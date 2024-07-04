Зачем убили эрцгерцога Франца Фердинанда

52
Зачем убили эрцгерцога Франца Фердинанда
Франц Фердинанд и его жена София покидают ратушу Сараево после прочтения речи 28 июня 1914 года. Через пять минут они были убиты


110 лет назад был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник престола Австро-Венгерской империи. Эта провокация стала началом Июльского кризиса в Европе и Первой мировой войны.



28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия начинает мобилизацию. 1 и 3 августа Германия объявила войну России и Франции. 4 августа в войну вступает Англия. Началась общеевропейская война.

Проект федерализации империи


Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Габсбург был старшим сыном эрцгерцога Карла Людвига (брата австрийского императора Франца Иосифа) и принцессы Обеих Сицилий Марии Аннунциаты. Престарелый император Франц Иосиф I правил с 1848 года и пережил своих наследников. Единственный сын и наследник императора Франца Иосифа кронпринц Рудольф погиб в 1889 году в замке Майерлинг. По официальной версии, он убил свою возлюбленную баронессу Марию Вечера, а затем застрелился.

Однако есть версия, что наследник престола Австро-Венгерской империи стал жертвой заговора – это было политическое убийство, замаскированное под самоубийство. После этого таинственного убийства наследником престола империи считался эрцгерцог Карл Людвиг. В 1896 году Карл Людвиг неудачно попил воды из реки Иордан, заболел и умер. Официальным наследником стал племянник императора Франц Фердинанд.

Франц Фердинанд стал главной надеждой дряхлеющей Австро-Венгерской империи. В 1906 году наследник престола сформулировал идею преобразования Австро-Венгрии, которая могла продлить жизнь Габсбургской империи. Созданный при помощи политика и юриста румынского происхождения Аурелия Поповича план предполагал федерализацию Австро-Венгерской империи. Политик планировал создать Соединённые Штаты Великой Австрии (нем. Vereinigte Staaten von Groß-Österreich), что решало проблему межнациональных противоречий в империи, где немцы составляли только около 25 % населения и формировали политическую, военную, финансово-промышленную и научно-культурную элиту империи.

Ещё одной привилегированной национальностью были венгры, которые добились своих прав путем длительной и упорной борьбы, что чуть не разрушила империю Габсбургов. В 1867 году было заключено австро-венгерское соглашение, которое преобразовало Австрийскую империю в Австро-Венгрию – конституционную дуалистическую монархию.

Другие многочисленные народы империи – чехи, хорваты, словаки, словенцы, сербы, русины, русские-малороссы, поляки, румыны и итальянцы, не имели прав и возможностей, которыми обладали немцы-австрийцы и венгры.

«Лоскутная империя» шла к своему краху, нужен был только внешний импульс. Поэтому Вена очень боялась русских и идеологии панславизма. Австрийцы боялись, что Россия получит «наследство» ещё одного «больного человека Европы – Турции, займёт доминирующее положение на Балканах, возглавив, получит православные и славянские народы. Это вызовет восстание славянской части империи Габсбургов и развалит её.

Поэтому Венский двор в XIX – начале XX века активно вставлял палки в колёса России. В частности, враждебная позиция Австрии привела Россию к поражению в Крымской (Восточной) войне. Также Россия не смогла воспользоваться победой над Турцией в войне 1877–1878 гг.

Австрийский вопрос также стал предпосылкой для ухудшения отношений Германской империи с Россией. Англичане ловко использовали эти моменты для стравливания немцев и русских, разорвав их традиционный со времен войн с Наполеоном союз.

Франц Фердинанд и Аурел Попович хотели продолжить реформу и учредить триалистическую федерацию (Австро-Венгро-Славию). Это могло вдохнуть в старую империю новую жизнь. Попович предлагал создать около 15 автономных равноправных регионов («штатов») по национально-территориальному признаку.

Кроме того, планировали учредить несколько национальных анклавов (в основном немецких) в Богемии, Словакии, Венгрии и Трансильвании. Автономию в рамках своего «штата» получали некоторые крупные города: Прага, Будапешт, Львов, Брашов и другие.

Каждая крупная народность получала свою автономию и все условия для развития национальной культуры, языка и экономики. Так предлагалось выделить:

– германскую Австрию (Австрия, Южный Тироль, южная часть Чехии);

– германскую Богемию (северо-западная часть Чехии);

– германскую Моравию (северо-восточная часть Чехии), в этих трех областях преобладал немецкий язык;

– чешскую Богемию (центральная и южная Чехия);

– Словацкие земли (Словакия);

– польскую Западную Галицию (Малая Польша);

– Восточную Галицию (русины);

– Венгрию (Венгрия, южная Словакия, северная Воеводина);

– венгерские Секейские земли (Секейский край – территория проживания венгров в Трансильвании, современная Румыния);

– румынскую Трансильванию (Трансильвания, Банат, Буковина);

– итальянский Тренто (Трентино);

– итальянский Триест (Триест, Горица, западная часть Истрии);

– словенскую Крайну (Крайна, южная Каринтия);

– Хорватию (Хорватия, Срем, Которский залив);

– сербско-хорватскую Воеводину (Воеводина).

