Серия поджогов вчера произошла в Одессе. Неизвестными лицами был сожжен автомобиль военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, была совершена попытка поджога местной электроподстанции.Примерно в 11:30 1 июля неизвестный предпринял попытку поджога электроподстанции «Пересыпская». Однако возгорание далее не распространилось. После этого правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело по факту диверсии.Еще один случай имел место в 23:40 1 июля. Неизвестным лицом был подожжен легковой автомобиль Nissan, владельцем которого является военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ). Пожар был потушен спустя пятнадцать минут, автомобиль получил определенные повреждения. В одесской полиции также не считают это событие случайностью. О том, была ли установлена личность человека, сжегшего машину украинского военного, не сообщается.Таким образом, мы видим, что в одном из крупнейших городов Украины активизировались некие подпольщики, которые пытаются совершать диверсии против объектов энергетической инфраструктуры и уничтожать имущество военнослужащих ВСУ.Учитывая, что Одесса – русскоязычный город, в котором многие жители втайне сочувствуют России и российской специальной военной операции, ничего удивительного в подобных действиях нет. По мере дальнейшего ухудшения ситуации на фронте для киевского режима, количество подобных подрывных акций в тылу будет только возрастать.

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