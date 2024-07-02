Каспийскую флотилию пополнит ракетный катер проекта 12418 «Молния»
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Каспийскую флотилию в ближайшее время пополнит новый ракетный катер проекта 12418 «Молния». Второй аналогичный корабль войдет в состав Черноморского флота. Оба катера достраиваются на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области.
Два ракетных катера проекта 12418 «Молния» были заложены на ССЗ «Вымпел» для иностранного заказчика, скорей всего, Вьетнама, но контракт сорвался. После этого было принято решение достроить катера в интересах российского флота, немного поменяв конфигурацию вооружения. Один катер решено было отправить на Черноморский флот, второй должен усилить Каспийскую флотилию.
Первый из катеров данного проекта, получивший название «Ступинец», сейчас находится на заводе, где готовится к заселению экипажа, вместе с которым пройдет все необходимые испытания перед передачей в состав КФл.
Это достаточно большой корабль с водоизмещением порядка 480 т — в НАТО отечественные «Молнии» и их модификации проходят по классу малые ракетные корветы
— приводят «Известия» слова военного эксперта Василия Дандыкина.
Данные катера пойдут на службу с противокорабельным комплексом «Уран» вместо старого комплекса П-270 «Москит». Таким образом, катера получили по восемь ракет Х-35 вместо четырех «Москит». Ранее сообщалось, что оба катера могли получить не четыре сдвоенные пусковые установки для ракет, а четыре счетверенных, т. е. на шестнадцать ракет, а не восемь.
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