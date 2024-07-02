Западное СМИ: Украина не может позволить себе столь большие потери в авиации из-за ударов ВС РФ по аэродромам

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Западное СМИ: Украина не может позволить себе столь большие потери в авиации из-за ударов ВС РФ по аэродромам

В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по военным аэродромам Украины, ВСУ несут большие потери в самолетах. Об этом пищет издание The Forbes, комментируя вчерашние удары по аэродрому в Миргороде Полтавской области.

Напомним, что в результате вчерашнего ракетного удара по Миргороду были поражены самолеты Су-27 воздушных сил Украины. По утверждению ряда источников, удар наносился ракетами «Искандер», а поражены были семь самолетов украинской военной авиации.



Украина не может позволить себе столь большие потери в авиации из-за ударов ВС РФ по аэродромам

- пишет зарубежное издание.

По версии Forbes, в результате ударов по украинским аэродромам в Миргороде и Долгинцево были поражены не менее пяти самолетов. Западные обозреватели беспокоятся, что если на открытых аэродромах в Миргороде, Староконстантинове и так далее, будут размещены переданные Украине истребители F-16 американского производства, то они также станут целями ракетных ударов, как и нынешние самолеты воздушных сил Украины советского производства.

Ранее украинские СМИ выдвигали версию, будто бы участившиеся ракетные удары ВС РФ по аэродромам в Миргороде и Староконстантинове являются отработкой атак против самолетов F-16 на случай их передачи Украине и размещения на указанных авиабазах. То есть, ВС РФ таким образом отрабатывают возможность поражения самолетов западного производства еще до того, как они начнут применяться в ходе боевых действий.
14 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +5
    Сегодня, 15:16
    Тут стоимость ракеты кратно перекрыта стоимостью цели! 5-7 самолётов разом, это очень удачно!
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +3
      Сегодня, 15:26
      Сюда надо ещё добавить тот потенциальный ущерб, который эти борты могли нам нанести,если бы в живых остались. Что стоимость В-29 "Энола Гей" по сравнению того, что он с Хиросимой сотворил.
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 15:50
        "Что стоимость В-29 "Энола Гей" по сравнению того, что он с Хиросимой сотворил."
        Эээ... Прощк пояснить what
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 16:01
          Цитата: Rage66
          "Что стоимость В-29 "Энола Гей" по сравнению того, что он с Хиросимой сотворил."
          Эээ... Прощк пояснить

          Enola Gay - имя собственное стратегического бомбардировщика ВВС США Боинг Б-29, сбросившего 6 августа 1945 года атомную бомбу "Малыш" на японский город Хиросима
    2. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 16:59
      Можно подумать на Украине особо о стоимости задумываются, еще просить будут.
      А вообще главное, что смерть не принесли нашим ребятам
  2. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    -6
    Сегодня, 15:19
    Не пойму, на главном фото украинский Су-27 или украинский F-16, о которых речь в статье?
    Авторы, учите матчасть! И спасибо, что не Илья Муромец на фото.
    laughing
    1. AVA77 Звание
      AVA77
      +1
      Сегодня, 15:41
      Не то, не другое.
      На фото, літак, аероплан. wassat
      Вот такая вот матчасть. what
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:13
      Цитата: Neo-9947
      Не пойму, на главном фото украинский Су-27 или украинский F-16, о которых речь в статье?
      Авторы, учите матчасть!

      У F-16 один киль, один двигатель, один воздухозаборник под фюзеляжем - ну очень похож на СУ-27, прямо близнец. laughing Учите матчасть!
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 15:22
    7 самолетов на земле и два в воздухе -это событие претендует , чтобы его занесли в анналы истории "військово- повітряних сил" Украины. А день ВПС Украины отмечать теперь треба 1-го июля. laughing
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 15:28
    Всем известно, что пэтриот может сбивать кинжалы с искандерами пачками, а на аэродроме втрат немаэ было, всего у двух самолётов краску поцарапали
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:33
    Украина не может себе позволить такие потери в авиации ,а Запад может . Вот и все ,ВСУ уже давно нет ,это подразделения ,целиком и полностью воюющие на деньги Запада ,за идеи Запада,за спокойствие политиков Запада.
  6. solar Звание
    solar
    -8
    Сегодня, 15:34
    Так и не ясно- была часть пораженных целей макетами или нет?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      Сегодня, 15:44
      Цитата: solar
      Так и не ясно- была часть пораженных целей макетами или нет?

      А так хочется, чтобы все они оказались макетами, и все "Искандеры были сбиты? Тогда можно прокричать - "СУГС"
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 15:57
        Хочется объективной информации, насколько это возможно в военных условиях.
        Впрочем, вижу что не всем этого хочется. :((