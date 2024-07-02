Премьер-министр Венгрии попросил Зеленского прекратить огонь перед мирными переговорами

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Премьер-министр Венгрии попросил Зеленского прекратить огонь перед мирными переговорами

Перед тем, как перейти к процессу мирных переговоров с Россией, Украина может ввести режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. С таким предложением к главе киевского режима Владимиру Зеленскому обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению руководителя венгерского правительства, такой ход со стороны Украины мог бы приблизить мирные переговоры и урегулирование конфликта. Да только вряд ли Зеленский и его окружение пойдут на подобный шаг, особенно учитывая, что они всецело находятся под управлением «партнеров» в лице США и НАТО.

Напомним, что сегодня Виктор Орбан прибыл в Киев, где проводит встречи с представителями украинского руководства. Формальный повод для визита – полугодичное председательство Венгрии в Совете Евросоюза. Однако в действительности визит венгерского премьера в Киев преследует две основные цели.

Первая цель – обсуждение положения венгерского национального меньшинства в Закарпатской области Украины. Ранее киевский режим был вынужден пойти на масштабные уступки Будапешту касательно ситуации с правами этнических венгров в Закарпатье.

Вторая цель – обсуждение перспектив мирного урегулирования украинского конфликта. Как известно, Орбан с самого начала выступал с резкой критикой конфликта, настаивал на его скорейшем мирном урегулировании, а также отказался оказывать Украине военную помощь, тем самым, пойдя вопреки официальной позиции Североатлантического альянса и Евросоюза, участником которых Венгрия является.
15 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 14:28
    Орбан допредлагается.... Его могут убрать как строптивого венгра, а свалить могут на нас - типа "русня обстреляла, а мы тут ни при чём" (с)
    Этот визит как удобная ситуация для покушения на него....
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      -2
      Сегодня, 14:34
      Он сам себя обстреляет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 14:36
        Ни-ни, тут именно могут применить "в результате внезапного ракетного удара русских трагически погиб Виктор Орбан"..... И ещё и обломков настоящих наших ракет наподбрасывают.
    2. cytadell Звание
      cytadell
      +2
      Сегодня, 14:37
      Зато этот человек заслуживает уважения. Зеленский в сравнении с ним - пресмыкающееся.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 14:42
        Цитата: cytadell
        Зеленский в сравнении с ним - пресмыкающееся.

        зеленский по сравнению со всеми, прости Господи
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:32
    Для Зе это- что мертвому припарка....
  3. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 14:33
    Лично моё мнение - Зеленский и дальше будет упираться как баран. Да почему как, он и есть баран...без яиц. США попросту кастрировали его. А вот Орбан просто молодчина-мужик.
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 14:44
      Причем тут кастрировали, они изначально, если уж брать такие аналогии, евнух. Изначально просто говорящая голова, все правительство Украины смешная пародия на власть. Там по любому есть окупационное правительство, которое все решает. А если учесть что Зе за фаберже держат еще и нацисты местные, то ему вообще амба. Деваться некуда. Наш с ним договариваться и ничего подписывать не будет, я так думаю. Зе ж просроченный, сиречь не легетимный.
      1. cytadell Звание
        cytadell
        0
        Сегодня, 14:53
        Это не оправдание ему. От сущности человека зависит многое - это постулат. Всё остальное бла бла бла.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:41
    Премьер-министр Венгрии попросил Зеленского прекратить огонь перед мирными переговорами
    а нам это на кой?!
  5. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 14:44
    Венгрия член НАТО. Значит враг нам. Каким бы молодцом Орбан не был, он представляет страну враждебного нам блока. Да и заботится он не о нас, а о своем государстве, своём народе.
    За это его можно уважать.
    Но в остальном он представитель европы и ес. А они нам враги!
  6. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 14:45
    тем, как перейти к процессу мирных переговоров с Россией, Украина может ввести режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. С таким предложением к главе киевского режима Владимиру Зеленскому обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.


    Одностороннее прекращение огня для Украины? Он понимает, что предлагает? И кому?
  7. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 14:46
    Премьер-министр Венгрии попросил Зеленского прекратить огонь перед мирными переговорами

    Наши условия, кажется озвучены уже были, нашим президентом. Вроде "сначала стулья". Вывод войск из оккупированных регионов.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:47
    Предложил Фюреру мир ? Серьезно ?
    Орбан конечно мужик умный ,ну не нас столько же ,что бы отмороженному предложить переговоры.Надо с таким предложение ехать к Трампу ,через пол года ,если Трампа не подстрелят к тому времени
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 14:53
    Орбан красуется, ххлам помогать он будет, думаю негласно и помогает