Таким образом решалось несколько задач.

Во-первых, сохранялась империя Габсбургов, она получала шанс на обновление и сохранение статуса великой державы. Это отвечало интересам дома Габсбургов.

Во-вторых, славяне получали свои автономные области. В частности, этим примирялось чешское национальное движение. Славяне выигрывали от создания Австро-Венгро-Славии.

В-третьих, националисты получали возможность направить свою энергию в мирное русло, на развитие своих автономий, а не на разрушение Австро-Венгерской империи.


Предполагаемая карта Соединённых Штатов Великой Австрии и основных этнических групп Австро-Венгрии

Оппозиция. Сторонники Великой Венгрии


Идея коренного реформирования империи имела и сильных противников. Так, бескомпромиссным противником триединого государства была венгерская элита. План угрожал исключительному положению Венгрии, которая благодаря соглашению 1867 года получила власть над 1/2 территории Габсбургской империи. Так, в Транслейтанию (земли, расположенные на восточной стороне реки Лейты-Литавы) входило Королевство Венгрия, включая Великое Герцогство Трансильванское, Королевство Хорватия и Славония, свободный портовый город Фиуме.

Венгры подчеркивали наличие в Венгрии «единственной политической нации – неделимой венгерской» и активно проводили политику мадьяризации. Венгерская знать не желала потерять земли и политическое влияние в империи. Дело дошло до того, что венгерский премьер-министр граф Иштван Тиса заявил: «Если престолонаследник вздумает осуществить свой план, я подниму против него национальную революцию мадьяр и сотру с лица Земли».

В результате даже возникла версия «венгерского следа» в покушении на наследника австро-венгерского престола.

В самой Вене Франц Фердинанд также имел противников.

Эрцгерцог, как и многие другие представители австрийской знати, не любил Россию и ещё больше сербов. Но у наследника хватало здравомыслия понять очевидное: превентивная война с Сербией приведёт к трагическим последствиям. Столкновение с Сербией вело к конфликту с Россией, а это грозило серьёзными последствиями, включая развал «лоскутной империи».

Франц Фердинанд был реалистом и всеми силами старался избежать такого конфликта. Этим он вызвал ненависть определённых сил в самой Габсбургской империи и могущественных сил, которые вели Европу к бойне и уже списали Австро-Венгерскую, Германскую и Российскую империи.


Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Эстеррайх-Эсте (эрцгерцог д’Эсте) (1863 – 28 июня 1914) – эрцгерцог австрийский, с 1896 года наследник престола Австро-Венгрии. Генерал от кавалерии (1899).

«Великая Сербия»


Ещё одной силой, которая хотела устранить герцога, были сербские националисты. Они желали разрушить Австро-Венгрию, чтобы построить «Великую Сербию». Балканы в этот период были (как и в настоящее время) настоящим рассадником для игр различных спецслужб, тайных организаций, террористов, революционеров и откровенных бандитов. Здесь одна за другой возникали тайные организации – «Чёрная рука», «Млада Босна», «Свобода» и другие.

Так, покушение на эрцгерцога организовала сербская националистическая организация «Чёрная рука» («Единство или смерть»). Её филиалом в захваченной Австро-Венгерской империей Боснии была организация «Млада Босна», к которой принадлежал убийца наследника австрийского престола гимназист Гаврило Принцип.

Тайную организацию создал начальник сербской контрразведки полковник Драгутин Дмитриевич по прозвищу «Апис» (священный бык в древнеегипетской мифологии). «Апис» был патриотом Сербии, врагом пангерманизма, и мечтал о построении «Великой Сербии», а для этого необходимо было развалить Австро-Венгрию.

Дмитриевич, Танкосич и другие организаторы «Чёрной руки» были не только сербскими патриотами, но и членами масонских лож. Среди них был и сербский министр Л. Чупа, видный иерарх «вольных каменщиков», который был связан с бельгийскими и французскими масонами. Именно он курировал организацию. А организация, после переворота 1903 года, когда были убиты сербский король Александр Обренович и его жена Драга, занимала ведущие позиции в Сербии. Участники заговора вошли в окружение нового короля Петра, заняв высшие военные должности.

Агитация организации велась с панславистских, патриотических и великосербских позиций. Достигнуть главной цели – создания «Великой Сербии», планировали путем войны, с обязательным участием Российской империи.


Serbien muss sterb[i]en! («Сербия должна умереть!»). Карикатура показывает руку Австрии, уничтожающую сербского террориста

Подготовка мировой бойни


Таким образом, шла Большая игра, сербов соблазняли идеей «Великой Сербии». Россию вообще втягивали в войну втемную, ей эта война была не нужна. Россия и германский мир не имели ключевых противоречий, спорные вопросы можно было мирно разрешить. Французы и британцы умело втянули русских в войну, используя как «пушечное мясо» против немцев и «дойную корову».

Партия «ястребов» в Австро-Венгрии и Германии хотела войны, чтобы решить вопрос с Сербией (господство на Балканах) и Францией (господство в континентальной Европе). Однако германцы не просчитали всех последствий войны, надеясь на блицкриг против Франции, а затем быстрый сепаратный мир с Россией, которая лишится основного союзника в Европе. Англия, по их расчётам, должна была остаться в стороне.

