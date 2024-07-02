Военный обозреватель: ответ ВС РФ на провокации НАТО у российских границ не приведёт к войне с альянсом
Российский журналист, блогер и военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что достаточно жесткие ответы ВС РФ на растущие провокации стран НАТО у российских границ не повлекут серьезных последствий со стороны альянса. В частности, в качестве примера он привел распространившиеся в соцсетях в конце июня сообщения и даже видео условного перехвата истребителем Су-27 ВКС РФ предположительно датского F-16, скорее всего, вблизи с Калининградской областью над Балтийским морем.
Российский самолет догнал F-16 по параллельной траектории и перехватил его. Затем Су-27 пролетел вперед, оставив датский самолет позади. После этого истребитель одной из стран НАТО предпочел отвернуть от нашей границы и убраться восвояси. Фактически, как считает Онуфриенко, российский истребитель отогнал вражеский самолет. В Минобороны РФ это событие никак не прокомментировали. Эксперты отмечают, что российский летчик профессионально выполнил перехват датского истребителя.
В эфире радио «Комсомольская правда» журналист спросил военного эксперта, что будет, если пусть и в результате небоевого перехвата (без применения средств поражения) российским самолетом натовского последний упадет куда-нибудь в море. Ведь в последнее время подобные ситуации возникают все чаще, разведывательные беспилотники и пилотируемые самолеты альянса так и норовят устроить провокацию у российских границ.
Военный обозреватель уверен, что случись нечто подобное, к прямому военному столкновению России и НАТО это не приведет. Инцидент, скорее всего, будет подан как несчастный случай или ошибка, естественно, в ней обвинят наших пилотов, но и только. Наверняка в Москве пообещают «разобраться и наказать виновных», хотя на деле все будет с точностью до наоборот и военные летчики будут представлены к наградам, пусть и в секретной обстановке.
— считает Онуфриенко.
Он напомнил, что на Западе, на самом деле, у власти в основном адекватные люди, которые пусть и делают провокационные заявления, но не горят желанием развязывать Третью мировую войну. Ни одна страна НАТО не получит никакой выгоды от прямого военного столкновения с обладающей ядерным оружием Россией, а вот последствия будут катастрофическими.
Касательно жестких ответных мер в отношении Запада, считает военный эксперт, России следует брать пример с наших оппонентов и постепенно повышать ставки. К примеру, поддержка Украины начиналась с ПТРК, а затем ВСУ стали получать все более тяжелые и разрушительные вооружения.
Россия, в свою очередь, может начать с введения закрытых зон в международном воздушном и морском пространстве вблизи с зоной боевых действий, объявив их критически опасными для судоходства и воздухоплавания, как военного, так и гражданского.
– подытожил Онуфриенко.
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