Турецкое СМИ: Любой разумный лидер принял бы мирные предложения России вместо конфликта с ядерной державой

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Турецкое СМИ: Любой разумный лидер принял бы мирные предложения России вместо конфликта с ядерной державой

Ситуация для украинских войск на фронте становится все более плачевной. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE, анализируя последние события в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ.

По утверждению турецкого издания, стремительное ухудшение ситуации на фронте должно было, по идее, подтолкнуть украинские власти к поиску путей достижения мирного соглашения с Россией. Ведь западная финансовая и военная помощь, как показала действительность, не оказывает серьезного влияния на ход конфликта.

Любой разумный лидер принял бы мирные предложения России вместо конфликта с ядерной державой

- пишет турецкое издание.

Как считает автор ресурса, украинским властям не стоит выдвигать «фантастические проекты», касающиеся отъема территорий у России, являющейся ядерной державой. Издание отмечает, что Москва все еще сохраняет настрой на мирное урегулирование конфликта и имеет собственные мирные предложения.

Однако, как мы видим, киевский режим пока демонстрирует настрой на продолжение конфликта. и это при том, что ВСУ уже испытывают катастрофическую нехватку личного состава. Мобилизационные мероприятия сталкиваются со значительными препятствиями, ухудшается и общее положение дел в стране. В частности, мобилизация уже крайне негативно отразилась на украинском рынке труда, где сейчас наблюдается огромный дефицит работников-мужчин.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:11
    «Любой разумный лидер принял бы мирные предложения России» —

    — Нет там разумных, да и лидеров вообще ...
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 16:16
      Так уже "просроченный" заговорил, что готов договариваться.... Даже, говорит, на следующий саммит наверное Россию позовем, чтоб не отвертелась. Нам говорит, надо конфликт быстренько завершать, вступать в ЕС и НАТО. А потом с божьей и их помощью мы свое вернем.
      Главное, чтоб у нас очередных внезапных "жестов доброй воли" не возникло....
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 16:19
        «Так уже "просроченный" заговорил, что готов договариваться....» —
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 16:45
          Турецкое издание видело хоть одного разумного лидера на Украине? what fool
          Украинский разумный лидер - это нонсенс по определению. yes
          Что украинские лидеры сотворили из Украины за 30 лет? При распаде СССР украинская экономика была на 4-м месте в Европе после Великобритании, Франции, Германии. С учетом ядерного оружия украинская армия была на 3-м месте в мире. Сейчас Украина стремительно догоняет Сомали. Не даром Гиви так назвал свой батальон. yes
          Сейчас Украина имеет внешнее западное управление. Когда РФ закончит СВО, Украина будет иметь российское внешнее управление.
          Россия подарила украинцам независимость, которую они так и не смогли завоевать.
          Ну, не могут холопы сами управлять страной (украинских мальчиков с детства зовут хлопцами). Им нужен хозяин и плеть. yes
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 16:17
    Ну так то - разумный...
    ......................................
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 16:19
    Сейчас, даже если СВО закончится с минимальными потерями для Украины, изложенными Президентом России: минус Донбасс, Херсон и Запорожье, денацификация-демилитаризация-нейтральный статус, что ждет Украину? Запад потеряет к ней интерес, но возврат кредитов требовать будет, значительная часть населения разбежалась по заграницам, и далеко не все вернутся, значительная часть мужского населения выбита и много инвалидов, промышленность и инфраструктура разрушены.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 16:48
      Вы забыли упомянуть о том, что западные корпорации уже скупили по дешёвке половину сельхоз угодий Украины. Очевидно, что за долги Запад по дешёвке присвоит все активы Украины. В случае прекращения конфликта прямо сейчас, украинцы лишаться всех активов и поколениями будут выплачивать долги.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 17:15
        Цитата: Бородач
        Вы забыли упомянуть о том, что западные корпорации уже скупили по дешёвке половину сельхоз угодий Украины. Очевидно, что за долги Запад по дешёвке присвоит все активы Украины. В случае прекращения конфликта прямо сейчас, украинцы лишаться всех активов и поколениями будут выплачивать долги.

        с учетом того что за границей там давно активов нет, а с остатков взять будет нечего,а РФ из своих точно отдавать не будет.
        у меня знакомый так долг выплачивал за мерина разбитого в Москве - 21 год выплат и он уже приблизился к 40% lol выплаты от наложенной судом
    2. Aerolab Звание
      Aerolab
      0
      Сегодня, 17:45
      Ага, мы еще Украине помогать будем (не дай бог конечно). Рогулям веры нет!
  4. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 16:49
    лично мне думается,что либо краина с географических карт пропадет,либо вернется к границам времён Переяславской рады.
  5. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 17:20
    "разумный лидер"...
    Делаем элементарный вывод - их власть тупая. А лидеры страны это элита народа. Второй вывод - народ тупее лидеров, а значит тупость украинского народа вообще не поддаётся описанию. Так может пусть сдохнут? Ну хотя не будут портить генофонд славян.