авдеевки и Торецка (ДНР).

Напомним, что российские военные ведут наступательные действия в зоне СВО сразу на нескольких направлениях. При этом практически ежедневно поступают данные об освобождении того или иного населенного пункта на Донбассе от оккупации боевиками киевского режима.
10 комментариев
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +2
    Сегодня, 16:12
    У ВСУ тоже новая тактика.Сдаться в плен.Новый случай массового перехода украинских солдат на российскую сторону произошел на СВО.
    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает о новом случае массового перехода украинских солдат на российскую сторону. По данным канала, в районе Авдеевки на Донецком направлении две бригады Вооруженных сил Украины были оставлены своими командирами на передовой и приняли решение о капитуляции. 110-я и 31-я бригады перешли на сторону России и были пленены военными 1-й Славянской бригады.

    По словам украинских солдат, они увидели видеообращение своих товарищей, находящихся в плену у России, и поняли, что их безопасность будет лучше обеспечена на российской стороне, чем в окопах на передовой. Они также рассказали, что командиры бросили их на произвол судьбы, лишив средств связи и дополнительного боекомплекта.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +3
      Сегодня, 16:29
      Две бригады? А сколько всего военнослужащих? Когда это было?
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        0
        Сегодня, 16:38
        Ну не 2 бригады,а из 2-ух бригад. Подробности по ссылке ниже.

        https://t.me/RVvoenkor/71644

        Так же появились данные по потерям ВСУ.

        С начала СВО Украина потеряла убитыми около 600 тысяч солдат, заявил в интервью De Nieuwe Wereld экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.


        «Из достоверных источников мне известно, что ВСУ потеряли 600 тысяч убитыми, ещё около миллиона солдат получили ранения», — рассказал полковник в отставке журналистам. Отдельно он подчеркнул, что у российских войск эвакуация раненых работает намного эффективней, а лечение оказывается на более качественном уровне. Российские потери Макгрегор оценил в 12 раз ниже и, «даже если к потерям ВС РФ прибавить все возможные добровольческие отряды, разница всё равно будет колоссальной», в десять раз.
        1. Виктор Чужой Звание
          Виктор Чужой
          0
          Сегодня, 16:55
          Разговоры о потерях до окончания вооруженного конфликта плюс еще 3-5 лет после бесполезное сотрясание воздуха. С времен ВОВ, Афганистана и Чечни не все потери сосчитаны (пропал без вести и погиб когда труп точно кто то видел - разные вещи).
          1. suhorukofal Звание
            suhorukofal
            0
            Сегодня, 17:28
            Потом это будет с другими целями подсчитываться, главное, что сейчас это закон о мобилизации на Украине и требовании командования ВСУ о мобилизации 500 000, что и говорит потерях. Хотя изначально ВСУ превосходили численно наши войска.
      2. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        +2
        Сегодня, 17:02
        Цитата: А. Эверт
        Две бригады? А сколько всего военнослужащих? Когда это было?

        7 человек. Сегодня уже было по этому поводу.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 16:19
    В Сирии такое было из последнего. До того в первой и второй вьетнамской войне. Когда у конфликта нету окончания в обозримом будущем, роют минные галереи, как в античности ещё.
  3. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 16:27
    Хмм. Если самой "прорывной laughing laughing " тактикой ВС РФ является рытье подкопов.........
    Мы таки построили подземные лодки?
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +6
    Сегодня, 16:28
    Два года назад говорил, что в условиях не подавленного ПВО бомба с крылышками - это наше всё. Но, разумеется, не думал тогда, что наши крылышки приделают полторашке и 3000. А на счет подкопов - не надо было шахтеров притеснять и запрещать им говорить на родном языке. :)
  5. spektr9 Звание
    spektr9
    +3
    Сегодня, 16:53
    Странна которая 70 лет приняла на вооружение 2Б1 и 2А3, которые могли стрелять ТЯО и уничтожать вооружённые силы противника в радиусе 20км. Которая в 50-х имела ФАБ-9000 способную сносить города с мобилизационным потенциалом противника воюет перемалыванием и подкопами... Если это не позор, то я не знаю что