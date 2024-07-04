Зачем убили эрцгерцога Франца Фердинанда
Франц Фердинанд и его жена София покидают ратушу Сараево после прочтения речи 28 июня 1914 года. Через пять минут они были убиты
110 лет назад был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник престола Австро-Венгерской империи. Эта провокация стала началом Июльского кризиса в Европе и Первой мировой войны.
28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия начинает мобилизацию. 1 и 3 августа Германия объявила войну России и Франции. 4 августа в войну вступает Англия. Началась общеевропейская война.
Проект федерализации империи
Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Габсбург был старшим сыном эрцгерцога Карла Людвига (брата австрийского императора Франца Иосифа) и принцессы Обеих Сицилий Марии Аннунциаты. Престарелый император Франц Иосиф I правил с 1848 года и пережил своих наследников. Единственный сын и наследник императора Франца Иосифа кронпринц Рудольф погиб в 1889 году в замке Майерлинг. По официальной версии, он убил свою возлюбленную баронессу Марию Вечера, а затем застрелился.
Однако есть версия, что наследник престола Австро-Венгерской империи стал жертвой заговора – это было политическое убийство, замаскированное под самоубийство. После этого таинственного убийства наследником престола империи считался эрцгерцог Карл Людвиг. В 1896 году Карл Людвиг неудачно попил воды из реки Иордан, заболел и умер. Официальным наследником стал племянник императора Франц Фердинанд.
Франц Фердинанд стал главной надеждой дряхлеющей Австро-Венгерской империи. В 1906 году наследник престола сформулировал идею преобразования Австро-Венгрии, которая могла продлить жизнь Габсбургской империи. Созданный при помощи политика и юриста румынского происхождения Аурелия Поповича план предполагал федерализацию Австро-Венгерской империи. Политик планировал создать Соединённые Штаты Великой Австрии (нем. Vereinigte Staaten von Groß-Österreich), что решало проблему межнациональных противоречий в империи, где немцы составляли только около 25 % населения и формировали политическую, военную, финансово-промышленную и научно-культурную элиту империи.
Ещё одной привилегированной национальностью были венгры, которые добились своих прав путем длительной и упорной борьбы, что чуть не разрушила империю Габсбургов. В 1867 году было заключено австро-венгерское соглашение, которое преобразовало Австрийскую империю в Австро-Венгрию – конституционную дуалистическую монархию.
Другие многочисленные народы империи – чехи, хорваты, словаки, словенцы, сербы, русины, русские-малороссы, поляки, румыны и итальянцы, не имели прав и возможностей, которыми обладали немцы-австрийцы и венгры.
«Лоскутная империя» шла к своему краху, нужен был только внешний импульс. Поэтому Вена очень боялась русских и идеологии панславизма. Австрийцы боялись, что Россия получит «наследство» ещё одного «больного человека Европы – Турции, займёт доминирующее положение на Балканах, возглавив, получит православные и славянские народы. Это вызовет восстание славянской части империи Габсбургов и развалит её.
Поэтому Венский двор в XIX – начале XX века активно вставлял палки в колёса России. В частности, враждебная позиция Австрии привела Россию к поражению в Крымской (Восточной) войне. Также Россия не смогла воспользоваться победой над Турцией в войне 1877–1878 гг.
Австрийский вопрос также стал предпосылкой для ухудшения отношений Германской империи с Россией. Англичане ловко использовали эти моменты для стравливания немцев и русских, разорвав их традиционный со времен войн с Наполеоном союз.
Франц Фердинанд и Аурел Попович хотели продолжить реформу и учредить триалистическую федерацию (Австро-Венгро-Славию). Это могло вдохнуть в старую империю новую жизнь. Попович предлагал создать около 15 автономных равноправных регионов («штатов») по национально-территориальному признаку.
Кроме того, планировали учредить несколько национальных анклавов (в основном немецких) в Богемии, Словакии, Венгрии и Трансильвании. Автономию в рамках своего «штата» получали некоторые крупные города: Прага, Будапешт, Львов, Брашов и другие.
