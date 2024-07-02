Американское СМИ: Израильский генералитет настаивает на перемирии в секторе Газа, что противоречит позиции Нетаньяху

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Американское СМИ: Израильский генералитет настаивает на перемирии в секторе Газа, что противоречит позиции Нетаньяху

В последнее время высший командный состав армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) все чаще настаивает на необходимости заморозки боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Как утверждает американская пресса, выступая за перемирие в палестинском анклаве, израильские генералы идут против позиции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Известно, что руководитель израильского правительства выступает категорически против любого перемирия с ХАМАС, а генералы даже готовы смириться с тем, что это палестинское движение останется у власти в анклаве.

Таким образом, констатирует издание, усугубляются противоречия между Нетаньяху и его генералами. Последние уверены в том, что прекращение боевых действий позволило бы освободить остающихся в живых заложников. Кроме того, генералы отмечают нарастающую нехватку вооружений и боеприпасов у израильской армии.

Военачальники считают, что ЦАХАЛ должен подготовиться к возможному масштабному вооруженному конфликту с движением «Хизбалла». Для этого надо прекратить боевые действия в секторе Газа. К тому же, если будет заключено соглашение о перемирии с движением ХАМАС, то и ливанская «Хизбалла» может отказаться от планов крупномасштабных боевых действий против Израиля.

Нетаньяху, настаивая на продолжении военной операции в секторе Газа, в первую очередь руководствуется собственными политическими амбициями. Он опасается, что перемирие приведет к краху его власти в стране. При этом какое-либо стратегическое видение дальнейших перспектив организации управления и жизни в секторе Газа у действующего израильского премьер-министра отсутствует.
3 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 15:41
    Ну если верить этим источникам ситуация один в один с Украиной Залужный - Зеленский.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 17:01
    Кацы предлагают сдаться...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:32
      Кот Александрович hi, ну почти, там мутная схема остановки операции, ибо и с Хамасом и Хизбаллой воевать генералы не хотят, поэтому и хотят выключить на время Палестину.