В реальности же все выгоды получали силы, которые стояли за Англией и США, закулисные структуры того времени (их составной частью были масонские ложи). Финансовый интернационал (капитал), дома-семьи которого направляли политику Британии, Франции и США. Кризис капитализма, вызванный ссудным процентом (жизнь в долг, паразитирование), решили купировать войной. Попутно половить рыбку в мутной воде войны. Заработать на военных поставках, грабеже и расчленении побежденных держав.

Хозяева тогдашнего коллективно Запада (Франция, Англия и США) планировали решить важнейшие стратегические задачи. Для этого нужно было устранить конкурентов внутри западного проекта – германский мир, который ещё придерживался устаревших принципов народно-аристократического общества, монархии. Германский мир собирались расчленить, освоить, включив в общий рынок. Также разрушить единственную цивилизацию и державу, которая не подчинялась Западу – Русскую цивилизацию, Россию. Затем на обломках Австро-Венгерской, Германской и Российской империй построить свой «новый мировой порядок».


Автомобиль, в котором были убиты Франц Фердинанд и его супруга в Сараево. Военно-исторический музей (Вена)

Сараевское убийство


«Чёрная рука» имела в Сербии огромное влияние, учредила филиалы в Болгарии, Македонии, Боснии. Король Сербии Пётр I Карагеоргиевич и глава правительства Никола Пашич взглядов радикальной организации не разделяли, но не могли проконтролировать её деятельность. Всё было сделано так, чтобы Вена увидела в Белграде виновника гибели эрцгерцога. Террористов перед самым покушением привезли в сербскую столицу, где они прошли тренировку в тире королевского парка, их вооружили сербскими пистолетами и бомбами. Фактически специально был создан «сербский след».

Судя по всему, в Вене также были люди, которым было выгодно громкое убийство. Сербский премьер-министр Пашич и русский посол в Сербии Гартвиг через свою агентуру узнали о готовящемся покушении и известили Венский двор. Однако австрийское правительство не отменило визит эрцгерцога в Сараево и не приняло должных мер по усилению охраны.

В результате 28 июня 1914 года террористы смогли организовать сразу два покушения. Первое было неудачным – взрывное устройство, брошенное Неделько Габриновичем, убило шофера и ранило несколько человек.

Это покушение, как это ни странно, не стало поводом для усиления охраны Франца Фердинанда или его немедленного вывоза из Сараево. Более того, охрана наследника престола в этот день была подозрительно урезана. Террористы получили возможность совершить ещё одно покушение.

С набережной Апплель кортеж эрцгерцога повернул на улочку Франца Иосифа, генерал Оскар Потиорек стал ругать шофера, что тот поехал не туда. Автомобиль (он был открытым) попытался развернуться, но в узком месте, наполненном горожанами, это сделать было сложно. В это время из толпы выскочил Гаврило Принцип, поднял револьвер и дважды выстрелил. От страха у него тряслись руки, и он попал в женщину – Софию, эрцгерцог закрыл её собой, и третья пуля сразила Франца.

Толпа скрутила убийцу и чуть не разорвала его, Принципа спасла полиция. Гаврило Принцип пытался отравиться, но яд не подействовал (ещё одна странность). Раненого Франца и Софию повезли почему-то не в госпиталь, до которого было всего пару кварталов, а в резиденцию Потиорека, где под причитания свиты они скончались от кровопотери, не получив медицинской помощи.

Заговорщиков из «Младо Босны» осудили, совершеннолетних казнили, несовершеннолетних посадили в тюрьму. В 1917 году террористы Принцип, Габрилович, Грабеч, сидевшие в австрийской тюрьме, с синхронностью в несколько недель «сами» умерли.

Руководителей «Чёрной руки» по надуманному обвинению (они якобы хотели открыть фронт австрийской армии) арестовали и расстреляли в 1917 году. В 1918 году исчезли архивы Сараевского процесса. В 1919 году, когда Вена захотела вернуть Сербии Белградские архивы (их захватили во время оккупации Сербии во время войны), судно, которое везло документы, пропало на Дунае вместе с экипажем. Таким образом, непосредственные свидетели и документы исчезли.

Это событие привело к глобальной катастрофе.

Очевидно, что гибель наследника престола Габсбургской империи с женой не могла привести к войне.

Но определенные силы хотели войны, и они её добились. Всё было уже готово. Сербские патриоты мечтали о «Великой Сербии», Вена – разгромить Сербию, Берлин – о разгроме Франции и переделе колоний, мировых рынков в свою пользу, Франция жаждала взять реванш за поражение в войне 1870–1871 гг. Англии необходимо было разрушить промышленную мощь Германии и её флот, чтобы сохранить свою колониальную империю.

Только Россия не желала войны, но её умело использовали. Русских втравили в бойню с германцами. А все выгоды от войны получили Лондон и Вашингтон.

Так началась война, которая унесла миллионы жизней, разрушила миллионы судеб, уничтожила Австро-Венгерскую, Германскую, Османскую и Российскую империи, сильно изменила политическую карту мира и даже прежние системы ценностей.

