В экономике Украины есть чрезвычайный потенциал при надлежащих инвестициях. Разумеется, чтобы раскрыть как военный, так и экономический потенциал, нужно обеспечить противовоздушную оборону для защиты территорий, в которые сделаны инвестиции

В ближайшее время Вашингтон объявит об усилении противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, который выступил в Институте Брукингса.По утверждению руководителя американского внешнеполитического ведомства, об усилении сил противовоздушной обороны Украины будет объявлено еще до того, как начнет свою работу очередной саммит НАТО. Напомним, что данное мероприятие Североатлантического альянса состоится через неделю.- подчеркнул Энтони Блинкен.По словам госсекретаря США, в настоящее время американская администрация уже начала работать над решением вопроса об усилении противовоздушной обороны Украины. Напомним, что представители киевского режима давно выпрашивают у США и других стран Запада дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны.Глава киевского режима Владимир Зеленский свои просьбы объясняет тем, что Вооруженные силы Российской Федерации активизировали свои удары по украинской инфраструктуре. Имеющиеся в распоряжении ВСУ средства противовоздушной обороны, в том числе и западного (европейского и американского) производства, в полной мере обеспечить безопасность украинского воздушного пространства не в состоянии.