Военный обозреватель: ответ ВС РФ на провокации НАТО у российских границ не приведёт к войне с альянсом







Страна, потерявшая истребитель, вышлет нашего дипломата. И не одного. На этом всё и закончится

Но мы этого не сделали, потому что не объявляли так называемую войну Украине, Украина не объявляла так называемую войну нам. Юридически военные действия не идут, нам не выгодно объявлять войну, потому что продолжаем торговать и пользуемся статусом формально мирной страны