Все выгоды от войны получил финансовый капитал, Англия и Соединенные Штаты. Финансово-промышленные кланы наварили на войне огромные прибыли, уничтожили аристократические элиты старых империй, которые устарели и мешали строительству нового, «рыночно-демократического» мирового порядка.

А главное – были стравлены между собой и устранены основные конкуренты англосаксонской элиты и крупного глобального капитала – Россия и Германия.
52 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AsmyppoL Звание
    AsmyppoL
    +1
    4 июля 2024 04:48
    По моему мнению, двигателем большинства войн являются деньги, деньги и еще раз деньги. Навязывание своего мнения в мире осуществляется прежде всего для финансового благополучия, т. е. снова деньги.
    Империя, над которой никогда не заходило солнце (Англия) стала уступать в развитии США и Германии. А это ставило под угрозу нахождение на первом месте в мире англичан и, конечно, финансы их страны.

    Поэтому я бы исключил США из списка заинтересованных сторон в надвигающейся войне. США и так бы имея огромные ресурсы обогнали бы Германию.
    Да, в последствии они воспользовались ситуацией. Но, только воспользовались...

    https://m.vk.com/topic-155684972_36289571
    1. AsmyppoL Звание
      AsmyppoL
      +1
      4 июля 2024 05:03
      Я бы вычеркнул из списка заинтересованных сторон и Францию. Французы не вели себя, как подстрекатели, в отличии от англичан...

      https://topwar.ru/183421-predposylki-vtoroj-mirovoj-vojny.html

      В недалеком прошлом создалась похожая ситуация.
      В США еще в 2014 году знали, что до 2040 года произойдет война с Китаем, который на тот период станет единственным лидером в мире. Но в войне с Китаем и Россией им не победить даже со всем ЕС.

      Значит, следовало разбить эти страны по одиночке. Лучше дистанцироваться от ЕС, которым была уготована роль воевать с РФ.
      После учения Рогатина на медведя прибалты и поляки поняли об отведенной им роли жертвенных животных и стали толкать на эту роль украинцев.
      Англичане даже вышли из ЕС, стараясь оказаться в стороне, но воюя чужими руками...

      1. AsmyppoL Звание
        AsmyppoL
        0
        4 июля 2024 05:09
        Частично об описаном выше можно прочитать в статье
        https://topwar.ru/116089-bystryy-globalnyy-udar-chast-1.html
        1. AsmyppoL Звание
          AsmyppoL
          0
          4 июля 2024 05:26
          Я бы еще добавил, что роль масонов в интернациональном смысле, скорее всего, крайне низка.
          После окончания Великой войны США скостили долг только Италии. Англичане и французы платили в полной мере.
          А масоны в Англии были одной из сильнейших лож. Получается, что братья масоны не были заинтересованы помочь своим братьям в Англии
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            -2
            4 июля 2024 09:00
            AsmyppoL(Алексей Иванов)
            Основной причиной Первой мировой войны явился кризис капитализма. hi
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              +2
              4 июля 2024 10:12
              Именро так-хищничество..Вот я не понимаю,почему Австро-Венгрию считают дряхлеющей?По их императору?Так что ,на Франце Фердинанде свет клином сошелся?Империя была на подьеме.Я имею в виду экономику,промышленность.Многоязычие?Так это касается многих.В том числе и Российскую Империю..
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    4 июля 2024 05:36
    Франц Фердинанд, сторонник Триединой монархии, включающей еще и славян, был женат на чешке, что очень не нравилось правящей династии Габсбургов. И когда его убили, немецкая партия ерничала по этому поводу, что дескать сторонника славян, убили же сами славяне
  3. Unknown Звание
    Unknown
    +4
    4 июля 2024 05:57
    Как там у Гашека про Фердинанда
    — Убили, значит, Фердинанда-то нашего,— сказала Швейку его служанка........– Какого Фердинанда, пани Мюллерова? – спросил Швейк, не переставая массировать колени. – Я знаю двух Фердинандов. Один служит у фармацевта Пруши. Как–то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для ращения волос; а еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко. – Нет, эрцгерцога Фердинанда, сударь, убили..
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      4 июля 2024 06:29
      Убили, значит, Фердинанда-то нашего,— сказала Швейку его служанка
      А его портрет мухи загадили wink
  4. Ольгович Звание
    Ольгович
    +1
    4 июля 2024 06:59
    В-третьих, националисты получали возможность направить свою энергию в мирное русло, на развитие своих автономий, а не на разрушение Австро-Венгерской империи.

    да нет, националисты получали уже законную базу автономий на разрушение АВенгрии.
  5. tatra Звание
    tatra
    -1
    4 июля 2024 07:21
    Статья с намёком на нынешние события ,особенно ,выделенные фразы . Бедного Николая II втянули в войну ,этого тоже втянули .
    А всего -то Николаю II нужно было выполнить требование Германии ,и прекратить мобилизацию . Германский посол только после третьего отказа российского посла Сазонова отменить мобилизацию -объявил войну России от имени Германии .
    1. Кмон Звание
      Кмон
      +1
      4 июля 2024 13:56
      Бросить Сербию и полностью потерять лицо? Это было совершенно неприемлемо в глазах тогдашнего общества и политиков.
      1. Arzt Звание
        Arzt
        -1
        Вчера, 12:59
        Бросить Сербию и полностью потерять лицо? Это было совершенно неприемлемо в глазах тогдашнего общества и политиков.