Каждая крупная народность получала свою автономию и все условия для развития национальной культуры, языка и экономики. Так предлагалось выделить:
– германскую Австрию (Австрия, Южный Тироль, южная часть Чехии);
– германскую Богемию (северо-западная часть Чехии);
– германскую Моравию (северо-восточная часть Чехии), в этих трех областях преобладал немецкий язык;
– чешскую Богемию (центральная и южная Чехия);
– Словацкие земли (Словакия);
– польскую Западную Галицию (Малая Польша);
– Восточную Галицию (русины);
– Венгрию (Венгрия, южная Словакия, северная Воеводина);
– венгерские Секейские земли (Секейский край – территория проживания венгров в Трансильвании, современная Румыния);
– румынскую Трансильванию (Трансильвания, Банат, Буковина);
– итальянский Тренто (Трентино);
– итальянский Триест (Триест, Горица, западная часть Истрии);
– словенскую Крайну (Крайна, южная Каринтия);
– Хорватию (Хорватия, Срем, Которский залив);
– сербско-хорватскую Воеводину (Воеводина).
Таким образом решалось несколько задач.
Во-первых, сохранялась империя Габсбургов, она получала шанс на обновление и сохранение статуса великой державы. Это отвечало интересам дома Габсбургов.
Во-вторых, славяне получали свои автономные области. В частности, этим примирялось чешское национальное движение. Славяне выигрывали от создания Австро-Венгро-Славии.
В-третьих, националисты получали возможность направить свою энергию в мирное русло, на развитие своих автономий, а не на разрушение Австро-Венгерской империи.
Предполагаемая карта Соединённых Штатов Великой Австрии и основных этнических групп Австро-Венгрии
Оппозиция. Сторонники Великой Венгрии
Идея коренного реформирования империи имела и сильных противников. Так, бескомпромиссным противником триединого государства была венгерская элита. План угрожал исключительному положению Венгрии, которая благодаря соглашению 1867 года получила власть над 1/2 территории Габсбургской империи. Так, в Транслейтанию (земли, расположенные на восточной стороне реки Лейты-Литавы) входило Королевство Венгрия, включая Великое Герцогство Трансильванское, Королевство Хорватия и Славония, свободный портовый город Фиуме.
Венгры подчеркивали наличие в Венгрии «единственной политической нации – неделимой венгерской» и активно проводили политику мадьяризации. Венгерская знать не желала потерять земли и политическое влияние в империи. Дело дошло до того, что венгерский премьер-министр граф Иштван Тиса заявил: «Если престолонаследник вздумает осуществить свой план, я подниму против него национальную революцию мадьяр и сотру с лица Земли».
В результате даже возникла версия «венгерского следа» в покушении на наследника австро-венгерского престола.
В самой Вене Франц Фердинанд также имел противников.
Эрцгерцог, как и многие другие представители австрийской знати, не любил Россию и ещё больше сербов. Но у наследника хватало здравомыслия понять очевидное: превентивная война с Сербией приведёт к трагическим последствиям. Столкновение с Сербией вело к конфликту с Россией, а это грозило серьёзными последствиями, включая развал «лоскутной империи».
Франц Фердинанд был реалистом и всеми силами старался избежать такого конфликта. Этим он вызвал ненависть определённых сил в самой Габсбургской империи и могущественных сил, которые вели Европу к бойне и уже списали Австро-Венгерскую, Германскую и Российскую империи.
Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Эстеррайх-Эсте (эрцгерцог д’Эсте) (1863 – 28 июня 1914) – эрцгерцог австрийский, с 1896 года наследник престола Австро-Венгрии. Генерал от кавалерии (1899).
«Великая Сербия»
Ещё одной силой, которая хотела устранить герцога, были сербские националисты. Они желали разрушить Австро-Венгрию, чтобы построить «Великую Сербию». Балканы в этот период были (как и в настоящее время) настоящим рассадником для игр различных спецслужб, тайных организаций, террористов, революционеров и откровенных бандитов. Здесь одна за другой возникали тайные организации – «Чёрная рука», «Млада Босна», «Свобода» и другие.
