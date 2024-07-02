Перед тем, как перейти к процессу мирных переговоров с Россией, Украина может ввести режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. С таким предложением к главе киевского режима Владимиру Зеленскому обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По мнению руководителя венгерского правительства, такой ход со стороны Украины мог бы приблизить мирные переговоры и урегулирование конфликта. Да только вряд ли Зеленский и его окружение пойдут на подобный шаг, особенно учитывая, что они всецело находятся под управлением «партнеров» в лице США и НАТО.Напомним, что сегодня Виктор Орбан прибыл в Киев, где проводит встречи с представителями украинского руководства. Формальный повод для визита – полугодичное председательство Венгрии в Совете Евросоюза. Однако в действительности визит венгерского премьера в Киев преследует две основные цели.Первая цель – обсуждение положения венгерского национального меньшинства в Закарпатской области Украины. Ранее киевский режим был вынужден пойти на масштабные уступки Будапешту касательно ситуации с правами этнических венгров в Закарпатье.Вторая цель – обсуждение перспектив мирного урегулирования украинского конфликта. Как известно, Орбан с самого начала выступал с резкой критикой конфликта, настаивал на его скорейшем мирном урегулировании, а также отказался оказывать Украине военную помощь, тем самым, пойдя вопреки официальной позиции Североатлантического альянса и Евросоюза, участником которых Венгрия является.

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