В Грузии во время учебного полёта разбился самолёт Су-25

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В Грузии во время учебного полёта разбился самолёт Су-25

В ходе плановых учений в Грузии потерпел крушение военный самолёт Су-25, сообщило сегодня оборонное ведомство страны.

По данным Минобороны Грузии, в результате инцидента погиб и пилот самолёта Кахабер Зурабашвили.



Место происшествия ведомство не уточнило, но ранее некоторые грузинские СМИ сообщали, что авария произошла в районе села Дисвели, что на юге страны в регионе Квемо-Картли. Однако в сообщениях СМИ фигурировал военный вертолёт, что, очевидно, было ошибкой.

О причинах крушения Су-25 также пока нет официальных данных. В Минобороны Грузии заявили, что для этого будет произведена детальная проверка.

Советский штурмовик Су-25 был разработан в конце 1960-х-начале 1970-х годов. Впервые в воздух он поднялся в феврале 1975 года. Непосредственная эксплуатация самолёта началась в 1981 году. Этот дозвуковой самолёт создавался для поддержки сухопутных войск и уничтожения целей в любых метеоусловиях.

После развала Советского Союза штурмовики Су-25 оставались на вооружении ряда бывших республик Союза. На вооружении ВВС Грузии, согласно данным из открытых источников в сети Интернет, находилось до двенадцати Су-25. При этом отмечается, что все самолёты этой серии были модернизированы в 2023 году.