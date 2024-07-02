Сопредседатель предвыборного штаба Байдена заявил, что президент победил в дебатах с «большим отрывом»
Американская политика всё больше напоминает фарс. После недавних дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа большинству граждан США стало понятно, что действующий президент не способен управлять страной, а его намерение баллотироваться на следующий срок и вовсе выглядит сумасшествием.
Стоит отметить, что даже в самой Демократической партии начались споры по поводу того, стоит ли Джо Байдену оставаться на своем посту до конца срока или лучше сложить полномочия?
В то же время нашлись и те, кто, несмотря на очевидные факты, продолжают доказывать, что действующий глава государства способен эффективно управлять страной и вполне может себе позволить баллотироваться на второй срок.
Более того, сопредседатель предвыборного штаба Байдена Джим Клайберн и вовсе считает, что действующий хозяин Белого дома победил своего оппонента в недавних дебатах, да еще и с «большим отрывом». Именно об этом он заявил журналистам одного из телеканалов.
С его слов, после тщательного изучения ответов участников дебатов «эксперты» пришли к выводу, что Джо Байден уверенно победил в словесном противостоянии с Дональдом Трампом.
В свою очередь, как выразился Клайберн, те, кто смотрели телевизор и фокусировали свое внимание на том, как выглядит президент, решили, что он потерпел поражение.
Стоит напомнить, что Джо Байден в ходе дебатов неоднократно «зависал» и давал не совсем вразумительные ответы на поставленные вопросы, порой даже переходя на личности.
Между тем его однопартийцы попытались объяснить странную мимику и поведение президента плохим гримом, неправильным ракурсом съемки и очень поздним временем проведения мероприятия.
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