Так, покушение на эрцгерцога организовала сербская националистическая организация «Чёрная рука» («Единство или смерть»). Её филиалом в захваченной Австро-Венгерской империей Боснии была организация «Млада Босна», к которой принадлежал убийца наследника австрийского престола гимназист Гаврило Принцип.
Тайную организацию создал начальник сербской контрразведки полковник Драгутин Дмитриевич по прозвищу «Апис» (священный бык в древнеегипетской мифологии). «Апис» был патриотом Сербии, врагом пангерманизма, и мечтал о построении «Великой Сербии», а для этого необходимо было развалить Австро-Венгрию.
Дмитриевич, Танкосич и другие организаторы «Чёрной руки» были не только сербскими патриотами, но и членами масонских лож. Среди них был и сербский министр Л. Чупа, видный иерарх «вольных каменщиков», который был связан с бельгийскими и французскими масонами. Именно он курировал организацию. А организация, после переворота 1903 года, когда были убиты сербский король Александр Обренович и его жена Драга, занимала ведущие позиции в Сербии. Участники заговора вошли в окружение нового короля Петра, заняв высшие военные должности.
Агитация организации велась с панславистских, патриотических и великосербских позиций. Достигнуть главной цели – создания «Великой Сербии», планировали путем войны, с обязательным участием Российской империи.
Serbien muss sterb[i]en! («Сербия должна умереть!»). Карикатура показывает руку Австрии, уничтожающую сербского террориста
Подготовка мировой бойни
Таким образом, шла Большая игра, сербов соблазняли идеей «Великой Сербии». Россию вообще втягивали в войну втемную, ей эта война была не нужна. Россия и германский мир не имели ключевых противоречий, спорные вопросы можно было мирно разрешить. Французы и британцы умело втянули русских в войну, используя как «пушечное мясо» против немцев и «дойную корову».
Партия «ястребов» в Австро-Венгрии и Германии хотела войны, чтобы решить вопрос с Сербией (господство на Балканах) и Францией (господство в континентальной Европе). Однако германцы не просчитали всех последствий войны, надеясь на блицкриг против Франции, а затем быстрый сепаратный мир с Россией, которая лишится основного союзника в Европе. Англия, по их расчётам, должна была остаться в стороне.
В реальности же все выгоды получали силы, которые стояли за Англией и США, закулисные структуры того времени (их составной частью были масонские ложи). Финансовый интернационал (капитал), дома-семьи которого направляли политику Британии, Франции и США. Кризис капитализма, вызванный ссудным процентом (жизнь в долг, паразитирование), решили купировать войной. Попутно половить рыбку в мутной воде войны. Заработать на военных поставках, грабеже и расчленении побежденных держав.
Хозяева тогдашнего коллективно Запада (Франция, Англия и США) планировали решить важнейшие стратегические задачи. Для этого нужно было устранить конкурентов внутри западного проекта – германский мир, который ещё придерживался устаревших принципов народно-аристократического общества, монархии. Германский мир собирались расчленить, освоить, включив в общий рынок. Также разрушить единственную цивилизацию и державу, которая не подчинялась Западу – Русскую цивилизацию, Россию. Затем на обломках Австро-Венгерской, Германской и Российской империй построить свой «новый мировой порядок».
Автомобиль, в котором были убиты Франц Фердинанд и его супруга в Сараево. Военно-исторический музей (Вена)
Сараевское убийство
«Чёрная рука» имела в Сербии огромное влияние, учредила филиалы в Болгарии, Македонии, Боснии. Король Сербии Пётр I Карагеоргиевич и глава правительства Никола Пашич взглядов радикальной организации не разделяли, но не могли проконтролировать её деятельность. Всё было сделано так, чтобы Вена увидела в Белграде виновника гибели эрцгерцога. Террористов перед самым покушением привезли в сербскую столицу, где они прошли тренировку в тире королевского парка, их вооружили сербскими пистолетами и бомбами. Фактически специально был создан «сербский след».