        Ну а так сохранил лицо. Но потерял империю. wink
        1. Кмон Звание
          Кмон
          0
          Вчера, 14:02
          Хорошо знать будущее. А вот в 1914 все планировали быстрый разгром противника и ужин в Петербурге или Берлине.
    2. Arzt Звание
      Arzt
      -1
      Вчера, 13:05
      Статья с намёком на нынешние события ,особенно ,выделенные фразы . Бедного Николая II втянули в войну ,этого тоже втянули .
      А всего -то Николаю II нужно было выполнить требование Германии ,и прекратить мобилизацию . Германский посол только после третьего отказа российского посла Сазонова отменить мобилизацию -объявил войну России от имени Германии .

      Ирина, вы что, тогда бы коммунисты в России к власти не пришли бы! wassat
      Кстати, в курсе, что Мустафа Голубич, член "Млада Босна" и "Черная рука" в дальнейшем стал ответственным сотрудником Коминтерна?
      Что можете рассказать об участии коммунистов в убийстве Фердинанда? wink laughing
  6. Cartalon Звание
    Cartalon
    +6
    4 июля 2024 07:36
    Вот уж эта сказка про бедных русских у которых нет мозгов и их все используют, самим не ппотивно, предков идиотами считать?
    1. solar Звание
      solar
      +1
      4 июля 2024 09:57
      Да как бы и о современниках аналогичную идею продвигают, втянули, говорят, англосаксы в войну с Украиной. :((
  7. Illanatol Звание
    Illanatol
    -2
    4 июля 2024 08:26
    Цитата: AsmyppoL
    Поэтому я бы исключил США из списка заинтересованных сторон в надвигающейся войне. США и так бы имея огромные ресурсы обогнали бы Германию.


    А я бы исключать не стал. Если у тебя есть несколько конкурентов - самое разумное стравить их между собой. Самому же вступить в схватку в самый выгодный момент, когда все остальные измажут друг друга в кровавом дерьме. Благо географическое положение очень благоприятно для подобной позиции.
    И зачем полагаться на естественный ход событий, если их можно заметно ускорить? Война - как раз самый лучший ускоритель.
    1. Кмон Звание
      Кмон
      +3
      4 июля 2024 13:58
      США на тот момент придерживались изоляционизма и в европейские дела вообще не лезли... Впрочем не удивлюсь, если завтра выйдет статья, в которой окажется что это они организовали ПМВ, а также Крымскую и Наполеоновские.
  8. Illanatol Звание
    Illanatol
    0
    4 июля 2024 08:29
    Цитата: AsmyppoL
    Получается, что братья масоны не были заинтересованы помочь своим братьям в Англии


    Каин и Авель тоже были братьями. С чего ради помогать конкурентам?
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    4 июля 2024 08:31
    Если есть желание повоевать то повод всегда найдется.
  10. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    4 июля 2024 08:34
    Вряд ли те, кто планировал убийство, имели в виду получившийся результат :)

    Автор, как всегда, пытается натянуть сову на глобус, исходя из теории, что нас всегда обманывают, мы не хотели, вокруг нас враги, а мы всегда в проигрыше.

    Боюсь, автор не понимает, что такой подход делает из нас, русских. наивных дурачков, только и способных на то, чтобы служить заморским хозяевам, которые, по логике автора, гораздо умнее нас.

    Надо сильно презирать свой народ, чтобы так мыслить.
  11. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +3
    4 июля 2024 09:49
    "Нас опять обманули.."(С) Как Николая II в 1914 году.. smile
  12. Не_боец Звание
    Не_боец
    +3
    4 июля 2024 10:10
    Насчет выгоды от войны которая получила Англия я бы поспорил. У них под конец образовалась куча долгов, иметь тот флот что был у них и сухопутную армию дорого.
    1. tatra Звание
      tatra
      +3
      4 июля 2024 10:31
      Самую большую выгоду от двух мировых войн получили американцы . И Россию во время Гражданской войны они оккупировали не только ради того ,чтобы помогать белогвардейцам воевать с большевиками ,но и грабили Россию . И сейчас они получают выгоду от того ,что происходит на Украине .
      1. kor1vet1974 Звание
        kor1vet1974
        +1
        4 июля 2024 10:38
        Самую большую выгоду от двух мировых войн получили
         Буржуи всех стран..
  13. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    4 июля 2024 11:53
    По официальной версии, он убил свою возлюбленную баронессу Марию Вечера, а затем застрелился.

