В Одессе неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ и пытались поджечь электроподстанцию

3
В Одессе неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ и пытались поджечь электроподстанцию

Серия поджогов вчера произошла в Одессе. Неизвестными лицами был сожжен автомобиль военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, была совершена попытка поджога местной электроподстанции.

Примерно в 11:30 1 июля неизвестный предпринял попытку поджога электроподстанции «Пересыпская». Однако возгорание далее не распространилось. После этого правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело по факту диверсии.

Еще один случай имел место в 23:40 1 июля. Неизвестным лицом был подожжен легковой автомобиль Nissan, владельцем которого является военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ). Пожар был потушен спустя пятнадцать минут, автомобиль получил определенные повреждения. В одесской полиции также не считают это событие случайностью. О том, была ли установлена личность человека, сжегшего машину украинского военного, не сообщается.

Таким образом, мы видим, что в одном из крупнейших городов Украины активизировались некие подпольщики, которые пытаются совершать диверсии против объектов энергетической инфраструктуры и уничтожать имущество военнослужащих ВСУ.

Учитывая, что Одесса – русскоязычный город, в котором многие жители втайне сочувствуют России и российской специальной военной операции, ничего удивительного в подобных действиях нет. По мере дальнейшего ухудшения ситуации на фронте для киевского режима, количество подобных подрывных акций в тылу будет только возрастать.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:31
    Вот бы помогать таким подпольщикам .За голову Порошенко ,Авакова ,на пример назначить награду ,что бы своих боялся .Что бы приходилось думать не что украсть ,а где сегодня ночевать
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:31
    ЗаХистнЫк дупу подставлял в окопах,под пули. Жизнью рисковал,копил на машину и на тебе! Сигнализация замкнула..)
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 15:46
    Пока это не подполье, машину могли поджечь по личным мотивам разборки между ВСУ-шниками не редкость, сколько импортных (цензура) было найдено мертвыми в результате разборок с местными военными, а подстанцию могли поджечь за бабло, похоже наши тоже покупают желающих заработать с той стороны.