Американское СМИ: Израильский генералитет настаивает на перемирии в секторе Газа, что противоречит позиции Нетаньяху
В последнее время высший командный состав армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) все чаще настаивает на необходимости заморозки боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.
Как утверждает американская пресса, выступая за перемирие в палестинском анклаве, израильские генералы идут против позиции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Известно, что руководитель израильского правительства выступает категорически против любого перемирия с ХАМАС, а генералы даже готовы смириться с тем, что это палестинское движение останется у власти в анклаве.
Таким образом, констатирует издание, усугубляются противоречия между Нетаньяху и его генералами. Последние уверены в том, что прекращение боевых действий позволило бы освободить остающихся в живых заложников. Кроме того, генералы отмечают нарастающую нехватку вооружений и боеприпасов у израильской армии.
Военачальники считают, что ЦАХАЛ должен подготовиться к возможному масштабному вооруженному конфликту с движением «Хизбалла». Для этого надо прекратить боевые действия в секторе Газа. К тому же, если будет заключено соглашение о перемирии с движением ХАМАС, то и ливанская «Хизбалла» может отказаться от планов крупномасштабных боевых действий против Израиля.
Нетаньяху, настаивая на продолжении военной операции в секторе Газа, в первую очередь руководствуется собственными политическими амбициями. Он опасается, что перемирие приведет к краху его власти в стране. При этом какое-либо стратегическое видение дальнейших перспектив организации управления и жизни в секторе Газа у действующего израильского премьер-министра отсутствует.
Информация