Каспийскую флотилию пополнит ракетный катер проекта 12418 «Молния»

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Каспийскую флотилию пополнит ракетный катер проекта 12418 «Молния»

Каспийскую флотилию в ближайшее время пополнит новый ракетный катер проекта 12418 «Молния». Второй аналогичный корабль войдет в состав Черноморского флота. Оба катера достраиваются на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области.

Два ракетных катера проекта 12418 «Молния» были заложены на ССЗ «Вымпел» для иностранного заказчика, скорей всего, Вьетнама, но контракт сорвался. После этого было принято решение достроить катера в интересах российского флота, немного поменяв конфигурацию вооружения. Один катер решено было отправить на Черноморский флот, второй должен усилить Каспийскую флотилию.



Первый из катеров данного проекта, получивший название «Ступинец», сейчас находится на заводе, где готовится к заселению экипажа, вместе с которым пройдет все необходимые испытания перед передачей в состав КФл.

Это достаточно большой корабль с водоизмещением порядка 480 т — в НАТО отечественные «Молнии» и их модификации проходят по классу малые ракетные корветы

— приводят «Известия» слова военного эксперта Василия Дандыкина.

Данные катера пойдут на службу с противокорабельным комплексом «Уран» вместо старого комплекса П-270 «Москит». Таким образом, катера получили по восемь ракет Х-35 вместо четырех «Москит». Ранее сообщалось, что оба катера могли получить не четыре сдвоенные пусковые установки для ракет, а четыре счетверенных, т. е. на шестнадцать ракет, а не восемь.
12 комментариев
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  1. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    -1
    Сегодня, 15:55
    Для Черноморского флота-это компенсация потери "Ивановца" в феврале 2024 года.
    1. Сангвиний Звание
      Сангвиний
      0
      Сегодня, 16:49
      Что для КФл, что для КЧФ, это замена по сути...тот же Ступинец, это замена одноименному катеру по проекту 1241Т, который сейчас дослуживает на Каспии
      1. ААК Звание
        ААК
        0
        Сегодня, 17:03
        Интересно, фото в начале статьи иллюстративное, или реальное, если реал, то неужели на наши МРК уже начали 76мм артустановки "Ото Мелара" ставить?
  2. МорякЧФ Звание
    МорякЧФ
    +1
    Сегодня, 15:56
    Оба нужно на ЧФ отправить,там с наличием ударных кораблей туго! На каспии не от кого отбиваться,а вот Чёрное море сейчас ключевое место. Жаль ПВО на них слабенькое.
    1. VasilyI Звание
      VasilyI
      +1
      Сегодня, 16:47
      Вы забыли, что Днепровская флотилия формируется на базе Каспийской )))
      Не исключён вариант, что организационно катер будет числится на Каспии, а находится на ЧМ.
  3. Borik Звание
    Borik
    0
    Сегодня, 15:59
    Наконец-то решили достроить, а то шесть лет на стапеле простояли ржавея. Неплохие кораблики и своему флоту пригодятся.
  4. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 16:01
    Это конечно устаревшие уже кораблики. Я так понимаю, полосатые уже на стадии исполнения контракта в 2016 году пригрозили вьетнамцам и те, от греха подальше, разорвали.
  5. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 16:16
    думаю, второй тоже на Чф посылать надо....
  6. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 16:18
    Так сколько ракет в итоге - 8 или 16? request
    1. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 16:54
      Цитата: senima56
      Так сколько ракет в итоге - 8 или 16?

      Да какая разница? Кого ими топить? У главного противника на Черном море сейчас вообще флота нет. Но он при этом умудрился утопить половину нашего ЧФ.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 16:57
    Какой смысл РК на Каспии? Там у России есть серьезные противники? Единственно, только если он в немедленной готовности к переходу на ЧФ.
  8. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 17:05
    Надо назвать один их катерков "Хошиминчик"...