    По неофициальной, ему кто то яйца отрезал. Девочку, кстати жалко. Ей вроде только 16 лет было.
  14. Grossvater Звание
    Grossvater
    -3
    4 июля 2024 11:57
    Цитата: tatra
    Самую большую выгоду от двух мировых войн получили американцы

    Да. Вообще, можно рассматривать и Первую и Вторую мировые, как эпизоды одной войны и была эта война англо-американской.
    Англия сначала была посажена в долговую яму, затем в Вашингтоне лишилась флота, а в начале Второй мировой, империи.
  15. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    +1
    4 июля 2024 12:06
    Было бы полезно знать, каково было население Австро-Венгерской империи во всех ее этнических группах, чтобы понять процентное соотношение различных национальностей, существовавших внутри нее. Это был период различных убийств против различных европейских королевских семей. Например, принцесса «Сисси» была убита в Женеве итальянским анархистом в 1898 году. А король Италии Умберто I был убит другим итальянским анархистом в 1900 году, но есть много других примеров.
  16. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    4 июля 2024 12:07
    Странная позиция у автора.
    Прямо Австро-Венгрия стала пружиной Первой Мировой войны.
    Нет, войну (правда в европейском формате) спроектировали англичане. Их цель была устранение конкурента на материке и глобализация финансового рынка.
    В известной мере им удалось стравить основные европейские державы, но война оказалась не столь простым делом, как считали в Уайт-Холле. Пришлось впрягаться самим, да ещё и в долги к клятым янки залезать. Ну и потери, в том числе и в колониальном плане.
    А Россию они так и думали исключить из числа победителей путём свержения самодержавия, причём задолго до февраля 1917 г.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Вчера, 15:05
      Хватит натягивать сову на глобус, нормальному человеку уже давно понятно, что войну развязали братушки-сербы, которые считали, что втянув в конфликт Россию, решат свои националистические устремления.
  17. Кмон Звание
    Кмон
    +1
    4 июля 2024 14:02
    Там все были хороши. Но агрессивнее всего себя вели АВИ и Германия, они и были главными зачинщиками ПМВ.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      4 июля 2024 14:42
      А Кайзер (ну и Бетман) в начале 1914 г. понял, что будет к 1916 - 1917 гг., когда будут реализованы военные программы России и Франции. Ну да и Великобритания на морях оставалась владычицей морей (Скагеррак был ещё впереди). Так что ВЫНУЖДЕН был действовать на упреждение, далеко не в лучшей форме.
      При этом расчёт был на молниеносный разгром Франции, а уже потом - России. Это давало в случае успеха отсутствие фронта в Западной Европе и продовольственно-сырьевую базу в Восточной Европе и России. Да и на Австрию в Берлине поглядывали косо, уже тогда думали о большом аншлюсе.
      Вот в этом авантюристическом духе и действовал Композитор, по совместительству командир корабля первого ранга и Император единого Германского государства.
      1. Кмон Звание
        Кмон
        +1
        4 июля 2024 14:58
        Ага, "вынужден". Типичное оправдание агрессоров. Русско французский союз носил оборонительный характер и представлял угрозу Германии лишь если она желала господства на континенте. Она собственно и желала. Что до Британии, враждебной её сделали сами немцы по собственной глупости, начав дредноутную гонку, построив явно заточенный против Англии флот, и профукав последний шанс что она останется нейтральной, когда вторглись в Бельгию.
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          4 июля 2024 15:06
          Там всё были агрессорами.
          Про Великобританию и глобальную финансовую систему - всё верно, Франция - жаждала реванша. Про бредовые прожекты Франца Фердинанда и Панславизм - в этой статье, а всем любезная Россия продолжала грезить окончательным решением Османской проблемы и захватом проливов.
          Так что - с волками жить...
          Но, именно всеевропейский замес в стиле Наполеоновских войн - это Великобритания.
  18. Illanatol Звание
    Illanatol
    +1
    4 июля 2024 14:08
    Цитата: Кмон
    США на тот момент придерживались изоляционизма и в европейские дела вообще не лезли... Впрочем не удивлюсь, если завтра выйдет статья, в которой окажется что это они организовали ПМВ, а также Крымскую и Наполеоновские.


    До США самой "изолированной" державой была Великобритания.
    Splendid Isolation...
    Конечно, ведь самым главным бенефициаром и в Первой Мировой также были США.
    В 1913 г. организовали ФРС, через год - Первая Мировая...
    Война - золотое дно для финансовой элиты, банкиров-олигархов. Именно во времена больших войн более всего берут кредиты, значит целые страны можно посадить на финансовую иглу.

    И да... вам известно, насколько наполеоновские войны обогатили клан Ротшильдов? Который давал кредиты обеим сторонам, англичанам и французам.
    Чтобы отработать кредиты Ротшильда Наполеон и полез в Египет. Собственно, целью была Палестина...
    Барон Ротшильд стоял у истоков Английского Банка, предтечи ФРС. Первоначально ФРС была лишь филиалом Английского Банка. В обеих конторах сидели одни и те же люди, объем власти которых трудно переоценить.
    1. Кмон Звание
      Кмон
      +2
      4 июля 2024 15:05
      Блистательная изоляция это лишь короткий период в 17 лет, в течение которого Британия действительно придерживалась изоляции. Что до кредитов, хотя формально США стали кредитором номер один после ПМВ, европейские страны выплачивали кредиты крайне неохотно, а с некоторых как с России вообще сплошные убытки были.

