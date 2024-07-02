Сопредседатель предвыборного штаба Байдена заявил, что президент победил в дебатах с «большим отрывом»

Американская политика всё больше напоминает фарс. После недавних дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа большинству граждан США стало понятно, что действующий президент не способен управлять страной, а его намерение баллотироваться на следующий срок и вовсе выглядит сумасшествием.Стоит отметить, что даже в самой Демократической партии начались споры по поводу того, стоит ли Джо Байдену оставаться на своем посту до конца срока или лучше сложить полномочия?В то же время нашлись и те, кто, несмотря на очевидные факты, продолжают доказывать, что действующий глава государства способен эффективно управлять страной и вполне может себе позволить баллотироваться на второй срок.Более того, сопредседатель предвыборного штаба Байдена Джим Клайберн и вовсе считает, что действующий хозяин Белого дома победил своего оппонента в недавних дебатах, да еще и с «большим отрывом». Именно об этом он заявил журналистам одного из телеканалов.С его слов, после тщательного изучения ответов участников дебатов «эксперты» пришли к выводу, что Джо Байден уверенно победил в словесном противостоянии с Дональдом Трампом.В свою очередь, как выразился Клайберн, те, кто смотрели телевизор и фокусировали свое внимание на том, как выглядит президент, решили, что он потерпел поражение.Стоит напомнить, что Джо Байден в ходе дебатов неоднократно «зависал» и давал не совсем вразумительные ответы на поставленные вопросы, порой даже переходя на личности.Между тем его однопартийцы попытались объяснить странную мимику и поведение президента плохим гримом, неправильным ракурсом съемки и очень поздним временем проведения мероприятия.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»