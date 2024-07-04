Зачем убили эрцгерцога Франца Фердинанда



Франц Фердинанд и его жена София покидают ратушу Сараево после прочтения речи 28 июня 1914 года. Через пять минут они были убиты

Проект федерализации империи



Предполагаемая карта Соединённых Штатов Великой Австрии и основных этнических групп Австро-Венгрии

Оппозиция. Сторонники Великой Венгрии



Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Эстеррайх-Эсте (эрцгерцог д’Эсте) (1863 – 28 июня 1914) – эрцгерцог австрийский, с 1896 года наследник престола Австро-Венгрии. Генерал от кавалерии (1899).

«Великая Сербия»



Serbien muss sterb[i]en! («Сербия должна умереть!»). Карикатура показывает руку Австрии, уничтожающую сербского террориста

Подготовка мировой бойни



Автомобиль, в котором были убиты Франц Фердинанд и его супруга в Сараево. Военно- исторический музей (Вена)

Сараевское убийство

110 лет назад был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник престола Австро-Венгерской империи. Эта провокация стала началом Июльского кризиса в Европе и Первой мировой войны.28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия начинает мобилизацию. 1 и 3 августа Германия объявила войну России и Франции. 4 августа в войну вступает Англия. Началась общеевропейская война.Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Габсбург был старшим сыном эрцгерцога Карла Людвига (брата австрийского императора Франца Иосифа) и принцессы Обеих Сицилий Марии Аннунциаты. Престарелый император Франц Иосиф I правил с 1848 года и пережил своих наследников. Единственный сын и наследник императора Франца Иосифа кронпринц Рудольф погиб в 1889 году в замке Майерлинг. По официальной версии, он убил свою возлюбленную баронессу Марию Вечера, а затем застрелился.Однако есть версия, что наследник престола Австро-Венгерской империи стал жертвой заговора – это было политическое убийство, замаскированное под самоубийство. После этого таинственного убийства наследником престола империи считался эрцгерцог Карл Людвиг. В 1896 году Карл Людвиг неудачно попил воды из реки Иордан, заболел и умер. Официальным наследником стал племянник императора Франц Фердинанд.Франц Фердинанд стал главной надеждой дряхлеющей Австро-Венгерской империи. В 1906 году наследник престола сформулировал идею преобразования Австро-Венгрии, которая могла продлить жизнь Габсбургской империи. Созданный при помощи политика и юриста румынского происхождения Аурелия Поповича план предполагал федерализацию Австро-Венгерской империи. Политик планировал создать Соединённые Штаты Великой Австрии (нем. Vereinigte Staaten von Groß-Österreich), что решало проблему межнациональных противоречий в империи, где немцы составляли только около 25 % населения и формировали политическую, военную, финансово-промышленную и научно-культурную элиту империи.Ещё одной привилегированной национальностью были венгры, которые добились своих прав путем длительной и упорной борьбы, что чуть не разрушила империю Габсбургов. В 1867 году было заключено австро-венгерское соглашение, которое преобразовало Австрийскую империю в Австро-Венгрию – конституционную дуалистическую монархию.Другие многочисленные народы империи – чехи, хорваты, словаки, словенцы, сербы, русины, русские-малороссы, поляки, румыны и итальянцы, не имели прав и возможностей, которыми обладали немцы-австрийцы и венгры.«Лоскутная империя» шла к своему краху, нужен был только внешний импульс. Поэтому Вена очень боялась русских и идеологии панславизма. Австрийцы боялись, что Россия получит «наследство» ещё одного «больного человека Европы – Турции, займёт доминирующее положение на Балканах, возглавив, получит православные и славянские народы. Это вызовет восстание славянской части империи Габсбургов и развалит её.Поэтому Венский двор в XIX – начале XX века активно вставлял палки в колёса России. В частности, враждебная позиция Австрии привела Россию к поражению в Крымской (Восточной) войне. Также Россия не смогла воспользоваться победой над Турцией в войне 1877–1878 гг.Австрийский вопрос также стал предпосылкой для ухудшения отношений Германской империи с Россией. Англичане ловко использовали эти моменты для стравливания немцев и русских, разорвав их традиционный со времен войн с Наполеоном союз.Франц Фердинанд и Аурел Попович хотели продолжить реформу и учредить триалистическую федерацию (Австро-Венгро-Славию). Это могло вдохнуть в старую империю новую жизнь. Попович предлагал создать около 15 автономных равноправных регионов («штатов») по национально-территориальному признаку.Кроме того, планировали учредить несколько национальных анклавов (в основном немецких) в Богемии, Словакии, Венгрии и Трансильвании. Автономию в рамках своего «штата» получали некоторые крупные города: Прага, Будапешт, Львов, Брашов и другие.