      Например, Франция получила 3400 млрд. дол. из 10,35 млрд., данных США союзникам во время войны или сразу после. Возвращать кредиты Франция не хотела, да и не могла. Французы вполне обосновано считали, что надо учитывать и их затраты на войну (в том числе не денежные), которые были весьма значительны. В результате по соглашению Меллона-Беранже, ратифицированному во Франции в 1929 году сумма долга была снижена с 4230 до 1680 млрд. дол. (включая проценты, сниженные с 5 до 1,68), которые должны выплачиваться
      одиннадцать лет. Но и это соглашение Франция не выполнила. Всего в межвоенное время было оплачено чуть более 486 млн дол.

      И у вас логическая ошибка. Если кто-то получил выгоду от какого-то события, это вовсе не значит что он его организовал. Ротшильды, масоны, ФРС управляющие миром - это классическая теория заговора. По такой логике банкиры с античности правят всем.
  19. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    4 июля 2024 16:32
    Франц Иосиф I был что-то вроде сегодняшнего Самоходного Деда, а Австрия к этому времени серьезно нуждалась в реформах, а вступление ее в войну и вынесло ей смертельный приговор...
  20. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    4 июля 2024 16:55
    Цитата: Виктор Ленинградец
    А Россию они так и думали исключить из числа победителей путём свержения самодержавия, причём задолго до февраля 1917 г.

    И, кстати, проигрыш войны с революциями, далеко не худший вариант в этой ситуации.
    Представим себе, что таки да, заполучила Россия проливы. Ииии...
    Вокруг проливов несколько миллионов добреньких турков. Сухопутной связи с метрополией нет. Точнее есть, но через Болгарию с Румынией.
    Турки неизбежно начинают освободительную войну. Англичанка традиционно гадит.
    Мог получится такой замес, что две революции с Гражданской показались бы весёлым пикником на весенней лужайке.
    Меня, кстати, всегда интересовало: а как русские цари представляли себе владение Проливами?
    1. DenVB Звание
      DenVB
      0
      4 июля 2024 18:04
      Цитата: Grossvater
      Меня, кстати, всегда интересовало: а как русские цари представляли себе владение Проливами?

      Я всегда представлял это себе как овладение северной территорией, прилегающей к проливам. Не знаю, как она географически называется. То есть, Россия владела бы северным берегом, Турция - южным. Россия, кажется, не ставила себе задачу - лишить Турцию доступа к проливам (зачем?). Ей важно обеспечить себе свободный выход в Средиземное море.
      1. solar Звание
        solar
        +1
        4 июля 2024 22:40
        Так свободный выход бы не получился. Минимальная ширина Босфора- всего 700 метров.
        1. DenVB Звание
          DenVB
          0
          Вчера, 00:28
          Цитата: solar
          Так свободный выход бы не получился. Минимальная ширина Босфора- всего 700 метров.

          Что, 350 метров не хватит для свободного выхода? Кто-то слишком много ест?
          1. solar Звание
            solar
            +1
            Вчера, 00:37
            Простреливается насквозь. Навряд ли это "свободный выход".
            1. DenVB Звание
              DenVB
              0
              Вчера, 00:51
              Цитата: solar
              Простреливается насквозь. Навряд ли это "свободный выход".

              Так ведь стрелять-то можно с обеих сторон. Не выгодно ни тем, ни другим.
              1. solar Звание
                solar
                +1
                Вчера, 07:51
                Поэтому я и пишу, что это сложно назвать свободным выходом, так как зависит от противника
                1. DenVB Звание
                  DenVB
                  0
                  Вчера, 11:12
                  Цитата: solar
                  Поэтому я и пишу, что это сложно назвать свободным выходом, так как зависит от противника

                  По морю тоже сложно ходить. Там тоже всё зависит от противника. Об этом писал еще Дурново (который был скептиком идеи проливов). Страна с сильным флотом (Англия?) может просто заблокировать Эгейское море.
  21. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    4 июля 2024 16:56
    Цитата: Виктор Ленинградец
    Там всё были агрессорами.
    Про Великобританию и глобальную финансовую систему - всё верно, Франция - жаждала реванша. Про бредовые прожекты Франца Фердинанда и Панславизм - в этой статье, а всем любезная Россия продолжала грезить окончательным решением Османской проблемы и захватом проливов.
    Так что - с волками жить...
    Но, именно всеевропейский замес в стиле Наполеоновских войн - это Великобритания.

