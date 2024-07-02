Западное СМИ: Украина не может позволить себе столь большие потери в авиации из-за ударов ВС РФ по аэродромам
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В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по военным аэродромам Украины, ВСУ несут большие потери в самолетах. Об этом пищет издание The Forbes, комментируя вчерашние удары по аэродрому в Миргороде Полтавской области.
Напомним, что в результате вчерашнего ракетного удара по Миргороду были поражены самолеты Су-27 воздушных сил Украины. По утверждению ряда источников, удар наносился ракетами «Искандер», а поражены были семь самолетов украинской военной авиации.
Украина не может позволить себе столь большие потери в авиации из-за ударов ВС РФ по аэродромам
- пишет зарубежное издание.
По версии Forbes, в результате ударов по украинским аэродромам в Миргороде и Долгинцево были поражены не менее пяти самолетов. Западные обозреватели беспокоятся, что если на открытых аэродромах в Миргороде, Староконстантинове и так далее, будут размещены переданные Украине истребители F-16 американского производства, то они также станут целями ракетных ударов, как и нынешние самолеты воздушных сил Украины советского производства.
Ранее украинские СМИ выдвигали версию, будто бы участившиеся ракетные удары ВС РФ по аэродромам в Миргороде и Староконстантинове являются отработкой атак против самолетов F-16 на случай их передачи Украине и размещения на указанных авиабазах. То есть, ВС РФ таким образом отрабатывают возможность поражения самолетов западного производства еще до того, как они начнут применяться в ходе боевых действий.
Wikipedia / Вєталь
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