Каждая крупная народность получала свою автономию и все условия для развития национальной культуры, языка и экономики. Так предлагалось выделить:– германскую Австрию (Австрия, Южный Тироль, южная часть Чехии);– германскую Богемию (северо-западная часть Чехии);– германскую Моравию (северо-восточная часть Чехии), в этих трех областях преобладал немецкий язык;– чешскую Богемию (центральная и южная Чехия);– Словацкие земли (Словакия);– польскую Западную Галицию (Малая Польша);– Восточную Галицию (русины);– Венгрию (Венгрия, южная Словакия, северная Воеводина);– венгерские Секейские земли (Секейский край – территория проживания венгров в Трансильвании, современная Румыния);– румынскую Трансильванию (Трансильвания, Банат, Буковина);– итальянский Тренто (Трентино);– итальянский Триест (Триест, Горица, западная часть Истрии);– словенскую Крайну (Крайна, южная Каринтия);– Хорватию (Хорватия, Срем, Которский залив);– сербско-хорватскую Воеводину (Воеводина).Таким образом решалось несколько задач.Во-первых, сохранялась империя Габсбургов, она получала шанс на обновление и сохранение статуса великой державы. Это отвечало интересам дома Габсбургов.Во-вторых, славяне получали свои автономные области. В частности, этим примирялось чешское национальное движение. Славяне выигрывали от создания Австро-Венгро-Славии.В-третьих, националисты получали возможность направить свою энергию в мирное русло, на развитие своих автономий, а не на разрушение Австро-Венгерской империи.Идея коренного реформирования империи имела и сильных противников. Так, бескомпромиссным противником триединого государства была венгерская элита. План угрожал исключительному положению Венгрии, которая благодаря соглашению 1867 года получила власть над 1/2 территории Габсбургской империи. Так, в Транслейтанию (земли, расположенные на восточной стороне реки Лейты-Литавы) входило Королевство Венгрия, включая Великое Герцогство Трансильванское, Королевство Хорватия и Славония, свободный портовый город Фиуме.Венгры подчеркивали наличие в Венгрии «единственной политической нации – неделимой венгерской» и активно проводили политику мадьяризации. Венгерская знать не желала потерять земли и политическое влияние в империи. Дело дошло до того, что венгерский премьер-министр граф Иштван Тиса заявил: «Если престолонаследник вздумает осуществить свой план, я подниму против него национальную революцию мадьяр и сотру с лица Земли».В результате даже возникла версия «венгерского следа» в покушении на наследника австро-венгерского престола.В самой Вене Франц Фердинанд также имел противников.Эрцгерцог, как и многие другие представители австрийской знати, не любил Россию и ещё больше сербов. Но у наследника хватало здравомыслия понять очевидное: превентивная война с Сербией приведёт к трагическим последствиям. Столкновение с Сербией вело к конфликту с Россией, а это грозило серьёзными последствиями, включая развал «лоскутной империи».Франц Фердинанд был реалистом и всеми силами старался избежать такого конфликта. Этим он вызвал ненависть определённых сил в самой Габсбургской империи и могущественных сил, которые вели Европу к бойне и уже списали Австро-Венгерскую, Германскую и Российскую империи.Ещё одной силой, которая хотела устранить герцога, были сербские националисты. Они желали разрушить Австро-Венгрию, чтобы построить «Великую Сербию». Балканы в этот период были (как и в настоящее время) настоящим рассадником для игр различных спецслужб, тайных организаций, террористов, революционеров и откровенных бандитов. Здесь одна за другой возникали тайные организации – «Чёрная рука», «Млада Босна», «Свобода» и другие.Так, покушение на эрцгерцога организовала сербская националистическая организация «Чёрная рука» («Единство или смерть»). Её филиалом в захваченной Австро-Венгерской империей Боснии была организация «Млада Босна», к которой принадлежал убийца наследника австрийского престола гимназист Гаврило Принцип.Тайную организацию создал начальник сербской контрразведки полковник Драгутин Дмитриевич по прозвищу «Апис» (священный бык в древнеегипетской мифологии). «Апис» был патриотом Сербии, врагом пангерманизма, и мечтал о построении «Великой Сербии», а для этого необходимо было развалить Австро-Венгрию.Дмитриевич, Танкосич и другие организаторы «Чёрной руки» были не только сербскими патриотами, но и членами масонских лож. Среди них был и сербский министр Л. Чупа, видный иерарх «вольных каменщиков», который был связан с бельгийскими и французскими масонами. Именно он курировал организацию. А организация, после переворота 1903 года, когда были убиты сербский король Александр Обренович и его жена Драга, занимала ведущие позиции в Сербии. Участники заговора вошли в окружение нового короля Петра, заняв высшие военные должности.Агитация организации велась с панславистских, патриотических и великосербских позиций. Достигнуть главной цели – создания «Великой Сербии», планировали путем войны, с обязательным участием Российской империи.Таким образом, шла Большая игра, сербов соблазняли идеей «Великой Сербии». Россию вообще втягивали в войну втемную, ей эта война была не нужна. Россия и германский мир не имели ключевых противоречий, спорные вопросы можно было мирно разрешить.