    Да!
  22. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    4 июля 2024 17:01
    Цитата: Кмон
    начав дредноутную гонку

    И не сумев воспользоваться единственным реальным шансом повлиять посредством больших пароходов на исход войны.
    Я имею в виду период: "бега к морю", когда выход Флота Открытого моря мог предотвратить высадку английского Экспедиционного корпуса.
    Кстати, в этом случае абсолютно проигрышное географическое положение Германии сыграло бы в обратную сторону. Гранд Флит просто не поспел бы спасти от потопления войсковые транспорты перевозящие Корпус во Францию.
    В первый, маневренный период войны задержка на несколько дней могла быть решающей.
    1. Кмон Звание
      Кмон
      +1
      4 июля 2024 17:38
      Во-первых, к тому времени значительная часть британского корпуса уже находилась во Франции. Во-вторых, выход ФОМ в море спровоцировал бы выход Гранд Флита, с предсказуемым результатом. В-третьих, во время бега к морю во Францию перебрасывалась только 7я дивизия, и даже если б немцам повезло потопить её, вряд ли это что-то бы принципиально изменило. Немцы уже проиграли когда план быстрого захвата Франции провалился.
  23. С.З. Звание
    С.З.
    0
    4 июля 2024 17:24
    Цитата: Grossvater
    И не сумев воспользоваться единственным реальным шансом повлиять посредством больших пароходов на исход войны.


    Думаю, роль БЭС в решающий период сильно преувеличена. Германия упустила шанс быстро покончить с Францией после "чуда на Марне", в котором участвовало всего 6 британских дивизий, которые решающей роли не сыграли. Германия потому и не задействовала Флот Открытого Моря, что считала его вмешательство избыточным, насколько я понимаю ситуацию.

    ИМХО, младший Мольтке не захотел временно пожертвовать Восточной Пруссией, в результате Россия потерпела поражение, но сил на Западном фронте оказалось меньше, чем было нужно. Фон Клюк, возможно, ошибся, неверно распределив силы и ослабив ударный кулак, нацеленный на Париж. Он переоценил возможность Антанты действовать активно.

    Хотя это все, конечно, догадки.
  24. Illanatol Звание
    Illanatol
    0
    Вчера, 09:30
    Цитата: Кмон
    Что до кредитов, хотя формально США стали кредитором номер один после ПМВ, европейские страны выплачивали кредиты крайне неохотно, а с некоторых как с России вообще сплошные убытки были.


    Кредитором США стали еще во время ПМВ, поскольку воюющие державы остро нуждались в кредитах и поставках.
    С чего вы взяли, что банковский олигархат так волновало возвращение ссуд? Их совсем иное волновало - укрепление своей власти, в том числе и в политической сфере. Они этого добивались и отчасти добились.
    До ПМВ США (точнее тамошняя реальная элита) не играли особой роли в европейской политике. После - во многом стали её определять, уже тогда был задуман прототип Евросоюза - "Соединенные Штаты Европы".

    Цитата: Кмон
    И у вас логическая ошибка. Если кто-то получил выгоду от какого-то события, это вовсе не значит что он его организовал. Ротшильды, масоны, ФРС управляющие миром - это классическая теория заговора. По такой логике банкиры с античности правят всем.


    Конечно, конечно, случайно свезло. Раз свезло, второй, третий... и практически вся мировая экономика оказалась в руках нескольких десятков властных кланов, связанных и родственными узами. Ну случайно так получилось, ага.
    Вся мировая история - это история заговоров и контрзаговоров. Реальная власть - в руках тех, кто не следует за событиями, не ждет от моря погоды, а формирует повестку дня.
    Для полноты власти в современном мире нужен контроль за двумя важнейшими ресурсами: финансовыми и информационными. Кто их контролирует - тот и "царь горы". А контролирует и то и другое очень узкая группа лиц. Нравится это кому или нет - но это так и есть в современном мире.

    Нет. Банкиры в античности владели не всем. Не все тогда можно было купить. Титул аристократа, тем более монарха, земельные владения - не были в свободной продаже. В античном Риме невозможно было купить то, что было достоянием всего государства.
    Но со временем порядки стали меняться. И, пусть не сразу, практически все стало товаром, включая и государственных деятелей. Их стали покупать-продавать как товар и производить как товар, использовать как товар и инструмент. Это не произошло не само собой и кто больше всего выиграл от такого положения вещей - догадаться не трудно.
  25. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    0
    Вчера, 23:10
    Статья совершенно бредовая.
    Чего стоят хотя бы следующие пассажи:
    их вооружили сербскими пистолетами

    Это Браунинги модели 1910 года, изготовленные в Бельгии под номерами 19074, 19075, 19120 и 19126, у автора стали сербскими пистолетами?! Кстати, чуть ниже он ничуть не смущаясь пишет что "Гаврило Принцип, поднял револьвер и дважды выстрелил"

    Или такой перл:
    В 1917 году террористы Принцип, Габрилович, Грабеч, сидевшие в австрийской тюрьме, с синхронностью в несколько недель «сами» умерли.

    Неделько Габринович (а не Габрилович) умер в январе 1916; Трифко Грабеч - в августе 1916; Гаврило Принцип - в апреле 1918. Это показывает что автор не владеет материалом даже на уровне Википедии!

    А это вообще "шедевр", да ещё и жирным шрифтом:
    Французы и британцы умело втянули русских в войну, используя как «пушечное мясо» против немцев и «дойную корову».

    Простите, с кем война-то началась? Кто вписался за Сербию, чтобы не потерять свой престиж? Франция с Англией? Или всё-таки Россия? Англо-Французы вообще могли сказать: "из-за такой мелочи как Сербия, которая к тому же занимается международным терроризмом, мы воевать не будем". И оставить Россию один на один с Германией.