Судя по всему, в Вене также были люди, которым было выгодно громкое убийство. Сербский премьер-министр Пашич и русский посол в Сербии Гартвиг через свою агентуру узнали о готовящемся покушении и известили Венский двор. Однако австрийское правительство не отменило визит эрцгерцога в Сараево и не приняло должных мер по усилению охраны.
В результате 28 июня 1914 года террористы смогли организовать сразу два покушения. Первое было неудачным – взрывное устройство, брошенное Неделько Габриновичем, убило шофера и ранило несколько человек.
Это покушение, как это ни странно, не стало поводом для усиления охраны Франца Фердинанда или его немедленного вывоза из Сараево. Более того, охрана наследника престола в этот день была подозрительно урезана. Террористы получили возможность совершить ещё одно покушение.
С набережной Апплель кортеж эрцгерцога повернул на улочку Франца Иосифа, генерал Оскар Потиорек стал ругать шофера, что тот поехал не туда. Автомобиль (он был открытым) попытался развернуться, но в узком месте, наполненном горожанами, это сделать было сложно. В это время из толпы выскочил Гаврило Принцип, поднял револьвер и дважды выстрелил. От страха у него тряслись руки, и он попал в женщину – Софию, эрцгерцог закрыл её собой, и третья пуля сразила Франца.
Толпа скрутила убийцу и чуть не разорвала его, Принципа спасла полиция. Гаврило Принцип пытался отравиться, но яд не подействовал (ещё одна странность). Раненого Франца и Софию повезли почему-то не в госпиталь, до которого было всего пару кварталов, а в резиденцию Потиорека, где под причитания свиты они скончались от кровопотери, не получив медицинской помощи.
Заговорщиков из «Младо Босны» осудили, совершеннолетних казнили, несовершеннолетних посадили в тюрьму. В 1917 году террористы Принцип, Габрилович, Грабеч, сидевшие в австрийской тюрьме, с синхронностью в несколько недель «сами» умерли.
Руководителей «Чёрной руки» по надуманному обвинению (они якобы хотели открыть фронт австрийской армии) арестовали и расстреляли в 1917 году. В 1918 году исчезли архивы Сараевского процесса. В 1919 году, когда Вена захотела вернуть Сербии Белградские архивы (их захватили во время оккупации Сербии во время войны), судно, которое везло документы, пропало на Дунае вместе с экипажем. Таким образом, непосредственные свидетели и документы исчезли.
Это событие привело к глобальной катастрофе.
Очевидно, что гибель наследника престола Габсбургской империи с женой не могла привести к войне.
Но определенные силы хотели войны, и они её добились. Всё было уже готово. Сербские патриоты мечтали о «Великой Сербии», Вена – разгромить Сербию, Берлин – о разгроме Франции и переделе колоний, мировых рынков в свою пользу, Франция жаждала взять реванш за поражение в войне 1870–1871 гг. Англии необходимо было разрушить промышленную мощь Германии и её флот, чтобы сохранить свою колониальную империю.
Только Россия не желала войны, но её умело использовали. Русских втравили в бойню с германцами. А все выгоды от войны получили Лондон и Вашингтон.
Так началась война, которая унесла миллионы жизней, разрушила миллионы судеб, уничтожила Австро-Венгерскую, Германскую, Османскую и Российскую империи, сильно изменила политическую карту мира и даже прежние системы ценностей.
Все выгоды от войны получил финансовый капитал, Англия и Соединенные Штаты. Финансово-промышленные кланы наварили на войне огромные прибыли, уничтожили аристократические элиты старых империй, которые устарели и мешали строительству нового, «рыночно-демократического» мирового порядка.
А главное – были стравлены между собой и устранены основные конкуренты англосаксонской элиты и крупного глобального капитала – Россия и Германия.
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