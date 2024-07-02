Военный обозреватель: ответ ВС РФ на провокации НАТО у российских границ не приведёт к войне с альянсом

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Военный обозреватель: ответ ВС РФ на провокации НАТО у российских границ не приведёт к войне с альянсом

Российский журналист, блогер и военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что достаточно жесткие ответы ВС РФ на растущие провокации стран НАТО у российских границ не повлекут серьезных последствий со стороны альянса. В частности, в качестве примера он привел распространившиеся в соцсетях в конце июня сообщения и даже видео условного перехвата истребителем Су-27 ВКС РФ предположительно датского F-16, скорее всего, вблизи с Калининградской областью над Балтийским морем.





Российский самолет догнал F-16 по параллельной траектории и перехватил его. Затем Су-27 пролетел вперед, оставив датский самолет позади. После этого истребитель одной из стран НАТО предпочел отвернуть от нашей границы и убраться восвояси. Фактически, как считает Онуфриенко, российский истребитель отогнал вражеский самолет. В Минобороны РФ это событие никак не прокомментировали. Эксперты отмечают, что российский летчик профессионально выполнил перехват датского истребителя.





В эфире радио «Комсомольская правда» журналист спросил военного эксперта, что будет, если пусть и в результате небоевого перехвата (без применения средств поражения) российским самолетом натовского последний упадет куда-нибудь в море. Ведь в последнее время подобные ситуации возникают все чаще, разведывательные беспилотники и пилотируемые самолеты альянса так и норовят устроить провокацию у российских границ.

Военный обозреватель уверен, что случись нечто подобное, к прямому военному столкновению России и НАТО это не приведет. Инцидент, скорее всего, будет подан как несчастный случай или ошибка, естественно, в ней обвинят наших пилотов, но и только. Наверняка в Москве пообещают «разобраться и наказать виновных», хотя на деле все будет с точностью до наоборот и военные летчики будут представлены к наградам, пусть и в секретной обстановке.

Страна, потерявшая истребитель, вышлет нашего дипломата. И не одного. На этом всё и закончится

— считает Онуфриенко.

Он напомнил, что на Западе, на самом деле, у власти в основном адекватные люди, которые пусть и делают провокационные заявления, но не горят желанием развязывать Третью мировую войну. Ни одна страна НАТО не получит никакой выгоды от прямого военного столкновения с обладающей ядерным оружием Россией, а вот последствия будут катастрофическими.

Касательно жестких ответных мер в отношении Запада, считает военный эксперт, России следует брать пример с наших оппонентов и постепенно повышать ставки. К примеру, поддержка Украины начиналась с ПТРК, а затем ВСУ стали получать все более тяжелые и разрушительные вооружения.

Россия, в свою очередь, может начать с введения закрытых зон в международном воздушном и морском пространстве вблизи с зоной боевых действий, объявив их критически опасными для судоходства и воздухоплавания, как военного, так и гражданского.

Но мы этого не сделали, потому что не объявляли так называемую войну Украине, Украина не объявляла так называемую войну нам. Юридически военные действия не идут, нам не выгодно объявлять войну, потому что продолжаем торговать и пользуемся статусом формально мирной страны

– подытожил Онуфриенко.




3 комментария
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 14:41
    Как показывает мировой опыт - если стороны войны не хотят - никакие провокации её не начнут. А если уж решили - так провокации и сами отлично устроят...

    Вот например СССР и Япония - большой войны не хотели ни те, ни другие. В результате - даже такое крупное военное столкновение как Халхин-Гол так и не переросло во что-то большее..

    Обратный пример - Германия. Алоизьвич на большую войну решился - и что, его остановило отсутствие инцидентов? Да он их и сам прекрасно создал, а то и вообще без них обходился.

    А вот эльфизм и толстовство нашего безальтернативного - как раз и подталкивают Запад к глобальной войне.. Ибо даёт им все поводы считать, будто они могут делать всё что угодно не опасаясь какой-то серьёзной ответки. И так - можно очень быстро крайне далеко зайти...

    Вот скажем Ким - вообще ничего не стесняется и делает что считает нужным. Его кто-то тронул? Нет. Потому что точно знают - этот железно тут же навернёт в ответ... Лучше не связываться... А наш...Тьфу.
  2. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 14:42
    Абсолютно верно. Пока ставки не стали запредельно высокими, надо отвечать. Я убежден, что даже ЯВ в космосе, для уничтожения спутников, не станет поводом для войны: нет нападения на государство и ответом на ЯВ может быть только ядерная война, на нее сразу не пойдут, Запад использует тактику жабьих прыжков, а тут сразу ...
  3. Бускан Звание
    Бускан
    +1
    Сегодня, 14:44
    Страны НАТО при операции в Югославии установили бесполётную зону. Аналогий не видите?
    Россия, конечно, может назвать это красной линией, но сколько раз уже это было?
    Россия может объявить всю территорию Украины (и не только) бесполётной зоной, но ... для этого нужна воля и решимость, чтобы сбивать любые самолёты, любых государств нарушителей бесполётной зоны.