Партия «ястребов» в Австро-Венгрии и Германии хотела войны, чтобы решить вопрос с Сербией (господство на Балканах) и Францией (господство в континентальной Европе). Однако германцы не просчитали всех последствий войны, надеясь на блицкриг против Франции, а затем быстрый сепаратный мир с Россией, которая лишится основного союзника в Европе. Англия, по их расчётам, должна была остаться в стороне.В реальности же все выгоды получали силы, которые стояли за Англией и США, закулисные структуры того времени (их составной частью были масонские ложи). Финансовый интернационал (капитал), дома-семьи которого направляли политику Британии, Франции и США. Кризис капитализма, вызванный ссудным процентом (жизнь в долг, паразитирование), решили купировать войной. Попутно половить рыбку в мутной воде войны. Заработать на военных поставках, грабеже и расчленении побежденных держав.Хозяева тогдашнего коллективно Запада (Франция, Англия и США) планировали решить важнейшие стратегические задачи. Для этого нужно было устранить конкурентов внутри западного проекта – германский мир, который ещё придерживался устаревших принципов народно-аристократического общества, монархии. Германский мир собирались расчленить, освоить, включив в общий рынок. Также«Чёрная рука» имела в Сербии огромное влияние, учредила филиалы в Болгарии, Македонии, Боснии. Король Сербии Пётр I Карагеоргиевич и глава правительства Никола Пашич взглядов радикальной организации не разделяли, но не могли проконтролировать её деятельность. Всё было сделано так, чтобы Вена увидела в Белграде виновника гибели эрцгерцога. Террористов перед самым покушением привезли в сербскую столицу, где они прошли тренировку в тире королевского парка, их вооружили сербскими пистолетами и бомбами. Фактически специально был создан «сербский след».Судя по всему, в Вене также были люди, которым было выгодно громкое убийство. Сербский премьер-министр Пашич и русский посол в Сербии Гартвиг через свою агентуру узнали о готовящемся покушении и известили Венский двор. Однако австрийское правительство не отменило визит эрцгерцога в Сараево и не приняло должных мер по усилению охраны.В результате 28 июня 1914 года террористы смогли организовать сразу два покушения. Первое было неудачным – взрывное устройство, брошенное Неделько Габриновичем, убило шофера и ранило несколько человек.Это покушение, как это ни странно, не стало поводом для усиления охраны Франца Фердинанда или его немедленного вывоза из Сараево. Более того, охрана наследника престола в этот день была подозрительно урезана. Террористы получили возможность совершить ещё одно покушение.С набережной Апплель кортеж эрцгерцога повернул на улочку Франца Иосифа, генерал Оскар Потиорек стал ругать шофера, что тот поехал не туда. Автомобиль (он был открытым) попытался развернуться, но в узком месте, наполненном горожанами, это сделать было сложно. В это время из толпы выскочил Гаврило Принцип, поднял револьвер и дважды выстрелил. От страха у него тряслись руки, и он попал в женщину – Софию, эрцгерцог закрыл её собой, и третья пуля сразила Франца.Толпа скрутила убийцу и чуть не разорвала его, Принципа спасла полиция. Гаврило Принцип пытался отравиться, но яд не подействовал (ещё одна странность). Раненого Франца и Софию повезли почему-то не в госпиталь, до которого было всего пару кварталов, а в резиденцию Потиорека, где под причитания свиты они скончались от кровопотери, не получив медицинской помощи.Заговорщиков из «Младо Босны» осудили, совершеннолетних казнили, несовершеннолетних посадили в тюрьму. В 1917 году террористы Принцип, Габрилович, Грабеч, сидевшие в австрийской тюрьме, с синхронностью в несколько недель «сами» умерли.Руководителей «Чёрной руки» по надуманному обвинению (они якобы хотели открыть фронт австрийской армии) арестовали и расстреляли в 1917 году. В 1918 году исчезли архивы Сараевского процесса. В 1919 году, когда Вена захотела вернуть Сербии Белградские архивы (их захватили во время оккупации Сербии во время войны), судно, которое везло документы, пропало на Дунае вместе с экипажем. Таким образом, непосредственные свидетели и документы исчезли.Это событие привело к глобальной катастрофе.Очевидно, что гибель наследника престола Габсбургской империи с женой не могла привести к войне.Но определенные силы хотели войны, и они её добились. Всё было уже готово. Сербские патриоты мечтали о «Великой Сербии», Вена – разгромить Сербию, Берлин – о разгроме Франции и переделе колоний, мировых рынков в свою пользу, Франция жаждала взять реванш за поражение в войне 1870–1871 гг. Англии необходимо было разрушить промышленную мощь Германии и её флот, чтобы сохранить свою колониальную империю.Только Россия не желала войны, но её умело использовали. Русских втравили в бойню с германцами. А все выгоды от войны получили Лондон и Вашингтон.Так началась война, которая унесла миллионы жизней, разрушила миллионы судеб, уничтожила Австро-Венгерскую, Германскую, Османскую и Российскую империи, сильно изменила политическую карту мира и даже прежние системы ценностей.