Сопредседатель предвыборного штаба Байдена заявил, что президент победил в дебатах с «большим отрывом»

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Сопредседатель предвыборного штаба Байдена заявил, что президент победил в дебатах с «большим отрывом»

Американская политика всё больше напоминает фарс. После недавних дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа большинству граждан США стало понятно, что действующий президент не способен управлять страной, а его намерение баллотироваться на следующий срок и вовсе выглядит сумасшествием.

Стоит отметить, что даже в самой Демократической партии начались споры по поводу того, стоит ли Джо Байдену оставаться на своем посту до конца срока или лучше сложить полномочия?



В то же время нашлись и те, кто, несмотря на очевидные факты, продолжают доказывать, что действующий глава государства способен эффективно управлять страной и вполне может себе позволить баллотироваться на второй срок.

Более того, сопредседатель предвыборного штаба Байдена Джим Клайберн и вовсе считает, что действующий хозяин Белого дома победил своего оппонента в недавних дебатах, да еще и с «большим отрывом». Именно об этом он заявил журналистам одного из телеканалов.

С его слов, после тщательного изучения ответов участников дебатов «эксперты» пришли к выводу, что Джо Байден уверенно победил в словесном противостоянии с Дональдом Трампом.

В свою очередь, как выразился Клайберн, те, кто смотрели телевизор и фокусировали свое внимание на том, как выглядит президент, решили, что он потерпел поражение.

Стоит напомнить, что Джо Байден в ходе дебатов неоднократно «зависал» и давал не совсем вразумительные ответы на поставленные вопросы, порой даже переходя на личности.

Между тем его однопартийцы попытались объяснить странную мимику и поведение президента плохим гримом, неправильным ракурсом съемки и очень поздним временем проведения мероприятия.
15 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 15:55
    Да уж, оказывается это грим и ракурс виноват м-дааа.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +4
      Сегодня, 16:20
      NYT: Ролики, где Байден «здоровается с пустотой» или пытается сесть на несуществующий стул — распространяемая его оппонентами дезинформация. На самом деле, Байдена уж полгода, как похоронили.. wink
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 15:56
    Как в сказке про голого короля. Все видят что бидон старый маразматик, но утверждают что он парень хоть куда. fool
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:57
    «После тщательного изучения ответов участников дебатов "эксперты" пришли к выводу, что Джо Байден уверенно победил в словесном противостоянии» —

    — А до "тщательного изучения" вообще никто не мог понять, что это было ...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 16:03
      Думали, что это это Бивис и Батхед, новая серия, где они выросли и выдвинулись в президенты. laughing
  4. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 16:05
    Выходит, старичок еще ничего. А наши СМИ говорили, что победил Трамп. Странно все это, и как в таких играх очки считаются, не понятно.

    Никому нельзя верить.
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 16:47
      Цитата: С.З.
      А наши СМИ говорили, что победил Трамп.

      Да и не только наши, можете СМИ США посмотреть.
      Цитата: С.З.
      Никому нельзя верить.

      Да бросьте Вы, в политике врать не будут, не может быть что бы политики врали.
  5. VicktorVR Звание
    VicktorVR
    +1
    Сегодня, 16:07
    Дем. партия США - партия деменции?
  6. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 16:08
    Президент победил в дебатах с большим отрывом от реальности. Ну, с этим особо то и не поспоришь! laughing
  7. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +2
    Сегодня, 16:10
    Более того, сопредседатель предвыборного штаба Байдена Джим Клайберн и вовсе считает, что действующий хозяин Белого дома победил своего оппонента в недавних дебатах, да еще и с «большим отрывом».

    По результатам забега, Леонид Ильич финишировал вторым, а президент США - Картер – предпоследним. © laughing
    Между тем его однопартийцы попытались объяснить странную мимику и поведение президента плохим гримом, неправильным ракурсом съемки и очень поздним временем проведения мероприятия.

    Бггг... Борис Николаевич устал после перелёта, заболел и принял лекарства, КГБ замедлило плёнку... © из объяснений неадекватного поведения ЕБН во время визита в США в 1989 г.
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 16:14
    Сопредседатель предвыборного штаба Байдена заявил, что президент победил в дебатах

    В палате № 6 всегда найдется свой Напольен, победивший и разгромивший не только Россию, но и пришельцев с Марса. И это всегда признается не только в палате 6, но и за ее пределами. Дабы не повредить лечению больных...
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 16:20
    """Более того, сопредседатель предвыборного штаба Байдена Джим Клайберн и вовсе считает, что действующий хозяин Белого дома победил своего оппонента в недавних дебатах, да еще и с «большим отрывом»."""

    Всё по заветам гебельса. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят.
  10. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 16:46
    Я не вижу ничего смешного. Трампа никоим образом не допустят к власти. Или убьют или посадят любыми путями. Он реальная опасность для глрбалистов и администрации Байдена. Потому они будут накидывать сейчас о безусловной победе Байдена.
  11. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 17:07
    Победил с большим отрывом...
    Что же ему на этих дебатах по-большому оторвали?
  12. koksalek Звание
    koksalek
    0
    Сегодня, 17:12
    отрицательный отрыв тоже отрыв